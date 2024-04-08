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в Кисловодске было недолгим и попытки найти организованную экскурсию в эту точку оказались безуспешными (вроде я даже нашел, но уже не укладывался по времени в периодичность экскурсии — раз в неделю). Заказывать а/м и согласовывать с принимающими сотрудниками винодельни было лениво. Да несло определенные технологически риски. В тоже время еще до поездки я отметил в интернете Вашу рекламу такой экскурсии. Вот и воспользовался. Не пожалел, несмотря на несколько завышенную стоимость. Все остальное меня вполне устроило: и оперативная доброжелательная переписка, и организация процесса, и автомобиль с симпатичным водителем. Тем не менее, такая экскурсия все-таки годится не для всякой аудитории. Поэтому, общий комментарий: Я бы поставил бы 4+. Можно рекомендовать эту интересную познавательную экскурсию с качественным организационным обеспечением (но тем, кто не сильно скряжничает).