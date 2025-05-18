За время экскурсии вы увидите город, который 100 лет назад так понравился 9-му эмиру Бухарского эмирата, что он решил возвести там дворец.
Мы посетим значимые туристические локации курорта, оценим чудесный вкус минеральных вод из природных источников и насладимся красивой архитектурой, а после мы прогуляемся вокруг горы Горячая на автокарах.
Описание экскурсииГород, окруженный горными вершинами и лесными массивами, своим рождением обязан источникам, обнаруженным более двухсот лет назад на склоне горы Железной. Очень быстро вокруг целебных бассейнов стала формироваться уникальная инфраструктура. Российская знать начала менять курорты Европы на Кавказские Минеральные Воды. Сегодня Железноводск входит в число самых популярных южных курортов с уникальными природными и историческими достопримечательностями. На обзорной экскурсии по уютному и гостеприимному городу вы убедитесь в этом сами. Мы осмотрим:
- уникальный Курортный парк — вы пройдетесь по знаменитой Каскадной лестнице с многочисленными цветочными клумбами, фонтанами, скульптурами. Полюбуетесь красивыми старинными постройками, необычными беседками и арт-объектами. Увидите уникальные купальни, возведенные в конце XIX века. А еще парк Железноводска знаменит своими терренкурами;
- дачу Эмира Бухарского, расположенную в Курортном парке. Роскошные здания в мавританском стиле сделаны из натурального камня и ценных пород древесины, фасады украшены майоликой, изготовленной в Петербурге;
- Пушкинскую галерею — потрясающей красоты здание из стекла и металла, которое находится у горы Железной. Архитектура изящного строения представляет собой микс эклектики, модерна и неоготики. Прогулка по парку — не только эстетическое удовольствие, но и польза для здоровья. К каждому источнику проложены лесные тропинки, так вы сможете продегустировать минеральную воду. Изюминкой нашего путешествия станет прогулка вокруг горы Горячая на автокарах. На вершине горы можно отдохнуть в красивой Китайской беседке, увидеть потрясающие горные ландшафты и панораму города — очень атмосферное место. Важная информация: В поездках каждому туристу необходимо иметь при себе паспорт и медицинский полис, детям — свидетельство о рождении. Удобные одежда и обувь скрасят ваше путешествие. Нужен головной убор, закрывающий лицо, солнцезащитные очки и крем. Советуем брать с собой дождевики или зонты, так как погода на Кавказе очень изменчива. Не лишней будет пустая пластиковая тара, чтобы не упускать возможностей набрать минеральной или ледниковой воды. К месту сбора нужно прибыть вовремя. Транспорт подбирается, исходя из количества человек в группе.
По четвергам в 14:00 и в воскресенье в 9.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Курортный парк
- Дача Эмира Бухарского
- Каскадная лестница
- Галерея минеральных источников
- Горя Горячая
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Питание
- Дополнительные расходы: 400 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Кисловодск, пр. Мира, д. 1, Колоннада
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам в 14:00 и в воскресенье в 9.00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- В поездках каждому туристу необходимо иметь при себе паспорт и медицинский полис, детям - свидетельство о рождении
- Удобные одежда и обувь скрасят ваше путешествие
- Нужен головной убор, закрывающий лицо, солнцезащитные очки и крем
- Советуем брать с собой дождевики или зонты, так как погода на Кавказе очень изменчива
- Не лишней будет пустая пластиковая тара, чтобы не упускать возможностей набрать минеральной или ледниковой воды
- К месту сбора нужно прибыть вовремя
- Транспорт подбирается, исходя из количества человек в группе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марта
18 мая 2025
Л
Лариса
12 мая 2025
