в четверг и воскресенье в 06:00

Что вас ожидает
Завораживающий край с богатой историей
Долгий путь по красивейшим дорогам Кавказа лежит в Республику Ингушетия. По дороге вы послушаете рассказы о ее тайнах и легендах, которые хранят историю скифских и сарматских племен, средневековые сюжеты. Узнаете о народе ингушей, которые называют себя «галгаи» — строители башен.
Ущелья и башенные комплексы
- Джейрахское ущелье — сокровище кавказских гор; ваши фотографии отсюда поразят воображение.
- Цей-Лоамский перевал: вы полюбуетесь горами вдали от цивилизации, а в ясную погоду даже увидите великан Казбек, ведь граница с Грузией всего в 5 км отсюда.
- Башенные комплексы Эгикал и Таргим. Крупнейшее башенное селение в горной Ингушетии и постройки замкового типа.
- Храм Тхаба-Ерды — культовая постройка, возведенная примерно в 8 столетии. Есть сведения, что приказ о строительстве отдала царица Тамара.
- Вовнушки — средневековый башенный комплекс, официально входящий в список «7 чудес России».
Организационные детали
- Поездка проходит с гидом-водителем из нашей команды на минивэнах Mercedes-Benz Sprinter, Hyundai Starex, Volkswagen Transporter, Peugeot; в каждом автомобиле — до 8 человек
- Мы можем забрать вас из вашего отеля в Кисловодске, Ессентуках или Пятигорске