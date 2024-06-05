1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Кисловодска
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии, насладитесь видами Эльбруса и попробуйте балкарские блюда
Начало: Заберём вас с адреса проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
41503 735₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Плато Бермамыт: природные чудеса Кавказа
Исследуйте величие Кавказских гор, насладитесь местной кухней и познакомьтесь с уникальной флорой и фауной
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Расписание: ежедневно в 02:30, 07:00 и 15:00
Завтра в 02:30
9 июня в 02:30
3 800₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Плато Бермамыт на внедорожнике: Кавказские легенды и природа
Исследуйте величие Кавказа: от Эльбруса до древних легенд, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Кисловодске
Завтра в 15:30
9 июня в 08:30
14 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
7 часов
Групповая экскурсия на плато Бермамыт: смотровые площадки и Эльбрус
Погрузитесь в мир природных красот и исторических рассказов на пути к плато Бермамыт, где вас ждет восхитительный вид на Эльбрус
Начало: В любой точке Кисловодска
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Путешествие из Кисловодска в Северную Осетию: групповая экскурсия
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Северной Осетии. Вас ждут захватывающие легенды, древние крепости и величественные горы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
55555 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Домбай: где горы встречают небо
Завораживающая поездка в Домбай откроет вам красоту перевала Гумбаши и тайны древних храмов. Вас ждут незабываемые впечатления
Завтра в 09:30
9 июня в 06:30
от 14 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кисловодск: путешествие сквозь века
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска, открыв для себя его исторические тайны и архитектурные жемчужины
Начало: У историко-краеведческого музея «Крепость»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4 900₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7.5 часов
Волшебное путешествие на Джилы-Су: плато, водопады и термальные источники
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии с экскурсией на Джилы-Су. Откройте для себя величие природы и древние легенды
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
1480013 320₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур на Джилы-Су из Кисловодска
Погрузитесь в мир природных чудес и древних легенд, отправившись в путешествие по живописным местам Кавказа
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 06:00
1425012 825₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Волшебный Кисловодск: путешествие по страницам истории
Исследуйте культурное богатство Кисловодска, его исторические памятники и живописные парки в уютной индивидуальной обстановке
Начало: У вашего отеля
11 июня в 17:00
13 июня в 08:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Кисловодск: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска: парк, бульвары, старинные гостиницы и нарзанные ванны. Узнайте историю города и его знаменитых гостей
Начало: На проспекте Мира
13 июня в 10:00
14 июня в 10:30
от 5 000₽ за всё до 20 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Кисловодск: история и культура за 90 минут
Познакомьтесь с Кисловодском: от курортного бульвара до легендарных памятников и дегустации нарзана
Начало: У Колоннады
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 32002 880₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
По следам Лермонтова на Кавминводах: уникальное путешествие по 3 городам
Погрузитесь в атмосферу 19 века, исследуя места, связанные с Лермонтовым в Кисловодске, Железноводске и Пятигорске
Начало: По договоренности в Кисловодске
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
10 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Жемчужины Приэльбрусья: от урочища Джилы-Су до секретных нарзанов
Погрузитесь в мир природных чудес Кисловодска: от захватывающих видов Эльбруса до лечебных нарзанных ванн и водопадов
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
15 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
13 часов
Из Кисловодска - в Чеченскую республику
Посетить Грозный, Аргун и Шали на автобусной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У Колоннады
Расписание: в понедельник в 09:00, в среду, субботу и воскресенье в 05:00
Завтра в 05:00
9 июня в 05:00
4 490₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Плато Бермамыт и Джилы-Су: высокогорные приключения за один день
Погрузитесь в мир высокогорных пейзажей и легендарных мест Кавказа. Экскурсия на внедорожнике подарит незабываемые впечатления и фото
Завтра в 09:00
9 июня в 06:00
23 200₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Влюбиться в Кисловодск
Откройте для себя сокровища Кисловодска: уникальные парки, исторические памятники и живописные уголки города в индивидуальной экскурсии
Начало: У музея «Крепость». Проспект Мира 11
Завтра в 11:30
12 июня в 10:00
48004 320₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кавказские Минеральные Воды: экскурсия за день
Исследуйте четыре жемчужины Кавказских Минеральных Вод, наслаждаясь уникальной архитектурой и природой
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
12 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивный автотур: Кисловодск во всем его великолепии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кисловодска, открыв для себя его исторические и природные сокровища
Начало: любом удобном для вас месте в черте Кисловодска
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Плато Бермамыт - путешествие в «край каменных великанов» из Кисловодска
Насладиться лучшими видами на Эльбрус, оценить гигантские скалы и попробовать местный нарзан
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
8 часов
Покорить плато Бермамыт: вид на Эльбрус и Медовые водопады
Отправляемся в сердце Северного Кавказа к каменным великанам и панорамам Эльбруса. Восхититесь ландшафтами Приэльбрусья и откройте легенды этих мест
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200₽ за человека
Мини-группа
6 часов
На плато Бермамыт за невероятными пейзажами
Причудливые скалы, живописные ущелья, заснеженные горы и вид на Эльбрус на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
3 200₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Популярное предложение
Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам
Влюбиться в горные панорамы Карачаево-Черкесии и добраться до трех озер Тебердинского заповедника
Начало: По договоренности в Кисловодске
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Необыкновенное плато Бермамыт (из Кисловодска)
Отправляйтесь на внедорожнике в горы, чтобы увидеть Эльбрус и Кавказский хребет. Узнайте о местных традициях и истории, наслаждаясь видами
Начало: В Кисловодске
