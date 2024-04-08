1 чел.
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Индивидуальная
12 часов
Большое путешествие по Домбаю из Кисловодска
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
«На обед мы можем заехать в форелевое хозяйство на берегу реки Теберда»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Эногастрономический тур из Кисловодска: винодельня и форелевое хозяйство
Познакомиться с историей возрожденного винного дела и традиционным промыслом «царской рыбы»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Гастрономические сокровища Домбая
Окунуться в мир первозданной природы - и щедрой кавказской кухни
«🏔 На обратном пути заедем в форелевое хозяйство — устроим рыбалку с обучением национальным приёмам ловли»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
19 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга8 апреля 202408.04.2024 посетили экскурсию гастрономические сокровища Домбая с посещением форелевого хозяйства и рыбалкой. В восторге и взрослые, и дети! Несмотря на
- ЕЕвгений20 октября 2023Мое мнение будет субъективным, поскольку при планировании поездки в Кисловодск я рассчитывал на посещение именно винодельни В. В. Батрака. Пребывание
- ЕЕлена4 октября 2023Великолепная экскурсия! Вместо форелевого хозяйства, где мы были много раз, Гид Роман повёз нас в Зелёный Квартал - просто восторг!
- ААнна7 августа 2023Маршрут очень впечатлил, нам как людям с Севера … горы, зелень, скалы радовали глаз! Очень приятно, что не стояли очередь
- ВВиктория27 июня 2023Заказали индивидуальный гастрономический тур на Домбай. Остались очень довольны. Посмотрели перевал и горы. Водитель общительный, интересно рассказывал обо всём: о местных достопримечательностях, о местах которые проезжали по пути, о местном быте, о местной кухне. Хорошая поездка, приятные воспоминания. Спасибо!
- ААлександр24 ноября 2022Большое спасибо!
- ттатьяна20 мая 2022Вчера вернулись с экскурсии. Всё прошло замечательно, несмотря на сюрпризы погоды. Мы не попали на Домбай, из-за дождя была закрыта
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Форелевое хозяйство»
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