Иммерсивная индивидуальная прогулка по Кисловодску

Аудио-свидание с Кисловодском соединяет в себе экскурсию, театр, компьютерную игру, квест

Квест
Аудио-свидание с Кисловодском соединяет в себе экскурсию, театр, компьютерную игру, квест.

Вы не сидите в креслах, Вы — часть истории жизни города и участники действия следующие за голосом.

Вы всегда в движении. События разворачиваются в реальности, декорации — улицы города, актеры — все прохожие!
Иммерсивная индивидуальная прогулка по Кисловодску
Иммерсивная индивидуальная прогулка по Кисловодску
Иммерсивная индивидуальная прогулка по Кисловодску
Иммерсивная индивидуальная прогулка по Кисловодску
Иммерсивная индивидуальная прогулка по Кисловодску
Иммерсивная индивидуальная прогулка по Кисловодску

Что вас ожидает 🤩

  • Памятник Дзержинскому
  • Ж/Д вокзал
  • Филармония
  • Курортный бульвар
  • Сквер Реброва
  • Грот с демоном
  • Колоннада
  • Нижняя часть курортного парка

Об экскурсии

Хотите увидеть знакомый Кисловодск с новой стороны? Для магии достаточно надеть наушники и не снимать их до конца экскурсии
Аудио-свидание с Кисловодском соединяет в себе экскурсию, театр, компьютерную игру, квест. Вы не сидите в креслах, Вы часть истории жизни города и участники действия следующие за голосом. Вы всегда в движении.
События разворачиваются в реальности, декорации — улицы города, актеры — все прохожие!

Важно знать

  • Экскурсия проходит на свежем воздухе. В вечернее время в Кисловодске прохладно. Захватите с собой ветровку. Обувь для нашей экскурсии должна быть максимально удобной! Нас ждет переход через ступени, подъемы, спуски, дорожки и тропы, мосты и тротуары.
  • Прогулка возможна с детьми. Мы рекомендуем с 7 лет и старше, но не против гостей младшего возраста. Пожалуйста, помните, что мы будем гулять там, где нет пандусов и с коляской Вам будет не до восприятия информации. Этот выбор всегда за Вами.
  • Если с Вами будут дети до 7 лет, без билетов, обязательно сообщите нам об этом! Иначе запасных наушников просто не будет.
  • Если вдруг дождь, мы не отменяем экскурсию. Захватите с собой дождевик. Погода у нас переменчивая.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Оборудование
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Джержинскому
Завершение: Лермонтовская площадка
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Экскурсия проходит на свежем воздухе. В вечернее время в Кисловодске прохладно. Захватите с собой ветровку.
  • Обувь для нашей променад - экскурсии должна быть максимально удобной! Нас ждет переход через ступени, подъемы, спуски, дорожки и тропы, мосты и тротуары!
  • Прогулка возможна с детьми. Мы рекомендуем с 7 лет и старше, но не против гостей младшего возраста. Пожалуйста, помните, что мы будем гулять там, где нет пандусов и с коляской Вам будет не до восприятия информации. Этот выбор всегда за Вами.
  • Если с Вами будут дети до 7 лет, без билетов - обязательно сообщите нам об этом! Иначе запасных наушников просто не будет!
  • Если вдруг дождь - мы не отменяем экскурсию. Захватите с собой дождевик. Погода у нас переменчивая!
  • Оплатить экскурсию Вы сможете онлайн-переводом с помощью номер счета либо Qr - кода, который считает Ваш телефон.
  • Если кто-то из Ваших родных хочет присоединится к Вам, а мест нет — сообщите, пожалуйста, возможно мы что-то придумаем вместе!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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