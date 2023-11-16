Из Кисловодска - к красотам Домбая

Путешествие по главным местам края, приправленное хвойными ароматами и свежим горным воздухом

Описание
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Домбай — истинный отдых для души. Это пихтовые леса и сочные луга, пушистые горные вершины и бурлящие реки. Дополняет волшебный природный коктейль хрустально чистый воздух. С таким Домбаем мы и хотим вас познакомить. На комфортном автомобиле отвезём ко всем главным локациям. Расскажем об истории края и Шёлковом пути, обычаях и традициях местных жителей.
Из Кисловодска - к красотам Домбая
Из Кисловодска - к красотам Домбая
Из Кисловодска - к красотам Домбая
Из Кисловодска - к красотам Домбая
Из Кисловодска - к красотам Домбая
Из Кисловодска - к красотам Домбая
Из Кисловодска - к красотам Домбая
Из Кисловодска - к красотам Домбая
Из Кисловодска - к красотам Домбая
Из Кисловодска - к красотам Домбая
Из Кисловодска - к красотам Домбая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Перевал Гум-Баши и Шоанинский храм

Около 7 утра мы выедем из Кисловодска и уже через полтора часа окажемся на живописном перевале, с которого открывается панорамный вид на Эльбрус. Здесь мы задержимся, чтобы прогуляться, сделать фото, перекусить, если захотите. Затем отправимся к христианскому действующему храму 10 века.

Ледниковое озеро

Дальше нас ждут Тебердинский заповедник, небольшое тихое озеро Кара-Кёль, окружённое соснами и пихтами, и чистейший воздух с нотками эфирных масел.

Вкусный обед, 3 500 метров над уровнем моря и горная речка

Нагулявшись вдоль озера, мы продолжим наше путешествие в посёлок Домбай. Там вас будут ждать вкусный обед в кафе с национальной кавказской кухней и подъём по канатной дороге к вершинам гор. Вы сможете полюбоваться удивительными пейзажами и сделать колоритные фото с яком. А на обратной дороге мы обязательно остановимся у горной красавицы Уллу-Муруджу. Она считается одной из самых чистых рек в Европе.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер и услуги гида-водителя
  • Дополнительно оплачиваются: подъём по канатной дороге — около 1 500 руб. /чел. (цена зависит от сезона) и обед — около 500 руб. /чел.
  • Если в группе 8 человек, стоимость экскурсии составит — 22 000 руб.
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на проспекте Победы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Природа и пейзажи
Горы
Выездные
На весь день
Домбай
Канатная дорога
Тебердинский заповедник
Популярные места
Перевал Гум-Баши
Уллу-Муруджу
Озеро Кара-Кёль

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