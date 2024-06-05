1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Кисловодска
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии, насладитесь видами Эльбруса и попробуйте балкарские блюда
Начало: Заберём вас с адреса проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
41503 735₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Популярное предложение
Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
Откройте для себя живописное урочище Джилы-Су, где вас ждут виды на Эльбрус, скалы Аватары, долина реки Малка и дегустация минеральной воды
Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
40003 200₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Язык Тролля и Верхняя Балкария: эксклюзивный джип-тур из Кисловодска
Погрузитесь в мир приключений с джип-туром по Верхней Балкарии. Вас ждут впечатляющие пейзажи, древние аулы и легендарный Язык Тролля
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
50004 500₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Эльбрусу: от озера Гижгит до снежных вершин
Исследуйте величие Кавказа: от целебных озер до заснеженного Эльбруса с индивидуальной экскурсией
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 14 800₽ за всё до 7 чел.
скидка
25%
Мини-группа
10 часов
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Кисловодска)
Поездка к природным достопримечательностям Северного Приэльбрусья. Включает Джилы-Су, плато Шаджатмаз, водопады и минеральные источники. Подходит для всех
Начало: В удобном вам месте в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
46663 500₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
7.5 часов
Волшебное путешествие на Джилы-Су: плато, водопады и термальные источники
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии с экскурсией на Джилы-Су. Откройте для себя величие природы и древние легенды
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
1480013 320₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Экскурсия «Эльбрус и Гижгит» - Вдохновляющие панорамы Кавказа из Кисловодска
Восхитительные виды Эльбруса и озера Гижгит ждут вас в путешествии, полном горных пейзажей и культурных открытий
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
Расписание: ежедневно в 06:30
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
от 46253 700₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Жемчужины Приэльбрусья: от урочища Джилы-Су до секретных нарзанов
Погрузитесь в мир природных чудес Кисловодска: от захватывающих видов Эльбруса до лечебных нарзанных ванн и водопадов
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джилы-Су: эксклюзивное путешествие из Кисловодска
Исследуйте сокровища Кавказа, наслаждаясь величием гор, чистотой водопадов и уникальностью минеральных источников
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие к Эльбрусу, озеру Гижгит и Тырныаузу из Кисловодска
Откройте для себя величие Эльбруса, тайны озера Гижгит и загадочный Тырныауз в одной поездке
Начало: У вашего отеля
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
В гости к сусликам Джилы-Су: водопад Султан и Эльбрус в одной поездке
Приглашаем на уникальную экскурсию к сусликам Джилы-Су, где вы не только увидите водопад Султан, но и насладитесь видами Эльбруса
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Из Кисловодска - на урочище Джилы-Су: водопады, термальные источники, ущелья
Путешествие на урочище Джилы-Су из Кисловодска. Водопады, термальные источники, горные реки и древние ущелья ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
На Эльбрус из Кисловодска: восхождение на крышу России
Поднимитесь на высоту 3800 метров, ощутите дух альпинизма и узнайте уникальные истории Приэльбрусья в этой захватывающей экскурсии
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный джип-тур к урочищу Джилы-Су
Вас ждет путешествие по секретным тропам Джилы-Су, где природа и история сливаются в единое целое
Начало: Кисловодск
Завтра в 08:00
9 июня в 07:00
13 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
Вдохновиться красотой Кавказа, узнать больше о крае и зарядиться энергией источников
Начало: У места вашего проживания в любом городе КМВ
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
Красоты горного края и целебные источники, сказки и легенды, хичины с сыром и ежевичный глинтвейн
Начало: Я заберу Вас из любой, удобной для Вас, точки в го...
