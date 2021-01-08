Валентин проводит ещё 1 экскурсию

У вас тоже перехватывает дыхание от восторга в горах? Тогда буду рад разделить с вами путешествие к плато Бермамыт и его окрестностям.
Вы постоите на краю глубокого каньона, увидите знаменитые скалы Два монаха, попробуете нарзаны из источников и узнаете о крае. По желанию мы можем встретить рассвет или закат на плато!
Вы постоите на краю глубокого каньона, увидите знаменитые скалы Два монаха, попробуете нарзаны из источников и узнаете о крае. По желанию мы можем встретить рассвет или закат на плато!
Описание экскурсии
Мы отправимся навстречу горам и весь день будем любоваться неописуемыми пейзажами.
Плато Бермамыт в сердце гор и дивная обратная дорога
Бермамыт встретит вас скалистыми образованиями высотой до 200 метров. Поездка на внедорожнике позволит нам добраться до лучших обзорных точек плато. Я еще не видел путешественников, которых бы не покорили виды на седовласого красавца Эльбруса, венчающего главный Кавказский хребет! Вы также увидите скалы Два монаха и каменный амфитеатр, слушая легенды Бермамыта.
Осмотрев плато, мы спустимся по красивейшей горной дороге в ущелье реки Хасаут и доедем до долины нарзанов. Вы попробуете нарзаны из нескольких источников, бьющих уже тысячелетия, и оцените, насколько отличаются их вкусы.
Организационные детали
- В путешествие отправимся на комфортном внедорожнике
- Поездку можно начать и закончить в любом городе Кавминвод (Ессентуках, Пятигорске, Минеральных Водах, Кисловодске, Железноводске)
- Маршрут может меняться из-за погоды (по согласованию с путешественниками)
Что входит в стоимость, а что — нет
- Обед в кафе по желанию и оплачивается отдельно
- Транспортные расходы, а также чаепитие с чаем из горных трав и сладостями включены в стоимость
- Входной билет в Долину нарзанов — 100 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Где удобно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентин — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1053 туристов
Наша команда работает больше 4-х лет. Нас всегда влекло в горы, и нам нравится делиться шикарными видами с путешественниками, чтобы они ощутили на себе всю красоту и величие Северного Кавказа. С нами вы посетите эти невероятные места!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Валентин прекрасный водитель и человек: тактичный, интересный и очень любящий природу. Отвечал на все мои 100 вопросов про горы и не только. Прекрасно ладит с детьми.
Само плато - бомба. Много
Само плато - бомба. Много
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Г
Планировали начать наше знакомство с Кавказом с этой экскурсии, но назначенный день оказался единственным пасмурным и дождливым за время нашего пребывания в Кисловодске. Мы расстроились, увидев хмурое небо и туман,
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В
Хочу оставить отзыв о незабываемой поездке в Джилы-Су и на плато Бермамыт. Это поездка не оставила нас равнодушными, мы проехали по самой красивой дороге Кавказа, увидели водопады, сделали фотографии на
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А
Хочу выразить огромную признательность и благодарность Валентину за увлекательную поездку на плато Бермамыт! Мы с супругом до сих пор пребываем под незабываемым впечатлением от увиденных красот, дорога не из простых,
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Были с подругой на экскурсии на плато Бермамыт с Валентином. Дорога не из простых, но Валентин отличный водитель, поэтому мы комфортно доехали до места, останавливаясь на самых красивых видовых точках.
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Это была наша вторая экскурсия с Валентином, она особенно понравилась дочери, так как мы ехали по полному бездорожью и машину (УАЗ патриот) заносило не один раз. Валентин уверенный водитель, страшно
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