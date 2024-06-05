читать дальше и иногда неожиданных местах. Погрузились в природу и животный мир Приэльбрусья. Путешествие было удобным и комфортным. Спасибо большое! Если еще раз придем, обязательно обратимся снова.

Путешествие очень понравилось! Все было очень хорошо организовано! Увидели все что хотели и даже больше, останавливались в самых интересных, красивых