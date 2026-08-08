Ингушетию называют Страной башен и легенд. Но почему именно её? Разве другие места Кавказа не богаты подобными фортификациями, равно как и горскими преданиями? На экскурсии по самым значимым местам региона вы поймёте, почему заповедная земля ингушей стоит особняком, и ощутите дух традиций, который буквально излучают ее средневековые памятники.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Затерянный мир Джейрахского района

Наш маршрут пройдет по одному из самых экологически чистых мест планеты и важнейшему историческому центру ингушей, откуда они расселились по территории современной республики и где до сих пор сохраняются их фамильные башенные поселения.

Поговорим о том, почему здесь так много башен, какую значимость, помимо очевидных, они имели в жизни народа, и какие традиции были связаны со возведением сооружений. Кроме того, вы узнаете о законах, по которым испокон веков жили ингушйские тайпы, и услышите предания об ингушских женщинах, обладавших исключительной силой духа. И конечно, всю дорогу вас будут сопровождать картинные виды лугов, таинственных ущелий и могучих вершин Кавказских гор, стоящих на страже своих обитателей.

Памятники Страны башен

Вы побываете в башенном комплексе Эгикал 12-18 вв., расположенном в Ассинском ущелье и входящем в состав Джейрахско-Ассинского заповедника (он включает более тысячи памятников истории, культуры и природы). Также в программе башенный комплекс Эрзи 14-16 вв. и достопримечательность Гулойхийского ущелья — Вовнушки, важная точка Шёлкового пути, символ и гордость всей Ингушетии и финалист конкурса «Семь чудес России». Также в течение дня вы посетите христианский храм Тхаба-Ерды 8-9 века.

Организационные детали

Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике УАЗ Патриот

Начало экскурсии возможно из любого города КМВ

Трансфер включен в стоимость, отдельно оплачивается посещение заповедника Эрзи — 150 руб. /человека

Для въезда в Ингушетию при себе обязательно иметь паспорт и свидетельство о рождении на детей

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.