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Вы познакомитесь с Кисловодском на протяжении трёх периодов — Российской империи, Советского Союза и современной России.



Прогуляетесь по центральной улице и свернёте в подворотни, где прячутся непопулярные истории курортной жизни. Представите, как здесь лечилась знать и искали работу бедные. Что общего и разного в их судьбах?