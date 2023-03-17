К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак

Побывать в двух монументальных ущельях Кабардино-Балкарии

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Мы отправимся в край горных ущелий — Кабардино-Балкарию. Суровая теснина, куда редко проникает солнце, и живописные водопады встретят вас в Чегемском ущелье. Затем по серпантину поднимемся на Актопрак, где сделаем остановку на высоте 2200 м. Минуя перевал, попадём в Баксанское ущелье и проедем до озера Гижгит. Напоследок, при желании, отдохнём на горячих источниках.
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак
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Описание

Что вас ожидает

Дорога из Кисловодска в горы (3 часа)

Вы увидите горы-локалиты во главе с Бештау, озеро Тамбукан, где добывают лечебную грязь, в ясную погоду — Эльбрус. Если захотите, сделаем остановки (санитарные или видовые). Я как коренной житель Кисловодска расскажу много интересного про здешние края: как образовались горы и откуда взялась лечебная грязь в озере, чем ущелье отличается от теснины, почему балкарцы покинули перевал Актопрак, а в озере Гижгит нельзя купаться.

Чегемское ущелье

Едем вдоль горной речки меж скал — и вот, Малый Чегемский водопад. Cловно струя из горлышка бутылки, он «падает» с высоты 30 м. Затем проследуем в теснину. Здесь вы прогуляетесь пешком у отвесных стен ущелья. Солнце попадает сюда всего на несколько часов — мы застанем этот момент. Пройдя изгибы ущелья, вы увидите Главные Чегемские водопады, ниспадающие тонкими нитями. Зимой они превращаются в голубую ледяную стену.

Перевал Актопрак

По серпантину вдоль горной реки мы поднимаемся наверх, на Актопрак, чтобы пересечь горную цепь, разделяющую два ущелья — Чегемское и Баксанское. Справа от нас — отвесные гранитные скалы медного цвета, слева на горизонте — снежные пики Главного Кавказского хребта, кругом — бескрайние просторы и альпийские луга. Мы сделаем остановку на пиковой высоте 2200 м: вы насладитесь видами и сделаете эффектные фото.

Баксанское ущелье и Гижгит

Снова едем по серпантину — на этот раз вниз, в Баксанское ущелье. Оно считается самым живописным в Кабардино-Балкарии. При желании остановимся у места «Горные ворота»: здесь любят располагаться пасечники, чьи пчёлы собирают в горах мёд — вы сможете купить его по лучшим ценам. Пересечём Баксанское ущелье, чтобы попасть к прекрасному озеру Гижгит. Доберёмся до верхней смотровой площадки с лучшим видом на озеро и горы.

💦 При желании и за дополнительную плату включим в маршрут термальный комплекс Гедуко, в бассейнах которого вы отдохнёте после насыщенного дня. В этом случае поездка увеличится на 2 часа.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или мой напарник
  • Мы заберём вас из удобного вам места в Кисловодске и по окончании привезём обратно
  • Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике Kia Sportage первого поколения или Suzuki Grand Vitara XL-7

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Обед в кафе
  • При включении термальных источников Гедуко в маршрут стоимость экскурсии увеличится на 1500 руб. Вход в комплекс: 350-450 руб. /чел. за час.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Термальные источники
Источник Гедуко
Смотровые площадки
Чегемское ущелье
Гижгит
Перевал Актопрак

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