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обзорную экскурсию, порекомендовала маршруты для самостоятельного изучения. Что расположило нас к Ирине - то, что она, образована и местный житель,эрудирована, знающая прекрасно материал и любящая свою работу. Будем рекомендовать друзьям и знакомым. И мне лично хотелось бы больше погулять с Ириной и узнать о городе больше. Для этого думаю подойдет авто-пешеходная экскурсия, если,конечно, это возможно.