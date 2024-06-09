Из Кисловодска мы отправляемся в уникальную «Долину волков». Здесь проживают волки, хаски и волкособы — каждый со своим характером и интересной историей. Вы сможете познакомиться с животными, узнать об их особенностях и сделать фотографии. А еще здесь находится Березовское ущелье, откуда открываются потрясающие виды!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что вас ожидает:
- Долина Волков
- Смотровые площадки с красивыми видами
Описание экскурсии
В гости к волкам Атмосферная поездка по Кисловодску со смотровыми площадками Березовского ущелья и посещением уникальной долины волков. Создана «Долина волков» для сохранения различных пород волков, изменения отношения людей к этим хищникам и развития гуманного отношения к живой природе. На территории содержатся волки разных видов, собаки хаски и уникальные волкособы. Они созданы путем скрещивания собак и диких волков с целью выявления лучших качеств служебных пород. Например, среднестатистическая служебная собака может идти по следу 2-3 часа, а волкособ — четверо суток. Что вас ожидает Посетители смогут лично познакомиться с волками и волкособами. И те, и другие похожи на обычных домашних питомцев, гуляют на поводках и слушаются хозяйку. Но у каждого свой характер. Волчица Мишель, ставшая вожаком стаи, хорошо идет на контакт и разрешает себя погладить. Из-за коричневого подшерстка в детстве она походила на медвежонка. Её отец – чистокровный канадский волк, а мать – помесь канадского волка и маламута (ездовой собаки). В ней с раннего детства проявились лидерские качества. Волк Мурид подпускает в себе только после того, как убедится в полной безопасности. Потомок настоящих сибирских волков относится к незнакомцам с опасением и долго не подходит близко, опасливо прячется и украдкой выглядывает из укрытия. Волкособ Цефар перенёс в детстве тяжелейший энтерит, но его удалось выходить.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Долина Волков
- Смотровые площадки с красивыми видами
Что включено
- Транспорт
- Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
- Питание
- Эко сбор Долина Волков 350 р с чел
Место начала и завершения?
Адрес туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- После внесения предоплаты напишите адрес
- По которому вас забирать
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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