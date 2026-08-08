Прикоснуться к наследию ингушей в поездке по Джейрахскому району, колыбели народа
Ингушетию называют Страной башен и легенд.
Но почему именно её? Разве другие места Кавказа не богаты подобными фортификациями, равно как и горскими преданиями? На экскурсии по самым значимым местам региона вы поймёте, почему заповедная земля ингушей стоит особняком, и ощутите дух традиций, который буквально излучают ее средневековые памятники.
Описание экскурсии
Затерянный мир Джейрахского района
Наш маршрут пройдет по одному из самых экологически чистых мест планеты и важнейшему историческому центру ингушей, откуда они расселились по территории современной республики и где до сих пор сохраняются их фамильные башенные поселения.
Поговорим о том, почему здесь так много башен, какую значимость, помимо очевидных, они имели в жизни народа, и какие традиции были связаны со возведением сооружений. Кроме того, вы узнаете о законах, по которым испокон веков жили ингушйские тайпы, и услышите предания об ингушских женщинах, обладавших исключительной силой духа. И конечно, всю дорогу вас будут сопровождать картинные виды лугов, таинственных ущелий и могучих вершин Кавказских гор, стоящих на страже своих обитателей.
Памятники Страны башен
Вы побываете в башенном комплексе Эгикал 12-18 вв., расположенном в Ассинском ущелье и входящем в состав Джейрахско-Ассинского заповедника (он включает более тысячи памятников истории, культуры и природы). Также в программе башенный комплекс Эрзи 14-16 вв. и достопримечательность Гулойхийского ущелья — Вовнушки, важная точка Шёлкового пути, символ и гордость всей Ингушетии и финалист конкурса «Семь чудес России». Также в течение дня вы посетите христианский храм Тхаба-Ерды 8-9 века.
Организационные детали
Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике УАЗ Патриот
Начало экскурсии возможно из любого города КМВ
Трансфер включен в стоимость, отдельно оплачивается посещение заповедника Эрзи — 150 руб. /человека
Для въезда в Ингушетию при себе обязательно иметь паспорт и свидетельство о рождении на детей
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марат — ваша команда гидов в Кисловодске
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Провели экскурсии для 1813 туристов
Рад приветствовать вас, дорогие путешественники! Меня зовут Марат, я коренной житель Кисловодска. Вместе с другими гидами из нашей команды организую туры в горы. Мы с радостью поделимся красотой нашей природы и расскажем о местных обычаях. Надеемся на скорую встречу с вами!
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