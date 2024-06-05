1 чел.
По популярности
Мини-группа
8 часов
Плато Бермамыт: природные чудеса Кавказа
Исследуйте величие Кавказских гор, насладитесь местной кухней и познакомьтесь с уникальной флорой и фауной
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
«В программу можно включить по договоренности с группой Гришкину балку (сталактитовые пещеры), Эшкаконское водохранилище, Медовые водопады, минеральные источники»
Расписание: ежедневно в 02:30, 07:00 и 15:00
Завтра в 02:30
9 июня в 02:30
3 800₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Эльбрусу: от озера Гижгит до снежных вершин
Исследуйте величие Кавказа: от целебных озер до заснеженного Эльбруса с индивидуальной экскурсией
«Кабардино-Балкария покорит вас величественными скалами, дивными озерами, минеральными источниками и панорамой заснеженных горных вершин»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 14 800₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур на Джилы-Су из Кисловодска
Погрузитесь в мир природных чудес и древних легенд, отправившись в путешествие по живописным местам Кавказа
Начало: По договоренности
«Достигнув Джилы-Су, полюбуетесь горными панорамами и рассмотрите загадочное ущелье с древними башнями и бьющие из-под земли минеральные источники»
Завтра в 09:00
9 июня в 06:00
1425012 825₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джилы-Су: эксклюзивное путешествие из Кисловодска
Исследуйте сокровища Кавказа, наслаждаясь величием гор, чистотой водопадов и уникальностью минеральных источников
Начало: По договоренности
«Вы услышите, как образовалось это удивительное место, и увидите его главные достопримечательности: скалы Аватары, минеральные источники и «бандитские шпили»»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
На Эльбрус из Кисловодска: восхождение на крышу России
Поднимитесь на высоту 3800 метров, ощутите дух альпинизма и узнайте уникальные истории Приэльбрусья в этой захватывающей экскурсии
«И отвезу к поляне Нарзанов в долине реки Баксан, где вы увидите минеральные источники красно-коричневого цвета с пузырьками углекислого газа и убедитесь в том, что Эльбрус все еще действующий, хотя и затухающий вулкан»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие К истокам нарзана: от водопада до заброшенного замка в Кисловодске
Вас ждет не только восхитительная природа и дикая красота Долины нарзанов, но и увлекательные истории о горном народе и целебных источниках
Начало: Кисловодск
«Предлагаю вам неутомительное и очень красивое путешествие из Кисловодска в «Долину нарзанов», знаменитую минеральными источниками»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие в парк «Долина Нарзанов» - природа и отдых в Кисловодске
Приглашаем на увлекательную прогулку по живописным тропам Долины Нарзанов с целебными источниками
Начало: У вашего места пребывания в Кисловодске
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 7 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
Красоты горного края и целебные источники, сказки и легенды, хичины с сыром и ежевичный глинтвейн
Начало: Я заберу Вас из любой, удобной для Вас, точки в го...
9 июня в 08:00
12 июня в 08:00
18 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Волшебные окрестности Кисловодска
Медовые водопады, Кольцо-гора, скалы, ущелья и средневековый замок на авто-пешеходной экскурсии
«А еще отведаете воду из минерального источника, бьющего прямо из земли»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джилы-Су - сокровище Приэльбрусья
Проехать по одной из самых красивых дорог страны, полюбоваться горами и посетить долину Нарзанов
Начало: По договоренности
«В урочище Джилы-Су вас ждут десятки целебных минеральных источников, причудливые скалы, захватывающие дух панорамы Эльбруса и Главного Кавказского хребта»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 13 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Автотур по неизведанным уголкам Карачаево-Черкессии
Наскальные рисунки, руины крепостей, нарзан из источника и невероятная природа за 1 день
Начало: От удобного для вас места в Кисловодске
«В старинном высокогорном ауле Хасаут вы насладитесь вкуснейшим нарзаном из минеральных источников, который так любят горцы-долгожители»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
13 часов
Два дня в Северном Приэльбрусье: экскурсия-экспедиция
Исследовать ущелье Джилы-Су, увидеть Каменные грибы и переночевать в лагере на поляне Эммануэля
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
«От поляны Эммануэля прогуляемся к минеральным источникам Серебряному и Белому: вы узнаете, какие поверья с ними связаны, полюбуетесь альпийскими лугами»
Расписание: во вторник и субботу в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
9 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур: Былымские озера, перевал Актопрак и Чегемское ущелье
Расширить представление о красотах Приэльбрусья и познакомиться с летописными событиями края
«⛲ На обратном пути можно будет остановиться у термального источника, где вы, при желании, примете минеральные ванны»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Домбай: люди, горы, история (из Кисловодска)
Перенестись в прошлое Кавказа и полюбоваться головокружительными пейзажами (из любого города КМВ)
«В завершение, если захотите, можно заехать на минеральные источники Кавказская жемчужина — купальный сезон здесь длится круглый год»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Сокровища Джилы-Су: джип-тур из Кисловодска
Исследовать мистические места, открыть целебные свойства нарзанов и посетить величественные водопады
