В живописных окрестностях Кисловодска вы посетите старинное винное хозяйство, где итальянцы и немцы создавали вина для внука Николая I. Проследите все этапы производства напитка, осмотрите исторический погреб и продегустируете восемь образцов продукта. А на рыбном заводе узнаете о тонкостях выращивания разных видов форели и отдохнете в кафе на закрытой территории.

Описание экскурсии

Частная винодельня с историей

Мы отправимся в долину реки Кума у подножия горы Верблюд, где раскинулись виноградные плантации. Итальянцы, которые жили и работали в регионе в начале 19 века, назвали место Monte di Cammello. Позже это красивое название подарили одной линейке местного вина. На экскурсии с местными гидами вы узнаете, как зародилось хозяйство, на котором немецкие и итальянские виноделы производили напитки для внука Николая I. Что здесь происходило в эпоху СССР. И как возродил дело ставропольский фермер, которому ныне и принадлежат ровные ряды шпалер.

Вино с душой

Экскурсия начинается с погреба 1895 года, построенного немецкими колонистами. Сейчас здесь созревают и хранятся 14 сортов вина. Каждый напиток — авторский. Ручная работа начинается ещё на плантации — каждая гроздь собирается вручную. Вы увидите, как в дубовых бочках и металлических емкостях созревают Мерло, Каберне Совиньон, Пино Нуар или Нуволо Бьянка, а вдоль стен расположились стеллажи с белым, розовым, красным, игристым вином. И у всех — особая история, о которой будет отдельный разговор.

Также вы познакомитесь с производством и осмотрите подвал с редким хранилищем, где лежали царские деревянные бочки и размещалась небольшая коллекция марочных вин середины 20 века. И, конечно, вас пригласят в дегустационный зал, где вы попробуете несколько сортов напитка.

Форелевое хозяйство

Далее мы отвезём вас на рыбный племенной завод «Форелевый», где с первой половины 20 века разводят элитную «царскую рыбу». О том, почему форель так называли, вы узнаете на экскурсии от местного гида. Также вам расскажут о древних корнях рыбного промысла на Северном Кавказе. Вы познакомитесь с разными видами форели и особенностями их разведения. А в завершение на закрытой территории сможете посетить кафе «Дом рыбака», где отведаете блюда из «золотой рыбки» и приятно отдохнете.

Организационные детали