Что вас ожидает

Выехав из Кисловодска, мы полюбуемся видом на гору Кольцо — одно из любимых мест отдыха Михаила Лермонтова. Проедем по живописному высокогорному перевалу Гумбаши, остановимся на завтрак и сделаем фото на фоне Эльбруса.

Увидим бурный приток Кубани — реку Худес, замковый камень Къарчи — священный для карачаевского народа, необычайно красивое Кубанское ущелье, поросшее густым лесом, и Волчьи, они же Царские ворота — отвесные скалы с узким проходом.

После всех красот нас ждёт главное чудо Карачаево-Черкесии — озеро Хурла-Кёль, одно из древнейших на Земле. Его внушительные размеры и нереальный цвет воды послужили источником многих легенд. А реликтовые растения, до сих пор встречаемые в акватории Хурла-Кёль, позволяют считать его настоящим музеем природы.

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