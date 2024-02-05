Выберите надежный трансфер до Домбая. Комфортное путешествие из Кисловодска с учетом всех ваших пожеланий
Ищете удобный способ добраться из Кисловодска в Домбай? Наш индивидуальный трансфер - это идеальное решение для тех, кто ценит комфорт, безопасность и индивидуальный подход.
Мы предлагаем перевозку на автомобилях, подходящих для любой компании: от компактных Kia Cerato до вместительного Hyundai Starex. В пути вас ожидает около 3 часов живописных видов и полного комфорта. Мы учитываем все детали: от количества пассажиров и багажа до необходимости детских кресел.
Наш водитель не только встретит вас в удобном для вас месте, но и подождет, если это будет необходимо. Путешествие с нами - это не просто переезд, это начало вашего незабываемого отдыха в горах. Бронируйте трансфер заранее и наслаждайтесь планированием поездки без лишних хлопот
Мы предлагаем перевозку на автомобилях, подходящих для любой компании: от компактных Kia Cerato до вместительного Hyundai Starex. В пути вас ожидает около 3 часов живописных видов и полного комфорта. Мы учитываем все детали: от количества пассажиров и багажа до необходимости детских кресел.
Наш водитель не только встретит вас в удобном для вас месте, но и подождет, если это будет необходимо. Путешествие с нами - это не просто переезд, это начало вашего незабываемого отдыха в горах. Бронируйте трансфер заранее и наслаждайтесь планированием поездки без лишних хлопот
Ближайшие даты:
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даты
Описание
Что вас ожидает
Время в пути — 2,5–3 часа.
Трансфер осуществляется на таких следующих авто: Kia Cerato, Hyundai Starex, Volkswagen Polo, Renault Duster.
Организационные детали
- Перед началом поездки просим вас сообщить нам адрес, дату и время выезда, количество пассажиров и багажа
- Автомобили, на которых осуществляется трансфер, вы можете посмотреть в фотогалерее
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по вашему адресу
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 164 туристов
Отдохнуть и оздоровиться, насладиться красотой горных хребтов и ущелий Кавказа, попробовать вкуснейшие блюда карачаевской, кабардинской, дагестанской, чеченской, осетинской, грузинской и армянской кухонь, осмотреть исторические места силы и разбудить родовую память — всё это наши автомобильные экскурсии. Наша фишка — индивидуальные и групповые туры на джипах. Мечтаете о необычном отпуске или хотите ярко и комфортно провести выходные дни? Это к нам!
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