Вы познакомитесь с Кисловодском на протяжении трёх периодов — Российской империи, Советского Союза и современной России.
Прогуляетесь по центральной улице и свернёте в подворотни, где прячутся непопулярные истории курортной жизни. Представите, как здесь лечилась знать и искали работу бедные. Что общего и разного в их судьбах?
Прогуляетесь по центральной улице и свернёте в подворотни, где прячутся непопулярные истории курортной жизни. Представите, как здесь лечилась знать и искали работу бедные. Что общего и разного в их судьбах?
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
На прогулке по центральным и нетуристическим местам вы узнаете:
- Как один кондитер пришёл в Кисловодск пешком, разбогател и поселился по соседству со знаменитой придворной дамой
- Что такое счастливое советское общество и где оно находилось
- Почему отдых на Кислых Водах был важной частью государственной политики во все времена
- Кто жил в дореволюционных зданиях, как эти люди заработали свои капиталы и почему их дома были национализированы
- Что из себя представлял доступный отдых для трудящихся граждан и кому он был доступен на самом деле
Организационные детали
- Экскурсия завершается у ж/д вокзала с переходом по воздушному мосту в центр города
- Если вы будете с маленькими детьми и/или колясками, пожалуйста, предупредите заранее — я построю удобный маршрут
- Дополнительно можно взять с собой до 5 детей до 14 лет — это бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Кисловодске
Надежда Осипова — ваш гид по Кисловодску. Любить и восхищаться своим городом — это большое счастье и источник вдохновений. С большим удовольствием показываю город с его парадной стороны, но, какЗадать вопрос
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