Что вас ожидает

Озеро Гижгит (Балымское). На первый взгляд это место напоминает Мальдивы — бирюзовая вода и белые пляжи. Поговорим о том, как появилось это озеро.

Перевал Актопрак. В древности здесь пролегал торговый путь между Чегемским и Баксанским ущельями. А сегодня здесь встречаются лишь пастухи со стадами, одинокие лошади да приезжающие на летний сезон пасечники.

Город мёртвых Эльтюбю. Здесь можно увидеть склепы 11–18 веков. До нашего времени дошли всего 8 древних некрополей.

Парадром Чегем. Вы можете полетать на параплане, отведать балкарскую кухню. Или просто погулять и насладиться природой.

Чегемские водопады. Небольшие каскады высотой 50–60 м. Часто в каплях падающей воды можно увидеть радугу.

Чегемское ущелье. Тянется более чем на 80 километров, с одной стороны нависают скалы, с другой видно глубокую расщелину. А по её дну бежит река Чегем.

Организационные детали