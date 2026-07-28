Ингушетия, известная как страна башен, предлагает уникальную возможность увидеть архитектурное наследие республики.
Путешественники смогут посетить башенные комплексы Эрзи и Эгикал, где сохранились десятки башен и построек.
Комплекс Вовнушки удивит своим расположением на скалах, а храм Тхаба-Ерды - своей загадочной историей. Это путешествие станет настоящим открытием для любителей истории и архитектуры
Путешественники смогут посетить башенные комплексы Эрзи и Эгикал, где сохранились десятки башен и построек.
Комплекс Вовнушки удивит своим расположением на скалах, а храм Тхаба-Ерды - своей загадочной историей. Это путешествие станет настоящим открытием для любителей истории и архитектуры
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные башенные комплексы
- ⛪ Загадочный храм Тхаба-Ерды
- 🚗 Комфортабельные внедорожники
- 🗺️ Историческое наследие Кавказа
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для поездки в Горную Ингушетию - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а природа поражает своей красотой. Весной и в октябре также можно насладиться живописными видами, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В остальное время года поездка возможна, но стоит учитывать, что зимой может быть холодно и снежно, что может ограничить доступ к некоторым достопримечательностям.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Эрзи
- Эгикал
- Вовнушки
- Храм Тхаба-Ерды
Описание экскурсии
- Эрзи — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. Вы увидите восемь боевых, две полубоевые и 47 жилых башен, а вокруг них — каменные оборонительные стены.
- Башенный комплекс Эгикал на южном склоне горы Цей-Лоам в Ассинском ущелье. До середины 20 века здесь жили люди. На данный момент сохранилось более ста различных построек.
- Вовнушки — один из самых ярких башенных комплексов Ингушетии. Две из трёх его башен стоят на вершине одной скалы, а ещё одна — на противоположной горе. Башни выглядят как естественное продолжение скал.
- Храм Тхаба-Ерды — до сих пор неизвестно, как и когда, а главное кем была построена эта загадочная церковь. О существовании на мусульманском Северном Кавказе древнего христианского храма в Европе узнали лишь в конце 18 века.
Организационные детали
- Обязательно возьмите с собой паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей, иначе вас не пустят в Горную Ингушетию пограничники.
- Поездка проходит на комфортабельных 6-местных внедорожниках или минивэнах на 7-8 мест.
- Дополнительно оплачивается вход в заповедник (160 руб. /чел.) и обед в кафе.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|5900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3313 туристов
В наших турах мы стараемся не только показать гостям неповторимую природу и разнообразие Кавказа, но и создать дружескую атмосферу, ощущение приключения. Поездки в мини-группах — прекрасная возможность познакомиться с единомышленниками, провести день в уютной компании. Наш девиз — делать людей счастливыми в горах!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Ездили из Кисловодска в Горную Ингушетию. Гид Борис. Под его интересный рассказ об Ингушетии, её истории, обычаях и людях довольно долгая дорога прошла легко. Провёл отличную экскурсию по самой горной Ингушетии, показал хорошие обзорные площадки.
Всё чётко, пунктуально, доброжелательно - общаться было приятно.
Минивэн Hyundai был в полном порядке.
Получились отличные фотографии и остались приятные воспоминания о поездке.
Всё чётко, пунктуально, доброжелательно - общаться было приятно.
Минивэн Hyundai был в полном порядке.
Получились отличные фотографии и остались приятные воспоминания о поездке.
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Потрясающая поездка! Красивые места, природа и история Гид Владимир очень много и интересно рассказывает!
+1
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Очень красивые виды, горы прекрасны, нет других экскурсионных групп и толп туристов в местах остановок. Но в целом экскурсия не очень насыщенная, большую часть времени занимает дорога туда - обратно.
Хотелось бы больши информации об истории республик, укладе жизни традициях.
Хотелось бы больши информации об истории республик, укладе жизни традициях.
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А
Поездка очень понравилась, гид Денис интересно рассказывал про историю республики и народов, а так же много весёлых историй, виды в ущелье и на всех пунктах очень красивые, дорога долгая,но того стоит, вкусная еда и невероятная природа,спасибо за экскурсию и хорошую компанию 🫶🏽
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Горная Ингушетия великолепна! Программа экскурсии была очень насыщенной: посетили все объекты и даже Ляжгинский водопад в Джейрахском ущелье. На территории Ингушетии нас сопровождал местный гид (на мой взгляд, это очень
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Интересные места, отличный гид, нам все понравилось.
+2
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Входит в следующие категории Кисловодска
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