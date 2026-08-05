Нетуристический Кисловодск: Берёзовское ущелье и местная винодельня (18+)
Отправиться на неизведанные смотровые и встретить закат в горах
Лучше гор могут быть только горы… где нет туристов и есть отличное домашнее вино! Мы отвезём вас в такие места — до них не добиралось большинство путешественников и даже местных жителей. Проедем по Берёзовскому ущелью и посетим головокружительные смотровые.
Отведаем карачаевских хычинов, продегустируем вина на одном из самых высокогорных виноградников России и встретим закат на горной вершине.
Описание экскурсии
На джипе мы проедем по Берёзовскому ущелью. Увидим отвесные скалы из доломита, которые штурмуют скалолазы, и прогуляемся вдоль горной реки.
Заедем на вершину ущелья, чтобы попасть на живописную смотровую площадку. Отведаем там карачаевских хычинов и травяного чая.
По желанию заедем в парк-питомник «Долина волков», созданный энтузиастами для сохранения и изучения волков, а также воспитания гуманного отношения к природе.
Посетим один из самых высокогорных виноградников России, где попробуем несколько сортов белого и красного вина, а также местные ликёры. Всё это — в процессе непринуждённой беседы с сомелье о тонкостях местного виноделия.
Поднимемся на горную вершину, где застанем золотой час предзакатного солнца, когда оно придаёт субальпийским лугам особый колорит. За созерцанием красок природы и бокальчиком вина вы поймёте, что жизнь прекрасна!
По пути мы расскажем, почему Кисловодск так называется, кто и как впервые исследовал нарзан и как проводило время на курортах водяное общество 19 века.
Примерный тайминг
Берёзовское ущелье внутри — 1 ч
Берёзовское ущелье сверху — 1 ч
Дегустация на винодельне — 3 ч
Подъём на вершину и закат — 1,5 ч
Дорога из Кисловодска и обратно — 20 мин
«Долина волков» (по желанию) — + 1 ч к общему таймингу
Организационные детали
Едем на авто с кондиционером Suzuki Grand Vitara XL7 или Infiniti QX56
С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Вход на смотровую площадку — 150 ₽ за чел.
Дегустация за компанию из 2 человек — 3000 ₽, для 3 и более человек — 1000 ₽ за чел.
Хычины — 250 ₽ за шт., чай — 250 ₽ за чайник
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 1951 туриста
Салют всем путешественникам! Мне посчастливилось родиться и жить в Кисловодске. С детства ездил с родителями в горы — эти пейзажи запали в душу навсегда.
Уже несколько лет провожу автомобильные поездки по читать дальшеуменьшить
Северному Кавказу и экскурсии по городам Кавказских Минеральных Вод. Вместе со мной работают опытные гиды — будем рады поделиться интересными фактами и историями о природе и традициях нашего горного края.
Наши поездки проходят в простой, душевной обстановке и в спокойном темпе. Сопровождаем путешественников ко всем достопримечательностям, подбираем оптимальное время их посещения. В горах любим тишину и умиротворение, поэтому по возможности выбираем мало посещаемые смотровые площадки. На городских экскурсиях строим маршруты так, чтобы увидеть максимум и при этом меньше ходить пешком.
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