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 14 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
На Эльбрус из Кисловодска: восхождение на крышу России
Поднимитесь на высоту 3800 метров, ощутите дух альпинизма и узнайте уникальные истории Приэльбрусья в этой захватывающей экскурсии
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Плато Бермамыт: чудо Кавказа
Отправиться в горную поездку из Кисловодска за живописными пейзажами и историей гор
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Очарование курортного Кисловодска»: путешествие в историю
Погрузитесь в историю Кисловодска с экскурсией, где легенды оживают на фоне архитектурных шедевров и природных красот
Начало: Кисловодск
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие на плато Бермамыт: Панорама Эльбруса и древние легенды
Проведите незабываемый день среди горных вершин, открывая панорамы Эльбруса и тайны древних аулов
Начало: По договоренности
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 14 500₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Путешествие на внедорожнике к плато Бермамыт: природа и культура Кавказа
Вас ждет незабываемое путешествие к плато Бермамыт, где скалистые склоны и альпийские луга сливаются с богатой культурой и традициями
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
9 июня в 03:00
1425012 825₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет
Погулять по самому большому рукотворному парку Европы и раскрыть его секреты
Начало: Ж. д вокзал, привокзальная площадь, под часами
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Плато Бермамыт. Джип-приключение
Покориться красоте гор и открыть местные легенды, обычаи народа и особенности природы
Начало: Где удобно
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
Вдохновиться красотой Кавказа, узнать больше о крае и зарядиться энергией источников
Начало: У места вашего проживания в любом городе КМВ
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
9 часов
В Домбай из Кисловодска - побывать в горной сказке
Погрузиться в мир богатой природы и снежных гор на автомобильной экскурсии по Карачаево-Черкессии
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие к загадочному Джилы-Су
Водопады, нарзанные источники, виды Эльбруса и парящие скалы под аккомпанемент из легенд
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 14 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Весь Кисловодск, окрестности и Медовые водопады за 1 день
Познакомиться с курортным городом по лучшей программе-максимум, из путеводителя по Кавказу 1913 года
Начало: В раойне музея «Крепость»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Cквозь облака - к заповедному Джилы-Су
Эффектные водопады, скалы «Аватары», нарзанные источники и увлекательные истории края
Начало: В вашем отеле в Кисловодске
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 14 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение в культуру и природу
Погрузитесь в мир красоты и истории Кисловодска, открывая для себя его архитектуру, природу и традиции в одной экскурсии
Начало: По договоренности
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 12 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Золотое кольцо Кисловодска
Открыть новый туристический бренд КМВ: поездка по самым знаковым достопримечательностям региона
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 10 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Кисловодску на автобусе
Откройте для себя Кисловодск с комфортом на автобусе, узнайте его историю и посетите знаковые места
Начало: От Колоннады Кисловодского парка
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 200₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Джилы-Су - путешествие в мир волшебства
Полюбоваться Эльбрусом, водопадами, скалами и узнать интересные факты о Кабардино-Балкарии
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200₽ за человека
Групповая
13 часов
Путешествие к Эльбрусу: восхождение и панорамы
Откройте для себя величие Эльбруса, покорив гору Чегет и насладившись панорамными видами с канатных дорог
Начало: В центре Кисловодска
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
11 июня в 06:00
2 990₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Джилы-Су: горы, водопады и ущелья
Насладиться видами на Эльбрус и Кавказский хребет, принять нарзанные ванны и узнать о местной жизни
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 500₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Кисловодск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
11 июня в 06:00
66005 940₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Из Кисловодска - в высокогорный поселок Архыз
Посетить древние храмы и увидеть гигантский радиотелескоп
Начало: В Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00 и 07:15
10 июня в 07:15
11 июня в 06:30
4 400₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Путешествие из Кисловодска в Домбай в мини-группе
Пейзажи, которые попадут в самое сердце
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Завтра в 08:15
9 июня в 08:00
3 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна5 июня 2024Большое спасибо за интересную поездку нашему гиду и водителю Артемию! Грамотно составленный маршрут и правильно рассчитанный тайминг позволили нам, никуда
- ннаталья5 июня 2024Замечательная экскурсия, много интересной информации. Водитель вез аккуратно(были плохие погодные условия, пошел дождь). Не забываемая красота природы.
- ЮЮлия5 июня 2024К моему большому стыду я не помню имени гида, с которым мы ездили, если организаторы ниже напишут, то будет здорово,
- ЮЮлия5 июня 2024Мы ездили на рассвете с гидом Маратом. Очень понравился гид, много знает о регионе, рассказывает действительно интересные вещи о природе,
- ООльга5 июня 2024Ирина прекрасный рассказчик. Ответила на вопросы, расширила кругозор и взрослым, и детям. Сориентировала по интересным местам города.
- ЛЛюдмила5 июня 2024Отличная экскурсия! Замечательный гид. Много чего показал и рассказал. Масса впечатлений. Всем рекомендую
- ААнна5 июня 2024Огромное спасибо Юрию за невероятные впечатления, отличные виды. Это самая лучшая поездка из всех наших путешествий! Профессионал своего дела, будем заказывать туры только с ним.
- ААнастасия5 июня 2024Спасибо Елене за чудесную экскурсию-прогулку по Кисловодску. Приятный маршрут, образованный гид, увлекательный рассказ. Получить удовольствие не помешала даже жара (часть экскурсии в парке, в тени деревьев, была просто прекрасной).
- ЛЛариса4 июня 2024Понравилось все: четкая организация от бронирования до доставки домой после экскурсии. Гид Артемий интересно, легко и познавательно рассказывал факты об
- ННаталья4 июня 2024Ездили в Осетию с Александром, очень грамотный, с чувством юмора гид/водитель, везде давал времени свободного столько, сколько всем нужно было, не торопил. Машина комфортная, организация экскурсии отличная. К посещению однозначно рекомендую 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Самое главное»
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