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12 часов
Популярное предложение
Домбай - место силы: уникальное путешествие из Кисловодска
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию в Домбай, где вас ждут впечатляющие пейзажи и уникальные достопримечательности
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Домбай: где горы встречают небо
Завораживающая поездка в Домбай откроет вам красоту перевала Гумбаши и тайны древних храмов. Вас ждут незабываемые впечатления
Сегодня в 09:30
Завтра в 06:30
от 14 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Домбай из Кисловодска: Путешествие к вершинам и культуре Кавказа
Погрузитесь в мир кавказской природы и культуры с экскурсией в Домбай. Живописные дороги, древние храмы и уникальная флора и фауна ждут вас
Начало: По договоренности
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 16 280₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
12 часов
Путешествие на Домбай в мини-группе: панорамы, пещеры и вершины
Откройте великолепие Кавказа: от перевала Гумбаши до вершин Домбая. Исследуйте сокровища природы в уютной компании
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске или Пятиго...
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 000₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Домбай из Кисловодска: канатка, природа, культура
Откройте для себя величие Кавказа, поднявшись на канатной дороге и познакомившись с культурой региона
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Большое путешествие по Домбаю из Кисловодска
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Домбай: люди, горы, история (из Кисловодска)
Перенестись в прошлое Кавказа и полюбоваться головокружительными пейзажами (из любого города КМВ)
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Домбай - квинтэссенция Северного Кавказа
Проехать по одной из самых живописных дорог на планете и полюбоваться горной природой
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 18 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
12 часов
Джип-тур из Кисловодска в Архыз в мини-группе
Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 200₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Кисловодска
Групповой экскурсионный джип-тур из Кисловодска к легендарному высокогорному посёлку
Начало: По месту проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
41503 735₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Автопутешествие на Домбай из Кисловодска
Откройте величие Кавказских гор, исследуя перевалы, пещеры и древние храмы в групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
47003 760₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Треккинг к Бадукским озёрам
С опытным проводником подняться к высокогорным бирюзовым озёрам и насладиться роскошными пейзажами
Начало: у вашего отеля
5 авг в 05:00
6 авг в 05:00
13 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Главное в Архызе: поездка из Кисловодска
Отправиться в путешествие по знаковым местам одного из главных туристических центров Кавказа
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
45%
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур в Домбай из Кисловодска
Провести один день в невероятных декорациях от самой природы
Начало: По вашему адресу
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
3000016 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
В Домбай по Аланскому коридору
Поездка в мини-группе к легендарным горам с заездом на Гум-баши, к Сырным скалам и озеру Кара-Кёль
Начало: От адреса проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Невероятный Домбай - из Кисловодска в мини-группе
Увидеть горные пики перевала Гум-Баши, зайти в Сырные пещеры и прокатиться по канатной дороге
Начало: в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
47003 760₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна6 июня 2024Поездка на Домбай просто сказка! Наш гид Дмитрий интересно рассказывал и показал красивейшие места. Видно, что это человек любящий свой
- ЕЕкатерина4 июня 2024Прекрасная поездка. И с погодой повезло. Дмитрий очень интересно рассказывал о местных достопримечательностях и истории. Угостил своим вкусным кофе на первой стоянке. Домбай великолепен. Лучше гор могут быть только горы! Обед был очень вкусный.
- ГГалина4 июня 2024Гиду Дмитрию огромное спасибо!!! Профессионал своего дела, внимательный, заботливый и позитивный! Рекомендую его если хотите провести увлекательно и в душевной обстановке время отдыха!
- ИИрина3 июня 2024Мы очень довольны экскурсией, провели замечательный день в компании Александра. Александр прекрасный экскурсовод, показал и рассказал нам много интересного и
- ААлексей31 мая 2024Хорошо, когда человек занимается своим делом. Экскурсовод Александр настоящий профессионал своего дела! Эрудит, с отличной теоретической подготовкой, с правильно поставленной
- ССергей23 мая 2024Прекрасное путешествие! Незабываемые впечатления! Спасибо организаторам!
- ЮЮлия22 мая 2024Очень крутая получилась поездка на Домбай с нашим гидом Темирланом. Шикарные виды, красивейшие локации, горы, леса, реки, архитектурные объекты, интересная
- ЗЗлата21 мая 2024Выражаю благодарность за проведённую экскурсию! С нами был гид Марат. Хочу отменить красочные локации, невероятные виды, пейзажи. Увидели Домбай, чёрное озеро, Теребека, сырные Пещеры, смотровую площадку на Эльбрус, Шоанинский храм, очень хорошо построен маршрут экскурсии;) Марат очень интересно рассказывал, шутил и заряжал позитивом. Спасибо большое!
- ЕЕкатерина10 мая 2024Отличная, прекрасно организованная экскурсия! Владимир замечательный внимательный гид. Спокойный, опытный, знающий и любящий природу. Что важно, очень хороший водитель. Ландшафты
- ИИндира9 мая 2024Добрый день! 💞Вчера в Муратом ездили на Домбай. Мурат очень интересно рассказал про свою республику Карачаево-Черкессию. И вообще он балагур,мы с шутками,юмором, весельем не заметили,как приехали. Очень рекомендую!)))
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Сырные скалы»
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