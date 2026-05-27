Ждём вас, искатели нетронутой природы Кавказа! Махарское ущелье — неизведанный рай с густыми лесами, высокогорными лугами и видами на величественные вершины.
Ледники, озёра, удивительные панорамы — и целый день вдали от популярных маршрутов, в тишине и просторе.
Описание экскурсии
~6:00–7:00 — выезд из Кисловодска
9:00 — перевал Гумбаши
Сделаем остановку и полюбуемся горами. По желанию вы позавтракаете хычинами.
10:00–10:30 — Сырные скалы
Необычные природные образования с фактурой, которая напоминает сыр.
11:30 — самое узкое место реки Кубань
Живописная точка, где река сжимается между скалами.
13:00–17:00 — Махарское ущелье
Главная часть нашего маршрута. Разобьём лагерь среди дикой природы и отправимся в пешее путешествие. Вы увидите:
- виды на пики Гвандра и Нахар
- нарзанные источники
- реликтовые тисовые рощи
- высокогорные луга с пионами и рододендронами
- озёра Гитче-Гель и Уллу-Гель
- урочища Гидже и Уллу-Тала
~21:00–22:00 — возвращение в Кисловодск
Организационные детали
- Едем на комфортабельном внедорожнике
- Еда оплачивается дополнительно и по желанию
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 3918 туристов
С нами вы сможете отдохнуть и оздоровиться, насладиться красотой горных хребтов и ущелий Кавказа, попробовать вкуснейшие блюда карачаевской, кабардинской, дагестанской, чеченской, осетинской, грузинской и армянской кухонь. Наша фишка — индивидуальные и групповые туры на джипах. Мечтаете о необычном отпуске или хотите ярко и комфортно провести выходные дни? Это к нам!
