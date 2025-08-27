Путешествие по Кабардино-Балкарии - это возможность увидеть живописные перевалы и ущелья, насладиться свежим горным воздухом и сделать яркие фотографии.
Туристы смогут увидеть бирюзовое озеро Гижгит, пройтись по древнему перевалу Актопрак, посетить
Туристы смогут увидеть бирюзовое озеро Гижгит, пройтись по древнему перевалу Актопрак, посетить
6 причин купить эту экскурсию
- 📸 Живописные виды для фото
- 🏞️ Уникальные природные объекты
- 🏛️ Исторические места и некрополи
- 🚗 Комфортный транспорт
- 🌄 Чистый горный воздух
- 🎨 Культурное погружение
Что можно увидеть
- Озеро Гижгит
- Перевал Актопрак
- Город мёртвых Эльтюбю
- Чегемские водопады
- Чегемское ущелье
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Озеро Гижгит (Балымское). На первый взгляд это место напоминает Мальдивы — бирюзовая вода и белые пляжи. Поговорим о том, как появилось это озеро.
Перевал Актопрак. В древности здесь пролегал торговый путь между Чегемским и Баксанским ущельями. А сегодня здесь встречаются лишь пастухи со стадами, одинокие лошади да приезжающие на летний сезон пасечники.
Город мёртвых Эльтюбю. Здесь можно увидеть склепы 11–18 веков. До нашего времени дошли всего 8 древних некрополей.
Парадром Чегем. Вы можете полетать на параплане, отведать балкарскую кухню. Или просто погулять и насладиться природой.
Чегемские водопады. Небольшие каскады высотой 50–60 м. Часто в каплях падающей воды можно увидеть радугу.
Чегемское ущелье. Тянется более чем на 80 километров, с одной стороны нависают скалы, с другой видно глубокую расщелину. А по её дну бежит река Чегем.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Toyota Land Cruiser 100, Toyota Land Cruiser Prado или УАЗ Патриот.
- Дополнительные расходы по желанию: обед в кафе (средний чек от 500 ₽); полёт на параплане (от 7000 ₽).
- Возьмите с собой наличные (в горах нет интернета).
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов-водителей нашей команды.
во вторник, пятницу и воскресенье в 07:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В месте проживания в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, пятницу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 515 туристов
Я и моя команда приглашаем тебя на Кавказ! Мы не просто организовываем джип-туры по труднодоступным местам Кавказа — с нами вы полюбите горы так, как любим их мы сами. Нестандартные программы, малые группы — вас ждёт путешествие мечты!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
27 авг 2025
Замечательный, увлекательный, очень насыщенный и в то же время, очень комфортный маршрут. Несмотря на то, что его продолжительность составила почти 12 часов, усталость практически не ощущалась. Зато было много ярких
S
Svetlana
24 авг 2025
Спасибо огромное Геннадию!! 😊Останавливал бесконечное количество раз авто для наших фотосессий! 😁
и
илатова
15 июл 2025
Очень понравилась экскурсия, гид Джамболат подобрал последовательность локаций в зависимости от погодных условий, мы все успели до дождя, плюсом к экскурсии, показал ещё одно интересное место - дом писателя, очень красивое и интересное место.
Арина
5 июл 2025
Спасибо за поездку, гид Олег неплохо организовал поездку, выбрав очень комфортный маршрут, рассказал очень много интересного. Очень аккуратный водитель, джип просторный и комфортный.
Ирина
26 июн 2025
Очень зрелищная, яркая, насыщенная экскурсия! Нам показали красивейшую природу Кабардино-Балкарии и рассказали о местных обычаях и истории. Гид-водитель Джамболат - юморист и очень коммуникабельный человек, дал массу информации и по
А
Анна
15 фев 2025
Отличная поездка в Чегем! Красивые места, интересные истории, которые рассказывал гид и маленькая группа — всё было супер. Всем советую!
Лаура
12 фев 2025
Чегемское ущелье поразило своей красотой! Экскурсия была отлично организована, а гид рассказал много интересного о местных традициях и истории. Обязательно вернусь сюда снова!
Входит в следующие категории Кисловодска
Похожие экскурсии из Кисловодска
Индивидуальная
до 4 чел.
Ущелья Кабардино-Балкарии
Откройте для себя удивительные пейзажи Кабардино-Балкарии. Прогулка по ущельям, водопадам и историческим местам подарит незабываемые впечатления
Начало: В вашем отеле
11 ноя в 06:00
12 ноя в 06:00
15 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур: Былымские озера и Чегемское ущелье
Погрузитесь в историю и природу Кавказа: озера, перевалы и водопады ждут вас в этом увлекательном путешествии
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие на внедорожнике - озеро Гижгит и перевал Актопрак
Погрузитесь в мир Кабардино-Балкарии, наслаждаясь видами Эльбруса и озера Гижгит. Уникальная возможность увидеть Чегемские водопады и древние селения
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
Завтра в 07:00
11 ноя в 07:00
от 18 000 ₽ за всё до 7 чел.