которая в это время года поехала по такому интересному и не шаблонному маршруту. Виды действительно завораживающие: заснеженные горы, лес, бурлящие реки. Гид Алан очень позитивный и открытый человек, интересно и не скучно рассказывал исторические факты по нашему маршруту, многие из них оказались действительно впечатляющими. В конце тур завершился как нельзя лучше: довольные и насыщенные впечатлениями мы ели в горах стейки, которые при нас приготовил на мангале своими руками Алан. Советую от всей души, редко где можно встретить настолько внимательное и достойное отношение, будто выехал на природу с друзьями.