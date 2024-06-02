Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Кисловодска

Найдено 6 экскурсий в категории «Улицы и переулки» в Кисловодске, цены от 1 000 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кисловодск: город вдохновения
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
221 отзыв
Кисловодск: путешествие сквозь века
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска, открыв для себя его исторические тайны и архитектурные жемчужины
Начало: У историко-краеведческого музея «Крепость»
«Прогуливаясь по улицам бывшей Солдатской слободы, мы вспомним о тех, кто задержался здесь после службы»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4 900 за всё до 5 чел.
Кисловодск: по следам Чебурашки
🚶 Пешая
скидка
50%
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Кисловодск: уникальное путешествие по следам Чебурашки и его друзей
Погрузитесь в мир детских воспоминаний с экскурсией по следам Чебурашки в Кисловодске. Вас ждут удивительные открытия и незабываемые впечатления
Начало: У ж/д вокзала Кисловодска
«Здесь вспомним о Гене и его забавном транспортном средстве, на котором он передвигался по здешним улицам»
Завтра в 11:00
10 июня в 13:30
120006 000 за всё до 25 чел.
Гуляем по Кисловодску всей семьей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Гуляем по Кисловодску всей семьей: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Кисловодску: крепость, цветочный календарь, парк, легенды и истории. Подходит для детей и взрослых, интересно и познавательно
Начало: На проспекте Мира в Кисловодске
«Затем погуляем по первым улицам города и аллеям Кисловодского парка, поговорим о его особенностях»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
5 000 за всё до 7 чел.
По улицам старого Кисловодска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
186 отзывов
По улицам старого Кисловодска
Увидеть знаковые места уютного города и услышать о них любопытные факты
Начало: В сквере у музея «Крепость»
«Затейливые фасады древних особняков расскажут о знаменитых писателях и поэтах, художниках и музыкантах, ученых и изобретателях, политиках и военачальниках, гулявших по тихим живописным переулкам»
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
3 500 за всё до 8 чел.
Экскурсия-спектакль в Кисловодске
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
142 отзыва
Экскурсия-спектакль в Кисловодске
Узнать город поближе и перезагрузиться на нестандартной прогулке в наушниках
Начало: На проспекте Дзержинского
«Благодаря 3D-звучанию и продуманному сюжету вы словно попадёте на аудио-свидание с городом: события развернутся в реальности, декорациями станут улицы, актёрами — все прохожие вокруг»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 15:00
1 000 за человека
Кисловодск: царская и советская империи отдыха
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Кисловодск: царская и советская империи отдыха
Увидеть Дворцы здоровья и узнать, как менялся статус города в разные эпохи
Начало: на проспекте Ленина
«Прогуляетесь по центральной улице и свернёте в подворотни, где прячутся непопулярные истории курортной жизни»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    2 июня 2024
    По улицам старого Кисловодска
    Интереснейшая экскурсия с провалом во времена 19 века. Рекомендую!
  • И
    Ирина
    29 мая 2024
    Экскурсия-спектакль в Кисловодске
    Огромное спасибо организаторам экскурсии,очень неординарно,нескучно,много информации,которую на обычных экскурсиях не услышишь. Постоянно меняется аудио сопровождение,что позволяет услышать город,представить его жизнь в далёком прошлом. Молодцы, спасибо!
  • В
    Вероника
    28 мая 2024
    Экскурсия-спектакль в Кисловодске
    это была лучшая экскурсия в моей жизни. Все настолько интересно и классно подано! Смешные шуточки,классные занятия,интересные рассказы! Озвучка качественная,все отлично слышно,наушники
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    удобные!! Обязательно побывайте на такой неформальной экскурсии 🤣 Я видела в отзывах где человек написал,что шутки не уместны,я так не считаю! конечно если вы очень серьезный человек,то советую самим все смотреть,без экскурсий)))а так,всю экскурсию я ходила с улыбкой на лице😂😂😂

    это была лучшая экскурсия в моей жизниэто была лучшая экскурсия в моей жизниэто была лучшая экскурсия в моей жизниэто была лучшая экскурсия в моей жизниэто была лучшая экскурсия в моей жизни
  • Н
    Наталья
    22 мая 2024
    Экскурсия-спектакль в Кисловодске
    Отличная экскурсия!
  • O
    OLGA
    16 мая 2024
    Кисловодск: город вдохновения
    Кисловодск оказался городом, в котором мы жили и первым из городов КМВ, с которым мы познакомились. Ирина провела для нас
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    обзорную экскурсию, порекомендовала маршруты для самостоятельного изучения. Что расположило нас к Ирине - то, что она, образована и местный житель,эрудирована, знающая прекрасно материал и любящая свою работу. Будем рекомендовать друзьям и знакомым. И мне лично хотелось бы больше погулять с Ириной и узнать о городе больше. Для этого думаю подойдет авто-пешеходная экскурсия, если,конечно, это возможно.

  • Н
    Наталья
    16 мая 2024
    По улицам старого Кисловодска
    Вчера были на экскурсии по Кисловодска с Михаилом. Столько интересной информации, которой нет в Интернете, я не слышала. Неторопливо прохаживаясь
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    вдоль улиц центра города, буквально о каждом доме узнали много историй из жизни обитателей и судьбе жителей Кисловодска. Огромное спасибо Михаилу за любовь к городу и его жителям в прошлом и настоящем.

    Вчера были на экскурсии по Кисловодска с Михаилом. Столько интересной информации, которой нет в Интернете, яВчера были на экскурсии по Кисловодска с Михаилом. Столько интересной информации, которой нет в Интернете, яВчера были на экскурсии по Кисловодска с Михаилом. Столько интересной информации, которой нет в Интернете, яВчера были на экскурсии по Кисловодска с Михаилом. Столько интересной информации, которой нет в Интернете, яВчера были на экскурсии по Кисловодска с Михаилом. Столько интересной информации, которой нет в Интернете, яВчера были на экскурсии по Кисловодска с Михаилом. Столько интересной информации, которой нет в Интернете, яВчера были на экскурсии по Кисловодска с Михаилом. Столько интересной информации, которой нет в Интернете, я
  • И
    Ирина
    15 мая 2024
    Кисловодск: город вдохновения
    Спасибо за информативный рассказ)
  • А
    Анна
    15 мая 2024
    Кисловодск: город вдохновения
    Отличная экскурсия. Увлекательная подача информации, 3 часа пролетели незаметно.
  • А
    Анна
    9 мая 2024
    Кисловодск: по следам Чебурашки
    Чудесная и познавательная экскурсия! Рекомендую!
  • E
    Elena
    6 мая 2024
    Кисловодск: по следам Чебурашки
    Анна - прекрасный экскурсовод! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Улицы и переулки»

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Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 000 до 6 000 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 599 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Кисловодска. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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