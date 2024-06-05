читать дальше

люди будут знать, кому отзыв. Отличный пример экскурсии, где гид и водитель это один человек. Для меня это и есть профессионализм! Отличный водитель и рассказчик, очень хорошая идея с микрофоном, слышно даже сзади (другим стоит этому поучиться). Понравилось, что рассказали не только, в каком году основали города, а действительно интересные факты: например, что существует Пятигорское мороженое (мы его все дни потом с таким кайфом ели), Кисловодская клубника, как лучше привыкнуть к высоте на Эльбрусе, какую воду, как пить, традиции народов, проживающих здесь. P.S. Нам ужасно неловко, что мы постоянно засыпали. Рассказ был очень интересный, но серпантин делал свое дело. Давайте в следующий раз будем выходить из машины на рассказ, а то так хотелось Вас больше послушать, но глаза слипались 😂😂😂