9 июня в 08:00
12 июня в 08:00
18 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия на Эльбрус и озеро Гижгит в Кисловодске
Отправьтесь в Кабардино-Балкарию и насладитесь видами Эльбруса и озера Гижгит. Узнайте о кавказских традициях и попробуйте местный нарзан
Начало: По договоренности
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
от 14 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Cквозь облака - к заповедному Джилы-Су
Эффектные водопады, скалы «Аватары», нарзанные источники и увлекательные истории края
Начало: В вашем отеле в Кисловодске
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 14 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение в культуру и природу
Погрузитесь в мир красоты и истории Кисловодска, открывая для себя его архитектуру, природу и традиции в одной экскурсии
Начало: По договоренности
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 12 900₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
4.5 часа
Путешествие в Долину Нарзанов: кавказские виды и источники здоровья
Исследуйте красоту Кавказа и исцеляющую силу нарзана в уникальной групповой экскурсии с гидом
Начало: По вашему адресу или Колонады. у входа в парк
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 500₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Джилы-Су - путешествие в мир волшебства
Полюбоваться Эльбрусом, водопадами, скалами и узнать интересные факты о Кабардино-Балкарии
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200₽ за человека
Групповая
13 часов
Путешествие к Эльбрусу: восхождение и панорамы
Откройте для себя величие Эльбруса, покорив гору Чегет и насладившись панорамными видами с канатных дорог
Начало: В центре Кисловодска
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
11 июня в 06:00
2 990₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Джилы-Су: горы, водопады и ущелья
Насладиться видами на Эльбрус и Кавказский хребет, принять нарзанные ванны и узнать о местной жизни
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
Исследовать Баксанское и Чегемское ущелья, увидеть озеро Гижгит и искупаться в термальном источнике
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Путешествие к Эльбрусу: экскурсия из Кисловодска
Восхождение на канатной дороге, загадки озера Гижгит и величие Поляны нарзанов - все это в одной поездке
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45 и 07:00
Завтра в 06:15
9 июня в 06:15
50004 000₽ за человека
скидка
5%
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
Встреча с величием Эльбруса и чарующим озером Гижгит в уютной компании до 8 человек и сопровождении опытного гида
Начало: По ближайшему удобному месту, рядом с вашим адресо...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
40003 800₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Джилы-Су - сокровище Приэльбрусья
Проехать по одной из самых красивых дорог страны, полюбоваться горами и посетить долину Нарзанов
Начало: По договоренности
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 13 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
10 часов
Популярное предложение
Чегем: водопады и полёт на параплане с инструктором
Отправиться из городов КМВ в Кабардино-Балкарию и пролететь над одним из красивейших ущелий Кавказа
Начало: От вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
8 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Манящий Эльбрус из Кисловодска
Увидеть самые сказочные места Приэльбрусья за один день и подняться на 3847 метров над уровнем моря
Начало: В Кисловодске у колоннады
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1775015 975₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Ущелья Кабардино-Балкарии
Чегемские водопады, озеро Гижгит, перевал Актопрак и Город мертвых - прикоснуться к наследию края
Начало: В вашем отеле
12 июня в 06:00
13 июня в 06:00
15 000₽ за всё до 2 чел.
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
Язык тролля из Кисловодска - Скандинавия в сердце Кавказских гор
Фантастические виды на ущелья, Голубые озёра, руины древних аулов и термальные источники
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
Расписание: ежедневно в 06:30
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
57004 560₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье: групповая экскурсия
Путешествие по Кабардино-Балкарии: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье и древнее село Эльтюбю. Оцените красоту природы и узнайте о местной культуре
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:00, в пятницу в 08:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
4 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
По маршрутам альпинистов: поездка к ущелью Адыр-Су и горе Уллу-Тау в мини-группе
Увидеть неизвестные места Приэльбрусья и пройти живописными тропами к альплагерям
Начало: По месту вашего проживания в Кисловодске
14 июня в 06:00
16 июня в 06:00
50004 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Джип-тур: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться ее фантастической красотой
Начало: По согласованию
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 16 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак
Побывать в двух монументальных ущельях Кабардино-Балкарии
