в четверг и воскресенье в 06:00

Из Кисловодска в страну башен — Ингушетию

Увидеть фантастическую горную республику на экскурсии в мини-группе

Нечто новое и удивительное, куда еще не ступала нога обычного туриста — Ингушетия станет для вас открытием! В группе до 8 человек с гидом-водителем вы отправитесь навстречу средневековым башням и древним аулам, откроете их легенды.

Увидите Эгикал, Таргим и Вовнушки, а также сделаете фото-открытки в Джейрахском ущелье и на Цей-Лоамском перевале.
Из Кисловодска в страну башен — Ингушетию
Из Кисловодска в страну башен — Ингушетию
Из Кисловодска в страну башен — Ингушетию
Из Кисловодска в страну башен — Ингушетию
Из Кисловодска в страну башен — Ингушетию
Из Кисловодска в страну башен — Ингушетию
Из Кисловодска в страну башен — Ингушетию
Из Кисловодска в страну башен — Ингушетию
Из Кисловодска в страну башен — Ингушетию
Из Кисловодска в страну башен — Ингушетию
Из Кисловодска в страну башен — Ингушетию
Из Кисловодска в страну башен — Ингушетию
Из Кисловодска в страну башен — Ингушетию
Из Кисловодска в страну башен — Ингушетию

Что вас ожидает

Завораживающий край с богатой историей

Долгий путь по красивейшим дорогам Кавказа лежит в Республику Ингушетия. По дороге вы послушаете рассказы о ее тайнах и легендах, которые хранят историю скифских и сарматских племен, средневековые сюжеты. Узнаете о народе ингушей, которые называют себя «галгаи» — строители башен.

Ущелья и башенные комплексы

  • Джейрахское ущелье — сокровище кавказских гор; ваши фотографии отсюда поразят воображение.
  • Цей-Лоамский перевал: вы полюбуетесь горами вдали от цивилизации, а в ясную погоду даже увидите великан Казбек, ведь граница с Грузией всего в 5 км отсюда.
  • Башенные комплексы Эгикал и Таргим. Крупнейшее башенное селение в горной Ингушетии и постройки замкового типа.
  • Храм Тхаба-Ерды — культовая постройка, возведенная примерно в 8 столетии. Есть сведения, что приказ о строительстве отдала царица Тамара.
  • Вовнушки — средневековый башенный комплекс, официально входящий в список «7 чудес России».

Организационные детали

  • Поездка проходит с гидом-водителем из нашей команды на минивэнах Mercedes-Benz Sprinter, Hyundai Starex, Volkswagen Transporter, Peugeot; в каждом автомобиле — до 8 человек
  • Мы можем забрать вас из вашего отеля в Кисловодске, Ессентуках или Пятигорске

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля в Кисловодске, Ессентуках или Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в четверг и воскресенье в 06:00

Алий
Алий
Добрый день, дорогие путешественники! Мы команда гидов со стажем более 10 лет. С радостью покажем все самые живописные места Кавказских Минеральных Вод и расскажем о них интересные факты. Надеемся на скорую встречу.
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

