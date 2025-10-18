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Джиптур в Чечню в мини-группе - 4 республики, 5 городов

Вам ждет интересное и увлекательное путешествие, богатая история и культурные особенности региона.

Вы сможете не только увидеть главные достопримечательности, но и проникнуться духом Чеченской Республики, ощутить ее гостеприимство и теплоту.
4.6
16 отзывов
Джиптур в Чечню в мини-группе - 4 республики, 5 городов
Джиптур в Чечню в мини-группе - 4 республики, 5 городов
Джиптур в Чечню в мини-группе - 4 республики, 5 городов

Описание экскурсии

Приглашаем вас в путешествие по жемчужинам Чеченской Республики, которое обещает стать незабываемым событием вашей жизни. В насыщенной экскурсионной программе вы сможете прикоснуться к культурному и историческому наследию этого уникального региона. Грозный — столица Чеченской Республики• Соборная мечеть «Сердце Чечни». Великолепное сооружение, одно из самых больших и красивых в России, которое поражает своим архитектурным величием и изысканностью.
  • Комплекс высотных зданий «Грозный Сити». Современный символ возрожденного Грозного.
  • Православный храм Михаила Архангела. Одно из свидетельств многоконфессиональной гармонии в регионе, храм удивит вас своей историей и архитектурой.
  • Мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова. Посвящен памяти героев Чечни, здесь вы сможете ознакомиться с историческими экспозициями и отдать дань уважения великим людям.
  • Прогулка по центру города. Вас ждет знакомство с современной частью Грозного, его уютными улицами, парками и скверами.
  • Аргун — город, известный своими архитектурными инновациями.
  • Мечеть «Сердце матери». Уникальная мечеть, построенная в современном стиле, сочетает в себе традиции и новаторство. Ее необычная архитектура и интерьеры оставят неизгладимое впечатление.
  • Шали — город с самой большой мечетью в Европе.
  • Мечеть «Гордость мусульман»: Открытая в 2019 году, эта мечеть является самой большой в Европе. Ее величественные купола и изысканные мозаики впечатляют своим масштабом и красотой.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Coбopная мeчеть «Сepдце Чечни»
  • Комплeкc выcoтных здaний «Гpозный-Cити»
  • Правoславный xpам Михаила Архангела
  • Мемориальный комплекс Славы имени А.А. Кадырова
  • Город Аргун - мечеть «Сердце матери»
  • Город Шали - мечеть «Гордость мусульман»
Что включено
  • Услуги гида-водителя
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Билеты на смотровую площадку Грозный-Сити
  • Питание
  • Личные расходы (сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
Место проживания в Минводах
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
1
А
Очень хотели поехать на экскурсию в Чечню, но сомневались из-за большого расстояния. Плохая погода в Кисловодске подтолкнула на эту поездку. Ни разу не пожалели. Очень красиво, необычно и познавательно. Водитель-гид
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Тахир почти всю дорогу рассказывал про обычаи и историю всех народов, по территории которых мы проезжали. Поэтому длинный путь был не сложным. В самой Чечне всё так красиво, чисто, мечети очень впечатляют. Немного утомительна была обратная дорога, но водитель постарался развлечь, включил познавательные фильмы про историю КМВ и лошадей. Однозначно стоит поехать на эту экскурсию. Ещё раз спасибо Тахиру!

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Е
Это был тот самый случай, когда ожидания полностью оправдались. И во многом благодаря Сергею, нашему гиду и водителю в одном лице. Все было по плану: забрал именно в то время,
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которое обещал, всю дорогу у нас была интересная и познавательная беседа, посетили кроме Грозного еще и Магас, везде не было спешки, но все успевали, вся экскурсия шла по плану, Сергей все контролировал. Меня пугали, что за весь день в дороге устану, но ничего подобного. Я очень рекомендую такую поездку с таким гидом:)

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О
17 сентября 2025 ездили в Чечню в сопровождении гида Ахмеда, замечательный человек. Посетили три мечети: Сердце Чечни, Сердце матери, Гордость мусульман. А также побывали на смотровой площадке Грозный-сити. Вкусно пообедали национальной кухней. Благодаря Ахмеду поездка была увлекательная, интересная, содержательная, позитивная.
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М
Давно хотели посетить Чечню и мы это сделали. Впечатления только положительные от этой поездки. Честно говоря, ехали с некоторыми опасениями, так как представления о республике были сформированы в основном из
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новостей, которые не всегда отражают реальность. Но всё оказалось совершенно иначе! Первое, что бросается в глаза – это чистота и порядок. Города, особенно Грозный, выглядят очень ухоженными, современные здания соседствуют с историческими мечетями, создавая уникальный колорит. Особенно поразила мечеть "Сердце Чечни" – это просто произведение искусства, как снаружи, так и внутри. Но самое главное – это люди. Местные жители очень открыты и гостепреимны. Ещё хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Ахмату, очень дружелюбный и внимательный молодой человек. Рассказывал увлекательно и с юмором, никуда не торопил,это было важно, т. к с нами была мама пенсионер. В группе было 7 человек и всех окружил заботой, никого не оставил без внимания.

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А
Отличная экскурсия, у нас был гид Марат. Очень много рассказывал всю дорогу про народу и республики Кавказа, при этом прекрасно вел машину, много шутил, очень веселый. Было интересно и познавательно, прекрасная программа, отлично организовано!
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А
Очень хороший гид Александр,скучно с ним точно не будет.
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