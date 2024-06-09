1 чел.
По популярности
скидка
4%
Индивидуальная
11 часов
Погружение в Кавказскую сказку: Кисловодск и его живописные окрестности
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно по запросу. Рекомендуемое время выезда — 7:00, 8:00.
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
1560014 976₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Конная прогулка недалеко от Кисловодска (мини-группа)
Начало: Центральный вход в парк
Расписание: Ежедневно в 10.00 и 14.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
18001 620₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Манящая Кабарда и чарующая Балкария
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Смотровая площадка»
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