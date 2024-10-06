Перевал Гумбаши – экскурсии в Кисловодске

Найдено 4 экскурсии в категории «Перевал Гумбаши» в Кисловодске, цены от 15 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Кисловодска - в великолепный Домбай
На машине
81 отзыв
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Из Кисловодска в Домбай: Путешествие через века и природные красоты
Погрузитесь в мир древних культур и неповторимых природных ландшафтов с индивидуальной экскурсией из Кисловодска в Домбай
Начало: В любом удобном для Вас месте
Завтра в 06:00
20 дек в 06:00
15 000 за всё до 3 чел.
Из Кисловодска - в горный поселок Архыз
На машине
21 отзыв
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Кисловодска - в горный поселок Архыз
Кристально чистые реки, буковые леса, древние храмы и вид на Эльбрус за один день
Начало: По договорённости
Завтра в 06:30
20 дек в 06:30
от 16 800 за всё до 4 чел.
Архыз - путешествие в сердце западного Кавказа
Джиппинг
1 отзыв
14 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Архыз - путешествие в сердце западного Кавказа
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
20 000 за всё до 4 чел.
Неизведанные тропинки Домбая: трекинг к Бадукским озерам
Пешая
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Неизведанные тропинки Домбая: трекинг к Бадукским озерам
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Завтра в 06:00
20 дек в 06:00
18 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    6 октября 2024
    Из Кисловодска - в горный поселок Архыз
    Выражаем огромную благодарность организатору тура в Архыз и нашему водителю-экскурсоводу Алексею за отлично продуманный маршрут, аккуратное вождение, грамотную, профессиональную подачу
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    исторического материала, а также позитив и чувство юмора. Дорога в Архыз, природа-просто сказка! Виды со смотровых площадок горно-лыжного курорта Романтика завораживают. Но самое большое впечатление произвели древние аланские поселения и православные храмы в Нижнем Архызе. Вот где энергетика! А крутой подъем к наскальному лику Христа стоил того, чтобы увидеть своими глазами. Да, и отдельное спасибо Алексею за увиденную красоту Млечного пути на ночном небе в горах. Будем долго вспоминать.

    Выражаем огромную благодарность организатору тура в Архыз и нашему водителю-экскурсоводу Алексею за отлично продуманный маршрут, аккуратноеВыражаем огромную благодарность организатору тура в Архыз и нашему водителю-экскурсоводу Алексею за отлично продуманный маршрут, аккуратное
  • А
    Анна
    15 сентября 2024
    Из Кисловодска - в горный поселок Архыз
    Добрый день! Замечательная экскурсия! Гид Сергей прекрасный рассказчик и собеседник. По дороге интересно и с юмором рассказывал о местных достопримечательностях
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    и событиях разных лет и эпох. Учел все наши возможности и предпочтения. По посьбе останавливался в незапланированных живописных местах. Красота гор завораживает! Впечатления только положительные. Однозначно буду рекомендовать экскурсию и гида Сергея своим друзьям! Огромное СПАСИБО за прекрасно проведенное время!

    Добрый день! Замечательная экскурсия! Гид Сергей прекрасный рассказчик и собеседник. По дороге интересно и с юморомДобрый день! Замечательная экскурсия! Гид Сергей прекрасный рассказчик и собеседник. По дороге интересно и с юморомДобрый день! Замечательная экскурсия! Гид Сергей прекрасный рассказчик и собеседник. По дороге интересно и с юморомДобрый день! Замечательная экскурсия! Гид Сергей прекрасный рассказчик и собеседник. По дороге интересно и с юморомДобрый день! Замечательная экскурсия! Гид Сергей прекрасный рассказчик и собеседник. По дороге интересно и с юморомДобрый день! Замечательная экскурсия! Гид Сергей прекрасный рассказчик и собеседник. По дороге интересно и с юморомДобрый день! Замечательная экскурсия! Гид Сергей прекрасный рассказчик и собеседник. По дороге интересно и с юморомДобрый день! Замечательная экскурсия! Гид Сергей прекрасный рассказчик и собеседник. По дороге интересно и с юморомДобрый день! Замечательная экскурсия! Гид Сергей прекрасный рассказчик и собеседник. По дороге интересно и с юморомДобрый день! Замечательная экскурсия! Гид Сергей прекрасный рассказчик и собеседник. По дороге интересно и с юмором
  • С
    Сергей
    29 августа 2024
    Из Кисловодска - в горный поселок Архыз
    Сам маршрут очень интересен. По всему маршруту и в местах остановок великолепные виды гор, природы. Они просто завораживают! С удовольствием
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    прокатились на канатке в Архызе. И там на высоте более 2000 метров от гор невозможно оторвать глаз. А на обратном пути порадовала ещё и радуга в полнеба после небольшого дождя. Сколько всё-таки красивейших мест в России! Заезд в урочище древних аланов считаю излишним и выпадающим из общей направленности поездки - окунуться в красоту и величие природы Кабардино-Балкарии (по нашей просьбе водитель в это место не заезжал). И конечно, пожелание водителю и тем, кто непосредственно организует поездки: машину к таким поездкам нужно готовить тщательнее. Нельзя выезжать с неисправным стучащим задним мостом, отваливающейся клеммой на аккумуляторе и т. п.

  • М
    Марина
    26 июня 2024
    Архыз - путешествие в сердце западного Кавказа
    Добрый день, ездили на индивидуальную экскурсию в Архыз с Олегом! Поездка очень понравилась! Олег во время поездки рассказывает много интересных
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    фактов об истории региона и национальных особенностях людей, проживающих в данном регионе, машина комфортная, посмотрели много всего и очень рекомендуем данного экскурсовода!

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Перевал Гумбаши»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Из Кисловодска - в великолепный Домбай
  2. Из Кисловодска - в горный поселок Архыз
  3. Архыз - путешествие в сердце западного Кавказа
  4. Неизведанные тропинки Домбая: трекинг к Бадукским озерам
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Гижгит
  5. Медовые водопады
  6. Перевал Гум-Баши
  7. Плато Бермамыт
  8. Джилы-су
  9. Гора Кольцо
  10. Приэльбрусье
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в декабре 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Перевал Гумбаши" можно забронировать 4 экскурсии от 15 000 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 103 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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