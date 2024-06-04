1 чел.
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10%
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
По городам и водам КМВ: культурное путешествие из Кисловодска
Погрузитесь в мир красоты и истории Кавказских Минеральных Вод. Путешествие по Ессентукам, Пятигорску, Железноводску и Кисловодску за один день
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
от 1400012 600₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Очарование курортного Кисловодска»: путешествие в историю
Погрузитесь в историю Кисловодска с экскурсией, где легенды оживают на фоне архитектурных шедевров и природных красот
Начало: Кисловодск
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Весь Кисловодск, окрестности и Медовые водопады за 1 день
Познакомиться с курортным городом по лучшей программе-максимум, из путеводителя по Кавказу 1913 года
Начало: В раойне музея «Крепость»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Волшебные окрестности Кисловодска
Медовые водопады, Кольцо-гора, скалы, ущелья и средневековый замок на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из аэропорта в Кисловодск: трансфер с обзорной экскурсией
Удобно и быстро добраться до города и по пути познакомиться с его яркими достопримечательностями
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 200₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Конная прогулка над ущельем в мини-группе
Оседлать коня и отправиться на нём в незабываемое путешествие в мир легенд и природных чудес
Начало: У Колоннады в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:30, 15:00 и 17:30
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 600₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Кисловодску на автобусе
Откройте для себя Кисловодск с комфортом на автобусе, узнайте его историю и посетите знаковые места
Начало: От Колоннады Кисловодского парка
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 200₽ за человека
Групповая
2 часа
На квадроциклах по Кавказу - в группе
Преодолеть реки, леса и болота, чтобы добраться до самых красивых локаций в окрестностях Кисловодска
Начало: У Медовых водопадов
Завтра в 08:15
9 июня в 08:15
13 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Потрясающие окрестности Кисловодска
Необычный замок, гора Кольцо, Медовые водопады и шикарные виды города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска
17 июня в 09:00
24 июня в 09:00
от 10 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3 часа
Знакомство с Кисловодском
Начало: Колоннада, Курортный бульвар
Расписание: Понедельник, среда, суббота в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 200₽ за человека
Групповая
4 часа
Медовые водопады и гора Кольцо - сказочный мир в окрестностях Кисловодска
Начало: По договоренности
Завтра в 14:00
9 июня в 09:00
от 1 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Все вкусы Кавказа: гастротур из Кисловодска
Открыть традиции кавказской кухни и попробовать ее шедевры - от лучших хычин до сациви
Начало: Заберу по адресу
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 8 900₽ за всё до 7 чел.
Групповая
4 часа
Гора Кольцо и Медовые водопады - Кисловодск с высоты птичьего полета
Начало: Колоннада, Курортный бульвар
Расписание: Пн., Вт., Ср. . Чт., Пт., Сб., Вс. в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 500₽ за человека
Групповая
1 час
Обзорная экскурсия по Кисловодску
Начало: Кисловодск, пр. Мира, д. 1, Коллонада
Расписание: Понедельник, среда, четверг, пятница,суббота, воскресенье 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Из Кисловодска - на Медовые водопады
Замок коварства и любви, гора Кольцо и комплекс водопадов - красота природы с легендами края
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 700₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
Групповой треккинг-тур по ущелью реки Аликоновки к Медовым водопадам
Испытать на себе суровый нрав и чарующую красоту природы Кавказа
Начало: Возле Замка коварства и любви
11 июня в 11:00
23 июня в 11:00
1 900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Квадротур по Берёзовскому ущелью
Прокатиться на квадроцикле по живописному маршруту от Медовых водопадов до Замка коварства и любви
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 600₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
Чарующие места КМВ, национальная кавказская кухня и термальные источники
Начало: Ваш отель, Кисловодск
Расписание: По договоренности
9 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Экскурсия на квадроциклах в окрестностях Кисловодска
Начало: Медовые водопады
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Трансфер из аэропорта/вокзала + экскурсия по Кисловодску
Познакомиться с городом и его окрестностями в тёплой компании местного жителя
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Встреча из аэропорта и душевная прогулка по Кисловодску
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
9 июня в 09:00
15 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гастропутешествие в окрестностях Кисловодска
Полакомиться царской рыбкой и чаем из местных трав и увидеть, где Лермонтов писал роман
Начало: в центре Кисловодска
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 17 530₽ за всё до 4 чел.
скидка
4%
Индивидуальная
11 часов
Погружение в Кавказскую сказку: Кисловодск и его живописные окрестности
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно по запросу. Рекомендуемое время выезда — 7:00, 8:00.
9 июня в 07:00
15 июня в 07:00
1560014 976₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана4 июня 2024Очень радушный хозяин. Очень интересно провел экскурсию, а уж какие виды открываются на пути - дух захватывает! Лошадки все спокойные, я каталась первый раз в жизни - все получилось))) не сомневайтесь, смело отправляйтесь на прогулку, эмоции гарантированы!
- ААнастасия1 июня 2024Я осталась в полном восторге от конной прогулки! Нас вовремя забрали из Кисловодска и также после экскурсии отвезли обратно. Тимур -
- ДДмитрий31 мая 2024Прекрасная конная прогулка. Очень живописный маршрут, открытые пространства холмов сменяются тенистыми лесными тропами. Лошади послушны, двигаются в строгом порядке. Продолжительность
- ВВероника31 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Гид Александр провёл её для нас комфортно, интересно, познавательно, без лишней ненужной информации. Был внимателен и учитывал пожилой возраст туристок. Послушали про местные традиции и обычаи, посмотрели все самые интересные места. Для быстрого ознакомления однозначно рекомендую!
- ННаталья30 мая 2024Экскурсия прошла отлично. Гид Сергей грамотный и эрудированный человек. Рекомендую всем к посещению.
- ННаталья29 мая 2024Хорошая экскурсия, гид Наталья рассказывает очень интересно.
- AAnna28 мая 2024Большое спасибо за прекрасную экскурсию. В восторге!!
- ААнна27 мая 2024Добрый день! В майские праздники посчастливилось побывать в чудесном курортном крае Минеральных Вод. Путешествие было насыщенным, хотелось посмотреть всё и
- ННаталья26 мая 2024Очень интересная экскурсия, посетили много различных мест культурного наследия и истории нашей страны.
- ЕЕлена23 мая 2024Гид Александр очень понравился. Мы смогли почувствовать доброжелательное отношение, познакомились с традициями края, не перегружал ненужной информацией. Экскурсия пролетела быстро. Очень рекомендую экскурсию для людей приехавших на курорт и желающих быстро познакомиться с краем
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Замок коварства и любви»
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