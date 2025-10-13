в четверг и воскресенье в 06:00

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Из Кисловодска в страну башен - Ингушетию

Путешествие в Ингушетию: средневековые башни, древние аулы и потрясающие виды ждут вас в компании опытного гида-водителя
Ингушетия - удивительное место, где средневековые башни и древние аулы рассказывают свои легенды.

Группа до 8 человек отправится в путешествие по живописным дорогам Кавказа, чтобы увидеть Джейрахское ущелье, Цей-Лоамский перевал и
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величественный Казбек. Вы посетите башенные комплексы Эгикал и Таргим, а также храм Тхаба-Ерды, возведённый в 8 веке. Вовнушки, входящие в список «7 чудес России», оставят неизгладимое впечатление. Путешествие на минивэнах обеспечит комфорт и безопасность

4.7
26 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные средневековые башни
  • 🌄 Потрясающие виды на Кавказ
  • 🗺️ Путешествие с опытным гидом
  • 🚐 Комфортные минивэны
  • 📸 Возможность сделать уникальные фото

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Ингушетии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и позволяет насладиться всеми красотами региона. В это время температура воздуха тёплая, а дни длинные, что делает путешествие особенно приятным. В апреле и октябре также можно посетить Ингушетию, но стоит быть готовым к более прохладной погоде и возможным осадкам. В зимние месяцы, с ноября по март, поездка возможна, но стоит учитывать, что погодные условия могут быть менее предсказуемыми.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Кисловодска в страну башен - Ингушетию
Из Кисловодска в страну башен - Ингушетию
Из Кисловодска в страну башен - Ингушетию

Что можно увидеть

  • Эгикал
  • Таргим
  • Вовнушки
  • Храм Тхаба-Ерды

Описание экскурсии

Завораживающий край с богатой историей

Долгий путь по красивейшим дорогам Кавказа лежит в Республику Ингушетия. По дороге вы послушаете рассказы о ее тайнах и легендах, которые хранят историю скифских и сарматских племен, средневековые сюжеты. Узнаете о народе ингушей, которые называют себя «галгаи» — строители башен.

Ущелья и башенные комплексы

  • Джейрахское ущелье — сокровище кавказских гор; ваши фотографии отсюда поразят воображение!
  • Цей-Лоамский перевал: вы полюбуетесь горами вдали от цивилизации, а в ясную погоду даже увидите великан Казбек, ведь граница с Грузией всего в 5 км отсюда.
  • Башенные комплексы Эгикал и Таргим. Крупнейшее башенное селение в горной Ингушетии и постройки замкового типа.
  • Храм Тхаба-Ерды — культовая постройка, возведенная примерно в 8 столетии. Есть сведения, что приказ о строительстве отдала царица Тамара.
  • Вовнушки — средневековый башенный комплекс, официально входящий в список «7 чудес России».

Организационные детали

  • Поездка проходит с гидом-водителем из нашей команды на минивэнах Mercedes-Benz Sprinter, Hyundai Starex, Volkswagen Transporter, Peugeot; в каждом автомобиле — до 8 человек
  • Мы можем забрать вас из вашего отеля в Кисловодске, Ессентуках или Пятигорске
  • На маршруте бывает сильный ветер — одевайтесь тепло
  • Возьмите с собой наличные, по пути нет ни мобильной связи, ни интернета

