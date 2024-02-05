Индивидуальный трансфер из Кисловодска в Домбай
Индивидуальный трансфер в Кисловодске

Выберите надежный трансфер до Домбая. Комфортное путешествие из Кисловодска с учетом всех ваших пожеланий

Ищете удобный способ добраться из Кисловодска в Домбай? Наш индивидуальный трансфер - это идеальное решение для тех, кто ценит комфорт, безопасность и индивидуальный подход.

Мы предлагаем перевозку на автомобилях, подходящих для любой компании: от компактных Kia Cerato до вместительного Hyundai Starex. В пути вас ожидает около 3 часов живописных видов и полного комфорта. Мы учитываем все детали: от количества пассажиров и багажа до необходимости детских кресел.

Наш водитель не только встретит вас в удобном для вас месте, но и подождет, если это будет необходимо. Путешествие с нами - это не просто переезд, это начало вашего незабываемого отдыха в горах. Бронируйте трансфер заранее и наслаждайтесь планированием поездки без лишних хлопот
Индивидуальный трансфер из Кисловодска в Домбай
Индивидуальный трансфер из Кисловодска в Домбай
Индивидуальный трансфер из Кисловодска в Домбай
Ближайшие даты:
5
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6
фев
7
фев
8
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даты

Описание

Что вас ожидает

Время в пути — 2,5–3 часа.

Трансфер осуществляется на таких следующих авто: Kia Cerato, Hyundai Starex, Volkswagen Polo, Renault Duster.

Организационные детали

  • Перед началом поездки просим вас сообщить нам адрес, дату и время выезда, количество пассажиров и багажа
  • Автомобили, на которых осуществляется трансфер, вы можете посмотреть в фотогалерее

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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