Увидеть самое главное в Кисловодске

Найдено 105 экскурсий в категории «Самое главное» в Кисловодске, цены от 1 000 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
370 отзывов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Кисловодска
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии, насладитесь видами Эльбруса и попробуйте балкарские блюда
Начало: Заберём вас с адреса проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
41503 735 за человека
Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
8 часов
491 отзыв
Плато Бермамыт: природные чудеса Кавказа
Исследуйте величие Кавказских гор, насладитесь местной кухней и познакомьтесь с уникальной флорой и фауной
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Расписание: ежедневно в 02:30, 07:00 и 15:00
Завтра в 02:30
9 июня в 02:30
3 800 за человека
На внедорожнике - к грандиозному плато Бермамыт
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
137 отзывов
Плато Бермамыт на внедорожнике: Кавказские легенды и природа
Исследуйте величие Кавказа: от Эльбруса до древних легенд, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Кисловодске
Завтра в 15:30
9 июня в 08:30
14 000 за всё до 4 чел.
На плато Бермамыт в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
130 отзывов
Групповая экскурсия на плато Бермамыт: смотровые площадки и Эльбрус
Погрузитесь в мир природных красот и исторических рассказов на пути к плато Бермамыт, где вас ждет восхитительный вид на Эльбрус
Начало: В любой точке Кисловодска
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
114 отзывов
Путешествие из Кисловодска в Северную Осетию: групповая экскурсия
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Северной Осетии. Вас ждут захватывающие легенды, древние крепости и величественные горы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
55555 000 за человека
Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
216 отзывов
Путешествие в Домбай: где горы встречают небо
Завораживающая поездка в Домбай откроет вам красоту перевала Гумбаши и тайны древних храмов. Вас ждут незабываемые впечатления
Завтра в 09:30
9 июня в 06:30
от 14 800 за всё до 7 чел.
Кисловодск: город вдохновения
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
221 отзыв
Кисловодск: путешествие сквозь века
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска, открыв для себя его исторические тайны и архитектурные жемчужины
Начало: У историко-краеведческого музея «Крепость»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4 900 за всё до 5 чел.
Волшебное путешествие на Джилы-Су
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7.5 часов
230 отзывов
Волшебное путешествие на Джилы-Су: плато, водопады и термальные источники
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии с экскурсией на Джилы-Су. Откройте для себя величие природы и древние легенды
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
1480013 320 за всё до 4 чел.
Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
234 отзыва
Джип-тур на Джилы-Су из Кисловодска
Погрузитесь в мир природных чудес и древних легенд, отправившись в путешествие по живописным местам Кавказа
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 06:00
1425012 825 за всё до 4 чел.
Волшебный Кисловодск
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
135 отзывов
Волшебный Кисловодск: путешествие по страницам истории
Исследуйте культурное богатство Кисловодска, его исторические памятники и живописные парки в уютной индивидуальной обстановке
Начало: У вашего отеля
11 июня в 17:00
13 июня в 08:00
6 670 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Кисловодск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
119 отзывов
Знакомьтесь, Кисловодск: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска: парк, бульвары, старинные гостиницы и нарзанные ванны. Узнайте историю города и его знаменитых гостей
Начало: На проспекте Мира
13 июня в 10:00
14 июня в 10:30
от 5 000 за всё до 20 чел.
Быстрое свидание: Кисловодск за 90 минут
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
143 отзыва
Кисловодск: история и культура за 90 минут
Познакомьтесь с Кисловодском: от курортного бульвара до легендарных памятников и дегустации нарзана
Начало: У Колоннады
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 32002 880 за всё до 10 чел.
По следам Лермонтова на Кавминводах: 3 города за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
168 отзывов
По следам Лермонтова на Кавминводах: уникальное путешествие по 3 городам
Погрузитесь в атмосферу 19 века, исследуя места, связанные с Лермонтовым в Кисловодске, Железноводске и Пятигорске
Начало: По договоренности в Кисловодске
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
10 700 за всё до 3 чел.
Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
25 отзывов
Жемчужины Приэльбрусья: от урочища Джилы-Су до секретных нарзанов
Погрузитесь в мир природных чудес Кисловодска: от захватывающих видов Эльбруса до лечебных нарзанных ванн и водопадов
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
15 000 за всё до 7 чел.
