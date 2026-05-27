Устали от больших городов? Душа просит тишины, а взгляд — широких панорам? Тогда этот маршрут для вас! Вы проедете из Кисловодска в Домбай по одной из самых живописных дорог Северного Кавказа — через перевал Гумбаши. Увидите Эльбрус, средневековый храм и подниметесь на трёхтысячную высоту. А на обратном пути заедем в форелевое хозяйство — порыбачить и пообедать.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

8:00 — выезд из Кисловодска

9:30 — перевал Гумбаши (высшая точка маршрута)

Здесь когда-то проходили караваны Великого шёлкового пути. Если повезёт с погодой, с высшей точки откроется вид на Эльбрус и весь Западный Кавказ.

11:00 — Сырные скалы

Склоны из песчаника изъедены ветром и водой так, что напоминают огромную головку сыра. Полости, ниши, неожиданные формы — обязательно остановимся и рассмотрим.

12:30 — Шоанинский храм

До наших дней дошёл с небольшими переделками, но не потерял ни внутренней силы, ни строгости линий. С холма, где стоит храм, открываются панорамы на долину и хребты.

14:00 — Домбай

Здесь мы пересядем на канатную дорогу и поднимемся на высоту около 3000 метров. С верхней станции откроется лучший вид на Домбайскую поляну, три ущелья и горный «амфитеатр» вершин.

16:00 — обратный путь с остановкой в Теберде

17:30 — форелевое хозяйство

Здесь вы сможете сами поймать форель. Местный повар тут же её приготовит для вас. Получится сытный, честный обед без ресторанного пафоса.

19:30 — закат на перевале Гумбаши (по пути в Кисловодск)

В этих местах вечерний свет особенно мягко ложится на склоны — и горы на несколько минут становятся розово-золотыми.

20:00 — возвращение в Кисловодск

