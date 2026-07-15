Приглашаю в насыщенное и невероятно живописное путешествие по Карачаево-Черкесии! Это край горных долин, заповедных лесов и доброжелательных людей.
Вы увидите скалистые вершины Главного Кавказского хребта во главе с седовласым Эльбрусом, побываете в Тебердинском заповеднике и прокатитесь на кресельной канатной дороге. А я поделюсь местными традициями, историей и легендами.
Вы увидите скалистые вершины Главного Кавказского хребта во главе с седовласым Эльбрусом, побываете в Тебердинском заповеднике и прокатитесь на кресельной канатной дороге. А я поделюсь местными традициями, историей и легендами.
Описание экскурсии
Тебердинский заповедник и перевал Гумбаши
Вы прокатитесь по высокогорному перевалу Гумбаши, наслаждаясь видами на Главный Кавказский хребет и Эльбрус. А также посетите Тебердинский заповедник с кристально чистыми реками, старинным Сентинским храмом и черным озером Каракель ледникового происхождения. По пути я не дам вам заскучать и расскажу о коренных народах Карачаево-Черкесии: их культуре, традициях, религии и кухне.
Домбайская поляна и канатная дорога
На Домбайской поляне вы заглянете на традиционный рынок и отведаете хычинов в национальном кафе. А затем сядете на канатный подъемник и подниметесь к смотровой площадке на вершине горы Мусса-Ачитара. Полюбуетесь сосновым лесом, заснеженными вершинами и альпийскими лугами. Если будут силы, прогуляетесь по горным тропам к ледникам и водопадам.
Организационные детали
- Входные билеты не включены в стоимость: экосбор в Домбае — 250 руб. с человека, канатный подъемник — от 800 руб. до 2000 руб. /стандартный билет и от 600 руб. до 1500 руб. /льготный билет (зависит от выбранного тарифа)
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2015 туристов
Наша команда гидов проводит экскурсии по Северному Кавказу более 15 лет. Сохраняя подлинные традиции кавказского гостеприимства, мы спланировали маршруты так, чтобы вы погрузились в своё идеальное путешествие и наслаждались отдыхом
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 45 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Первый раз с семьёй отдыхаем в Ставропольском крае. Экскурсию заказывала ещё из дома. Видами гор можно любоваться бесконечно. Единение с природой гарантировано. В первой половине дня нас застал небольшой дождик,
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Т
Интересная и запоминающаяся экскурсия. Гид Дмитрий очень знающий и общительный человек. По дороге узнали много интересного. Дорога непростая, но с таким водителем было спокойно. Всем рекомендую.
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В июне побывали на джип-туре на Домбай, и это был один из самых ярких дней нашего отпуска! ⛰️🚙
Огромное спасибо нашему водителю Ярославу за профессионализм, внимательность и отличную атмосферу на протяжении
Огромное спасибо нашему водителю Ярославу за профессионализм, внимательность и отличную атмосферу на протяжении
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Нас сопровождал Даниил. Пунктуальный, спокойный, выдержанный. Машина комфортная, чистая.
Даниил отличный собеседник, знающий свой край. Рассказал и показал все самые интересные места. А они заслуживают посещения!
Даниил отличный собеседник, знающий свой край. Рассказал и показал все самые интересные места. А они заслуживают посещения!
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И
Хотим поблагодарить Дмитрия 👍🏻😇очень классный водитель😎легко и комфортно. . День в Домбай провели на ура. Много красивых мест и прекрасных фотографий.
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Ю
Все было отлично. Авто хорошее, надежное, чистое.
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