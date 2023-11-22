Хотите насладиться природой Кавказа? Тогда давайте отправимся в путешествие на Домбай — в место, о котором знает практически каждый. Вы покорите горные вершины, прокатившись на канатной дороге.
Мы проедем перевал Гумбаши, откуда открываются потрясающие виды, остановимся у озера Кара-Кель, которое прозвали «черным», и чистейшей реки Уллу-Муруджу.
Мы проедем перевал Гумбаши, откуда открываются потрясающие виды, остановимся у озера Кара-Кель, которое прозвали «черным», и чистейшей реки Уллу-Муруджу.
Ближайшие даты:
22
ноя
ноя
Что вас ожидает:
- Перевал Гумбаши
- Озеро Кара-Кель
- Река Уллу-Муруджу
- Домбайские вершины
- Гостиница «Аманауз»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Предлагаю Вам интересную экскурсию из Кисловодска в Домбай. Как говорят на Кавказе: «Кто в Домбае не бывал, тот Кавказа не видал!».
Что вас ждет
Сперва дорога будет проходить через горный перевал Гумбаши — очень красивый и живописный. Примерно на высоте 2100 метров мы сделаем остановку, где вы сможете передохнуть, перекусить, выпить чай с видом на горный хребет и сделать красивые фотографии. Следующая наша остановка будет у озера Кара-Кёль и у горной реки Уллу-Муруджу, которая точно не оставит вас равнодушными. По прибытии в Домбай, я провожу вас до касс на канатные дороги, и у вас будет свободное время для прогулки по Домбайским вершинам. Самая верхняя канатка поднимет вас на высоту 3168 метров над уровнем моря. Там наверху вас будут ждать завораживающие пейзажи и невероятная природа, величественные горы и чистый воздух! Важно знать• Экскурсия проходит комфортабельном кроссовере Porsche Cayenne S.
- На экскурсию обязательно возьмите с собой: паспорта, наличные, легкий перекус, питьевую воду, солнцезащитные очки и крем, дождевик (рекомендуется), теплую одежу (наверху может быть прохладно), головной убор.
- Канатная дорога оплачивается отдельно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Сопровождение
- Транспорт
- Что не входит
- Канатные дороги — 1850 руб. /чел.
- Питание
- Место начала и завершения?
- Курортный бул., 8
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- На эту экскурсию обязательно взять с собой:
- 1. Паспорта
- 2. Наличные
- 3. Легкий перекус
- 4. Вода питьевая
- 5. Солнцезащитные очки и крем, дождевик (рекомендуется)
- 6. Теплая одежа (наверху может быть прохладно)
- 7. Головной убор
- Экскурсия проходит комфортабельном кроссовере.
- На данный момент это Porsche Cayenne S.
- Количество человек — до 4-х.
- Продолжительность: 12 ч.
- Выезд: 06:00
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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