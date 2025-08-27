Мои заказы

Чегемское ущелье и перевал Актопрак - из Кисловодска

Путешествие по живописным местам Кабардино-Балкарии. Увидите озёра, перевалы и традиционные балкарские дома. Прекрасная возможность сделать яркие фото
Путешествие по Кабардино-Балкарии - это возможность увидеть живописные перевалы и ущелья, насладиться свежим горным воздухом и сделать яркие фотографии.

Туристы смогут увидеть бирюзовое озеро Гижгит, пройтись по древнему перевалу Актопрак, посетить
Город мёртвых Эльтюбю и насладиться видами Чегемских водопадов.

Программа включает посещение Чегемского ущелья, где можно полюбоваться рекой Чегем и величественными скалами.

В поездке используется комфортный транспорт, а гиды расскажут о культуре и традициях местных жителей

5
7 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 📸 Живописные виды для фото
  • 🏞️ Уникальные природные объекты
  • 🏛️ Исторические места и некрополи
  • 🚗 Комфортный транспорт
  • 🌄 Чистый горный воздух
  • 🎨 Культурное погружение
Ближайшие даты:
11
ноя14
ноя16
ноя18
ноя21
ноя23
ноя25
ноя
Время начала: 07:00

Что можно увидеть

  • Озеро Гижгит
  • Перевал Актопрак
  • Город мёртвых Эльтюбю
  • Чегемские водопады
  • Чегемское ущелье

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Озеро Гижгит (Балымское). На первый взгляд это место напоминает Мальдивы — бирюзовая вода и белые пляжи. Поговорим о том, как появилось это озеро.
Перевал Актопрак. В древности здесь пролегал торговый путь между Чегемским и Баксанским ущельями. А сегодня здесь встречаются лишь пастухи со стадами, одинокие лошади да приезжающие на летний сезон пасечники.
Город мёртвых Эльтюбю. Здесь можно увидеть склепы 11–18 веков. До нашего времени дошли всего 8 древних некрополей.
Парадром Чегем. Вы можете полетать на параплане, отведать балкарскую кухню. Или просто погулять и насладиться природой.
Чегемские водопады. Небольшие каскады высотой 50–60 м. Часто в каплях падающей воды можно увидеть радугу.
Чегемское ущелье. Тянется более чем на 80 километров, с одной стороны нависают скалы, с другой видно глубокую расщелину. А по её дну бежит река Чегем.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Toyota Land Cruiser 100, Toyota Land Cruiser Prado или УАЗ Патриот.
  • Дополнительные расходы по желанию: обед в кафе (средний чек от 500 ₽); полёт на параплане (от 7000 ₽).
  • Возьмите с собой наличные (в горах нет интернета).
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов-водителей нашей команды.

во вторник, пятницу и воскресенье в 07:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В месте проживания в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, пятницу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 515 туристов
Я и моя команда приглашаем тебя на Кавказ! Мы не просто организовываем джип-туры по труднодоступным местам Кавказа — с нами вы полюбите горы так, как любим их мы сами. Нестандартные программы, малые группы — вас ждёт путешествие мечты!
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Светлана
Светлана
27 авг 2025
Замечательный, увлекательный, очень насыщенный и в то же время, очень комфортный маршрут. Несмотря на то, что его продолжительность составила почти 12 часов, усталость практически не ощущалась. Зато было много ярких
эмоций и позитива, возможность за один день увидеть уникальные природные достопримечательности и памятники древней культуры.
При этом не было никакой спешки, мы успевали полюбоваться завораживающими видами и сделать прекрасные фото. Дважды на маршруте наш гид Алим предлагал нам питание. В кафе «555» нам приготовили самые вкусные хычины, которые мне приходилось когда либо пробовать! Спасибо хозяйке за гостеприимство, уют и вкусный завтрак 👍 Обед был в кафе «У Курмана». Очень атмосферное, где так же подают прекрасные национальные блюда. А еще у них можно попробовать очень вкусное домашнее вино из ежевики 👍
Ода прекрасным местам Кабардино-Балкарии, виды которой завораживают и заставляют сердце биться чаще! Лазурное озеро Гижгит, Чегемские водопады, перевал Актопрак. И конечно же огромное спасибо нашему гиду Алиму, за великолепное управление автомобилем, благодаря чему мы могли быть уверены в безопасности нашего путешествия. За музыкальное сопровождение нашего маршрута, увлекательные рассказы и заботу о нашем комфорте. И спасибо нашей великолепной компании веселых девчонок! 🤩😁 Это завершающий пазл, благодаря которому наше путешествие удалось на все сто! 👍

Замечательный, увлекательный, очень насыщенный и в то же время, очень комфортный маршрут. Несмотря на то, что его продолжительность составила почти 12 часов, усталость практически не ощущалась. Зато было много ярких
S
Svetlana
24 авг 2025
Спасибо огромное Геннадию!! 😊Останавливал бесконечное количество раз авто для наших фотосессий! 😁
Спасибо огромное Геннадию!! 😊Останавливал бесконечное количество раз авто для наших фотосессий! 😁
и
илатова
15 июл 2025
Очень понравилась экскурсия, гид Джамболат подобрал последовательность локаций в зависимости от погодных условий, мы все успели до дождя, плюсом к экскурсии, показал ещё одно интересное место - дом писателя, очень красивое и интересное место.
Арина
Арина
5 июл 2025
Спасибо за поездку, гид Олег неплохо организовал поездку, выбрав очень комфортный маршрут, рассказал очень много интересного. Очень аккуратный водитель, джип просторный и комфортный.
Ирина
Ирина
26 июн 2025
Очень зрелищная, яркая, насыщенная экскурсия! Нам показали красивейшую природу Кабардино-Балкарии и рассказали о местных обычаях и истории. Гид-водитель Джамболат - юморист и очень коммуникабельный человек, дал массу информации и по
экскурсии, и вообще по жизни. По вопросу организации: всё было чётко, без опозданий и накладок, отличный автомобиль Toyota Sequoia на 6 туристов (а не 7, как у других организаторов). Мы сделали правильный выбор и всем рекомендуем!

Очень зрелищная, яркая, насыщенная экскурсия! Нам показали красивейшую природу Кабардино-Балкарии и рассказали о местных обычаях и
А
Анна
15 фев 2025
Отличная поездка в Чегем! Красивые места, интересные истории, которые рассказывал гид и маленькая группа — всё было супер. Всем советую!
Лаура
Лаура
12 фев 2025
Чегемское ущелье поразило своей красотой! Экскурсия была отлично организована, а гид рассказал много интересного о местных традициях и истории. Обязательно вернусь сюда снова!
Чегемское ущелье поразило своей красотой! Экскурсия была отлично организована, а гид рассказал много интересного о местных

Входит в следующие категории Кисловодска

