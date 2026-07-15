Приглашаю в насыщенное и невероятно живописное путешествие по Карачаево-Черкесии! Это край горных долин, заповедных лесов и доброжелательных людей. Вы увидите скалистые вершины Главного Кавказского хребта во главе с седовласым Эльбрусом, побываете в Тебердинском заповеднике и прокатитесь на кресельной канатной дороге. А я поделюсь местными традициями, историей и легендами.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Тебердинский заповедник и перевал Гумбаши

Вы прокатитесь по высокогорному перевалу Гумбаши, наслаждаясь видами на Главный Кавказский хребет и Эльбрус. А также посетите Тебердинский заповедник с кристально чистыми реками, старинным Сентинским храмом и черным озером Каракель ледникового происхождения. По пути я не дам вам заскучать и расскажу о коренных народах Карачаево-Черкесии: их культуре, традициях, религии и кухне.

Домбайская поляна и канатная дорога

На Домбайской поляне вы заглянете на традиционный рынок и отведаете хычинов в национальном кафе. А затем сядете на канатный подъемник и подниметесь к смотровой площадке на вершине горы Мусса-Ачитара. Полюбуетесь сосновым лесом, заснеженными вершинами и альпийскими лугами. Если будут силы, прогуляетесь по горным тропам к ледникам и водопадам.

Организационные детали