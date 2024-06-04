Экскурсии в Замок коварства и любви

Найдено 23 экскурсии в категории «Замок коварства и любви» в Кисловодске, цены от 1 200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По городам и водам: все курорты КМВ за один день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
118 отзывов
Популярное предложение
По городам и водам КМВ: культурное путешествие из Кисловодска
Погрузитесь в мир красоты и истории Кавказских Минеральных Вод. Путешествие по Ессентукам, Пятигорску, Железноводску и Кисловодску за один день
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
от 1400012 600 за всё до 7 чел.
Очарование курортного Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
118 отзывов
Экскурсия «Очарование курортного Кисловодска»: путешествие в историю
Погрузитесь в историю Кисловодска с экскурсией, где легенды оживают на фоне архитектурных шедевров и природных красот
Начало: Кисловодск
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Весь Кисловодск, окрестности и Медовые водопады за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Весь Кисловодск, окрестности и Медовые водопады за 1 день
Познакомиться с курортным городом по лучшей программе-максимум, из путеводителя по Кавказу 1913 года
Начало: В раойне музея «Крепость»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
15 000 за всё до 6 чел.
Волшебные окрестности Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
33 отзыва
Волшебные окрестности Кисловодска
Медовые водопады, Кольцо-гора, скалы, ущелья и средневековый замок на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Из аэропорта в Кисловодск: трансфер с обзорной экскурсией
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
17 отзывов
Из аэропорта в Кисловодск: трансфер с обзорной экскурсией
Удобно и быстро добраться до города и по пути познакомиться с его яркими достопримечательностями
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 200 за всё до 4 чел.
Конная прогулка над ущельем в мини-группе
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Конная прогулка над ущельем в мини-группе
Оседлать коня и отправиться на нём в незабываемое путешествие в мир легенд и природных чудес
Начало: У Колоннады в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:30, 15:00 и 17:30
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 600 за человека
Обзорная групповая экскурсия по Кисловодску на автобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
104 отзыва
Обзорная экскурсия по Кисловодску на автобусе
Откройте для себя Кисловодск с комфортом на автобусе, узнайте его историю и посетите знаковые места
Начало: От Колоннады Кисловодского парка
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 200 за человека
На квадроциклах по Кавказу - в группе
🛻 На квадроциклах
Групповая
2 часа
1 отзыв
На квадроциклах по Кавказу - в группе
Преодолеть реки, леса и болота, чтобы добраться до самых красивых локаций в окрестностях Кисловодска
Начало: У Медовых водопадов
Завтра в 08:15
9 июня в 08:15
13 500 за человека
Потрясающие окрестности Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Потрясающие окрестности Кисловодска
Необычный замок, гора Кольцо, Медовые водопады и шикарные виды города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска
17 июня в 09:00
24 июня в 09:00
от 10 000 за всё до 6 чел.
Знакомство с Кисловодском
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
69 отзывов
Знакомство с Кисловодском
Начало: Колоннада, Курортный бульвар
Расписание: Понедельник, среда, суббота в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 200 за человека
Медовые водопады и гора Кольцо - сказочный мир в окрестностях Кисловодска
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
309 отзывов
Медовые водопады и гора Кольцо - сказочный мир в окрестностях Кисловодска
Начало: По договоренности
Завтра в 14:00
9 июня в 09:00
от 1 500 за человека
Все вкусы Кавказа: гастротур из Кисловодска
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Все вкусы Кавказа: гастротур из Кисловодска
Открыть традиции кавказской кухни и попробовать ее шедевры - от лучших хычин до сациви
Начало: Заберу по адресу
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 8 900 за всё до 7 чел.
Гора Кольцо и Медовые водопады - Кисловодск с высоты птичьего полета
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
36 отзывов
Гора Кольцо и Медовые водопады - Кисловодск с высоты птичьего полета