Из Кисловодска - в Чеченскую республику
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
54 отзыва
Из Кисловодска - в Чеченскую республику
Посетить Грозный, Аргун и Шали на автобусной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У Колоннады
Расписание: в понедельник в 09:00, в среду, субботу и воскресенье в 05:00
Завтра в 05:00
9 июня в 05:00
4 490 за человека
Плато Бермамыт и урочище Джилы-Су за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
158 отзывов
Плато Бермамыт и Джилы-Су: высокогорные приключения за один день
Погрузитесь в мир высокогорных пейзажей и легендарных мест Кавказа. Экскурсия на внедорожнике подарит незабываемые впечатления и фото
Завтра в 09:00
9 июня в 06:00
23 200 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Кисловодск за 3 часа
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
103 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Влюбиться в Кисловодск
Откройте для себя сокровища Кисловодска: уникальные парки, исторические памятники и живописные уголки города в индивидуальной экскурсии
Начало: У музея «Крепость». Проспект Мира 11
Завтра в 11:30
12 июня в 10:00
48004 320 за всё до 6 чел.
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Кисловодска)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
24 отзыва
Кавказские Минеральные Воды: экскурсия за день
Исследуйте четыре жемчужины Кавказских Минеральных Вод, наслаждаясь уникальной архитектурой и природой
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
12 400 за всё до 4 чел.
Автотур по Кисловодску: старинная крепость, Нарзан и видовая площадка
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
19 отзывов
Эксклюзивный автотур: Кисловодск во всем его великолепии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кисловодска, открыв для себя его исторические и природные сокровища
Начало: любом удобном для вас месте в черте Кисловодска
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Плато Бермамыт - путешествие в «край каменных великанов» из Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
31 отзыв
Плато Бермамыт - путешествие в «край каменных великанов» из Кисловодска
Насладиться лучшими видами на Эльбрус, оценить гигантские скалы и попробовать местный нарзан
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
13 000 за всё до 7 чел.
Покорить плато Бермамыт
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
39 отзывов
Покорить плато Бермамыт: вид на Эльбрус и Медовые водопады
Отправляемся в сердце Северного Кавказа к каменным великанам и панорамам Эльбруса. Восхититесь ландшафтами Приэльбрусья и откройте легенды этих мест
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200 за человека
На плато Бермамыт за невероятными пейзажами
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
57 отзывов
На плато Бермамыт за невероятными пейзажами
Причудливые скалы, живописные ущелья, заснеженные горы и вид на Эльбрус на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
3 200 за человека
Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
34 отзыва
Популярное предложение
Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам
Влюбиться в горные панорамы Карачаево-Черкесии и добраться до трех озер Тебердинского заповедника
Начало: По договоренности в Кисловодске
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 500 за всё до 3 чел.
Необыкновенное плато Бермамыт (из Кисловодска)
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
53 отзыва
Необыкновенное плато Бермамыт (из Кисловодска)
Отправляйтесь на внедорожнике в горы, чтобы увидеть Эльбрус и Кавказский хребет. Узнайте о местных традициях и истории, наслаждаясь видами
Начало: В Кисловодске
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 14 000 за всё до 7 чел.
На Эльбрус из Кисловодска: к высшей точке России
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
58 отзывов
На Эльбрус из Кисловодска: восхождение на крышу России
Поднимитесь на высоту 3800 метров, ощутите дух альпинизма и узнайте уникальные истории Приэльбрусья в этой захватывающей экскурсии
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
Плато Бермамыт: чудо Кавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
15 отзывов
Плато Бермамыт: чудо Кавказа
Отправиться в горную поездку из Кисловодска за живописными пейзажами и историей гор
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Очарование курортного Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
118 отзывов
Экскурсия «Очарование курортного Кисловодска»: путешествие в историю
Погрузитесь в историю Кисловодска с экскурсией, где легенды оживают на фоне архитектурных шедевров и природных красот
Начало: Кисловодск
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Древнее плато Бермамыт
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
40 отзывов
Путешествие на плато Бермамыт: Панорама Эльбруса и древние легенды
Проведите незабываемый день среди горных вершин, открывая панорамы Эльбруса и тайны древних аулов
Начало: По договоренности
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 14 500 за всё до 7 чел.