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
«Водопады и минеральные источники Джилы-Су»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джилы-Су - санаторий под открытым небом
Насладиться водопадами, горами, ущельями и искупаться в горячих источниках
Начало: По договоренности
«Джилы-Су — место, где из-под земли бьет более 10 минеральных источников»
19 июня в 08:00
28 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Кисловодска - к Чегемским водопадам
Горы, водопады, волшебный замок и горячие источники на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
«Вы оцените стилизованный под старину сказочный замок, Чегемские водопады и минеральные источники с целебной водой»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Джилы-Су, гора Тузлук и долина Нарзанов за 1 день
Проехать по одной из самых живописных дорог России и впечатлиться панорамами Эльбруса
Начало: у вашего отеля
«Урочище Джилы-Су — это райские поляны, шум водопадов, теплые минеральные источники и виды на красавец Эльбрус»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
1560014 820₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Эксклюзивный джип-тур в Приэльбрусье: Подъем на Эльбрус, озеро Гижгит
Откройте для себя величие Кавказа: джип-тур в Приэльбрусье с восхождением на Эльбрус и посещением озера Гижгит
Начало: Кисловодск
«Поиграете в снежки и посетите Поляну Нарзанов с бьющими из недр земли минеральными источниками»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Групповая поездка в экопарк «Долина нарзанов»
По красивейшей дороге в Приэльбрусье - к природному «ансамблю» целебных источников
Начало: Возле Колоннады в Кисловодске
«Кисловодск известен как один из лучших бальнеологических курортов благодаря своим минеральным источникам — нарзанам»
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 790₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Джилы-Су: природные чудеса Кисловодска
Исследуйте величественный Эльбрус и уникальные водопады Джилы-Су, наслаждаясь чистым воздухом и целебными источниками
Начало: Мы забираем вас по адресу пребывания
«На обратном пути заедете в долину Нарзанов и продегустируете несколько видов минеральных источников»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 200₽ за человека
Групповая
4 часа
Ессентуки и Железноводск за 1 день
Посетить уютные курортные города и раскрыть их историю на автобусной экскурсии
Начало: У Колоннады в Кисловодске
«Подниметесь по Каскадной лестнице, полюбуетесь галереей Минеральных источников и оцените скульптуру Орла — символ города»
Расписание: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 690₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Джилы-Су: горы, водопады и минеральные источники
Посетить самое живописное урочище в окрестностях Кисловодска и насладиться видами Эльбруса
Начало: У вашего отеля
9 июня в 15:00
10 июня в 08:00
12 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Кисловодска - в гости к альпакам
Пообщаться с перуанскими милашками, посетить Долину нарзанов и полюбоваться Эльбрусом
Начало: У вашего отеля
«А затем я отвезу вас на минеральные источники и плато Шатджатмаз, с которого вы оцените вид на Эльбрус с расстояния меньше 50 км»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия на Джилы-Су + оздоровительный треккинг на Калинов Мост
Перезагрузиться в горах, попить целебного нарзана и пройти по северному склону Эльбруса
«Если захотите, сможете искупаться в тёплых минеральных источниках»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 17 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
12 часов
На Эльбрус - к месту силы
Полюбоваться кавказским Байкалом, погулять по городу-призраку и загадать желание в горах
«Из-под земли здесь бьют мощные струи минеральных источников»
10 июня в 08:30
17 июня в 08:30
18 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина5 июня 2024Великолепная экскурсия с замечательным Анзором. Все рассказал, показал, напоил Нарзанами, накормил вкусно, везде пофоткал, поменял немного программу исходя из наших пожеланий и предпочтений. 12 часов прошли быстро и красочно. Спасибо огромной, эмоций получили море.
- ЮЮлия5 июня 2024Мы ездили на рассвете с гидом Маратом. Очень понравился гид, много знает о регионе, рассказывает действительно интересные вещи о природе,
- LLarisa4 июня 2024Путешествие очень понравилось! Все было очень хорошо организовано! Увидели все что хотели и даже больше, останавливались в самых интересных, красивых
- ЕЕлена4 июня 2024Гид Алексей рассказывал много и интересно. Маршрут поменяли на Домбай, тк была до этого и на Эльбрусе и в Домбае. Все очень живописно. А Эльбрус видели с перевала
- ЕЕкатерина3 июня 2024Экскурсия длилась 6,5 часов, а могло бы быть и быстрее, некоторые остановки слишком долгие. Гид Марат не самый блестящий оратор,
- ММарина29 мая 2024Спасибо Арсену за увлекательное путешествие. Очень интересно рассказывает, не пожалели, что поехали с экскурсией.
- ТТатьяна29 мая 2024Поездка в урочище Джилы-Су превзошла все ожидания. Благодаря гиду Сергею она оказалась очень интересной и комфортной. Сергей сумел прекрасно рассказать
- ТТатьяна29 мая 2024Были вдвоём с дочкой (10 лет) на экскурсии 29 мая. Наш гид-водитель был Сергей. Машину вёл аккуратно, рассказывал материал интересно.
- AAnna28 мая 2024Огромное спасибо за такое количество прекрасных моментов, эммоций и историй!!!! Все прошло замечательно!!!
- ААлександр28 мая 2024Настоятельно рекомендую брать именно индивидуальную экскурсию. Дороговато, но оно того стоит. Выехали в начале октября 2023 года в 6 утра
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Минеральные источники»
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