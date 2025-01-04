Индивидуальная
до 4 чел.
Завораживающий Домбай: на джипе из Кисловодска
Тебердинский заповедник, Сентинский храм, озеро Каракель, Эльбрус и перевал Гумбаши за 1 день
Начало: Кисловодск
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Автотур по неизведанным уголкам Карачаево-Черкессии
Преодолейте перевал Восьмёрка и узнайте о народах, создавших величественные крепости на его склонах
Начало: От удобного для вас места в Кисловодске
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Знакомство с Махарским ущельем
Погрузитесь в мир горных пейзажей Карачаево-Черкессии. Увидите перевал Гумбаши, Учкуланское и Махарское ущелья с их природными чудесами
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
25 000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей4 января 2025Всё прошло отлично, давно не получал столько положительных впечатлений, начиная от видов, заканчивая качественным сервисом и приятной компанией! Единственная фирма,
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Махарское ущелье»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в декабре 2025
Сейчас в Кисловодске в категории "Махарское ущелье" можно забронировать 3 экскурсии от 13 000 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Кисловодске на 2025 год по теме «Махарское ущелье», 57 ⭐ отзывов, цены от 13000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль