Валентин проводит ещё 1 экскурсию

У вас тоже перехватывает дыхание от восторга в горах? Тогда буду рад разделить с вами путешествие к плато Бермамыт и его окрестностям. Вы постоите на краю глубокого каньона, увидите знаменитые скалы Два монаха, попробуете нарзаны из источников и узнаете о крае. По желанию мы можем встретить рассвет или закат на плато!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 2 человек, но есть вариант до 4 чел.

Описание экскурсии

Мы отправимся навстречу горам и весь день будем любоваться неописуемыми пейзажами.

Плато Бермамыт в сердце гор и дивная обратная дорога

Бермамыт встретит вас скалистыми образованиями высотой до 200 метров. Поездка на внедорожнике позволит нам добраться до лучших обзорных точек плато. Я еще не видел путешественников, которых бы не покорили виды на седовласого красавца Эльбруса, венчающего главный Кавказский хребет! Вы также увидите скалы Два монаха и каменный амфитеатр, слушая легенды Бермамыта.

Осмотрев плато, мы спустимся по красивейшей горной дороге в ущелье реки Хасаут и доедем до долины нарзанов. Вы попробуете нарзаны из нескольких источников, бьющих уже тысячелетия, и оцените, насколько отличаются их вкусы.

Организационные детали

В путешествие отправимся на комфортном внедорожнике

Поездку можно начать и закончить в любом городе Кавминвод (Ессентуках, Пятигорске, Минеральных Водах, Кисловодске, Железноводске)

Маршрут может меняться из-за погоды (по согласованию с путешественниками)

Что входит в стоимость, а что — нет