К Худесскому лабиринту на внедорожнике!

Оценить природный феномен, залюбоваться видами Эльбруса и испить воды в Долине нарзанов

Мы отправляемся к кавказскому Стоунхэнджу! Этот удивительный ландшафт впечатляет всех путешественников — вы пройдете по каменным переходам и узнаете, как объясняют это природное чудо.

Полюбуетесь пейзажами Кавказского хребта, а еще попробуете разные виды нарзана.

По пути обязательно будут рассказы о природе нашего края, восхождениях на Эльбрус и местных традициях.
К Худесскому лабиринту на внедорожнике!
К Худесскому лабиринту на внедорожнике!
К Худесскому лабиринту на внедорожнике!
К Худесскому лабиринту на внедорожнике!
К Худесскому лабиринту на внедорожнике!
К Худесскому лабиринту на внедорожнике!
К Худесскому лабиринту на внедорожнике!
К Худесскому лабиринту на внедорожнике!

Что вас ожидает

Живописная дорога и прекрасный вид

Мы проедем по извилистому серпантину; свернув на бездорожье, увидим великана Эльбруса во всей красе — он будет сопровождать нас на протяжении всей поездки, постепенно увеличиваясь в размерах. А уже возле лабиринтов перед вами отчетливо предстанет Кавказский хребет с раскинувшимися подле пастбищами.

Худесские лабиринты

Здесь скалы причудливой формы сложились в необычный узор. Вы прогуляетесь среди них и сделаете интересные снимки. Спустившись в урочище Тюджен-Тохана, попробуем очень вкусный нарзан — я расскажу о чудесной силе этого напитка. Беседу и «дегустацию» продолжим в Долине нарзанов, где вы сможете попробовать воды из 17 источников.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике УАЗ Патриот
  • В начале пути есть кафе с местной кавказской кухней — если захотите, можем остановиться и перекусить (оплачивается отдельно)
  • Вход в Долину нарзанов оплачивается отдельно (50 руб. /чел.)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у Колоннады в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Марат
Марат
Рад приветствовать вас, дорогие путешественники! Меня зовут Марат, я коренной житель Кисловодска. Вместе с другими гидами из нашей команды организую туры в горы. Мы с радостью поделимся красотой нашей природы и расскажем о местных обычаях. Надеемся на скорую встречу с вами!
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