Начало: По месту заказчика
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 18 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
По следам алмасты - снежного человека по-кавказски
Авторский тур по живописным местам с погружением в мистику и открытия экспедиций
Начало: У вашего отеля
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 15 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Кисловодска в мини-группе
Проехать по одному из наиболее зрелищных маршрутов на Северном Кавказе
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00 и 07:15
9 июня в 06:45
10 июня в 06:45
58754 700₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Нетипичный Эльбрус: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
Открыть мир гор с гидом-инсайдером и разделить безграничную любовь к Приэльбрусью
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Верхняя Балкария: джип-тур в мини-группе
Голубое озеро, Черекская теснина, древние родовые башни и смотровая площадка Язык Тролля за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Черекская теснина и Голубое озеро: путешествие в Верхнюю Балкарию
Проехать по горным ущельям, увидеть сторожевые башни и подняться на «Язык тролля»
Завтра в 06:00
10 июня в 17:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Кисловодска
«Язык Тролля», Голубое озеро, Черекская теснина и термальные источники за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
19 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Кисловодска
Отправиться к древним селениям, могучим горам и карстовым озёрам за свежими впечатлениями
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:30
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
50004 500₽ за человека
Групповая
10 часов
Горный вояж: Актопрак, Эльтюбю и водопады
Откройте для себя тайны Кавказа, путешествуя по древним маршрутам и наслаждаясь великолепием природы
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Путешествие на внедорожнике - озеро Гижгит и перевал Актопрак из Кисловодска
Посетить чарующее озеро, необычайный перевал, Чегемское ущелье и «город мертвых» за один день
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
10 июня в 07:00
15 июня в 07:00
от 15 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Знакомьтесь, Кабардино-Балкария
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, село Эльтюбю и Чегемское ущелье на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 17:00
19 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 июня 2024Великолепная поездка! Отличная организация путешествия! Гид Сергей, все расскажет и покажет и с фотографией поможет)! Зрелище незабываемое, впечатления тоже!
- ООлег5 июня 2024Экскурсия очень понравилась, с погодой повезло, всю дорогу открывались прекрасные виды на Эльбрус. Борис очень аккуратный водитель и интересный рассказчик. Хочется поблагодарить Бориса и организатора экскурсии!
- ТТатьяна5 июня 2024Большое спасибо за интересную поездку нашему гиду и водителю Артемию! Грамотно составленный маршрут и правильно рассчитанный тайминг позволили нам, никуда
- ЕЕкатерина5 июня 2024Великолепная экскурсия с замечательным Анзором. Все рассказал, показал, напоил Нарзанами, накормил вкусно, везде пофоткал, поменял немного программу исходя из наших пожеланий и предпочтений. 12 часов прошли быстро и красочно. Спасибо огромной, эмоций получили море.
- ЮЮлия5 июня 2024К моему большому стыду я не помню имени гида, с которым мы ездили, если организаторы ниже напишут, то будет здорово,
- ААнна5 июня 2024Огромное спасибо Юрию за невероятные впечатления, отличные виды. Это самая лучшая поездка из всех наших путешествий! Профессионал своего дела, будем заказывать туры только с ним.
- LLarisa4 июня 2024Путешествие очень понравилось! Все было очень хорошо организовано! Увидели все что хотели и даже больше, останавливались в самых интересных, красивых
- ААлла4 июня 2024Гидом-водителем был Борис. Спасибо большое за очень позновательное и интересное путешествие. Помимо географических достопримечательностей узнали много интересных исторических фактов. Поездка
- ЛЛариса4 июня 2024Понравилось все: четкая организация от бронирования до доставки домой после экскурсии. Гид Артемий интересно, легко и познавательно рассказывал факты об
- ЕЕлена4 июня 2024Гид Алексей рассказывал много и интересно. Маршрут поменяли на Домбай, тк была до этого и на Эльбрусе и в Домбае. Все очень живописно. А Эльбрус видели с перевала
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «В Кабардино-Балкарию»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
- Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
- Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
- Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Кисловодска
- Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
- Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Кисловодска)
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "В Кабардино-Балкарию" можно забронировать 78 экскурсий и билетов от 1 500 до 28 500 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 2682 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 78 экскурсий в Кисловодске на 2024 год по теме «В Кабардино-Балкарию», 2682 ⭐ отзыва, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август