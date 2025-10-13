в четверг и воскресенье в 06:00

Ингушетия - удивительное место, где средневековые башни и древние аулы рассказывают свои легенды.
Группа до 8 человек отправится в путешествие по живописным дорогам Кавказа, чтобы увидеть Джейрахское ущелье, Цей-Лоамский перевал и
Группа до 8 человек отправится в путешествие по живописным дорогам Кавказа, чтобы увидеть Джейрахское ущелье, Цей-Лоамский перевал и
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные средневековые башни
- 🌄 Потрясающие виды на Кавказ
- 🗺️ Путешествие с опытным гидом
- 🚐 Комфортные минивэны
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Ингушетии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и позволяет насладиться всеми красотами региона. В это время температура воздуха тёплая, а дни длинные, что делает путешествие особенно приятным. В апреле и октябре также можно посетить Ингушетию, но стоит быть готовым к более прохладной погоде и возможным осадкам. В зимние месяцы, с ноября по март, поездка возможна, но стоит учитывать, что погодные условия могут быть менее предсказуемыми.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Эгикал
- Таргим
- Вовнушки
- Храм Тхаба-Ерды
Описание экскурсии
Завораживающий край с богатой историей
Долгий путь по красивейшим дорогам Кавказа лежит в Республику Ингушетия. По дороге вы послушаете рассказы о ее тайнах и легендах, которые хранят историю скифских и сарматских племен, средневековые сюжеты. Узнаете о народе ингушей, которые называют себя «галгаи» — строители башен.
Ущелья и башенные комплексы
- Джейрахское ущелье — сокровище кавказских гор; ваши фотографии отсюда поразят воображение!
- Цей-Лоамский перевал: вы полюбуетесь горами вдали от цивилизации, а в ясную погоду даже увидите великан Казбек, ведь граница с Грузией всего в 5 км отсюда.
- Башенные комплексы Эгикал и Таргим. Крупнейшее башенное селение в горной Ингушетии и постройки замкового типа.
- Храм Тхаба-Ерды — культовая постройка, возведенная примерно в 8 столетии. Есть сведения, что приказ о строительстве отдала царица Тамара.
- Вовнушки — средневековый башенный комплекс, официально входящий в список «7 чудес России».
Организационные детали
- Поездка проходит с гидом-водителем из нашей команды на минивэнах Mercedes-Benz Sprinter, Hyundai Starex, Volkswagen Transporter, Peugeot; в каждом автомобиле — до 8 человек
- Мы можем забрать вас из вашего отеля в Кисловодске, Ессентуках или Пятигорске
- На маршруте бывает сильный ветер — одевайтесь тепло
- Возьмите с собой наличные, по пути нет ни мобильной связи, ни интернета
в четверг и воскресенье в 06:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Кисловодске, Ессентуках или Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алий — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 15465 туристов
Мы команда гидов. Работаем на Кавказе с 2016 года. Нас объединяет цель: превращать каждую экскурсию в уникальное, запоминающееся путешествие. Наша миссия — раскрывать богатство истории, культуры и природы нашего региона, вдохновлять
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
волшебное путешествие сквозь века. вся поездка очень продумана. полное погружение в материал. Экскурсовод Андрей очень интересный человек,великолепный рассказчик,с хорошим чувством юмора.
Мы провели вместе много часов,но такая дальняя поездка не была утомительной благодаря Андрею.
Мы провели вместе много часов,но такая дальняя поездка не была утомительной благодаря Андрею.
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Очень красивая природа, необыкновенные горы. Встречая закат в горах мы всей группой не могли оторваться от фотосъемки. Очень интересно наблюдать, как на горы оседает туман и по склонам скользят последние
+2
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Посетили красивейшую горную Ингушетию. Страна Башен и гор, бесподобное сочетание. А горные голубые реки это отдельная сказка. Путешествие получилось очень интересным благодаря нашему гиду Салману. Мы узнали от него много
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Ездили в горную Ингушетию вчетвером с водителем Александром. Всего в группе было 6 человек. Виды красивые, впечатляющие башни.
Есть нюансы, которые рекомендую учитывать тем кто соберётся в поездку. В Ингушетии (по
Есть нюансы, которые рекомендую учитывать тем кто соберётся в поездку. В Ингушетии (по
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Давно хотела посетить Ингушетию и когда увидела такой вариант экскурсии из Кисловодска, долго не раздумывала. Ранний подъем, неблизкий путь могли бы утомить, НО… многое зависит от компании, в которой ты
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Е
Если Вы хотите увидеть не только удивительно красивые горы Ингушетии, но и прикоснуться в древней истории, то это путешествие для Вас. Каменные башни эпохи средневековья, культурное наследие ингушского народа, разбросаны
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