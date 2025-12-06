Мои заказы

Элькушское ущелье – экскурсии в Кисловодске

Найдено 3 экскурсии в категории «Элькушское ущелье» в Кисловодске, цены от 1480 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Верхом вдоль Берёзового ущелья
Конные прогулки
2 часа
164 отзыва
Мини-группа
до 9 чел.
Верхом вдоль Берёзового ущелья
Прокатиться на уникальной породе лошадей «Карачаевская»
Начало: В районе Колоннады
Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00 и 14:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
2002 ₽ за человека
Конная прогулка недалеко от Кисловодска в мини-группе
На машине
Конные прогулки
2 часа
-
20%
236 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Конная прогулка у Кисловодска
Отправьтесь на конную прогулку к Берёзовскому ущелью. Вас ждут дружелюбные лошади и живописные пейзажи. Подходит для всех уровней подготовки
Начало: В Кисловодске
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:30 и 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1480 ₽1850 ₽ за человека
К Медовым водопадам на квадроциклах - с трансфером из Кисловодска
На квадроциклах
3 часа
-
10%
25 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
К Медовым водопадам на квадроциклах
Пейзажи предгорий и горные реки ждут вас на пути к Медовым водопадам. Трансфер из Кисловодска, инструктаж и незабываемые эмоции на квадроциклах
Начало: У колоннады в Кисловодске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500 ₽15 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    6 декабря 2025
    Конная прогулка недалеко от Кисловодска в мини-группе
    Сбылась моя маленькая мечта - покататься верхом по красивым местам Кавказа. На прогулке мы были вдвоём с сыном 10 лет,
    читать дальше

    который катался верхом первый раз. Благодаря инструктором и доброжелательным лошадкам прогулка была полностью безопасной, получили массу положительных впечатлений. А какие живописные в Берёзовском ущелье виды🔥🔥🔥

  • М
    Марина
    5 декабря 2025
    К Медовым водопадам на квадроциклах - с трансфером из Кисловодска
    Решились мы с супругом испытать новые ощущения и отправиться на экскурсию-квадротрип. Изначально выбрали маршрут до Медовых водопадов, однако планы быстро
    читать дальше

    сменились: захотелось приключений, и мы решили покорять вершину плато Бермамыт. Наш проводник Руслан проявил гибкость и понимание, поддержав наше желание изменить направление маршрута.
    Уже на старте стало ясно, что эта поездка станет незабываемым приключением. По дороге открывались потрясающие виды Кавказских гор и чистое голубое небо над головой. Когда добрались до первой смотровой площадки, было ощущение полного восторга и гармонии с природой. Мы сделали остановку, насладившись великолепием окружающей природы и свежим воздухом высокогорья.
    Плато Бермамыт оказалось непростым испытанием. Однако наши усилия были вознаграждены захватывающим видом с вершины. Этот опыт оказался настоящим подарком судьбы, оставив неизгладимый след в наших сердцах.
    Хочется выразить благодарность Руслану за профессионализм, внимательность и умение создать комфортную атмосферу. Его поддержка сделала поездку безопасной и увлекательной одновременно. Теперь мы знаем точно: путешествие на квадроцикле – отличный способ увидеть мир с другого ракурса и почувствовать себя частью удивительной природы Кавказа.
    Всем рекомендую попробовать этот уникальный вид отдыха и насладиться красотами края вместе с опытным гидом.

  • Е
    Елена
    2 декабря 2025
    Конная прогулка недалеко от Кисловодска в мини-группе
    Отличная конная прогулка, красивая природа, внимательный гид и великолепные кони, очень послушные и спокойные. Всем рекомендую, масса позитивных эмоций и отличные фото на память.
  • С
    Сергей
    1 декабря 2025
    К Медовым водопадам на квадроциклах - с трансфером из Кисловодска
    Отличная экскурсия, всем советую!!!
  • Э
    Элла
    30 ноября 2025
    Конная прогулка недалеко от Кисловодска в мини-группе
    Горы. Солнце. Ущелье. Лошади. Красота.
  • И
    Игорь
    24 ноября 2025
    Конная прогулка недалеко от Кисловодска в мини-группе
    Всё очень понравилось!!!
  • Е
    Екатерина
    21 ноября 2025
    Конная прогулка недалеко от Кисловодска в мини-группе
    Очень классная прогулка! Красивые виды! Спокойные лошадки! Люблю их😍
  • Е
    Екатерина
    13 ноября 2025
    Конная прогулка недалеко от Кисловодска в мини-группе
    Отличное времяпрепровождение! Кони спокойные и послушные, потрясающие виды природы. Спасибо Равилю и Имбирю за помощь сесть в седло и фотографии на память! Получила огромное удовольствие от конной прогулки!
  • С
    Сергей
    12 ноября 2025
    Конная прогулка недалеко от Кисловодска в мини-группе
    У меня был конь под именем Адмирал.
    Спокойный, умный, красивый. Очень понравилась конная прогулка. Отдельное спасибо нашему сопровождающе у Равилю. Парень разбирается в лошадях на все сто! Молодец! И сама природа вокруг/ это стоит отдельного восхищения.
  • В
    Влада
    9 ноября 2025
    Конная прогулка недалеко от Кисловодска в мини-группе
    Впечатления от конной прогулки не описать словами. Это душевный восторг от катания и любования великолепными пейзажами. Очень приятные и весёлые
    читать дальше

