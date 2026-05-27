Это насыщенное путешествие по горам Кавказа с остановками в самых живописных местах. Экскурсии не будет — только виды и ненавязчивое сопровождение водителя.
Вы подниметесь на перевал Гумбаши, увидите необычные Сырные пещеры, посетите древний Шоанинский храм, побываете у озера Кара-Кёль и завершите день в самом Домбае — с подъёмом на канатке и видами на вершины.
Описание экскурсии
Перевал Гумбаши
Подниметесь на высоту около 2200 м и увидите одну из самых впечатляющих панорам Кавказа.
Сырные пещеры
Необычные скальные образования, напоминающие застывший сыр, — отличное место для фото.
Шоанинский храм
Действующий аланский храм 10 века на вершине горы — с особой атмосферой, иконами и колоколом.
Озеро Кара-Кёль
Древнее озеро возрастом около 10 тысяч лет — тихое и живописное место.
Домбай
Главная точка маршрута, сердце гор. Вы подниметесь на канатке (по желанию), увидите вершины выше облаков, попробуете национальную кухню и сможете выбрать сувениры.
Примерный тайминг
7:00 — выезд из Кисловодска
7:40 — перевал Гумбаши
8:20 — Сырные пещеры
9:40 — Шоанинский храм
10:20 — озеро Кара-Кёль
11:20 — прибытие в Домбай
18:00 — возвращение в Кисловодск
Организационные детали
- Поездка проходит на внедорожнике (УАЗ Патриот или иномарка)
- При необходимости предоставим детские кресла
- Тайминг может меняться в зависимости от погоды, трафика и пожеланий группы
- С вами будет водитель из нашей команды
ежедневно в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3870 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего дома
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Расул — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 34 туристов
Коренной кисловодчанин, культуру гостеприимства впитал с молоком. Знаю и люблю Кисловодск и горы, традиции и культуры Кавказа. Работаю в туристической сфере не один год. Покажу вам все краски и оттенки нашей природы и широту души наших людей. Со мною команда влюблённых в своё дело профессионалов.

