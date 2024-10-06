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прокатились на канатке в Архызе. И там на высоте более 2000 метров от гор невозможно оторвать глаз. А на обратном пути порадовала ещё и радуга в полнеба после небольшого дождя. Сколько всё-таки красивейших мест в России! Заезд в урочище древних аланов считаю излишним и выпадающим из общей направленности поездки - окунуться в красоту и величие природы Кабардино-Балкарии (по нашей просьбе водитель в это место не заезжал). И конечно, пожелание водителю и тем, кто непосредственно организует поездки: машину к таким поездкам нужно готовить тщательнее. Нельзя выезжать с неисправным стучащим задним мостом, отваливающейся клеммой на аккумуляторе и т. п.