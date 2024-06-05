Е Елена Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня Отличная поездка,замечательный молодой человек гид и водитель. Мы остались в полном восторге.

Е Елизавета Активный день в окрестностях Кисловодска: страусиное подворье, зиплайн, Медовые водопады Ездили семьей. Понравился маршрут, красота природы. Заехали прокатится на лошадях, потом дети пролетели на зиплайне. Медовые водопады не впечатляют, но Александр все про них рассказал. Уверенный и опытный водитель, с ним можно ехать спокойно.

Ю Юлия Конная прогулка недалеко от Кисловодска в мини-группе Хорошая прогулка, красивый маршрут. Подойдет для тех, кто никогда не сидел на лошади. Все лошади очень спокойные, маршрут легкий. Вас заберут из центра города и туда же привезут.

А Анна Конная прогулка недалеко от Кисловодска в мини-группе Большое спасибо организаторам конного клуба и лично Равилю и второму отважному сопровождавшему нас (не запомнила имя мальчика). Прогулка получилась замечательная! Кони спокойные и вполне послушные. Маршрут красивейший. Виды на Березовское ущелье такие, что дух захватывает от красоты. Обязательно приедем ещё!

О Олег Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Кисловодска» Были на экскурсии 2 июня, все очень понравилось. Красивые места, много интересных фактов узнали о Кисловодске, и регионе в целом! Гидом была Ольга

Т Татьяна Медовые водопады, или Великолепная пятерка и гора Кольцо Все очень понравилось, отличная экскурсия, рекомендуем!

Т Татьяна По следам Лермонтова на Кавминводах: 3 города за 1 день Все понравилось, спасибо!

М Маргарита Конная прогулка недалеко от Кисловодска в мини-группе Короткая прогулка с красивым видом. Лошади смирные, обученные, послушные. Идеально подойдёт для наездников без опыта. Если опыт есть, то вам разрешат немного ускориться на маршруте

С Сергей Медовые водопады, или Великолепная пятерка и гора Кольцо Очень классная экскурсия, познавательно, весело, интересно! Маршрут живописный, экскурсовод супер! Рекомендую! Отдельное спасибо Юлии за доп. «Замок коварства и любви».