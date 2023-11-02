Посетить древние башенные комплексы и загадочный храм Тхаба-Ерды
В древности Ингушетию называли страной башен.
И это объяснимо: башенных комплексов здесь несколько десятков — они составляют главное архитектурное наследие республики. Мы посетим самые знаменитые из них, заглянем в боевые, полубоевые и жилые башни.
Увидим таинственный христианский храм и попробуем догадаться, как он появился на мусульманском Северном Кавказе.
И это объяснимо: башенных комплексов здесь несколько десятков — они составляют главное архитектурное наследие республики. Мы посетим самые знаменитые из них, заглянем в боевые, полубоевые и жилые башни.
Увидим таинственный христианский храм и попробуем догадаться, как он появился на мусульманском Северном Кавказе.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Эрзи — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. Вы увидите восемь боевых, две полубоевые и 47 жилых башен, а вокруг них — каменные оборонительные стены.
- Башенный комплекс Эгикал на южном склоне горы Цей-Лоам в Ассинском ущелье. До середины 20 века здесь жили люди. На данный момент сохранилось более ста различных построек.
- Вовнушки — один из самых ярких башенных комплексов Ингушетии. Две из трёх его башен стоят на вершине одной скалы, а ещё одна — на противоположной горе. Башни сложены из камня и выглядят как естественное продолжение скал.
- Храм Тхаба-Ерды — до сих пор неизвестно, как и когда, а главное кем была построена эта загадочная церковь. О существовании на мусульманском Северном Кавказе древнего христианского храма в Европе узнали лишь в конце 18 века.
Организационные детали
- Обязательно возьмите с собой паспорт РФ и свидетельства о рождении для детей, иначе вас не пустят в Горную Ингушетию пограничники.
- Поездка проходит на комфортабельных 6-местных внедорожниках или минивэнах на 7-8 мест.
- Дополнительно оплачивается вход в заповедник — 160 руб. /чел. и обед в кафе.
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды.
в четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от места вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: в четверг, субботу и воскресенье в 06:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 139 туристов
Здравствуйте! В наших турах мы стараемся не только показать гостям неповторимую природу и разнообразие Кавказа, но и создать дружескую атмосферу, ощущение приключения. Поездки в мини-группах — прекрасная возможность познакомиться с единомышленниками, провести день в уютной компании. Наш девиз — делать людей счастливыми в горах.
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