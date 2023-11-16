Путешествие к одному из древнейших озёр нашей планеты
Увидеть горное озеро Хурла-Кёль — значит немного коснуться вечности. Безмятежность его берегов создаёт ощущение, что время здесь остановлено. Дорога до Хурла-Кёль будет только повышать градус красоты.
Гора Кольцо, перевал Гумбаши с панорамой Эльбруса, Кубанское ущелье, скальные Царские ворота — не знаем, что можно было бы исключить из этого маршрута. Вы должны видеть всё!
Гора Кольцо, перевал Гумбаши с панорамой Эльбруса, Кубанское ущелье, скальные Царские ворота — не знаем, что можно было бы исключить из этого маршрута. Вы должны видеть всё!
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Выехав из Кисловодска, мы полюбуемся видом на гору Кольцо — одно из любимых мест отдыха Михаила Лермонтова. Проедем по живописному высокогорному перевалу Гумбаши, остановимся на завтрак и сделаем фото на фоне Эльбруса.
Увидим бурный приток Кубани — реку Худес, замковый камень Къарчи — священный для карачаевского народа, необычайно красивое Кубанское ущелье, поросшее густым лесом, и Волчьи, они же Царские ворота — отвесные скалы с узким проходом.
После всех красот нас ждёт главное чудо Карачаево-Черкесии — озеро Хурла-Кёль, одно из древнейших на Земле. Его внушительные размеры и нереальный цвет воды послужили источником многих легенд. А реликтовые растения, до сих пор встречаемые в акватории Хурла-Кёль, позволяют считать его настоящим музеем природы.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды.
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике. Есть детское кресло.
- Экскурсия возможна с детьми от 4 лет.
- При плохих погодных условиях мы готовы перенести экскурсию на другой день.
- В стоимость входит трансфер от места вашего проживания в Кисловодске, услуги гида-водителя, чайная церемония.
- Обед в кафе по дороге оплачивается дополнительно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от места вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Осман — ваша команда гидов в Кисловодске
Мы команда гидов. Открываем то, что незаметно на первый взгляд. Главная задача: рассказать и показать вам Кавказ нашими глазами, чем мы и занимаемся уже более 10 лет.
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Индивидуальные
Джиппинг
Природа и пейзажи
На машине
Летние
Горы
Выездные
На весь день
Кавказ
Гора Кольцо
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