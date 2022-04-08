Об экскурсии

Хотите увидеть знакомый Кисловодск с новой стороны? Для магии достаточно надеть наушники и не снимать их до конца экскурсии

Аудио-свидание с Кисловодском соединяет в себе экскурсию, театр, компьютерную игру, квест. Вы не сидите в креслах, Вы часть истории жизни города и участники действия следующие за голосом. Вы всегда в движении.

События разворачиваются в реальности, декорации — улицы города, актеры — все прохожие!

Важно знать