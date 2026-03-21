Путешествие по главным местам края, приправленное хвойными ароматами и свежим горным воздухом
Домбай — истинный отдых для души. Это пихтовые леса и сочные луга, пушистые горные вершины и бурлящие реки. Дополняет волшебный природный коктейль хрустально чистый воздух. С таким Домбаем мы и хотим вас познакомить. На комфортном автомобиле отвезём ко всем главным локациям. Расскажем об истории края и шёлковом пути, обычаях и традициях местных жителей.
Около 7 утра мы выедем из Кисловодска и уже через полтора часа окажемся на живописном перевале, с которого открывается панорамный вид на Эльбрус. Здесь мы задержимся, чтобы прогуляться, сделать фото, перекусить, если захотите. Затем отправимся к действующему христианскому храму 10 века.
Ледниковое озеро
Дальше нас ждут Тебердинский заповедник, небольшое тихое озеро Кара-Кёль, окружённое соснами и пихтами, и чистейший воздух с нотками эфирных масел.
Вкусный обед, 3 500 метров над уровнем моря и горная речка
Нагулявшись вдоль озера, мы продолжим наше путешествие в посёлок Домбай. Там вас будут ждать вкусный обед в кафе с национальной кавказской кухней и подъём по канатной дороге к вершинам гор. Вы сможете полюбоваться удивительными пейзажами и сделать колоритные фото с яком. А на обратной дороге мы обязательно остановимся у горной красавицы Уллу-Муруджу. Она считается одной из самых чистых рек в Европе.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются: обед — около 500 ₽ за чел., подъём по канатной дороге — 3300 ₽/взрослый билет, 2350 ₽/детский, 2850 ₽/льготный
Если в группе 8 чел., стоимость экскурсии — 28.000 ₽
Мы не несём ответственности за погодные условия. Погода в горах переменчива — перед поездкой, пожалуйста, посмотрите прогноз
С вами буду я или один из гидов моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Победы либо адрес проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 12151 туриста
Я коренной житель Кисловодска. С детства занимаюсь походами в горы, а с получением водительского удостоверения начал заниматься профессионально заброской альпинистов. Впоследствии это всё переросло в работу гида.
Работаю с командой единомышленников — и мы регулярно развиваем новые направления.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Елена
У нас (нас было 5 девушек) остались очень приятные впечатления от поездки и от гида Александра. Всё прошло замечательно и познавательно. Нам очень повезло с погодой. 😎Александр по дороге на Домбай завозил нас в красивые места, всё нам о них рассказывал. 👍 Однозначно рекомендуем!
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Е
Екатерина
Замечательная экскурсия с Александром на Домбай, мы довольны абсолютно всем! Александр великолепный водитель, очень пунктуальный и внимательный. Великолепно знает историю края и чувствуется, что очень любит и гордится им. На всех читать дальшеуменьшить
остановках давал нам достаточно времени, чтобы сфотографироваться и погулять. От снежных вершин Домбая мы остались в полнейшем восторге, поднимались на канатной дороге на самый верх, сердце просто замирало от красоты! Кстати, именно Александр помог нам сделать выбор между Домбаем и Эльбрусом, заранее проверив погоду в обеих локациях. Спасибо вам большое за ваш профессионализм и чувство юмора, и надеемся на встречи еще!)))
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Андрей
11.04.24 Кисловодск-Домбай. Гид Владимир, отлично провел экскурсию. Дорога и виды с горы Домбай великолепны, вкусная еда! Однозначно рекомендую ребят, машины в хорошем состоянии, гиды подготовлены. Горы, просто сказка!
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И
Ирина
Отличная поездка. Наш гид Демьян очень организованный и внимательный. Все подробно и интересно рассказал. Экскурсия на комфортном автомобиле в удобном для нас ритме. Горы прекрасны. Ехать обязательно!!
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Татьяна
Очень классно! Горы, снежные шапки, и природа вокруг - это восхитительно! Очень приятный гид Александр - чудесный рассказчик, отличный водитель и просто замечательный человек, с которым комфортно и помолчать, и читать дальшеуменьшить
обсудить любую тему, и пошутить (редкое качество в наше время). Очень довольны выбором экскурсии, увозим с собой красивые фотографии и невероятные, тёплые воспоминания. Экскурсия настоятельно рекомендована всем, кто любит горы, комфорт и хорошую компанию)) Александр, спасибо большое за восхитительный день!
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