в четверг и воскресенье в 06:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Кисловодске, Ессентуках или Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алий
Алий — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 15465 туристов
Мы команда гидов. Работаем на Кавказе с 2016 года. Нас объединяет цель: превращать каждую экскурсию в уникальное, запоминающееся путешествие. Наша миссия — раскрывать богатство истории, культуры и природы нашего региона, вдохновлять
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их на новые открытия и создавать тёплую атмосферу доверия и взаимопонимания. Мы верим, что экскурсия — это больше, чем просто рассказ, это возможность погрузиться в атмосферу времени, почувствовать дух места и оставить незабываемые впечатления. Мы умеем превращать сухие даты и факты в интересные истории и легенды, что помогает сделать материал более доступным и запоминающимся. Наша команда отлично разбирается в природных особенностях региона, что позволяет нам сочетать исторические рассказы с природоохранными темами, создавая целостное представление о месте. Счастье не за горами, оно в горах!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
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1
Ирина
волшебное путешествие сквозь века. вся поездка очень продумана. полное погружение в материал. Экскурсовод Андрей очень интересный человек,великолепный рассказчик,с хорошим чувством юмора.
Мы провели вместе много часов,но такая дальняя поездка не была утомительной благодаря Андрею.
волшебное путешествие сквозь века. вся поездка очень продумана. полное погружение в материал. Экскурсовод Андрей очень интересный
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Анна
Очень красивая природа, необыкновенные горы. Встречая закат в горах мы всей группой не могли оторваться от фотосъемки. Очень интересно наблюдать, как на горы оседает туман и по склонам скользят последние
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лучи солнца. Руслан очень много знает о посещаемых объектах, об истории республики, традициях и обычиях, но не спросишь, не расскажет;) Хотя рассказчик он очень классный! На второй день мы к нему привыкли и сами задавали кучу вопросов. Руслан помог мне затащить дочку к башенному комплексу Эрзи. Высота, вроде, небольшая, но все взрослые выдохлись к концу подъема. А она шла молча только потому, что Руслан держал ее за руку, отвлекал разговорами и приободрял) Спасибо, Руслан! Моя дочка сказала, что Вы - один из самых лучших гидов! Я присоединяюсь)

Очень красивая природа, необыкновенные горы. Встречая закат в горах мы всей группой не могли оторваться от
Очень красивая природа, необыкновенные горы. Встречая закат в горах мы всей группой не могли оторваться от
Очень красивая природа, необыкновенные горы. Встречая закат в горах мы всей группой не могли оторваться от
Очень красивая природа, необыкновенные горы. Встречая закат в горах мы всей группой не могли оторваться от
Очень красивая природа, необыкновенные горы. Встречая закат в горах мы всей группой не могли оторваться от
Очень красивая природа, необыкновенные горы. Встречая закат в горах мы всей группой не могли оторваться от
Очень красивая природа, необыкновенные горы. Встречая закат в горах мы всей группой не могли оторваться от
Очень красивая природа, необыкновенные горы. Встречая закат в горах мы всей группой не могли оторваться от+2
Очень красивая природа, необыкновенные горы. Встречая закат в горах мы всей группой не могли оторваться от
Очень красивая природа, необыкновенные горы. Встречая закат в горах мы всей группой не могли оторваться от
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Валерия
Посетили красивейшую горную Ингушетию. Страна Башен и гор, бесподобное сочетание. А горные голубые реки это отдельная сказка. Путешествие получилось очень интересным благодаря нашему гиду Салману. Мы узнали от него много
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интересных исторических фактов, легенд и историй местности. Очень комфортное было передвижение, на высоком уровне безопасность. Всех вовремя встретили у места проживания и всех довезли до дома обратно. Остались счастливые впечатления после поездки.

Посетили красивейшую горную Ингушетию. Страна Башен и гор, бесподобное сочетание. А горные голубые реки это отдельная
Посетили красивейшую горную Ингушетию. Страна Башен и гор, бесподобное сочетание. А горные голубые реки это отдельная
Посетили красивейшую горную Ингушетию. Страна Башен и гор, бесподобное сочетание. А горные голубые реки это отдельная
Посетили красивейшую горную Ингушетию. Страна Башен и гор, бесподобное сочетание. А горные голубые реки это отдельная
Посетили красивейшую горную Ингушетию. Страна Башен и гор, бесподобное сочетание. А горные голубые реки это отдельная
Посетили красивейшую горную Ингушетию. Страна Башен и гор, бесподобное сочетание. А горные голубые реки это отдельная
Посетили красивейшую горную Ингушетию. Страна Башен и гор, бесподобное сочетание. А горные голубые реки это отдельная
Посетили красивейшую горную Ингушетию. Страна Башен и гор, бесподобное сочетание. А горные голубые реки это отдельная
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Юлия
Ездили в горную Ингушетию вчетвером с водителем Александром. Всего в группе было 6 человек. Виды красивые, впечатляющие башни.
Есть нюансы, которые рекомендую учитывать тем кто соберётся в поездку. В Ингушетии (по
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словам нашего гида) есть проблема с точками питания, поэтому кормить вас будут в начале экскурсии и на обратном пути. Интервал получается 9-10 часов, поэтому имеет смысл что-то взять с собой. Особенно с учётом того что на обратном пути есть вероятность что вас завезут в ресторан с довольно высоким для данной местности ценником.
Также по маршруту не предусмотрены санитарные остановки, что тоже может доставить некоторые неудобства.
И необходимо учитывать что время на дорогу из Кисловодска значительное, у нас экскурсия заняла 17 часов.

