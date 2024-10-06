12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборИз Кисловодска в Домбай: Путешествие через века и природные красоты
Погрузитесь в мир древних культур и неповторимых природных ландшафтов с индивидуальной экскурсией из Кисловодска в Домбай
Начало: В любом удобном для Вас месте
Завтра в 06:00
20 дек в 06:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Кисловодска - в горный поселок Архыз
Кристально чистые реки, буковые леса, древние храмы и вид на Эльбрус за один день
Начало: По договорённости
Завтра в 06:30
20 дек в 06:30
от 16 800₽ за всё до 4 чел.
14 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Архыз - путешествие в сердце западного Кавказа
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Неизведанные тропинки Домбая: трекинг к Бадукским озерам
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Завтра в 06:00
20 дек в 06:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса6 октября 2024Выражаем огромную благодарность организатору тура в Архыз и нашему водителю-экскурсоводу Алексею за отлично продуманный маршрут, аккуратное вождение, грамотную, профессиональную подачу
- ААнна15 сентября 2024Добрый день! Замечательная экскурсия! Гид Сергей прекрасный рассказчик и собеседник. По дороге интересно и с юмором рассказывал о местных достопримечательностях
- ССергей29 августа 2024Сам маршрут очень интересен. По всему маршруту и в местах остановок великолепные виды гор, природы. Они просто завораживают! С удовольствием
- ММарина26 июня 2024Добрый день, ездили на индивидуальную экскурсию в Архыз с Олегом! Поездка очень понравилась! Олег во время поездки рассказывает много интересных
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Перевал Гумбаши»
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