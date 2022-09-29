Завораживающий Домбай: джип-тур из Кисловодска

Тебердинский заповедник, Сентинский храм, озеро Каракель, Эльбрус и перевал Гумбаши за 1 день

Приглашаю в насыщенное и невероятно живописное путешествие по Карачаево-Черкесии! Это край горных долин, заповедных лесов и доброжелательных людей.

Вы увидите скалистые вершины Главного Кавказского хребта во главе с седовласым Эльбрусом, побываете в Тебердинском заповеднике и прокатитесь на кресельной канатной дороге. А я поделюсь местными традициями, историей и легендами.
Завораживающий Домбай: джип-тур из Кисловодска
Завораживающий Домбай: джип-тур из Кисловодска
Завораживающий Домбай: джип-тур из Кисловодска
Завораживающий Домбай: джип-тур из Кисловодска
Завораживающий Домбай: джип-тур из Кисловодска
Завораживающий Домбай: джип-тур из Кисловодска
Завораживающий Домбай: джип-тур из Кисловодска
Завораживающий Домбай: джип-тур из Кисловодска
Завораживающий Домбай: джип-тур из Кисловодска
Завораживающий Домбай: джип-тур из Кисловодска
Завораживающий Домбай: джип-тур из Кисловодска
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Тебердинский заповедник и перевал Гумбаши

Вы прокатитесь по высокогорному перевалу Гумбаши, наслаждаясь видами на Главный Кавказский хребет и Эльбрус. А также посетите Тебердинский заповедник с кристально чистыми реками, старинным Сентинским храмом и черным озером Каракель ледникового происхождения. По пути я не дам вам заскучать и расскажу о коренных народах Карачаево-Черкесии: их культуре, традициях, религии и кухне.

Домбайская поляна и канатная дорога

На Домбайской поляне вы заглянете на традиционный рынок и отведаете хычинов в национальном кафе. А затем сядете на канатный подъемник и подниметесь к смотровой площадке на вершине горы Мусса-Ачитара. Полюбуетесь сосновым лесом, заснеженными вершинами и альпийскими лугами. Если будут силы, прогуляетесь по горным тропам к ледникам и водопадам.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды
  • Входные билеты не включены в стоимость: экосбор в Домбае — 250 руб. с человека, канатный подъемник — от 1200 руб. с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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