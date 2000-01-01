Об экскурсии

С плато Бермамыт (высота 2600 м) открывается лучший вид на Эльбрус. Это уникальное место еще не настолько популярно среди туристов, так как добраться до него возможно не на каждом автомобиле. Именно поэтому мы отправимся на комфортабельном джипе, которому под силу любые препятствия.

Во время тура Вы не только насладитесь невероятными панорамами, сделаете множество фотографий, но и узнаете много интересной информации о традициях, культуре и жизни местного населения в целом.

Не забудьте взять с собой: