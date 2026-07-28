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Горная Ингушетия - из Кисловодска в мини-группе

Путешествие в Ингушетию подарит вам возможность увидеть уникальные башенные комплексы и загадочный храм. Погрузитесь в атмосферу древности
Ингушетия, известная как страна башен, предлагает уникальную возможность увидеть архитектурное наследие республики.

Путешественники смогут посетить башенные комплексы Эрзи и Эгикал, где сохранились десятки башен и построек.

Комплекс Вовнушки удивит своим расположением на скалах, а храм Тхаба-Ерды - своей загадочной историей. Это путешествие станет настоящим открытием для любителей истории и архитектуры
4.9
17 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные башенные комплексы
  • ⛪ Загадочный храм Тхаба-Ерды
  • 🚗 Комфортабельные внедорожники
  • 🗺️ Историческое наследие Кавказа
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи

Лучшее время для посещения

янв
фев
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авг
сен
окт
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Лучшее время для поездки в Горную Ингушетию - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а природа поражает своей красотой. Весной и в октябре также можно насладиться живописными видами, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В остальное время года поездка возможна, но стоит учитывать, что зимой может быть холодно и снежно, что может ограничить доступ к некоторым достопримечательностям.
Сейчас август — это идеальное время.
Горная Ингушетия - из Кисловодска в мини-группе
Горная Ингушетия - из Кисловодска в мини-группе
Горная Ингушетия - из Кисловодска в мини-группе

Что можно увидеть

  • Эрзи
  • Эгикал
  • Вовнушки
  • Храм Тхаба-Ерды

Описание экскурсии

  • Эрзи — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. Вы увидите восемь боевых, две полубоевые и 47 жилых башен, а вокруг них — каменные оборонительные стены.
  • Башенный комплекс Эгикал на южном склоне горы Цей-Лоам в Ассинском ущелье. До середины 20 века здесь жили люди. На данный момент сохранилось более ста различных построек.
  • Вовнушки — один из самых ярких башенных комплексов Ингушетии. Две из трёх его башен стоят на вершине одной скалы, а ещё одна — на противоположной горе. Башни выглядят как естественное продолжение скал.
  • Храм Тхаба-Ерды — до сих пор неизвестно, как и когда, а главное кем была построена эта загадочная церковь. О существовании на мусульманском Северном Кавказе древнего христианского храма в Европе узнали лишь в конце 18 века.

