Что вас ожидает

Поездка-конструктор

Конечная точка нам известна — это семейный комплекс Гедуко, где есть бассейны с горячей и холодной термальной водой, соляная комната, ванны и услуги СПА. Здесь можно как просто расслабиться после насыщенной экскурсии, так и заняться здоровьем, воды кишпекского источника обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами по словам специалистов. Остальную часть программы мы с вами составляем вместе. Ниже я приведу примерный список мест, которые мы можем включить в маршрут:

замок Шато Эркен — впечатляющая цитадель посреди водоёма, кусочек Европы на Кавказе;

живописные карстовые озёра Шадхурей;

озеро Гижгит, ставшее известным благодаря цвету воды;

Тызыльское ущелье — одно из самых красивых и самое загадочное на Кавказе;

дорога Шёлкового пути;

древние захоронения Эльтюбю, или город мёртвых 11 века;

Чегемская теснина и великолепие её водопадов.

В переписке мы обсудим ваши пожелания, чтобы поездка получилась именно такой, какой вы её себе представляли.

Организационные детали