Сокровища Кавказа: из Кисловодска на Домбай через перевал Гумбаши
Провести день среди заснеженных горных вершин и альпийских лугов
Устали от больших городов? Душа просит тишины, а взгляд — широких панорам? Тогда этот маршрут для вас! Вы проедете из Кисловодска в Домбай по одной из самых живописных дорог Северного Кавказа — через перевал Гумбаши. Увидите Эльбрус, средневековый храм и подниметесь на трёхтысячную высоту. А на обратном пути заедем в форелевое хозяйство — порыбачить и пообедать.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Кисловодска
9:30 — перевал Гумбаши (высшая точка маршрута)
Здесь когда-то проходили караваны Великого шёлкового пути. Если повезёт с погодой, с высшей точки откроется вид на Эльбрус и весь Западный Кавказ.
11:00 — Сырные скалы
Склоны из песчаника изъедены ветром и водой так, что напоминают огромную головку сыра. Полости, ниши, неожиданные формы — обязательно остановимся и рассмотрим.
12:30 — Шоанинский храм
До наших дней дошёл с небольшими переделками, но не потерял ни внутренней силы, ни строгости линий. С холма, где стоит храм, открываются панорамы на долину и хребты.
14:00 — Домбай
Здесь мы пересядем на канатную дорогу и поднимемся на высоту около 3000 метров. С верхней станции откроется лучший вид на Домбайскую поляну, три ущелья и горный «амфитеатр» вершин.
16:00 — обратный путь с остановкой в Теберде
17:30 — форелевое хозяйство
Здесь вы сможете сами поймать форель. Местный повар тут же её приготовит для вас. Получится сытный, честный обед без ресторанного пафоса.
19:30 — закат на перевале Гумбаши (по пути в Кисловодск)
В этих местах вечерний свет особенно мягко ложится на склоны — и горы на несколько минут становятся розово-золотыми.
20:00 — возвращение в Кисловодск
Организационные детали
Едем на комфортабельном легковом автомобиле или минивэне
За рулём — опытный водитель из нашей команды
В стоимость не входит: — поездка на канатной дорогу в Домбае (оплачивается отдельно на месте, от 2000 ₽ за чел.) — обед в форелевом хозяйстве (вы платите только за то, что поймали и приготовили)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу в пределах КМВ
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Виталий — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 919 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Вас приветствует команда гидов-единомышленников, вдохновленных горами. С радостью покажем любимый край и сделаем все, чтобы вам у нас понравилось. Все наши экскурсии проводятся на комфортабельных Toyota Land Cruiser и минивэне Toyota Alphard. Мы проводим экскурсии по всему Кавказу. Всегда ждём вас в гости!
