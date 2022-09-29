Вы прокатитесь по высокогорному перевалу Гумбаши, наслаждаясь видами на Главный Кавказский хребет и Эльбрус. А также посетите Тебердинский заповедник с кристально чистыми реками, старинным Сентинским храмом и черным озером Каракель ледникового происхождения. По пути я не дам вам заскучать и расскажу о коренных народах Карачаево-Черкесии: их культуре, традициях, религии и кухне.
На Домбайской поляне вы заглянете на традиционный рынок и отведаете хычинов в национальном кафе. А затем сядете на канатный подъемник и подниметесь к смотровой площадке на вершине горы Мусса-Ачитара. Полюбуетесь сосновым лесом, заснеженными вершинами и альпийскими лугами. Если будут силы, прогуляетесь по горным тропам к ледникам и водопадам.