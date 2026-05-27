Приглашаем в путешествие по величественной и прекрасной Кабардино-Балкарии! Вы отправитесь исследовать её в комфортной мини-группе до 8 человек, на подготовленном внедорожнике или минивэне.
Что вас ожидает:
Озеро Гижгит. Вы полюбуетесь бирюзовым озером, обрамлённым горами. Раскроете его историю, услышите связанные с ним легенды и сделаете великолепные фото.
Канатная дорога. Вы окажетесь на высоте более 3750 метров и оцените захватывающую дух панораму Эльбруса.
Горные ущелья. Мы проедем Баксанское ущелье и заедем в грандиозное ущелье Адыр-Су, чтобы сделать сочные фото на память.
Поляна Нарзанов. Мы погуляем по железной земле, пропитанной минералами и полезными целебными источниками.
Кафе с национальной кухней. Вы попробуете великолепные хычины от балкарских хозяюшек гор.
Что включено
- Все перемещения по маршруту на комфортабельном внедорожнике или минивэне
- Сопровождение профессионального гида-водителя на всем маршруте
- Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
- Канатная дорога (2700р)
- Питание
- Сувениры
О чём нужно знать до поездки
Перекус, воду, паспорт, головной убор, крем от загара, солнцезащитные очки, дождевик.
Мы не несем ответственности за погодные условия. Погода в горах переменчива — перед поездкой, пожалуйста, посмотрите прогноз.
Пожелания к путешественнику
Комфортная одежда по сезону, удобная обувь, хорошее настроение!