Ездили в горную Ингушетию вчетвером с водителем Александром. Всего в группе было 6 человек. Виды красивые, впечатляющие башни.
Ездили в горную Ингушетию вчетвером с водителем Александром. Всего в группе было 6 человек. Виды красивые, впечатляющие башни.
Ездили в горную Ингушетию вчетвером с водителем Александром. Всего в группе было 6 человек. Виды красивые, впечатляющие башни.
Ездили в горную Ингушетию вчетвером с водителем Александром. Всего в группе было 6 человек. Виды красивые, впечатляющие башни.
Ездили в горную Ингушетию вчетвером с водителем Александром. Всего в группе было 6 человек. Виды красивые, впечатляющие башни.
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Юлия
Давно хотела посетить Ингушетию и когда увидела такой вариант экскурсии из Кисловодска, долго не раздумывала. Ранний подъем, неблизкий путь могли бы утомить, НО… многое зависит от компании, в которой ты
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находишься. Мне очень повезло!!! Сложилась дружеская атмосфера, в которой было комфортно на все 100%. Гид Олег спокойный, сохранявший позитивный настрой в течении всей поездки, уверенный водитель! Ингушетия! Лучше увидеть своими глазами эти горы, реки, перевалы, башенные комплексы! Любых слов будет мало, чтобы передать всю красоту природы! Сбылась одна из моих мечт))

Давно хотела посетить Ингушетию и когда увидела такой вариант экскурсии из Кисловодска, долго не раздумывала. Ранний
Давно хотела посетить Ингушетию и когда увидела такой вариант экскурсии из Кисловодска, долго не раздумывала. Ранний
Давно хотела посетить Ингушетию и когда увидела такой вариант экскурсии из Кисловодска, долго не раздумывала. Ранний
Давно хотела посетить Ингушетию и когда увидела такой вариант экскурсии из Кисловодска, долго не раздумывала. Ранний
Давно хотела посетить Ингушетию и когда увидела такой вариант экскурсии из Кисловодска, долго не раздумывала. Ранний
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Е
Если Вы хотите увидеть не только удивительно красивые горы Ингушетии, но и прикоснуться в древней истории, то это путешествие для Вас. Каменные башни эпохи средневековья, культурное наследие ингушского народа, разбросаны
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по всей горной Ингушетии. Поражает монументальность этих сооружений и восхищает мастерство создателей башен. Не понимаешь, как на заоблачной высоте, среди скал, можно было возвести такие громадины, просуществовавшие уже несколько веков. Незабываемые впечатления! Была участником такой поездки в декабре 2022 г. Со стороны организаторов все было на высоте. Хороший внедорожник, высококлассный водитель, остановки для перекуса и чтобы размять ноги. Обратите внимание, необходима удобная обувь, если Вы хотите не только увидеть башни на расстоянии, но добраться к ним по горным тропкам, чтобы прикоснуться к древним стенам. Путешествие к башням Ингушетии рекомендую!

Если Вы хотите увидеть не только удивительно красивые горы Ингушетии, но и прикоснуться в древней истории,
Если Вы хотите увидеть не только удивительно красивые горы Ингушетии, но и прикоснуться в древней истории,
Если Вы хотите увидеть не только удивительно красивые горы Ингушетии, но и прикоснуться в древней истории,
Если Вы хотите увидеть не только удивительно красивые горы Ингушетии, но и прикоснуться в древней истории,
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