Что вас ожидает

Живописная дорога и прекрасный вид

Мы проедем по извилистому серпантину; свернув на бездорожье, увидим великана Эльбруса во всей красе — он будет сопровождать нас на протяжении всей поездки, постепенно увеличиваясь в размерах. А уже возле лабиринтов перед вами отчетливо предстанет Кавказский хребет с раскинувшимися подле пастбищами.

Худесские лабиринты

Здесь скалы причудливой формы сложились в необычный узор. Вы прогуляетесь среди них и сделаете интересные снимки. Спустившись в урочище Тюджен-Тохана, попробуем очень вкусный нарзан — я расскажу о чудесной силе этого напитка. Беседу и «дегустацию» продолжим в Долине нарзанов, где вы сможете попробовать воды из 17 источников.

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