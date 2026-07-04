Отправляемся на свидание с белоснежным великаном Эльбрусом! В группе до 8 человек вы доберетесь до горной поляны Азау, чтобы по канатной дороге взлететь к вечным снегам, альпийским лугам и панорамам, от которых веет мощью и свободой. Насладитесь озером Гижгит, лежащим в обрамлении скал.
А в пути полюбуемся горой Чегет, заглянем в Долину нарзанов и прикоснемся к традициям местных жителей.
А в пути полюбуемся горой Чегет, заглянем в Долину нарзанов и прикоснемся к традициям местных жителей.
Описание экскурсии
Дотянуться до Эльбруса!
Наш путь к Эльбрусу лежит вдоль завораживающего Баксанского ущелья к селению Азау и станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье». В дороге гид-водитель расскажет о покорении Эльбруса и обычаях местных жителей, поделится легендами и стихами, посвящёнными великану Кавказа. Затем в нашей программе:
- Подъем по канатной дороге до станции «Мир» (3500 м над у. м.) и лагеря альпинистов (3900 м над у. м.). Здесь легкие наполняются опьяняющим горным воздухом, а сердце замирает от ощущения свободы. С невероятной высоты вы полюбуетесь видами Кавказских гор, от которых захватывает дух, а затем встретитесь с красавцем Эльбрусом.
- Пейзажи горы Чегет. Вы погрузитесь в природу Приэльбрусья с неприступными стенами гор, вечными снегами, альпийскими лугами и уютными долинами.
- Озеро Гижгит — озеро, овеянное легендами. Вас очаруют его панорамы, а мы дополним увиденное сюжетами о кладах, историями о «золоте дураков» и настоящем золоте, расскажем о проявившихся петроглифах и поделимся другими любопытными фактами.
- Поляна Нарзанов в национальном заповеднике «Приэльбрусье». Земля здесь окрашена в цвет ржавчины — вы узнаете секрет этого явления и попробуете местную воду.
Организационные детали
- На экскурсию забираем также из Ессентуков и Пятигорска. Цена экскурсии при этом такая же.
- Поездка проходит с гидом-водителем на минивэнах Mercedes-Benz Sprinter, Hyundai Starex, Volkswagen Transporter, Peugeot; в каждом автомобиле — по 8 человек
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании). Стоимость — 18000 руб. за 1-4 человек + 2000 руб. за каждого следующего участника
- В программе предусмотрено время на обед. В кафе на поляне Азау вы сможете отведать блюда местной кухни (оплачивается отдельно). С собой можно взять перекус и воду.
- Подъем по канатной дороге оплачивается дополнительно — 3200 руб/чел.
- Маршрут экскурсии высокогорный, поэтому не рекомендуется людям, страдающим нарушением работы сердечно-сосудистой системы и гипертонией
- Оплата гиду на месте любым удобным для вас способом
- Погода в горах непредсказуема: могут пригодиться как солнцезащитные очки, головные уборы, так и куртки-ветровки, а также удобная обувь
- Возьмите с собой наличные, по пути нет ни мобильной связи, ни интернета
ежедневно в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По ближайшему удобному месту, рядом с вашим адресом проживания. Гид назначит накануне поездки вечером
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алий — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 15456 туристов
Мы команда гидов. Работаем на Кавказе с 2016 года. Нас объединяет цель: превращать каждую экскурсию в уникальное, запоминающееся путешествие. Наша миссия — раскрывать богатство истории, культуры и природы нашего региона, вдохновлять
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 337 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Путешествовали с прекрасным гидом и водителем Ренатом! Очень интересно и много всего рассказывает и показывает по дороге, спокойный, дружелюбный. С нами ездили дети 8 и 13 лет, они в восторге также как и родители! Рекомендую! 5 звездочек❤️
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А
Огромное спасибо за организацию поездки!
Экскурсия прошла просто замечательно.
Отдельно отмечу, что бронировали буквально накануне, - всё сделали оперативно, на вопросы отвечают очень быстро. Отдельное спасибо нашему гиду - очень приятный, вежливый
Экскурсия прошла просто замечательно.
Отдельно отмечу, что бронировали буквально накануне, - всё сделали оперативно, на вопросы отвечают очень быстро. Отдельное спасибо нашему гиду - очень приятный, вежливый
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К
Все отлично. Гид Сергей расскажет и ответит на любые вопросы.
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Добрый день! Понравилась в целом экскурсия, но втроем неудобно было сидеть, так как путь был не близкий.
Большие очереди на перекус.
Пещера была как-будто лишняя перед озером.
Но в целом, красивая природа. Хотелось бы больше энтузиазма от экскурсовода.
Большие очереди на перекус.
Пещера была как-будто лишняя перед озером.
Но в целом, красивая природа. Хотелось бы больше энтузиазма от экскурсовода.
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Замечательное было путешествие по маршруту «Озеро Гижгит, Эльбрус, Долина нарзанов, Чегемское ущелье»!
Великолепие видов, неподражаемое величие Эльбруса, особенности самых разных мест на протяжении всего нашего маршрута, очень познавательно раскрыты для нас
Великолепие видов, неподражаемое величие Эльбруса, особенности самых разных мест на протяжении всего нашего маршрута, очень познавательно раскрыты для нас
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Ю
Большое спасибо команде за удивительное путешествие к Эльбрусу!!! Все очень понравилось. Отдельное спасибо гиду Ренату Всё рассказал показал красивые локации.
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