Начало: Колоннада, Курортный бульвар
Расписание: Пн., Вт., Ср. . Чт., Пт., Сб., Вс. в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 500 за человека
Обзорная экскурсия по Кисловодску
🚌 На автобусе
Групповая
1 час
144 отзыва
Обзорная экскурсия по Кисловодску
Начало: Кисловодск, пр. Мира, д. 1, Коллонада
Расписание: Понедельник, среда, четверг, пятница,суббота, воскресенье 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 200 за человека
Из Кисловодска - на Медовые водопады
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
7 отзывов
Из Кисловодска - на Медовые водопады
Замок коварства и любви, гора Кольцо и комплекс водопадов - красота природы с легендами края
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 700 за всё до 4 чел.
Групповой треккинг-тур по ущелью реки Аликоновки к Медовым водопадам
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
11 отзывов
Групповой треккинг-тур по ущелью реки Аликоновки к Медовым водопадам
Испытать на себе суровый нрав и чарующую красоту природы Кавказа
Начало: Возле Замка коварства и любви
11 июня в 11:00
23 июня в 11:00
1 900 за человека
Квадротур по Берёзовскому ущелью
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Квадротур по Берёзовскому ущелью
Прокатиться на квадроцикле по живописному маршруту от Медовых водопадов до Замка коварства и любви
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 600 за всё до 3 чел.
Чарующие места КМВ, национальная кавказская кухня и термальные источники
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Чарующие места КМВ, национальная кавказская кухня и термальные источники
Начало: Ваш отель, Кисловодск
Расписание: По договоренности
9 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255 за всё до 4 чел.
Экскурсия на квадроциклах в окрестностях Кисловодска
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Экскурсия на квадроциклах в окрестностях Кисловодска
Начало: Медовые водопады
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 000 за человека
Трансфер из аэропорта/вокзала + экскурсия по Кисловодску
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Трансфер из аэропорта/вокзала + экскурсия по Кисловодску
Познакомиться с городом и его окрестностями в тёплой компании местного жителя
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
9 500 за всё до 4 чел.
Встреча из аэропорта и душевная прогулка по Кисловодску
Индивидуальная
5 часов
Встреча из аэропорта и душевная прогулка по Кисловодску
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
9 июня в 09:00
15 июня в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Гастропутешествие в окрестностях Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Гастропутешествие в окрестностях Кисловодска
Полакомиться царской рыбкой и чаем из местных трав и увидеть, где Лермонтов писал роман
Начало: в центре Кисловодска
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 17 530 за всё до 4 чел.
Погружение в Кавказскую сказку: Кисловодск и его живописные окрестности
скидка
4%
Индивидуальная
11 часов
Погружение в Кавказскую сказку: Кисловодск и его живописные окрестности
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно по запросу. Рекомендуемое время выезда — 7:00, 8:00.
9 июня в 07:00
15 июня в 07:00
1560014 976 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    4 июня 2024
    Конная прогулка над ущельем в мини-группе
    Очень радушный хозяин. Очень интересно провел экскурсию, а уж какие виды открываются на пути - дух захватывает! Лошадки все спокойные, я каталась первый раз в жизни - все получилось))) не сомневайтесь, смело отправляйтесь на прогулку, эмоции гарантированы!
  • А
    Анастасия
    1 июня 2024
    Конная прогулка над ущельем в мини-группе
    Я осталась в полном восторге от конной прогулки! Нас вовремя забрали из Кисловодска и также после экскурсии отвезли обратно. Тимур -
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    прекрасный гид, интересно рассказывал, отвечал на все вопросы и создавал приятную атмосферу в группе. Надо отметить, что я не имею опыта катания на лошадях, но здесь мне было совсем не страшно - нам провели инструктаж, подобрали лошадь индивидуально для каждого участника, присматривали за нами в течение всей прогулки, ну и сами лошади спокойные и знают своё дело:) Маршрут очень красивый - он проходит по ущелью через луга, поля, лес и вид на город сверху. Однозначно рекомендую к посещению всем, кто будет в Кисловодске!

