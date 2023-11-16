Путешествие по главным местам края, приправленное хвойными ароматами и свежим горным воздухом
Описание
Что вас ожидает
Перевал Гум-Баши и Шоанинский храм
Около 7 утра мы выедем из Кисловодска и уже через полтора часа окажемся на живописном перевале, с которого открывается панорамный вид на Эльбрус. Здесь мы задержимся, чтобы прогуляться, сделать фото, перекусить, если захотите. Затем отправимся к христианскому действующему храму 10 века.
Ледниковое озеро
Дальше нас ждут Тебердинский заповедник, небольшое тихое озеро Кара-Кёль, окружённое соснами и пихтами, и чистейший воздух с нотками эфирных масел.
Вкусный обед, 3 500 метров над уровнем моря и горная речка
Нагулявшись вдоль озера, мы продолжим наше путешествие в посёлок Домбай. Там вас будут ждать вкусный обед в кафе с национальной кавказской кухней и подъём по канатной дороге к вершинам гор. Вы сможете полюбоваться удивительными пейзажами и сделать колоритные фото с яком. А на обратной дороге мы обязательно остановимся у горной красавицы Уллу-Муруджу. Она считается одной из самых чистых рек в Европе.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер и услуги гида-водителя
- Дополнительно оплачиваются: подъём по канатной дороге — около 1 500 руб. /чел. (цена зависит от сезона) и обед — около 500 руб. /чел.
- Если в группе 8 человек, стоимость экскурсии составит — 22 000 руб.
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на проспекте Победы
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.