👥Групповые🚗На машинеГоры🏡Выездные#Кавказ

Еще несколько похожих предложений в Кисловодске

Горная Ингушетия: страна башен, легенд и столица Магас. Индивидуальный тур
Индивидуальный тур
14ч
26 000
за 1-8 чел.
Горная Ингушетия: страна башен, легенд и столица Магас. Индивидуальный тур
Мы посетим с тобой Ингушетию - горную республику, окруженную тайнами, легендами, хранящую в себе...
Ежедневно. Время индивидуально: с 06:00 до 07:00
В Горную Ингушетию из Кисловодска
15ч
4 000
за 1 чел.
В Горную Ингушетию из Кисловодска
Если вы думаете, что видели на Северном Кавказе всё, то горная Ингушетия Вас приятно удивит и даст...
Воскресенье или в любой день по набору группы
Домбай в мини-группе из Кисловодска
4
7
12ч
3 200
за 1 чел.
Домбай в мини-группе из Кисловодска
Умопомрачительные горные виды ждут вас круглый год, а природа радует глаз горными озёрами,...
Ежедневно с 07.00 до 09.00
На Джилы-Су в мини-группе из Кисловодска
5
2
10ч
2 500
за 1 чел.
На Джилы-Су в мини-группе из Кисловодска
Джилы-Су или Теплая вода - так переводится название урочища
Ежедневно. Время индивидуально: с 07.00 до 09.00
На плато Бермамыт в мини-группе
4.5
64
2 000
за 1 чел.
На плато Бермамыт в мини-группе
Всего в 40 километрах от Кисловодска находится Эльбрус
Ежедневно
Экскурсия на Домбай из Кисловодска
Индивидуальная экскурсия
5
1
12ч
15 000
за 1-7 чел.
Экскурсия на Домбай из Кисловодска
Тем, кто побывал в Домбае, уже не забыть его величественные горные вершины и захватывающие дух пейзажи...
Северная Осетия: город мёртвых Даргавс из Кисловодска в мини-группе
5
1
12ч
4 500
за 1 чел.
Северная Осетия: город мёртвых Даргавс из Кисловодска в мини-группе
Кавказские горы - отдельный мир, который можно изучать вечно
Ежедневно. Время индивидуально: с 06:00 до 08:00
Экскурсия-спектакль в Кисловодске
5
2
1ч 30м
800
за 1 чел.
Экскурсия-спектакль в Кисловодске
Узнать город поближе и перезагрузиться на нестандартной прогулке в наушниках
в среду, субботу и воскресенье в 15:00
Легендарный Бермамыт! В мини-группе из Кисловодска
10ч
2 500
за 1 чел.
Легендарный Бермамыт! В мини-группе из Кисловодска
Мы отправимся с вами на одну из лучших фото локаций на Кавказе - плато Бермамыт
Ежедневно с 07.00 до 09.00
Обзорная экскурсия по Кисловодску
4
17
800
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Кисловодску
На знакомство с Кисловодском лучше всего отправляться в компании опытного гида
Понедельник, четверг, суббота в 14:00
В Домбай из Кисловодска — побывать в горной сказке
Индивидуальная экскурсия
5
29
11 500
за 1-4 чел.
В Домбай из Кисловодска — побывать в горной сказке
Погрузиться в мир богатой природы и снежных гор на автомобильной экскурсии по Карачаево-Черкессии
Кисловодск - день добрых впечатлений
Индивидуальная экскурсия
5
7
6 500
за 1-6 чел.
Кисловодск - день добрых впечатлений
На экскурсии вы познакомитесь с Кисловодском и его главными достопримечательностями, узнаете про жизнь...
Ежедневно 07:00, 13:00

Алий проводит ещё 9 экскурсий

Плато Бермамыт — открыть российский Гранд-Каньон
4.7
134
2 000
за 1 чел.
Плато Бермамыт — открыть российский Гранд-Каньон
Оценить величественные виды Эльбруса и Кавказского хребта с одной из лучших панорамных площадок края
ежедневно в 03:00, 07:00 и 14:00
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
4.6
36
12ч
3 000
за 1 чел.
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
Добраться до самой высокой точки Европы, увидеть легендарное озеро и влюбиться в пейзажи Кавказа
в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Домбай — душа Карачаево-Черкесии
4.7
36
12ч
3 000
за 1 чел.
Домбай — душа Карачаево-Черкесии
Посетить Тебердинский заповедник и полюбоваться лучшими видами Эльбруса в мини-группе
во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Путешествие в горную Долину Нарзанов
4.5
13
4ч 30м
1 000
за 1 чел.
Путешествие в горную Долину Нарзанов
Проехать по ущелью Хасаут, увидеть Эльбрус и насладиться вкусом минеральной воды
ежедневно в 14:00
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье
4.9
7
12ч
3 000
за 1 чел.
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье
Путешествие в сердце Кабардино-Балкарии в мини-группе
в субботу и воскресенье в 07:00
От заката до рассвета: ночь на плато Бермамыт!
Индивидуальная экскурсия
5
1
6ч 30м
12 000
за 1-4 чел.
От заката до рассвета: ночь на плато Бермамыт!
Полюбоваться Большим Кавказом в самое романтичное время суток и увезти воспоминания на всю жизнь
Уллу-Тау: путешествие к Горе желаний
4
1
12ч
3 000
за 1 чел.
Уллу-Тау: путешествие к Горе желаний
На внедорожнике и пешком отправиться к подножию горы и увидеть пейзажи, от которых захватывает дух
в пятницу и воскресенье в 06:00
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Кисловодска
Индивидуальная экскурсия
11ч
13 000
за 1-6 чел.
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Кисловодска
Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой
Джилы-Су: горы, водопады и ущелья
4.8
60
10ч
2 000
за 1 чел.
Джилы-Су: горы, водопады и ущелья
Насладиться видами на Эльбрус и Кавказский хребет, принять нарзанные ванны и узнать о местной жизни
ежедневно в 07:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Кисловодске
🇷🇺