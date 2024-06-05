1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Эльбрусу: от озера Гижгит до снежных вершин
Исследуйте величие Кавказа: от целебных озер до заснеженного Эльбруса с индивидуальной экскурсией
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 14 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Медовые водопады, или Великолепная пятерка и гора Кольцо
Поездка к Медовым водопадам и горе Кольцо - это возможность насладиться красотой Кавказа, узнать его легенды и попробовать местные деликатесы
Начало: Г. Кисловодск
«Карачаевское подворье, хычины и чайная дегустация»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
7 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Волшебные окрестности Кисловодска
Медовые водопады, Кольцо-гора, скалы, ущелья и средневековый замок на авто-пешеходной экскурсии
«Вас ждет дегустация травяных чаев с вареньем, медом и другими сладостями»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Чайная церемония Гунфу Ча в Кисловодске: погружение в мир аристократии
Приглашаем вас на эксклюзивную чайную церемонию Гунфу Ча, где вы узнаете секреты императорского чаепития
Начало: в районе Колоннады или по договоренности
«Перед началом я предложу выбрать только один из сортов улуна — наш ритуал посвящен не дегустациям, важно сосредоточиться на том напитке, который будет постепенно раскрываться, вводя вас в медитативное состояние»
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
5 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Бермамыт - храм природы и клад впечатлений
Полюбоваться панорамами гор, узнать любопытные факты о плато и попробовать сладости в Чайном домике
«Отдельно оплачивается экологический сбор на Медовых водопадах — 100 рублей (дегустация бесплатная)»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нарзан, Ессентуки и минеральное вино: гастро-историческое путешествие
Знакомство с символами Кисловодска и Ессентуков и дегустация на семейной винодельне
«На частной семейной винодельне вы узнаете об особенностях ставропольского вина, его отличиях от крымских или краснодарских аналогов, а после прочувствуете интересный вкус напитка на профессиональной дегустации»
13 июня в 09:30
14 июня в 09:30
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Эногастрономический тур из Кисловодска: винодельня и форелевое хозяйство
Познакомиться с историей возрожденного винного дела и традиционным промыслом «царской рыбы»
«И, конечно, вас пригласят в дегустационный зал, где вы попробуете несколько сортов напитка»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Гастрономические сокровища Домбая
Окунуться в мир первозданной природы - и щедрой кавказской кухни
«🏔 На перевале Гум-Баши вы побываете на дегустации карачаевских лепёшек и высокогорного чая»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
19 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
7.5 часов
Гастротур по Кисловодску с дегустацией хычинов
Откройте для себя кулинарные традиции Кавказа, наслаждаясь хычинами с видом на величественный Эльбрус
Начало: У вашего отеля
«Там вас ждёт первая дегустация: вы оцените вкус крачаевских и балкарских хычинов, а также попробуете горный чай, люля кебаб, шашлык, шурпу»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 333₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина5 июня 2024Великолепная экскурсия с замечательным Анзором. Все рассказал, показал, напоил Нарзанами, накормил вкусно, везде пофоткал, поменял немного программу исходя из наших пожеланий и предпочтений. 12 часов прошли быстро и красочно. Спасибо огромной, эмоций получили море.
- LLarisa4 июня 2024Путешествие очень понравилось! Все было очень хорошо организовано! Увидели все что хотели и даже больше, останавливались в самых интересных, красивых
- ЕЕлена4 июня 2024Гид Алексей рассказывал много и интересно. Маршрут поменяли на Домбай, тк была до этого и на Эльбрусе и в Домбае. Все очень живописно. А Эльбрус видели с перевала
- ТТатьяна3 июня 2024Все очень понравилось, отличная экскурсия, рекомендуем!
- ССергей31 мая 2024Очень классная экскурсия, познавательно, весело, интересно! Маршрут живописный, экскурсовод супер! Рекомендую! Отдельное спасибо Юлии за доп. «Замок коварства и любви».
- ССветлана30 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Много интересной информации, прекрасные виды! Без спешки и суеты, в спокойном темпе. Приятный бонус - набрали на лугу ароматного чабреца.
- ВВиктор10 мая 2024пока все хорошо
- ТТатьяна1 мая 2024Спасибо, все очень понравилось!
- ЯЯна24 апреля 2024Очень хорошая экскурсия, приятный экскурсовод: интересная приятная беседа в поездке, рассказал различные легенды о посещённых местах, помог сделать уйму удачных
- ДДжамала18 апреля 2024Чудесные виды, вкусная еда, спасибо нашему гиду Арафату за интересные истории
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Дегустационные туры»
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