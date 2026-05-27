Эльбрус и высокогорное озеро Гижгит

Полюбоваться бирюзовым озером, заснеженными пиками и могучими ущельями за 1 день
Эльбрус и высокогорное озеро Гижгит
Описание экскурсии

Приглашаем в путешествие по величественной и прекрасной Кабардино-Балкарии! Вы отправитесь исследовать её в комфортной мини-группе до 8 человек, на подготовленном внедорожнике или минивэне.

Что вас ожидает:

  • Озеро Гижгит. Вы полюбуетесь бирюзовым озером, обрамлённым горами. Раскроете его историю, услышите связанные с ним легенды и сделаете великолепные фото.

  • Канатная дорога. Вы окажетесь на высоте более 3750 метров и оцените захватывающую дух панораму Эльбруса.

  • Горные ущелья. Мы проедем Баксанское ущелье и заедем в грандиозное ущелье Адыр-Су, чтобы сделать сочные фото на память.

  • Поляна Нарзанов. Мы погуляем по железной земле, пропитанной минералами и полезными целебными источниками.

  • Кафе с национальной кухней. Вы попробуете великолепные хычины от балкарских хозяюшек гор.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все перемещения по маршруту на комфортабельном внедорожнике или минивэне
  • Сопровождение профессионального гида-водителя на всем маршруте
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
  • Канатная дорога (2700р)
  • Питание
  • Сувениры
О чём нужно знать до поездки

Перекус, воду, паспорт, головной убор, крем от загара, солнцезащитные очки, дождевик.

Мы не несем ответственности за погодные условия. Погода в горах переменчива — перед поездкой, пожалуйста, посмотрите прогноз.

Пожелания к путешественнику

Комфортная одежда по сезону, удобная обувь, хорошее настроение!

Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Александр
Александр — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Приветствую! Меня зовут Александр, я и моя команда опытных гидов уже более 6 лет проводим экскурсии по живописным местам Кавказа. Наша цель — подарить вам незабываемые эмоции и желание вернуться в горы)

Входит в следующие категории Кисловодска

