Валентин проводит ещё 1 экскурсию

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Плато Бермамыт. Джип-приключение из Кисловодска

Покориться красоте гор и открыть особенности местной природы
У вас тоже перехватывает дыхание от восторга в горах? Тогда буду рад разделить с вами путешествие к плато Бермамыт и его окрестностям.

Вы постоите на краю глубокого каньона, увидите знаменитые скалы Два монаха, попробуете нарзаны из источников и узнаете о крае. По желанию мы можем встретить рассвет или закат на плато!
5
35 отзывов
Плато Бермамыт. Джип-приключение из Кисловодска
Плато Бермамыт. Джип-приключение из Кисловодска
Плато Бермамыт. Джип-приключение из Кисловодска

Описание экскурсии

Мы отправимся навстречу горам и весь день будем любоваться неописуемыми пейзажами.

Плато Бермамыт в сердце гор и дивная обратная дорога

Бермамыт встретит вас скалистыми образованиями высотой до 200 метров. Поездка на внедорожнике позволит нам добраться до лучших обзорных точек плато. Я еще не видел путешественников, которых бы не покорили виды на седовласого красавца Эльбруса, венчающего главный Кавказский хребет! Вы также увидите скалы Два монаха и каменный амфитеатр, слушая легенды Бермамыта.

Осмотрев плато, мы спустимся по красивейшей горной дороге в ущелье реки Хасаут и доедем до долины нарзанов. Вы попробуете нарзаны из нескольких источников, бьющих уже тысячелетия, и оцените, насколько отличаются их вкусы.

Организационные детали

  • В путешествие отправимся на комфортном внедорожнике
  • Поездку можно начать и закончить в любом городе Кавминвод (Ессентуках, Пятигорске, Минеральных Водах, Кисловодске, Железноводске)
  • Маршрут может меняться из-за погоды (по согласованию с путешественниками)

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Обед в кафе по желанию и оплачивается отдельно
  • Транспортные расходы, а также чаепитие с чаем из горных трав и сладостями включены в стоимость
  • Входной билет в Долину нарзанов — 100 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Где удобно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентин
Валентин — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1053 туристов
Наша команда работает больше 4-х лет. Нас всегда влекло в горы, и нам нравится делиться шикарными видами с путешественниками, чтобы они ощутили на себе всю красоту и величие Северного Кавказа. С нами вы посетите эти невероятные места!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
32
4
3
3
2
1
П
Валентин прекрасный водитель и человек: тактичный, интересный и очень любящий природу. Отвечал на все мои 100 вопросов про горы и не только. Прекрасно ладит с детьми.
Само плато - бомба. Много
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разных точек для остановки и виды везде потрясающие. Зимой можно и нужно ехать: был отличный солнечный день, прекрасная видимость и тепло. И прекрасный бонус - всего 3 машины вместе с нами. В идеале ехать на закат или рассвет и брать на всякий случай вторую пару обуви: снег тает на солнце и ботинки (непромокаемые) промокают)
И, если есть возможность, то лучше везде ездить на джипах. Была позже на Архызе с автобусной экскурсией - впечатления день и ночь.

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Г
Планировали начать наше знакомство с Кавказом с этой экскурсии, но назначенный день оказался единственным пасмурным и дождливым за время нашего пребывания в Кисловодске. Мы расстроились, увидев хмурое небо и туман,
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но Валентин, приехавший нас встречать в назначенное время, любезно поменял день экскурсии на свой законный выходной день. Учитывая, что к назначенному дню мы уже успели посмотреть Домбай, Джилы-Су, и окрестности Кисловодска, гадали,чем нас сможет удивить Валентин. Но плато Бермамыт - это своя неповторимая красота! Шикарные места, скалы, высота и виды на Эльбрус с другого ракурса. Как водитель Валентин был на высоте, вел свой УАЗ по горным неровным "дорогам" профессионально. Не укачало ни разу! Он напоил нас чаем из горных трав, угощал завтраком с видом на Эльбрус. Восторг! Спасибо,Валентин! Ждем новых приключений на несколько дней! P.S. Путешественникам советуем начинать экскурс с этого приключения, а затем все остальные места.

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В
Хочу оставить отзыв о незабываемой поездке в Джилы-Су и на плато Бермамыт. Это поездка не оставила нас равнодушными, мы проехали по самой красивой дороге Кавказа, увидели водопады, сделали фотографии на
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долгую память и пили травяной чай с бутербродами с видом на седовласый Эльбрус на плато Бермамыт. Всю поездку наш гид Валентин рассказывал интересные факты, историю данных мест, провёз нас в таких местах, где и пешком заберёшься с трудом, но виды открывались, не передать словами!!!! И хочу заметить в этой поездке мы были с нашим ребёнком которому 3 года и который был в восторге от всего происходящего!!! Конечно главное чтоб Ваш ребёнок легко переносил такие поездки, мы брали автокресло, в котором ему было комфортно! Что хочу сказать, кто выбирает гида в своё путешествия, то я рекомендую Валентина, всё было на лучшем уровне. А Валентину желаю побольше туристов и процветания!

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А
Хочу выразить огромную признательность и благодарность Валентину за увлекательную поездку на плато Бермамыт! Мы с супругом до сих пор пребываем под незабываемым впечатлением от увиденных красот, дорога не из простых,
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но благодаря профессионализму Валентина, мы смогли полюбоваться Эльбрусом. Если Вы хотите увидеть первозданную красоту природы, готовы к продолжительному путешествию, то смело бронируйте экскурсию с Валентином, Вам обязательно понравится! Еще раз большое спасибо за это приключение, искренне желаем Вам хороших туристов, легких дорог, удачи и процветания!

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Дарья
Были с подругой на экскурсии на плато Бермамыт с Валентином. Дорога не из простых, но Валентин отличный водитель, поэтому мы комфортно доехали до места, останавливаясь на самых красивых видовых точках.
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Гид эрудированный, всю дорогу рассказывал интересные факты о Кавказских горах, жителях и культуре края. Валентин даёт достаточно свободного времени, чтобы самостоятельно насладиться горами. Виды на Эльбурс невероятные, прогуляться по плату Бермамыт должен каждый. Рекомендую Валентина, как отличного гида, а также его маршрут на плато Бермамыт.

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Инна
Это была наша вторая экскурсия с Валентином, она особенно понравилась дочери, так как мы ехали по полному бездорожью и машину (УАЗ патриот) заносило не один раз. Валентин уверенный водитель, страшно
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не было. Плато - очень красивое место. Горы непредсказуемы, внизу может быть очень тепло, а на плато очень холодно: куртка Валентина меня очень выручила, спасибо. В одно мгновение, без преувеличения, может опуститься туман и все виды закроются. Нужно подождать, не торопиться, увидеть как расходится туман и снова шикарные виды перед вами.

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