    Я осталась в полном восторге от конной прогулки! Нас вовремя забрали из Кисловодска и также после экскурсии отвезли обратноЯ осталась в полном восторге от конной прогулки! Нас вовремя забрали из Кисловодска и также после экскурсии отвезли обратноЯ осталась в полном восторге от конной прогулки! Нас вовремя забрали из Кисловодска и также после экскурсии отвезли обратноЯ осталась в полном восторге от конной прогулки! Нас вовремя забрали из Кисловодска и также после экскурсии отвезли обратно
  • Д
    Дмитрий
    31 мая 2024
    Конная прогулка над ущельем в мини-группе
    Прекрасная конная прогулка. Очень живописный маршрут, открытые пространства холмов сменяются тенистыми лесными тропами. Лошади послушны, двигаются в строгом порядке. Продолжительность
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    в 2 часа идеальна, успеваешь насладится прогулкой и не устать от езды. Есть остановка в процессе, где можно размять ноги и пофоткать виды и лошадей. Тимур вежлив, охотно отвечал на все вопросы и рассказывал интересные вещи о лошадях и даже исполнял роль фотографа.

    Прекрасная конная прогулка. Очень живописный маршрут, открытые пространства холмов сменяются тенистыми лесными тропами. Лошади послушны, двигаютсяПрекрасная конная прогулка. Очень живописный маршрут, открытые пространства холмов сменяются тенистыми лесными тропами. Лошади послушны, двигаютсяПрекрасная конная прогулка. Очень живописный маршрут, открытые пространства холмов сменяются тенистыми лесными тропами. Лошади послушны, двигаются
  • В
    Вероника
    31 мая 2024
    По городам и водам: все курорты КМВ за один день
    Очень понравилась экскурсия! Гид Александр провёл её для нас комфортно, интересно, познавательно, без лишней ненужной информации. Был внимателен и учитывал пожилой возраст туристок. Послушали про местные традиции и обычаи, посмотрели все самые интересные места. Для быстрого ознакомления однозначно рекомендую!
  • Н
    Наталья
    30 мая 2024
    Обзорная групповая экскурсия по Кисловодску на автобусе
    Экскурсия прошла отлично. Гид Сергей грамотный и эрудированный человек. Рекомендую всем к посещению.
  • Н
    Наталья
    29 мая 2024
    Медовые водопады и гора Кольцо - сказочный мир в окрестностях Кисловодска
    Хорошая экскурсия, гид Наталья рассказывает очень интересно.
  • A
    Anna
    28 мая 2024
    Обзорная групповая экскурсия по Кисловодску на автобусе
    Большое спасибо за прекрасную экскурсию. В восторге!!
  • А
    Анна
    27 мая 2024
    По городам и водам: все курорты КМВ за один день
    Добрый день! В майские праздники посчастливилось побывать в чудесном курортном крае Минеральных Вод. Путешествие было насыщенным, хотелось посмотреть всё и
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    сразу от горных пейзажей до местных городских достопримечательностей. Спасибо за интересную, насыщенную видами, историей, рассказами, легендами нашему гиду Алексею. День пролетел познавательно, незаметно, комфортно и приятно. Всем очень советую данную экскурсию.

  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    Знакомство с Кисловодском
    Очень интересная экскурсия, посетили много различных мест культурного наследия и истории нашей страны.
  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    По городам и водам: все курорты КМВ за один день
    Гид Александр очень понравился. Мы смогли почувствовать доброжелательное отношение, познакомились с традициями края, не перегружал ненужной информацией. Экскурсия пролетела быстро. Очень рекомендую экскурсию для людей приехавших на курорт и желающих быстро познакомиться с краем

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Замок коварства и любви»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 23
  1. По городам и водам: все курорты КМВ за один день
  2. Очарование курортного Кисловодска
  3. Весь Кисловодск, окрестности и Медовые водопады за 1 день
  4. Волшебные окрестности Кисловодска
  5. Из аэропорта в Кисловодск: трансфер с обзорной экскурсией
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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