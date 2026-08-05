Лучше гор могут быть только горы… где нет туристов и есть отличное домашнее вино! Мы отвезём вас в такие места — до них не добиралось большинство путешественников и даже местных жителей. Проедем по Берёзовскому ущелью и посетим головокружительные смотровые. Отведаем карачаевских хычинов, продегустируем вина на одном из самых высокогорных виноградников России и встретим закат на горной вершине.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

На джипе мы проедем по Берёзовскому ущелью. Увидим отвесные скалы из доломита, которые штурмуют скалолазы, и прогуляемся вдоль горной реки.

Заедем на вершину ущелья, чтобы попасть на живописную смотровую площадку. Отведаем там карачаевских хычинов и травяного чая.

По желанию заедем в парк-питомник «Долина волков», созданный энтузиастами для сохранения и изучения волков, а также воспитания гуманного отношения к природе.

Посетим один из самых высокогорных виноградников России, где попробуем несколько сортов белого и красного вина, а также местные ликёры. Всё это — в процессе непринуждённой беседы с сомелье о тонкостях местного виноделия.

Поднимемся на горную вершину, где застанем золотой час предзакатного солнца, когда оно придаёт субальпийским лугам особый колорит. За созерцанием красок природы и бокальчиком вина вы поймёте, что жизнь прекрасна!

По пути мы расскажем, почему Кисловодск так называется, кто и как впервые исследовал нарзан и как проводило время на курортах водяное общество 19 века.

Примерный тайминг

Берёзовское ущелье внутри — 1 ч

Берёзовское ущелье сверху — 1 ч

Дегустация на винодельне — 3 ч

Подъём на вершину и закат — 1,5 ч

Дорога из Кисловодска и обратно — 20 мин

«Долина волков» (по желанию) — + 1 ч к общему таймингу

Организационные детали

Едем на авто с кондиционером Suzuki Grand Vitara XL7 или Infiniti QX56

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы