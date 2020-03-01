Валентин проводит ещё 1 экскурсию

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  3. Плато Бермамыт. Джип-приключение

Покориться красоте гор и открыть местные легенды, обычаи народа и особенности природы

Валентин
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Валентин – ваш гид
У вас тоже перехватывает дыхание от восторга в горах? Тогда буду рад разделить с вами путешествие к плато Бермамыт и его окрестностям.

Вы постоите на краю глубокого каньона, увидите знаменитые скалы Два монаха, попробуете нарзаны из источников, заглянете в пещеры за водопадами и узнаете о крае.

По желанию мы можем встретить рассвет или закат на плато!
От 7000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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Плато Бермамыт. Джип-приключение
Плато Бермамыт. Джип-приключение

Что вас ожидает

Люди и природа Северного Кавказа
Мы отправимся навстречу горам и весь день будем любоваться неописуемыми пейзажами. На их фоне я расскажу о том, как карачаевский народ долго кочевал по Кавказу и обосновался в этих местах, об их культуре и обычаях. А еще о флоре и фауне заповедного края. По пути к главной цели, плато Бермамыт, вы спуститесь в розовые пещеры — их удивительные сталактиты спрятаны на дне Гришкиной балки, в зеленых скалах прямо за водопадами.

Плато Бермамыт в сердце гор и дивная обратная дорога
Бермамыт встретит вас скалистыми образованиями высотой до 200 метров. Поездка на внедорожнике позволит нам добраться до лучших обзорных точек плато. Я еще не видел путешественников, которых бы не покорили виды на седовласого красавца Эльбруса, венчающего главный Кавказский хребет! Вы также увидите скалы Два монаха и каменный амфитеатр, слушая легенды Бермамыта.

Осмотрев плато, мы спустимся по красивейшей горной дороге в ущелье реки Хасаут и доедем до долины нарзанов. Вы попробуете нарзаны из нескольких источников, бьющих уже тысячелетия, и оцените, насколько отличаются их вкусы.

Организационные детали

  • В путешествие отправимся на комфортном внедорожнике «УАЗ Патриот»
  • Экскурсию можно начать и закончить в любом городе Кавминвод (Ессентуках, Пятигорске, Минеральных Водах, Кисловодске, Железноводске)

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Обед в кафе по желанию и оплачивается отдельно
  • Транспортные расходы, а также чаепитие с чаем из горных трав и сладостями включены в стоимость
Плато Бермамыт. Джип-приключение
Плато Бермамыт. Джип-приключение
Плато Бермамыт. Джип-приключение
Плато Бермамыт. Джип-приключение
Плато Бермамыт. Джип-приключение
Плато Бермамыт. Джип-приключение
Плато Бермамыт. Джип-приключение
Плато Бермамыт. Джип-приключение
Плато Бермамыт. Джип-приключение
Плато Бермамыт. Джип-приключение
Плато Бермамыт. Джип-приключение
Плато Бермамыт. Джип-приключение
Плато Бермамыт. Джип-приключение

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Валентин
Валентин
Меня зовут Валентин, я всю жизнь прожил в одном из самых красивых городов КМВ — Ессентуках. Меня всегда влекло в горы и их видами я хочу поделиться с другими людьми, чтобы они ощутили на себе всю красоту и величие нашего Северного Кавказа. Экскурсии провожу на комфортном и подготовленном для бездорожья джипе «УАЗ Патриот» — так, вы посетите те невероятные места, куда невозможно доехать на обычном автомобиле.
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Валентин проводит ещё 1 экскурсию

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Волшебные окрестности КисловодскаВолшебные окрестности КисловодскаВолшебные окрестности Кисловодска
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Сказочная Кабарда и чарующая БалкарияСказочная Кабарда и чарующая БалкарияСказочная Кабарда и чарующая Балкария
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Плато Бермамыт: чудо КавказаПлато Бермамыт: чудо КавказаПлато Бермамыт: чудо Кавказа
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