Вам ждет интересное и увлекательное путешествие, богатая история и культурные особенности региона.
Вы сможете не только увидеть главные достопримечательности, но и проникнуться духом Чеченской Республики, ощутить ее гостеприимство и теплоту.
Вы сможете не только увидеть главные достопримечательности, но и проникнуться духом Чеченской Республики, ощутить ее гостеприимство и теплоту.
Описание экскурсииПриглашаем вас в путешествие по жемчужинам Чеченской Республики, которое обещает стать незабываемым событием вашей жизни. В насыщенной экскурсионной программе вы сможете прикоснуться к культурному и историческому наследию этого уникального региона. Грозный — столица Чеченской Республики• Соборная мечеть «Сердце Чечни». Великолепное сооружение, одно из самых больших и красивых в России, которое поражает своим архитектурным величием и изысканностью.
- Комплекс высотных зданий «Грозный Сити». Современный символ возрожденного Грозного.
- Православный храм Михаила Архангела. Одно из свидетельств многоконфессиональной гармонии в регионе, храм удивит вас своей историей и архитектурой.
- Мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова. Посвящен памяти героев Чечни, здесь вы сможете ознакомиться с историческими экспозициями и отдать дань уважения великим людям.
- Прогулка по центру города. Вас ждет знакомство с современной частью Грозного, его уютными улицами, парками и скверами.
- Аргун — город, известный своими архитектурными инновациями.
- Мечеть «Сердце матери». Уникальная мечеть, построенная в современном стиле, сочетает в себе традиции и новаторство. Ее необычная архитектура и интерьеры оставят неизгладимое впечатление.
- Шали — город с самой большой мечетью в Европе.
- Мечеть «Гордость мусульман»: Открытая в 2019 году, эта мечеть является самой большой в Европе. Ее величественные купола и изысканные мозаики впечатляют своим масштабом и красотой.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Coбopная мeчеть «Сepдце Чечни»
- Комплeкc выcoтных здaний «Гpозный-Cити»
- Правoславный xpам Михаила Архангела
- Мемориальный комплекс Славы имени А.А. Кадырова
- Город Аргун - мечеть «Сердце матери»
- Город Шали - мечеть «Гордость мусульман»
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Транспорт
Что не входит в цену
- Билеты на смотровую площадку Грозный-Сити
- Питание
- Личные расходы (сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
Место проживания в Минводах
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Очень хотели поехать на экскурсию в Чечню, но сомневались из-за большого расстояния. Плохая погода в Кисловодске подтолкнула на эту поездку. Ни разу не пожалели. Очень красиво, необычно и познавательно. Водитель-гид
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Е
Это был тот самый случай, когда ожидания полностью оправдались. И во многом благодаря Сергею, нашему гиду и водителю в одном лице. Все было по плану: забрал именно в то время,
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О
17 сентября 2025 ездили в Чечню в сопровождении гида Ахмеда, замечательный человек. Посетили три мечети: Сердце Чечни, Сердце матери, Гордость мусульман. А также побывали на смотровой площадке Грозный-сити. Вкусно пообедали национальной кухней. Благодаря Ахмеду поездка была увлекательная, интересная, содержательная, позитивная.
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М
Давно хотели посетить Чечню и мы это сделали. Впечатления только положительные от этой поездки. Честно говоря, ехали с некоторыми опасениями, так как представления о республике были сформированы в основном из
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А
Отличная экскурсия, у нас был гид Марат. Очень много рассказывал всю дорогу про народу и республики Кавказа, при этом прекрасно вел машину, много шутил, очень веселый. Было интересно и познавательно, прекрасная программа, отлично организовано!
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А
Очень хороший гид Александр,скучно с ним точно не будет.
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