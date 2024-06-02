1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Кисловодск: путешествие сквозь века
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска, открыв для себя его исторические тайны и архитектурные жемчужины
Начало: У историко-краеведческого музея «Крепость»
«Прогуливаясь по улицам бывшей Солдатской слободы, мы вспомним о тех, кто задержался здесь после службы»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4 900₽ за всё до 5 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
2 часа
Кисловодск: уникальное путешествие по следам Чебурашки и его друзей
Погрузитесь в мир детских воспоминаний с экскурсией по следам Чебурашки в Кисловодске. Вас ждут удивительные открытия и незабываемые впечатления
Начало: У ж/д вокзала Кисловодска
«Здесь вспомним о Гене и его забавном транспортном средстве, на котором он передвигался по здешним улицам»
Завтра в 11:00
10 июня в 13:30
120006 000₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
2 часа
Гуляем по Кисловодску всей семьей: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Кисловодску: крепость, цветочный календарь, парк, легенды и истории. Подходит для детей и взрослых, интересно и познавательно
Начало: На проспекте Мира в Кисловодске
«Затем погуляем по первым улицам города и аллеям Кисловодского парка, поговорим о его особенностях»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По улицам старого Кисловодска
Увидеть знаковые места уютного города и услышать о них любопытные факты
Начало: В сквере у музея «Крепость»
«Затейливые фасады древних особняков расскажут о знаменитых писателях и поэтах, художниках и музыкантах, ученых и изобретателях, политиках и военачальниках, гулявших по тихим живописным переулкам»
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
3 500₽ за всё до 8 чел.
Групповая
1.5 часа
Экскурсия-спектакль в Кисловодске
Узнать город поближе и перезагрузиться на нестандартной прогулке в наушниках
Начало: На проспекте Дзержинского
«Благодаря 3D-звучанию и продуманному сюжету вы словно попадёте на аудио-свидание с городом: события развернутся в реальности, декорациями станут улицы, актёрами — все прохожие вокруг»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 15:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Кисловодск: царская и советская империи отдыха
Увидеть Дворцы здоровья и узнать, как менялся статус города в разные эпохи
Начало: на проспекте Ленина
«Прогуляетесь по центральной улице и свернёте в подворотни, где прячутся непопулярные истории курортной жизни»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий2 июня 2024Интереснейшая экскурсия с провалом во времена 19 века. Рекомендую!
- ИИрина29 мая 2024Огромное спасибо организаторам экскурсии,очень неординарно,нескучно,много информации,которую на обычных экскурсиях не услышишь. Постоянно меняется аудио сопровождение,что позволяет услышать город,представить его жизнь в далёком прошлом. Молодцы, спасибо!
- ВВероника28 мая 2024это была лучшая экскурсия в моей жизни. Все настолько интересно и классно подано! Смешные шуточки,классные занятия,интересные рассказы! Озвучка качественная,все отлично слышно,наушники
- ННаталья22 мая 2024Отличная экскурсия!
- OOLGA16 мая 2024Кисловодск оказался городом, в котором мы жили и первым из городов КМВ, с которым мы познакомились. Ирина провела для нас
- ННаталья16 мая 2024Вчера были на экскурсии по Кисловодска с Михаилом. Столько интересной информации, которой нет в Интернете, я не слышала. Неторопливо прохаживаясь
- ИИрина15 мая 2024Спасибо за информативный рассказ)
- ААнна15 мая 2024Отличная экскурсия. Увлекательная подача информации, 3 часа пролетели незаметно.
- ААнна9 мая 2024Чудесная и познавательная экскурсия! Рекомендую!
- EElena6 мая 2024Анна - прекрасный экскурсовод! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Улицы и переулки»
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Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Кисловодска. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод