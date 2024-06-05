В Кабардино-Балкарию – экскурсии в Кисловодске

Найдено 78 экскурсий в категории «В Кабардино-Балкарию» в Кисловодске, цены от 1 500 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
370 отзывов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Кисловодска
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии, насладитесь видами Эльбруса и попробуйте балкарские блюда
Начало: Заберём вас с адреса проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
41503 735 за человека
Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
380 отзывов
Популярное предложение
Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
Откройте для себя живописное урочище Джилы-Су, где вас ждут виды на Эльбрус, скалы Аватары, долина реки Малка и дегустация минеральной воды
Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
40003 200 за человека
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
68 отзывов
Язык Тролля и Верхняя Балкария: эксклюзивный джип-тур из Кисловодска
Погрузитесь в мир приключений с джип-туром по Верхней Балкарии. Вас ждут впечатляющие пейзажи, древние аулы и легендарный Язык Тролля
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
50004 500 за человека
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
102 отзыва
Путешествие к Эльбрусу: от озера Гижгит до снежных вершин
Исследуйте величие Кавказа: от целебных озер до заснеженного Эльбруса с индивидуальной экскурсией
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 14 800 за всё до 7 чел.
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Кисловодска)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Мини-группа
10 часов
30 отзывов
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Кисловодска)
Поездка к природным достопримечательностям Северного Приэльбрусья. Включает Джилы-Су, плато Шаджатмаз, водопады и минеральные источники. Подходит для всех
Начало: В удобном вам месте в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
46663 500 за человека
Волшебное путешествие на Джилы-Су
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7.5 часов
230 отзывов
Волшебное путешествие на Джилы-Су: плато, водопады и термальные источники
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии с экскурсией на Джилы-Су. Откройте для себя величие природы и древние легенды
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
1480013 320 за всё до 4 чел.
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
101 отзыв
Экскурсия «Эльбрус и Гижгит» - Вдохновляющие панорамы Кавказа из Кисловодска
Восхитительные виды Эльбруса и озера Гижгит ждут вас в путешествии, полном горных пейзажей и культурных открытий
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
Расписание: ежедневно в 06:30
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
от 46253 700 за человека
Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
25 отзывов
Жемчужины Приэльбрусья: от урочища Джилы-Су до секретных нарзанов
Погрузитесь в мир природных чудес Кисловодска: от захватывающих видов Эльбруса до лечебных нарзанных ванн и водопадов
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
15 000 за всё до 7 чел.
Джилы-Су: путешествие из Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
30 отзывов
Джилы-Су: эксклюзивное путешествие из Кисловодска
Исследуйте сокровища Кавказа, наслаждаясь величием гор, чистотой водопадов и уникальностью минеральных источников
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
14 000 за всё до 4 чел.
Эльбрус, озеро Гижгит и город-призрак Тырныауз
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
32 отзыва
Путешествие к Эльбрусу, озеру Гижгит и Тырныаузу из Кисловодска
Откройте для себя величие Эльбруса, тайны озера Гижгит и загадочный Тырныауз в одной поездке
Начало: У вашего отеля
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 15 000 за всё до 7 чел.
В гости к сусликам Джилы-Су
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
26 отзывов
В гости к сусликам Джилы-Су: водопад Султан и Эльбрус в одной поездке
Приглашаем на уникальную экскурсию к сусликам Джилы-Су, где вы не только увидите водопад Султан, но и насладитесь видами Эльбруса
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Из Кисловодска - на урочище Джилы-Су
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
40 отзывов
Из Кисловодска - на урочище Джилы-Су: водопады, термальные источники, ущелья
Путешествие на урочище Джилы-Су из Кисловодска. Водопады, термальные источники, горные реки и древние ущелья ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200 за человека
На Эльбрус из Кисловодска: к высшей точке России
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
58 отзывов
На Эльбрус из Кисловодска: восхождение на крышу России
Поднимитесь на высоту 3800 метров, ощутите дух альпинизма и узнайте уникальные истории Приэльбрусья в этой захватывающей экскурсии
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур на урочище Джилы-Су
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
Эксклюзивный джип-тур к урочищу Джилы-Су
Вас ждет путешествие по секретным тропам Джилы-Су, где природа и история сливаются в единое целое
Начало: Кисловодск
Завтра в 08:00
9 июня в 07:00
13 800 за всё до 4 чел.
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
Вдохновиться красотой Кавказа, узнать больше о крае и зарядиться энергией источников
Начало: У места вашего проживания в любом городе КМВ
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000 за всё до 2 чел.
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
24 отзыва
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
Красоты горного края и целебные источники, сказки и легенды, хичины с сыром и ежевичный глинтвейн
Начало: Я заберу Вас из любой, удобной для Вас, точки в го...
9 июня в 08:00
12 июня в 08:00
18 500 за всё до 5 чел.
Эльбрус и озеро Гижгит за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
57 отзывов
Индивидуальная экскурсия на Эльбрус и озеро Гижгит в Кисловодске
Отправьтесь в Кабардино-Балкарию и насладитесь видами Эльбруса и озера Гижгит. Узнайте о кавказских традициях и попробуйте местный нарзан
Начало: По договоренности
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
от 14 800 за всё до 6 чел.
Cквозь облака - к заповедному Джилы-Су
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Cквозь облака - к заповедному Джилы-Су
Эффектные водопады, скалы «Аватары», нарзанные источники и увлекательные истории края
Начало: В вашем отеле в Кисловодске
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 14 000 за всё до 7 чел.
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
47 отзывов
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение в культуру и природу
Погрузитесь в мир красоты и истории Кисловодска, открывая для себя его архитектуру, природу и традиции в одной экскурсии
Начало: По договоренности
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 12 900 за всё до 6 чел.
Путешествие в горную Долину Нарзанов
🚗 На машине
Мини-группа
4.5 часа
67 отзывов
Путешествие в Долину Нарзанов: кавказские виды и источники здоровья
Исследуйте красоту Кавказа и исцеляющую силу нарзана в уникальной групповой экскурсии с гидом
Начало: По вашему адресу или Колонады. у входа в парк
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 500 за человека
Джилы-Су - путешествие в мир волшебства
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
75 отзывов
Джилы-Су - путешествие в мир волшебства
Полюбоваться Эльбрусом, водопадами, скалами и узнать интересные факты о Кабардино-Балкарии
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200 за человека
К Эльбрусу - через гору Чегет. Групповая экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
30 отзывов
Путешествие к Эльбрусу: восхождение и панорамы
Откройте для себя величие Эльбруса, покорив гору Чегет и насладившись панорамными видами с канатных дорог
Начало: В центре Кисловодска
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
11 июня в 06:00
2 990 за человека
Джилы-Су: горы, водопады и ущелья
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
162 отзыва
Джилы-Су: горы, водопады и ущелья
Насладиться видами на Эльбрус и Кавказский хребет, принять нарзанные ванны и узнать о местной жизни
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 500 за человека
Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
45 отзывов
Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
Исследовать Баксанское и Чегемское ущелья, увидеть озеро Гижгит и искупаться в термальном источнике
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Кисловодска в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
15 отзывов
Путешествие к Эльбрусу: экскурсия из Кисловодска
Восхождение на канатной дороге, загадки озера Гижгит и величие Поляны нарзанов - все это в одной поездке
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45 и 07:00
Завтра в 06:15
9 июня в 06:15
50004 000 за человека
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе из Кисловодска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Мини-группа
12 часов
310 отзывов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
Встреча с величием Эльбруса и чарующим озером Гижгит в уютной компании до 8 человек и сопровождении опытного гида
Начало: По ближайшему удобному месту, рядом с вашим адресо...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
40003 800 за человека
Джилы-Су - сокровище Приэльбрусья
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Джилы-Су - сокровище Приэльбрусья
Проехать по одной из самых красивых дорог страны, полюбоваться горами и посетить долину Нарзанов
Начало: По договоренности
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 13 000 за всё до 6 чел.
Чегем: водопады и полёт на параплане с инструктором
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🪂 На параплане
Мини-группа
10 часов
13 отзывов
Популярное предложение
Чегем: водопады и полёт на параплане с инструктором
Отправиться из городов КМВ в Кабардино-Балкарию и пролететь над одним из красивейших ущелий Кавказа
Начало: От вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
8 000 за человека
Манящий Эльбрус из Кисловодска
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Манящий Эльбрус из Кисловодска
Увидеть самые сказочные места Приэльбрусья за один день и подняться на 3847 метров над уровнем моря
Начало: В Кисловодске у колоннады
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1775015 975 за всё до 4 чел.
Ущелья Кабардино-Балкарии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Ущелья Кабардино-Балкарии
Чегемские водопады, озеро Гижгит, перевал Актопрак и Город мертвых - прикоснуться к наследию края
Начало: В вашем отеле
12 июня в 06:00
13 июня в 06:00
15 000 за всё до 2 чел.
Язык тролля из Кисловодска - Скандинавия в сердце Кавказских гор
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
6 отзывов
Язык тролля из Кисловодска - Скандинавия в сердце Кавказских гор
Фантастические виды на ущелья, Голубые озёра, руины древних аулов и термальные источники
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
Расписание: ежедневно в 06:30
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
57004 560 за человека
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
52 отзыва
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье: групповая экскурсия
Путешествие по Кабардино-Балкарии: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье и древнее село Эльтюбю. Оцените красоту природы и узнайте о местной культуре
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:00, в пятницу в 08:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
4 000 за человека
По маршрутам альпинистов: поездка к ущелью Адыр-Су и горе Уллу-Тау в мини-группе
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
6 отзывов
По маршрутам альпинистов: поездка к ущелью Адыр-Су и горе Уллу-Тау в мини-группе
Увидеть неизвестные места Приэльбрусья и пройти живописными тропами к альплагерям
Начало: По месту вашего проживания в Кисловодске
14 июня в 06:00
16 июня в 06:00
50004 500 за человека
Джип-тур: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Джип-тур: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться ее фантастической красотой
Начало: По согласованию
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 16 000 за всё до 6 чел.
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак
Побывать в двух монументальных ущельях Кабардино-Балкарии
Начало: По месту заказчика
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 18 000 за всё до 8 чел.
По следам алмасты - снежного человека по-кавказски
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
По следам алмасты - снежного человека по-кавказски
Авторский тур по живописным местам с погружением в мистику и открытия экспедиций
Начало: У вашего отеля
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 15 000 за всё до 7 чел.
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Кисловодска в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
4 отзыва
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Кисловодска в мини-группе
Проехать по одному из наиболее зрелищных маршрутов на Северном Кавказе
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00 и 07:15
9 июня в 06:45
10 июня в 06:45
58754 700 за человека
Нетипичный Эльбрус: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
14 отзывов
Нетипичный Эльбрус: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
Открыть мир гор с гидом-инсайдером и разделить безграничную любовь к Приэльбрусью
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
18 000 за всё до 4 чел.
Верхняя Балкария: джип-тур в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Верхняя Балкария: джип-тур в мини-группе
Голубое озеро, Черекская теснина, древние родовые башни и смотровая площадка Язык Тролля за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
4 500 за человека
Черекская теснина и Голубое озеро: путешествие в Верхнюю Балкарию
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
17 отзывов
Черекская теснина и Голубое озеро: путешествие в Верхнюю Балкарию
Проехать по горным ущельям, увидеть сторожевые башни и подняться на «Язык тролля»
Завтра в 06:00
10 июня в 17:00
20 000 за всё до 6 чел.
Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Кисловодска
«Язык Тролля», Голубое озеро, Черекская теснина и термальные источники за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
19 000 за всё до 4 чел.
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Кисловодска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Кисловодска
Отправиться к древним селениям, могучим горам и карстовым озёрам за свежими впечатлениями
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:30
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
50004 500 за человека
Перевал Актопрак, Эльтюбю, Чегемские водопады: экскурсия из Кисловодска
🚗 На машине
Групповая
10 часов
1 отзыв
Горный вояж: Актопрак, Эльтюбю и водопады
Откройте для себя тайны Кавказа, путешествуя по древним маршрутам и наслаждаясь великолепием природы
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
Путешествие на внедорожнике - озеро Гижгит и перевал Актопрак из Кисловодска
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Путешествие на внедорожнике - озеро Гижгит и перевал Актопрак из Кисловодска
Посетить чарующее озеро, необычайный перевал, Чегемское ущелье и «город мертвых» за один день
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
10 июня в 07:00
15 июня в 07:00
от 15 500 за всё до 7 чел.
Знакомьтесь, Кабардино-Балкария
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Знакомьтесь, Кабардино-Балкария
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, село Эльтюбю и Чегемское ущелье на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 17:00
19 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
    Великолепная поездка! Отличная организация путешествия! Гид Сергей, все расскажет и покажет и с фотографией поможет)! Зрелище незабываемое, впечатления тоже!
  • О
    Олег
    5 июня 2024
    Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
    Экскурсия очень понравилась, с погодой повезло, всю дорогу открывались прекрасные виды на Эльбрус. Борис очень аккуратный водитель и интересный рассказчик. Хочется поблагодарить Бориса и организатора экскурсии!
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
    Большое спасибо за интересную поездку нашему гиду и водителю Артемию! Грамотно составленный маршрут и правильно рассчитанный тайминг позволили нам, никуда
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    не торопясь, осмотреть всю красоту горного ущелья, покорить Эльбрус, послушать тишину озера. Дорога была комфортной и познавательной, Артемию удалось влюбить нас в этот край!

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Великолепная экскурсия с замечательным Анзором. Все рассказал, показал, напоил Нарзанами, накормил вкусно, везде пофоткал, поменял немного программу исходя из наших пожеланий и предпочтений. 12 часов прошли быстро и красочно. Спасибо огромной, эмоций получили море.
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
    К моему большому стыду я не помню имени гида, с которым мы ездили, если организаторы ниже напишут, то будет здорово,
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    люди будут знать, кому отзыв. Отличный пример экскурсии, где гид и водитель это один человек. Для меня это и есть профессионализм! Отличный водитель и рассказчик, очень хорошая идея с микрофоном, слышно даже сзади (другим стоит этому поучиться). Понравилось, что рассказали не только, в каком году основали города, а действительно интересные факты: например, что существует Пятигорское мороженое (мы его все дни потом с таким кайфом ели), Кисловодская клубника, как лучше привыкнуть к высоте на Эльбрусе, какую воду, как пить, традиции народов, проживающих здесь. P.S. Нам ужасно неловко, что мы постоянно засыпали. Рассказ был очень интересный, но серпантин делал свое дело. Давайте в следующий раз будем выходить из машины на рассказ, а то так хотелось Вас больше послушать, но глаза слипались 😂😂😂

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны
    Огромное спасибо Юрию за невероятные впечатления, отличные виды. Это самая лучшая поездка из всех наших путешествий! Профессионал своего дела, будем заказывать туры только с ним.
  • L
    Larisa
    4 июня 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Путешествие очень понравилось! Все было очень хорошо организовано! Увидели все что хотели и даже больше, останавливались в самых интересных, красивых
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    и иногда неожиданных местах. Погрузились в природу и животный мир Приэльбрусья. Путешествие было удобным и комфортным. Спасибо большое! Если еще раз придем, обязательно обратимся снова.

  • А
    Алла
    4 июня 2024
    Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
    Гидом-водителем был Борис. Спасибо большое за очень позновательное и интересное путешествие. Помимо географических достопримечательностей узнали много интересных исторических фактов. Поездка
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    была очень комфортной, чувствуется профессионализм водителя по такому крутому серпантину. Очень доброжелательное отношение, желание всем помочь и в плане сфоткаться, и в плане предложить вкусную национальную еду. Очень рекомендую!

  • Л
    Лариса
    4 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
    Понравилось все: четкая организация от бронирования до доставки домой после экскурсии. Гид Артемий интересно, легко и познавательно рассказывал факты об
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    истории и современности, отвечал на все наши вопросы, при этом вел машину очень аккуратно, с ним не страшны долгие переезды- профессионал своего дела. При выборе руководствовалась тем, что группа экскурсантов малочисленная- это очень удобно, никого не ждали. Однозначно это одна из лучших экскурсий на которой я была. Искренне благодарю организаторов, а в особенности Артемия, так как от профессионализма гида зависит все в путешествии. Рекомендую всем и сама еще ни раз поеду в путешествие с такими экспертами своего дела.

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Гид Алексей рассказывал много и интересно. Маршрут поменяли на Домбай, тк была до этого и на Эльбрусе и в Домбае. Все очень живописно. А Эльбрус видели с перевала
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Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «В Кабардино-Балкарию»

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  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
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