Экскурсии на гору Кольцо в Кисловодске

Найдено 39 экскурсий в категории «Гора Кольцо» в Кисловодске, цены от 1 500 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Кисловодска - к горам, нарзанам и водопадам
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
61 отзыв
Из Кисловодска к горам, нарзанам и водопадам: путешествие на джипе
Погрузитесь в мир кавказской природы с эксклюзивным джип-туром. Откройте для себя плато Шаджатмаз, Долину Нарзанов и Медовые водопады
Начало: В любом удобном вам месте Кисловодска
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
Конная прогулка недалеко от Кисловодска в мини-группе
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
32 отзыва
Конная прогулка по Берёзовскому ущелью в Кисловодске
Откройте для себя красоту Кавказских гор во время конной прогулки с профессиональным инструктором
Начало: В Кисловодске
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
18001 620 за человека
По городам и водам: все курорты КМВ за один день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
118 отзывов
Популярное предложение
По городам и водам КМВ: культурное путешествие из Кисловодска
Погрузитесь в мир красоты и истории Кавказских Минеральных Вод. Путешествие по Ессентукам, Пятигорску, Железноводску и Кисловодску за один день
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
от 1400012 600 за всё до 7 чел.
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Кисловодска»
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
47 отзывов
Популярное предложение
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Кисловодска»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кисловодска, открывая его живописные водопады и исторические места
Начало: У колоннады
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 500 за человека
Из Кисловодска - к «водопадам, что пахнут медом»
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
106 отзывов
Из Кисловодска - к «водопадам, что пахнут медом»
Небольшое путешествие по окрестностям Кисловодска: водопады, Бургустанский хребет, Эльбрус и зиплайн. Дегустация чая из местных трав и карачаевские легенды
Начало: По договоренности
11 июня в 17:00
13 июня в 08:00
6 670 за всё до 4 чел.
По следам Лермонтова на Кавминводах: 3 города за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
168 отзывов
По следам Лермонтова на Кавминводах: уникальное путешествие по 3 городам
Погрузитесь в атмосферу 19 века, исследуя места, связанные с Лермонтовым в Кисловодске, Железноводске и Пятигорске
Начало: По договоренности в Кисловодске
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
10 700 за всё до 3 чел.
Медовые водопады, или Великолепная пятерка и гора Кольцо
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
123 отзыва
Медовые водопады, или Великолепная пятерка и гора Кольцо
Поездка к Медовым водопадам и горе Кольцо - это возможность насладиться красотой Кавказа, узнать его легенды и попробовать местные деликатесы
Начало: Г. Кисловодск
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
7 340 за всё до 4 чел.
Весь Кисловодск, окрестности и Медовые водопады за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Весь Кисловодск, окрестности и Медовые водопады за 1 день
Познакомиться с курортным городом по лучшей программе-максимум, из путеводителя по Кавказу 1913 года
Начало: В раойне музея «Крепость»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
15 000 за всё до 6 чел.
Волшебные окрестности Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
33 отзыва
Волшебные окрестности Кисловодска
Медовые водопады, Кольцо-гора, скалы, ущелья и средневековый замок на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Из аэропорта в Кисловодск: трансфер с обзорной экскурсией
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
17 отзывов
Из аэропорта в Кисловодск: трансфер с обзорной экскурсией
Удобно и быстро добраться до города и по пути познакомиться с его яркими достопримечательностями
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 200 за всё до 4 чел.
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
47 отзывов
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение в культуру и природу
Погрузитесь в мир красоты и истории Кисловодска, открывая для себя его архитектуру, природу и традиции в одной экскурсии
Начало: По договоренности
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 12 900 за всё до 6 чел.
Золотое кольцо Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Золотое кольцо Кисловодска
Открыть новый туристический бренд КМВ: поездка по самым знаковым достопримечательностям региона
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 10 000 за всё до 7 чел.
Активный день в окрестностях Кисловодска: страусиное подворье, зиплайн, Медовые водопады
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
5 часов
11 отзывов
Активный день в окрестностях Кисловодска: страусиное подворье, зиплайн, Медовые водопады
Подарить себе ворох эмоций и воспоминаний
Начало: В районе парка
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 000 за всё до 4 чел.
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
4.5 часа
13 отзывов
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Побывать на необычной ферме и насладиться красотой природы в окрестностях Кисловодска
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
120007 200 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по Домбаю из Кисловодска
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Большое путешествие по Домбаю из Кисловодска
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Потрясающие окрестности Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Потрясающие окрестности Кисловодска
Необычный замок, гора Кольцо, Медовые водопады и шикарные виды города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска
17 июня в 09:00
24 июня в 09:00
от 10 000 за всё до 6 чел.
Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм, Гум-Баши
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
263 отзыва
Групповая экскурсия в Домбай: Шоанинский храм и Сырные пещеры
Приключение в Домбай: сырные пещеры и Шоанинский храм ждут вас в увлекательной экскурсии по горам
Начало: Накануне поездки отправьте ваш адрес в вотсап/смс
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
Джип-тур из Кисловодска на Бермамыт - к лучшим видам Эльбруса
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Джип-тур из Кисловодска на Бермамыт - к лучшим видам Эльбруса
Отправиться на встречу с фантастическими горными пейзажами и разгадать природные феномены края
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
18 000 за всё до 2 чел.
