Экскурсии на форелевое хозяйство

Найдено 3 экскурсии в категории «Форелевое хозяйство» в Кисловодске, цены от 10 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое путешествие по Домбаю из Кисловодска
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Большое путешествие по Домбаю из Кисловодска
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
«На обед мы можем заехать в форелевое хозяйство на берегу реки Теберда»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Эногастрономический тур из Кисловодска: винодельня и форелевое хозяйство
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Эногастрономический тур из Кисловодска: винодельня и форелевое хозяйство
Познакомиться с историей возрожденного винного дела и традиционным промыслом «царской рыбы»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
10 500 за всё до 4 чел.
Гастрономические сокровища Домбая
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Гастрономические сокровища Домбая
Окунуться в мир первозданной природы - и щедрой кавказской кухни
«🏔 На обратном пути заедем в форелевое хозяйство — устроим рыбалку с обучением национальным приёмам ловли»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
19 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    8 апреля 2024
    Гастрономические сокровища Домбая
    08.04.2024 посетили экскурсию гастрономические сокровища Домбая с посещением форелевого хозяйства и рыбалкой. В восторге и взрослые, и дети! Несмотря на
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    длительную продолжительность, все прошло как на одном дыхании. Мурат рассказал много нового и интересного об обычаях, традициях и истории края. Красивая дорога, завтрак в горах, перевал, табуны лошадей, овцы, ослик, подъемники, рыбалка-понравилось абсолютно все! Рекомендую к посещению! Организаторам и гидам спасибо)

  • Е
    Евгений
    20 октября 2023
    Эногастрономический тур из Кисловодска: винодельня и форелевое хозяйство
    Мое мнение будет субъективным, поскольку при планировании поездки в Кисловодск я рассчитывал на посещение именно винодельни В. В. Батрака. Пребывание
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    в Кисловодске было недолгим и попытки найти организованную экскурсию в эту точку оказались безуспешными (вроде я даже нашел, но уже не укладывался по времени в периодичность экскурсии — раз в неделю). Заказывать а/м и согласовывать с принимающими сотрудниками винодельни было лениво. Да несло определенные технологически риски. В тоже время еще до поездки я отметил в интернете Вашу рекламу такой экскурсии. Вот и воспользовался. Не пожалел, несмотря на несколько завышенную стоимость. Все остальное меня вполне устроило: и оперативная доброжелательная переписка, и организация процесса, и автомобиль с симпатичным водителем. Тем не менее, такая экскурсия все-таки годится не для всякой аудитории. Поэтому, общий комментарий: Я бы поставил бы 4+. Можно рекомендовать эту интересную познавательную экскурсию с качественным организационным обеспечением (но тем, кто не сильно скряжничает).

  • Е
    Елена
    4 октября 2023
    Эногастрономический тур из Кисловодска: винодельня и форелевое хозяйство
    Великолепная экскурсия! Вместо форелевого хозяйства, где мы были много раз, Гид Роман повёз нас в Зелёный Квартал - просто восторг!
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    Затем мы Поехали в винодельню Батрака и это было незабываемо! Мы были на государственном предприятиии в начале нулевых…. А теперь - это чудо, мы рады, что наша Россия сильна такими людьми!!!!

  • А
    Анна
    7 августа 2023
    Гастрономические сокровища Домбая
    Маршрут очень впечатлил, нам как людям с Севера … горы, зелень, скалы радовали глаз! Очень приятно, что не стояли очередь
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    на подъемниках на Домбае. Организатор все очень быстро оформил. Показал места куда надо идти, смотреть и восхищаться). Завтрак у в горах с сыром и медом волшебный, шашлык из баранины в ваших краях сказочный! С детками советую заехать на форелевое хозяйство и половить рыбку. Вам сразу приготовят ваш улов, и детским эмоциям не будет предела! Очень понравилось, спасибо! Организатор Ксения, очень внимательна и клиентоориентирована!

  • В
    Виктория
    27 июня 2023
    Гастрономические сокровища Домбая
    Заказали индивидуальный гастрономический тур на Домбай. Остались очень довольны. Посмотрели перевал и горы. Водитель общительный, интересно рассказывал обо всём: о местных достопримечательностях, о местах которые проезжали по пути, о местном быте, о местной кухне. Хорошая поездка, приятные воспоминания. Спасибо!
    Заказали индивидуальный гастрономический тур на Домбай. Остались очень довольны. Посмотрели перевал и горы. Водитель общительный, интересноЗаказали индивидуальный гастрономический тур на Домбай. Остались очень довольны. Посмотрели перевал и горы. Водитель общительный, интересноЗаказали индивидуальный гастрономический тур на Домбай. Остались очень довольны. Посмотрели перевал и горы. Водитель общительный, интересно
  • А
    Александр
    24 ноября 2022
    Эногастрономический тур из Кисловодска: винодельня и форелевое хозяйство
    Большое спасибо!
  • т
    татьяна
    20 мая 2022
    Большое путешествие по Домбаю из Кисловодска
    Вчера вернулись с экскурсии. Всё прошло замечательно, несмотря на сюрпризы погоды. Мы не попали на Домбай, из-за дождя была закрыта
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    канатная дорога, но Карен с лихвой компенсировал нам эту неприятность. Он не только замечательный водитель, но и замечательный знающий рассказчик. Он может ответить на любой вопрос и его ответы будут очень проффесиональны. Наше путешествие прошло, но остались самые лучшие впечатления. А "вишенкой на торте" было посещение комплекса "Жемчужина Кавказа". Карен очень профессиональный гид, путешествовать с ним одно удовольствие. Всем рекомендуем отправиться на экскурсию с ним. Карену удачи, благополучия и процветания.

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Форелевое хозяйство»

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  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
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  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Форелевое хозяйство" можно забронировать 3 экскурсии от 10 500 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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