в четверг и воскресенье в 06:00

Нечто новое и удивительное, куда еще не ступала нога обычного туриста — Ингушетия станет для вас открытием! В группе до 8 человек с гидом-водителем вы отправитесь навстречу средневековым башням и древним аулам, откроете их легенды.



Увидите Эгикал, Таргим и Вовнушки, а также сделаете фото-открытки в Джейрахском ущелье и на Цей-Лоамском перевале.