Детская экскурсия-конструктор из Кисловодска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Детская экскурсия-конструктор из Кисловодска
Составить идеальный маршрут для семейного путешествия по Кавказским Минеральным Водам
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Кисловодска
Пятигорск, Кисловодск, гора Кольцо и Медовые водопады за 1 день
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
15 000 за всё до 5 чел.
Медовые водопады и гора Кольцо - сказочный мир в окрестностях Кисловодска
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
309 отзывов
Медовые водопады и гора Кольцо - сказочный мир в окрестностях Кисловодска
Начало: По договоренности
Завтра в 14:00
9 июня в 09:00
от 1 500 за человека
Все вкусы Кавказа: гастротур из Кисловодска
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Все вкусы Кавказа: гастротур из Кисловодска
Открыть традиции кавказской кухни и попробовать ее шедевры - от лучших хычин до сациви
Начало: Заберу по адресу
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 8 900 за всё до 7 чел.
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Начало: Ваше место пребывания в Кисловодске
Расписание: Ежедневно по расписанию.
Завтра в 11:00
9 июня в 10:45
8 000 за всё до 4 чел.
Гора Кольцо и Медовые водопады - Кисловодск с высоты птичьего полета
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
36 отзывов
Гора Кольцо и Медовые водопады - Кисловодск с высоты птичьего полета
Начало: Колоннада, Курортный бульвар
Расписание: Пн., Вт., Ср. . Чт., Пт., Сб., Вс. в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 500 за человека
Трансфер + экскурсия из аэропорта Минеральные Воды
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Трансфер + экскурсия из аэропорта Минеральные Воды
С комфортом добраться до Кисловодска из аэропорта (или обратно) и осмотреть окрестности
9 июня в 11:30
10 июня в 11:30
от 6 500 за всё до 4 чел.
Кисловодск и окрестности: от дна древнего океана до города-курорта
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Кисловодск и окрестности: от дна древнего океана до города-курорта
Собрать аммониты в ущелье, увидеть место дуэли Печорина и запечатлеть себя на камеру квадрокоптера
21 июня в 10:00
29 июня в 10:00
3 500 за человека
Из Кисловодска - на Медовые водопады
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
7 отзывов
Из Кисловодска - на Медовые водопады
Замок коварства и любви, гора Кольцо и комплекс водопадов - красота природы с легендами края
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 700 за всё до 4 чел.
Медовые водопады и гора Кольцо: великое таинство ветров
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Медовые водопады и гора Кольцо: великое таинство ветров
Начало: Колоннада у входа в Курортный парк г. Кисловодск
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000 за всё до 5 чел.
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Кисловодска
Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск - гуляем, изучаем, находим общее и различное
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 500 за всё до 6 чел.
Последний день Лермонтова
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Последний день Лермонтова
Посетить главные места, связанные с именем поэта, в 5 городах Кавказских Минеральных Вод
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
13 000 за всё до 5 чел.
Термальные источники и водопады: путь здоровья (из Кисловодска)
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Термальные источники и водопады: путь здоровья (из Кисловодска)
Пройти по древним тропам - к источникам сил и вдохновения
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
13 000 за всё до 4 чел.
Кисловодск и его горные окрестности
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Кисловодск и его горные окрестности
Начало: Курортный бульвар, д. 2, Кисловодск
Расписание: Ежедневно. Начало в диапазоне от 8:00 до 10:00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 13 500 за всё до 4 чел.
Чарующие места КМВ, национальная кавказская кухня и термальные источники
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Чарующие места КМВ, национальная кавказская кухня и термальные источники
Начало: Ваш отель, Кисловодск
Расписание: По договоренности
9 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255 за всё до 4 чел.
Живописная Карачаево-Черкесия - за один день! Из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Живописная Карачаево-Черкесия - за один день! Из Кисловодска
Неутомительное путешествие к Медовым водопадам, горе Кольцо, перевалу Гумбаши и древнему храму
Начало: У вашего отеля
19 июня в 07:00
28 июня в 07:00
14 500 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта/вокзала + экскурсия по Кисловодску
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Трансфер из аэропорта/вокзала + экскурсия по Кисловодску
Познакомиться с городом и его окрестностями в тёплой компании местного жителя
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
9 500 за всё до 4 чел.
Встреча из аэропорта и душевная прогулка по Кисловодску
Индивидуальная
5 часов
Встреча из аэропорта и душевная прогулка по Кисловодску
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
9 июня в 09:00
15 июня в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Медовые водопады, гора Кольцо и Домбай
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Медовые водопады, гора Кольцо и Домбай
Провести насыщенный день среди природных красот Карачаево-Черкесии
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
16 000 за всё до 4 чел.
Из Кисловодска - к озеру Хурла-Кёль и Кубанскому ущелью
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Из Кисловодска - к озеру Хурла-Кёль и Кубанскому ущелью
Путешествие к одному из древнейших озёр нашей планеты
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
2 200 за всё до 4 чел.
Погружение в Кавказскую сказку: Кисловодск и его живописные окрестности
скидка
4%
Индивидуальная
11 часов
Погружение в Кавказскую сказку: Кисловодск и его живописные окрестности
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно по запросу. Рекомендуемое время выезда — 7:00, 8:00.
9 июня в 07:00
15 июня в 07:00
1560014 976 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Гора Кольцо»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 39
  1. Из Кисловодска - к горам, нарзанам и водопадам
  2. Конная прогулка недалеко от Кисловодска в мини-группе
  3. По городам и водам: все курорты КМВ за один день
  4. Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Кисловодска»
  5. Из Кисловодска - к «водопадам, что пахнут медом»
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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