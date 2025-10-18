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новостей, которые не всегда отражают реальность. Но всё оказалось совершенно иначе! Первое, что бросается в глаза – это чистота и порядок. Города, особенно Грозный, выглядят очень ухоженными, современные здания соседствуют с историческими мечетями, создавая уникальный колорит. Особенно поразила мечеть "Сердце Чечни" – это просто произведение искусства, как снаружи, так и внутри. Но самое главное – это люди. Местные жители очень открыты и гостепреимны. Ещё хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Ахмату, очень дружелюбный и внимательный молодой человек. Рассказывал увлекательно и с юмором, никуда не торопил,это было важно, т. к с нами была мама пенсионер. В группе было 7 человек и всех окружил заботой, никого не оставил без внимания.