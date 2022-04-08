Аудио-свидание с Кисловодском соединяет в себе экскурсию, театр, компьютерную игру, квест
Аудио-свидание с Кисловодском соединяет в себе экскурсию, театр, компьютерную игру, квест.
Вы не сидите в креслах, Вы — часть истории жизни города и участники действия следующие за голосом.
Вы всегда в движении. События разворачиваются в реальности, декорации — улицы города, актеры — все прохожие!
Вы не сидите в креслах, Вы — часть истории жизни города и участники действия следующие за голосом.
Вы всегда в движении. События разворачиваются в реальности, декорации — улицы города, актеры — все прохожие!
Что вас ожидает 🤩
- Памятник Дзержинскому
- Ж/Д вокзал
- Филармония
- Курортный бульвар
- Сквер Реброва
- Грот с демоном
- Колоннада
- Нижняя часть курортного парка
Анна — ваш гид в Кисловодске
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Об экскурсии
Хотите увидеть знакомый Кисловодск с новой стороны? Для магии достаточно надеть наушники и не снимать их до конца экскурсии
Аудио-свидание с Кисловодском соединяет в себе экскурсию, театр, компьютерную игру, квест. Вы не сидите в креслах, Вы часть истории жизни города и участники действия следующие за голосом. Вы всегда в движении.
События разворачиваются в реальности, декорации — улицы города, актеры — все прохожие!
Важно знать
- Экскурсия проходит на свежем воздухе. В вечернее время в Кисловодске прохладно. Захватите с собой ветровку. Обувь для нашей экскурсии должна быть максимально удобной! Нас ждет переход через ступени, подъемы, спуски, дорожки и тропы, мосты и тротуары.
- Прогулка возможна с детьми. Мы рекомендуем с 7 лет и старше, но не против гостей младшего возраста. Пожалуйста, помните, что мы будем гулять там, где нет пандусов и с коляской Вам будет не до восприятия информации. Этот выбор всегда за Вами.
- Если с Вами будут дети до 7 лет, без билетов, обязательно сообщите нам об этом! Иначе запасных наушников просто не будет.
- Если вдруг дождь, мы не отменяем экскурсию. Захватите с собой дождевик. Погода у нас переменчивая.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Оборудование
- Экскурсионное сопровождение
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Памятник ДжержинскомуЗавершение: Лермонтовская площадка
- Когда и сколько длится
- Когда: По договоренностиЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Экскурсия проходит на свежем воздухе. В вечернее время в Кисловодске прохладно. Захватите с собой ветровку.
- Обувь для нашей променад - экскурсии должна быть максимально удобной! Нас ждет переход через ступени, подъемы, спуски, дорожки и тропы, мосты и тротуары!
- Прогулка возможна с детьми. Мы рекомендуем с 7 лет и старше, но не против гостей младшего возраста. Пожалуйста, помните, что мы будем гулять там, где нет пандусов и с коляской Вам будет не до восприятия информации. Этот выбор всегда за Вами.
- Если с Вами будут дети до 7 лет, без билетов - обязательно сообщите нам об этом! Иначе запасных наушников просто не будет!
- Если вдруг дождь - мы не отменяем экскурсию. Захватите с собой дождевик. Погода у нас переменчивая!
- Оплатить экскурсию Вы сможете онлайн-переводом с помощью номер счета либо Qr - кода, который считает Ваш телефон.
- Если кто-то из Ваших родных хочет присоединится к Вам, а мест нет — сообщите, пожалуйста, возможно мы что-то придумаем вместе!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
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