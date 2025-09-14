Эногастрономическое путешествие из Кисловодска: винодельня и форелевое хозяйство
Познакомиться с историей возрожденного винного дела и традиционным промыслом «царской рыбы»
В живописных окрестностях Кисловодска вы посетите старинное винное хозяйство, где итальянцы и немцы создавали вина для внука Николая I. Проследите все этапы производства напитка, осмотрите исторический погреб и продегустируете восемь образцов продукта.
А на рыбном заводе узнаете о тонкостях выращивания разных видов форели и отдохнете в кафе на закрытой территории.
Мы отправимся в долину реки Кума у подножия горы Верблюд, где раскинулись виноградные плантации. Итальянцы, которые жили и работали в регионе в начале 19 века, назвали место Monte di Cammello. Позже это красивое название подарили одной линейке местного вина. На экскурсии с местными гидами вы узнаете, как зародилось хозяйство, на котором немецкие и итальянские виноделы производили напитки для внука Николая I. Что здесь происходило в эпоху СССР. И как возродил дело ставропольский фермер, которому ныне и принадлежат ровные ряды шпалер.
Вино с душой
Экскурсия начинается с погреба 1895 года, построенного немецкими колонистами. Сейчас здесь созревают и хранятся 14 сортов вина. Каждый напиток — авторский. Ручная работа начинается ещё на плантации — каждая гроздь собирается вручную. Вы увидите, как в дубовых бочках и металлических емкостях созревают Мерло, Каберне Совиньон, Пино Нуар или Нуволо Бьянка, а вдоль стен расположились стеллажи с белым, розовым, красным, игристым вином. И у всех — особая история, о которой будет отдельный разговор.
Также вы познакомитесь с производством и осмотрите подвал с редким хранилищем, где лежали царские деревянные бочки и размещалась небольшая коллекция марочных вин середины 20 века. И, конечно, вас пригласят в дегустационный зал, где вы попробуете несколько сортов напитка.
Форелевое хозяйство
Далее мы отвезём вас на рыбный племенной завод «Форелевый», где с первой половины 20 века разводят элитную «царскую рыбу». О том, почему форель так называли, вы узнаете на экскурсии от местного гида. Также вам расскажут о древних корнях рыбного промысла на Северном Кавказе. Вы познакомитесь с разными видами форели и особенностями их разведения. А в завершение на закрытой территории сможете посетить кафе «Дом рыбака», где отведаете блюда из «золотой рыбки» и приятно отдохнете.
Организационные детали
Экскурсию на винодельне и форелевом хозяйстве проводят местные гиды
Дополнительные расходы: посещение винодельни с дегустацией 6 образцов вина + закуска — 12 000 ₽/группа до 5 человек или 2500 ₽ за чел., если вас будет больше; форелевое хозяйство —500 ₽ за группу, обед (по меню)
Вас отвезёт один из водителей нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1164 туристов
Я организатор авторских проездок по Кавказу и КМВ. Мы с моей командой покажем вам во всей красе горный край вершин и долин с невероятными пейзажами.
Все наши путешествия проходят на комфортабельных автомобилях представительского класса. Вот уже несколько лет мы проводим и организовываем интересные и качественные экскурсии по региону, бесповоротно влюбляя в него гостей. Ждём встречи и с вами!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Арина
Этот тур перевернул представление о российских винах. В лучшую сторону. Изначально, были надежды, чтобы понравилась хотя бы пара вин. Но, наши надежды не оправдались, и нам зашли все вина, что читать дальшеуменьшить
были представлены на дегустации: кто-то был в восторге от Горы Верблюда, кому-то больше Кларет пришёлся по душе, рислинг - прекрасен, мерло - классика… Можно долго писать обо всём. Взяли расширенную дегустацию, на 8 образцов, ни разу не пожалели. Уехали с 3 коробками. По погодным условиям на форелевое хозяйство не попали, о чем были извещены заранее. Расстроены не были.
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Светлана
Были с семьей на экскурсии 10 апреля. Нашим гидом была Лолита. В беседе мы не заметили, как добрались из Кисловодска до винодельни Виталия. Сразу отмечу важный плюс, что Лолита не только читать дальшеуменьшить
прекрасный собеседник, но и отличный аккуратный водитель. На винодельне нам провела дегустацию и небольшую экскурсию Наталья, хозяйка. Это было очень интересно, и познавательно. Видно, когда человек не только хорошо знает то, о чем говорит, но и любит это, получает удовольствие. Мы узнали много нового, и попробовали 8 сортов чудесного вина. Далее мы отправились в Железноводск - большое спасибо организатору и Лолите, что пошли нам навстречу и изменили маршрут. Мы не очень хотели на форелевое хозяйство, и по согласованию решили отправиться прогуляться по Железноводску. Там Лолита не только познакомила нас с местными достопримечательностями, но и порекомендовала очень приятное кафе. Экскурсию и организатора рекомендую!
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Светлана
Экскурсия супер! Рекомендую, не пожалеете!!!
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Алия
Таксист по дороге из минеральных вод до Кисловодска рассказ нам больше и интереснее. Сама машина комфортная, водитель приятный. На этом - всё. Экскурсию на форелевом хозяйстве вела минут двадцать женщина с читать дальшеуменьшить
голосом советского учителя. Это позабавило, конечно. Экурсия на винном заводе произвела неизгладимое приятное впечатление. Но данной организатор не имеет к ней никакого отношения. Экурсия на винодельне полностью сделана самой винодельней. Пожалели, что не доехали туда сами, и не теряли бы столь драгоценное время.
Людмила
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв. Хотим уточнить, что мы являемся организаторами данной экскурсии, включая посещение винодельни. Для вашего удобства мы записали читать дальшеуменьшить
вас на групповую дегустацию, что позволило сделать участие более доступным по стоимости, так как обычно дегустации проходят в индивидуальном формате. Дополнительно отвезли вас на виноградники. Также отметим, что ранее подобных отзывов о гиде, сопровождавшем эту экскурсию, мы не получали. Формат программы предполагает сопровождение на разных этапах: на форелевом хозяйстве работает экскурсовод, а на винодельне дегустацию проводит сомелье - это стандартная практика для подобных маршрутов
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Елена
Вином и виноделием интересуемся давно. Отечественные виноделы в большинстве своем энтузиасты своего дела. Винодельня Батрака нас не разарочаровала. На форелевой ферме почерпнули для себя информацию о жизни белуги, форели и стерляди. Все экскурсоводы были на высоте. Особенная благодарность Роману, нашему гиду, за терпение, внимание к гостям и знание родного края.
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Елена
Великолепная экскурсия! Вместо форелевого хозяйства, где мы были много раз, Гид Роман повёз нас в Зелёный Квартал - просто восторг! Затем мы Поехали в винодельню Батрака и это было незабываемо! Мы были на государственном предприятиии в начале нулевых…. А теперь - это чудо, мы рады, что наша Россия сильна такими людьми!!!!
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