Организационные детали

  • Обязательно возьмите с собой паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей, иначе вас не пустят в Горную Ингушетию пограничники.
  • Поездка проходит на комфортабельных 6-местных внедорожниках или минивэнах на 7-8 мест.
  • Дополнительно оплачивается вход в заповедник (160 руб. /чел.) и обед в кафе.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник5900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий
Виталий — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3313 туристов
В наших турах мы стараемся не только показать гостям неповторимую природу и разнообразие Кавказа, но и создать дружескую атмосферу, ощущение приключения. Поездки в мини-группах — прекрасная возможность познакомиться с единомышленниками, провести день в уютной компании. Наш девиз — делать людей счастливыми в горах!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
1
3
1
2
1
Ю
Ездили из Кисловодска в Горную Ингушетию. Гид Борис. Под его интересный рассказ об Ингушетии, её истории, обычаях и людях довольно долгая дорога прошла легко. Провёл отличную экскурсию по самой горной Ингушетии, показал хорошие обзорные площадки.
Всё чётко, пунктуально, доброжелательно - общаться было приятно.
Минивэн Hyundai был в полном порядке.
Получились отличные фотографии и остались приятные воспоминания о поездке.
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Оксана
Потрясающая поездка! Красивые места, природа и история Гид Владимир очень много и интересно рассказывает!
Потрясающая поездка! Красивые места, природа и история Гид Владимир очень много и интересно рассказывает!
Потрясающая поездка! Красивые места, природа и история Гид Владимир очень много и интересно рассказывает!
Потрясающая поездка! Красивые места, природа и история Гид Владимир очень много и интересно рассказывает!
Потрясающая поездка! Красивые места, природа и история Гид Владимир очень много и интересно рассказывает!
Потрясающая поездка! Красивые места, природа и история Гид Владимир очень много и интересно рассказывает!
Потрясающая поездка! Красивые места, природа и история Гид Владимир очень много и интересно рассказывает!
Потрясающая поездка! Красивые места, природа и история Гид Владимир очень много и интересно рассказывает!
Потрясающая поездка! Красивые места, природа и история Гид Владимир очень много и интересно рассказывает!+1
Потрясающая поездка! Красивые места, природа и история Гид Владимир очень много и интересно рассказывает!
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Ирина
Очень красивые виды, горы прекрасны, нет других экскурсионных групп и толп туристов в местах остановок. Но в целом экскурсия не очень насыщенная, большую часть времени занимает дорога туда - обратно.
Хотелось бы больши информации об истории республик, укладе жизни традициях.
Очень красивые виды, горы прекрасны, нет других экскурсионных групп и толп туристов в местах остановок. Но
Очень красивые виды, горы прекрасны, нет других экскурсионных групп и толп туристов в местах остановок. Но
Очень красивые виды, горы прекрасны, нет других экскурсионных групп и толп туристов в местах остановок. Но
Очень красивые виды, горы прекрасны, нет других экскурсионных групп и толп туристов в местах остановок. Но
Очень красивые виды, горы прекрасны, нет других экскурсионных групп и толп туристов в местах остановок. Но
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А
Поездка очень понравилась, гид Денис интересно рассказывал про историю республики и народов, а так же много весёлых историй, виды в ущелье и на всех пунктах очень красивые, дорога долгая,но того стоит, вкусная еда и невероятная природа,спасибо за экскурсию и хорошую компанию 🫶🏽
Поездка очень понравилась, гид Денис интересно рассказывал про историю республики и народов, а так же много
Поездка очень понравилась, гид Денис интересно рассказывал про историю республики и народов, а так же много
Поездка очень понравилась, гид Денис интересно рассказывал про историю республики и народов, а так же много
Поездка очень понравилась, гид Денис интересно рассказывал про историю республики и народов, а так же много
Поездка очень понравилась, гид Денис интересно рассказывал про историю республики и народов, а так же много
Поездка очень понравилась, гид Денис интересно рассказывал про историю республики и народов, а так же много
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Татьяна
Горная Ингушетия великолепна! Программа экскурсии была очень насыщенной: посетили все объекты и даже Ляжгинский водопад в Джейрахском ущелье. На территории Ингушетии нас сопровождал местный гид (на мой взгляд, это очень
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правильное и грамотное решение для проведения такой экскурсии), который рассказал об истории и традициях ингушей, обо всех башенных комплексах и даже вместе с нами поднялся на одну из боевых родовых башен. Водитель, Роман, не только профессионально управлял комфортным автомобилем, но и рассказал о городах КМВ, которые мы проезжали, и не только. Данную поездку очень рекомендую!

Горная Ингушетия великолепна! Программа экскурсии была очень насыщенной: посетили все объекты и даже Ляжгинский водопад в
Горная Ингушетия великолепна! Программа экскурсии была очень насыщенной: посетили все объекты и даже Ляжгинский водопад в
Горная Ингушетия великолепна! Программа экскурсии была очень насыщенной: посетили все объекты и даже Ляжгинский водопад в
Горная Ингушетия великолепна! Программа экскурсии была очень насыщенной: посетили все объекты и даже Ляжгинский водопад в
Горная Ингушетия великолепна! Программа экскурсии была очень насыщенной: посетили все объекты и даже Ляжгинский водопад в
Горная Ингушетия великолепна! Программа экскурсии была очень насыщенной: посетили все объекты и даже Ляжгинский водопад в
Горная Ингушетия великолепна! Программа экскурсии была очень насыщенной: посетили все объекты и даже Ляжгинский водопад в
Горная Ингушетия великолепна! Программа экскурсии была очень насыщенной: посетили все объекты и даже Ляжгинский водопад в
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Николай
Интересные места, отличный гид, нам все понравилось.
Интересные места, отличный гид, нам все понравилось.
Интересные места, отличный гид, нам все понравилось.
Интересные места, отличный гид, нам все понравилось.
Интересные места, отличный гид, нам все понравилось.
Интересные места, отличный гид, нам все понравилось.
Интересные места, отличный гид, нам все понравилось.
Интересные места, отличный гид, нам все понравилось.
Интересные места, отличный гид, нам все понравилось.+2
Интересные места, отличный гид, нам все понравилось.
Интересные места, отличный гид, нам все понравилось.
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