Мини-группа
до 9 чел.
Верхом вдоль Берёзового ущелья
Прокатиться на уникальной породе лошадей «Карачаевская»
Начало: В районе Колоннады
Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00 и 14:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
2002 ₽ за человека
-
20%
Мини-группа
до 10 чел.
Конная прогулка у Кисловодска
Отправьтесь на конную прогулку к Берёзовскому ущелью. Вас ждут дружелюбные лошади и живописные пейзажи. Подходит для всех уровней подготовки
Начало: В Кисловодске
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:30 и 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1480 ₽
1850 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
К Медовым водопадам на квадроциклах
Пейзажи предгорий и горные реки ждут вас на пути к Медовым водопадам. Трансфер из Кисловодска, инструктаж и незабываемые эмоции на квадроциклах
Начало: У колоннады в Кисловодске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500 ₽
15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна6 декабря 2025Сбылась моя маленькая мечта - покататься верхом по красивым местам Кавказа. На прогулке мы были вдвоём с сыном 10 лет,
- ММарина5 декабря 2025Решились мы с супругом испытать новые ощущения и отправиться на экскурсию-квадротрип. Изначально выбрали маршрут до Медовых водопадов, однако планы быстро
- ЕЕлена2 декабря 2025Отличная конная прогулка, красивая природа, внимательный гид и великолепные кони, очень послушные и спокойные. Всем рекомендую, масса позитивных эмоций и отличные фото на память.
- ССергей1 декабря 2025Отличная экскурсия, всем советую!!!
- ЭЭлла30 ноября 2025Горы. Солнце. Ущелье. Лошади. Красота.
- ИИгорь24 ноября 2025Всё очень понравилось!!!
- ЕЕкатерина21 ноября 2025Очень классная прогулка! Красивые виды! Спокойные лошадки! Люблю их😍
- ЕЕкатерина13 ноября 2025Отличное времяпрепровождение! Кони спокойные и послушные, потрясающие виды природы. Спасибо Равилю и Имбирю за помощь сесть в седло и фотографии на память! Получила огромное удовольствие от конной прогулки!
- ССергей12 ноября 2025У меня был конь под именем Адмирал.
Спокойный, умный, красивый. Очень понравилась конная прогулка. Отдельное спасибо нашему сопровождающе у Равилю. Парень разбирается в лошадях на все сто! Молодец! И сама природа вокруг/ это стоит отдельного восхищения.
- ВВлада9 ноября 2025Впечатления от конной прогулки не описать словами. Это душевный восторг от катания и любования великолепными пейзажами. Очень приятные и весёлые
- ППрокина9 ноября 2025Безопасно даже для новичков. Помощь и сопровождение на протяжении всего маршрута. Красота природы.
- ООльга8 ноября 2025Потрясающая прогулка!
Фантастические виды! А лошадки-просто чудо: спокойные, уверенные, знают свое дело! Очень рекондую!
- ККсения6 ноября 2025Спасибо большое Руслану и нашему инструктору Марату! 🔥🔥🔥 Отдохнули на полную катушку. Ребята вы лучшие 💔🤝 Спасибо большое!
- ССветлана6 ноября 2025Посетили семьёй эту увлекательную экскурсию. Сказать, что нам понравилось - это ничего не сказать. Мы в восторге! Море эмоций, впечатлений,
- ииришка5 ноября 2025очень веселый и милый инструктор, который по пути нам пел песенки. прекрасная природа вокруг делала прогулку незабываемой. иришка с ульяшкой остались в восторге!!
- ММарина5 ноября 2025Чудесная прогулка по красивым местам. Лошадки спокойные
- ККонстантин31 октября 2025Все прошло отлично, вся семья в восторге. Обязательно вернемся.
- ЕЕкатерина30 октября 2025С утра, когда была запланирована прогулка, поливал дождь, но удалось договориться с организаторами о переносе на вторую половину дня.
Лошадки замечательные, очень умные. Маршрут безумно живописный.
Всем рекомендую. Если поедете после 15:00, одевайтесь тепло.
- ООлеся27 октября 2025Великолепная прогулка!
- ЕЕкатерина23 октября 2025Обалденная прогулка! Дорога туда была немного скучновата, без экстрима, обратно просто огонь! Спасибо огромное Руслану за море положительных эмоций!