    ребята, которые сопровождали нас на всем маршруте прогулки, они добавляли свою изюминку для атмосферы. Коняшки просто прелесть, спокойные. Каждого друга для прогулки подобрали под человека. Всем рекомендую👍 Обязательно вернусь сюда ещё не один раз❤️

  • П
    Прокина
    9 ноября 2025
    Конная прогулка недалеко от Кисловодска в мини-группе
    Безопасно даже для новичков. Помощь и сопровождение на протяжении всего маршрута. Красота природы.
  • О
    Ольга
    8 ноября 2025
    Конная прогулка недалеко от Кисловодска в мини-группе
    Потрясающая прогулка!
    Фантастические виды! А лошадки-просто чудо: спокойные, уверенные, знают свое дело! Очень рекондую!
  • К
    Ксения
    6 ноября 2025
    К Медовым водопадам на квадроциклах - с трансфером из Кисловодска
    Спасибо большое Руслану и нашему инструктору Марату! 🔥🔥🔥 Отдохнули на полную катушку. Ребята вы лучшие 💔🤝 Спасибо большое!
  • С
    Светлана
    6 ноября 2025
    К Медовым водопадам на квадроциклах - с трансфером из Кисловодска
    Посетили семьёй эту увлекательную экскурсию. Сказать, что нам понравилось - это ничего не сказать. Мы в восторге! Море эмоций, впечатлений,
    читать дальше

    адреналина! Это очень круто! Виды обалденные. Инструктор очень компетентный. При желании каждому можно попробовать укротить этот мощный агрегат пол руководством наставника. Получили море удовольствия, наделали кучу фото и видео. Погода не подвела. В середине маршрута посетили Медовые водопады. Свои пожелания по сервису озвучили владельцу 👌🏻. Однозначно всем рекомендуем посетить.

  • и
    иришка
    5 ноября 2025
    Конная прогулка недалеко от Кисловодска в мини-группе
    очень веселый и милый инструктор, который по пути нам пел песенки. прекрасная природа вокруг делала прогулку незабываемой. иришка с ульяшкой остались в восторге!!
  • М
    Марина
    5 ноября 2025
    Конная прогулка недалеко от Кисловодска в мини-группе
    Чудесная прогулка по красивым местам. Лошадки спокойные
  • К
    Константин
    31 октября 2025
    Конная прогулка недалеко от Кисловодска в мини-группе
    Все прошло отлично, вся семья в восторге. Обязательно вернемся.
  • Е
    Екатерина
    30 октября 2025
    Конная прогулка недалеко от Кисловодска в мини-группе
    С утра, когда была запланирована прогулка, поливал дождь, но удалось договориться с организаторами о переносе на вторую половину дня.
    Лошадки замечательные, очень умные. Маршрут безумно живописный.
    Всем рекомендую. Если поедете после 15:00, одевайтесь тепло.
  • О
    Олеся
    27 октября 2025
    Конная прогулка недалеко от Кисловодска в мини-группе
    Великолепная прогулка!
  • Е
    Екатерина
    23 октября 2025
    К Медовым водопадам на квадроциклах - с трансфером из Кисловодска
    Обалденная прогулка! Дорога туда была немного скучновата, без экстрима, обратно просто огонь! Спасибо огромное Руслану за море положительных эмоций!

Забронируйте экскурсию в Кисловодске на 2025 год по теме «Элькушское ущелье», 425 ⭐ отзывов, цены от 1480₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль