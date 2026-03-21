Домбай — истинный отдых для души. Это пихтовые леса и сочные луга, пушистые горные вершины и бурлящие реки. Дополняет волшебный природный коктейль хрустально чистый воздух. С таким Домбаем мы и хотим вас познакомить. На комфортном автомобиле отвезём ко всем главным локациям. Расскажем об истории края и шёлковом пути, обычаях и традициях местных жителей.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Перевал Гумбаши и Шоанинский храм

Около 7 утра мы выедем из Кисловодска и уже через полтора часа окажемся на живописном перевале, с которого открывается панорамный вид на Эльбрус. Здесь мы задержимся, чтобы прогуляться, сделать фото, перекусить, если захотите. Затем отправимся к действующему христианскому храму 10 века.

Ледниковое озеро

Дальше нас ждут Тебердинский заповедник, небольшое тихое озеро Кара-Кёль, окружённое соснами и пихтами, и чистейший воздух с нотками эфирных масел.

Вкусный обед, 3 500 метров над уровнем моря и горная речка

Нагулявшись вдоль озера, мы продолжим наше путешествие в посёлок Домбай. Там вас будут ждать вкусный обед в кафе с национальной кавказской кухней и подъём по канатной дороге к вершинам гор. Вы сможете полюбоваться удивительными пейзажами и сделать колоритные фото с яком. А на обратной дороге мы обязательно остановимся у горной красавицы Уллу-Муруджу. Она считается одной из самых чистых рек в Европе.

Организационные детали