К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
206 отзывов
Путешествие на внедорожнике к плато Бермамыт: природа и культура Кавказа
Вас ждет незабываемое путешествие к плато Бермамыт, где скалистые склоны и альпийские луга сливаются с богатой культурой и традициями
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
9 июня в 03:00
1425012 825 за всё до 4 чел.
Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
133 отзыва
Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет
Погулять по самому большому рукотворному парку Европы и раскрыть его секреты
Начало: Ж. д вокзал, привокзальная площадь, под часами
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
6 000 за всё до 4 чел.
Плато Бермамыт. Джип-приключение
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
35 отзывов
Плато Бермамыт. Джип-приключение
Покориться красоте гор и открыть местные легенды, обычаи народа и особенности природы
Начало: Где удобно
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
19 000 за всё до 2 чел.
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
Вдохновиться красотой Кавказа, узнать больше о крае и зарядиться энергией источников
Начало: У места вашего проживания в любом городе КМВ
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000 за всё до 2 чел.
В Домбай из Кисловодска - побывать в горной сказке
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
47 отзывов
В Домбай из Кисловодска - побывать в горной сказке
Погрузиться в мир богатой природы и снежных гор на автомобильной экскурсии по Карачаево-Черкессии
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к загадочному Джилы-Су
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Путешествие к загадочному Джилы-Су
Водопады, нарзанные источники, виды Эльбруса и парящие скалы под аккомпанемент из легенд
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 14 000 за всё до 7 чел.
Весь Кисловодск, окрестности и Медовые водопады за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Весь Кисловодск, окрестности и Медовые водопады за 1 день
Познакомиться с курортным городом по лучшей программе-максимум, из путеводителя по Кавказу 1913 года
Начало: В раойне музея «Крепость»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
15 000 за всё до 6 чел.
Cквозь облака - к заповедному Джилы-Су
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Cквозь облака - к заповедному Джилы-Су
Эффектные водопады, скалы «Аватары», нарзанные источники и увлекательные истории края
Начало: В вашем отеле в Кисловодске
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 14 000 за всё до 7 чел.
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
47 отзывов
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение в культуру и природу
Погрузитесь в мир красоты и истории Кисловодска, открывая для себя его архитектуру, природу и традиции в одной экскурсии
Начало: По договоренности
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 12 900 за всё до 6 чел.
Золотое кольцо Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Золотое кольцо Кисловодска
Открыть новый туристический бренд КМВ: поездка по самым знаковым достопримечательностям региона
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 10 000 за всё до 7 чел.
Обзорная групповая экскурсия по Кисловодску на автобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
104 отзыва
Обзорная экскурсия по Кисловодску на автобусе
Откройте для себя Кисловодск с комфортом на автобусе, узнайте его историю и посетите знаковые места
Начало: От Колоннады Кисловодского парка
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 200 за человека
Джилы-Су - путешествие в мир волшебства
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
75 отзывов
Джилы-Су - путешествие в мир волшебства
Полюбоваться Эльбрусом, водопадами, скалами и узнать интересные факты о Кабардино-Балкарии
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200 за человека
К Эльбрусу - через гору Чегет. Групповая экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
30 отзывов
Путешествие к Эльбрусу: восхождение и панорамы
Откройте для себя величие Эльбруса, покорив гору Чегет и насладившись панорамными видами с канатных дорог
Начало: В центре Кисловодска
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
11 июня в 06:00
2 990 за человека
Джилы-Су: горы, водопады и ущелья
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
162 отзыва
Джилы-Су: горы, водопады и ущелья
Насладиться видами на Эльбрус и Кавказский хребет, принять нарзанные ванны и узнать о местной жизни
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 500 за человека
Кисловодск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
15 отзывов
Кисловодск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
11 июня в 06:00
66005 940 за человека
Из Кисловодска - в высокогорный поселок Архыз
🚗 На машине
Мини-группа
11 часов
3 отзыва
Из Кисловодска - в высокогорный поселок Архыз
Посетить древние храмы и увидеть гигантский радиотелескоп
Начало: В Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00 и 07:15
10 июня в 07:15
11 июня в 06:30
4 400 за человека
Путешествие из Кисловодска в Домбай в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
5 отзывов
Путешествие из Кисловодска в Домбай в мини-группе
Пейзажи, которые попадут в самое сердце
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Завтра в 08:15
9 июня в 08:00
3 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
    Большое спасибо за интересную поездку нашему гиду и водителю Артемию! Грамотно составленный маршрут и правильно рассчитанный тайминг позволили нам, никуда
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    не торопясь, осмотреть всю красоту горного ущелья, покорить Эльбрус, послушать тишину озера. Дорога была комфортной и познавательной, Артемию удалось влюбить нас в этот край!

