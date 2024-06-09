Описание экскурсии

В гости к волкам Атмосферная поездка по Кисловодску со смотровыми площадками Березовского ущелья и посещением уникальной долины волков. Создана «Долина волков» для сохранения различных пород волков, изменения отношения людей к этим хищникам и развития гуманного отношения к живой природе. На территории содержатся волки разных видов, собаки хаски и уникальные волкособы. Они созданы путем скрещивания собак и диких волков с целью выявления лучших качеств служебных пород. Например, среднестатистическая служебная собака может идти по следу 2-3 часа, а волкособ — четверо суток. Что вас ожидает Посетители смогут лично познакомиться с волками и волкособами. И те, и другие похожи на обычных домашних питомцев, гуляют на поводках и слушаются хозяйку. Но у каждого свой характер. Волчица Мишель, ставшая вожаком стаи, хорошо идет на контакт и разрешает себя погладить. Из-за коричневого подшерстка в детстве она походила на медвежонка. Её отец – чистокровный канадский волк, а мать – помесь канадского волка и маламута (ездовой собаки). В ней с раннего детства проявились лидерские качества. Волк Мурид подпускает в себе только после того, как убедится в полной безопасности. Потомок настоящих сибирских волков относится к незнакомцам с опасением и долго не подходит близко, опасливо прячется и украдкой выглядывает из укрытия. Волкособ Цефар перенёс в детстве тяжелейший энтерит, но его удалось выходить.