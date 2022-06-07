Эгикал, Эрзи, Вовнушки - сокровища Горной Ингушетии

Прикоснуться к наследию ингушей в поездке по Джейрахскому району, колыбели народа

Ингушетию называют Страной башен и легенд.

Но почему именно ее? Разве другие места Кавказа не богаты подобными фортификациями, равно как и горскими преданиями? На экскурсии по самым значимым местам региона вы поймете, почему заповедная земля ингушей стоит особняком, и ощутите дух традиций, который буквально излучают ее средневековые памятники.
Эгикал, Эрзи, Вовнушки - сокровища Горной Ингушетии
Эгикал, Эрзи, Вовнушки - сокровища Горной Ингушетии
Эгикал, Эрзи, Вовнушки - сокровища Горной Ингушетии
Эгикал, Эрзи, Вовнушки - сокровища Горной Ингушетии
Эгикал, Эрзи, Вовнушки - сокровища Горной Ингушетии
Эгикал, Эрзи, Вовнушки - сокровища Горной Ингушетии
Эгикал, Эрзи, Вовнушки - сокровища Горной Ингушетии
Эгикал, Эрзи, Вовнушки - сокровища Горной Ингушетии
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Что вас ожидает

Затерянный мир Джейрахского района

Наш маршрут пройдет по одному из самых экологически чистых мест планеты и важнейшему историческому центру ингушей, откуда они расселились по территории современной республики и где до сих пор сохраняются их фамильные башенные поселения.

Поговорим о том, почему здесь так много башен, какую значимость, помимо очевидных, они имели в жизни народа, и какие традиции были связаны со возведением сооружений. Кроме того, вы узнаете о законах, по которым испокон веков жили ингушйские тайпы, и услышите предания об ингушских женщинах, обладавших исключительной силой духа. И конечно, всю дорогу вас будут сопровождать картинные виды лугов, таинственных ущелий и могучих вершин Кавказских гор, стоящих на страже своих обитателей.

Памятники Страны башен

Вы побываете в башенном комплексе Эгикал 12-18 вв., расположенном в Ассинском ущелье и входящем в состав Джейрахско-Ассинского заповедника (он включает более тысячи памятников истории, культуры и природы). Также в программе башенный комплекс Эрзи 14-16 вв. и достопримечательность Гулойхийского ущелья — Вовнушки, важная точка Шелкового пути, символ и гордость всей Ингушетии и финалист конкурса «Семь чудес России». Также в течение дня вы посетите христианский храм Тхаба-Ерды 8-9 века.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике УАЗ Патриот
  • Начало экскурсии возможно из любого города КМВ
  • Трансфер включен в стоимость, отдельно оплачивается посещение заповедника Эрзи — 150 руб. /человека
  • Для въезда в Ингушетию при себе обязательно иметь паспорт и свидетельство о рождении на детей

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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