  • н
    наталья
    5 июня 2024
    Необыкновенное плато Бермамыт (из Кисловодска)
    Замечательная экскурсия, много интересной информации. Водитель вез аккуратно(были плохие погодные условия, пошел дождь). Не забываемая красота природы.
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
    К моему большому стыду я не помню имени гида, с которым мы ездили, если организаторы ниже напишут, то будет здорово,
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    люди будут знать, кому отзыв. Отличный пример экскурсии, где гид и водитель это один человек. Для меня это и есть профессионализм! Отличный водитель и рассказчик, очень хорошая идея с микрофоном, слышно даже сзади (другим стоит этому поучиться). Понравилось, что рассказали не только, в каком году основали города, а действительно интересные факты: например, что существует Пятигорское мороженое (мы его все дни потом с таким кайфом ели), Кисловодская клубника, как лучше привыкнуть к высоте на Эльбрусе, какую воду, как пить, традиции народов, проживающих здесь. P.S. Нам ужасно неловко, что мы постоянно засыпали. Рассказ был очень интересный, но серпантин делал свое дело. Давайте в следующий раз будем выходить из машины на рассказ, а то так хотелось Вас больше послушать, но глаза слипались 😂😂😂

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
    Мы ездили на рассвете с гидом Маратом. Очень понравился гид, много знает о регионе, рассказывает действительно интересные вещи о природе,
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    лошадях, скотоводстве. Включает национальную музыку классную, шутит, подбадривает всех туристов. Сделает Вам отличные снимки, отлично водит. Рекомендую ехать именно на закате или рассвете, потому что просто днем наверное не так интересно. Рассвет сделал эту экскурсию уникальной для нас.

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Быстрое свидание: Кисловодск за 90 минут
    Ирина прекрасный рассказчик. Ответила на вопросы, расширила кругозор и взрослым, и детям. Сориентировала по интересным местам города.
  • Л
    Людмила
    5 июня 2024
    Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Кисловодска)
    Отличная экскурсия! Замечательный гид. Много чего показал и рассказал. Масса впечатлений. Всем рекомендую
  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны
    Огромное спасибо Юрию за невероятные впечатления, отличные виды. Это самая лучшая поездка из всех наших путешествий! Профессионал своего дела, будем заказывать туры только с ним.
  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Влюбиться в Кисловодск за 3 часа
    Спасибо Елене за чудесную экскурсию-прогулку по Кисловодску. Приятный маршрут, образованный гид, увлекательный рассказ. Получить удовольствие не помешала даже жара (часть экскурсии в парке, в тени деревьев, была просто прекрасной).
  • Л
    Лариса
    4 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
    Понравилось все: четкая организация от бронирования до доставки домой после экскурсии. Гид Артемий интересно, легко и познавательно рассказывал факты об
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    истории и современности, отвечал на все наши вопросы, при этом вел машину очень аккуратно, с ним не страшны долгие переезды- профессионал своего дела. При выборе руководствовалась тем, что группа экскурсантов малочисленная- это очень удобно, никого не ждали. Однозначно это одна из лучших экскурсий на которой я была. Искренне благодарю организаторов, а в особенности Артемия, так как от профессионализма гида зависит все в путешествии. Рекомендую всем и сама еще ни раз поеду в путешествие с такими экспертами своего дела.

  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
    Ездили в Осетию с Александром, очень грамотный, с чувством юмора гид/водитель, везде давал времени свободного столько, сколько всем нужно было, не торопил. Машина комфортная, организация экскурсии отличная. К посещению однозначно рекомендую 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Самое главное»

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  3. На внедорожнике - к грандиозному плато Бермамыт
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  5. Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
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