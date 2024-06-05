🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Мини-группа 8 часов 491 отзыв Плато Бермамыт: природные чудеса Кавказа Исследуйте величие Кавказских гор, насладитесь местной кухней и познакомьтесь с уникальной флорой и фауной Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ... «В программу можно включить по договоренности с группой Гришкину балку (сталактитовые пещеры), Эшкаконское водохранилище, Медовые водопады, минеральные источники» Расписание: ежедневно в 02:30, 07:00 и 15:00 3 800 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 102 отзыва Путешествие к Эльбрусу: от озера Гижгит до снежных вершин Исследуйте величие Кавказа: от целебных озер до заснеженного Эльбруса с индивидуальной экскурсией «Кабардино-Балкария покорит вас величественными скалами, дивными озерами, минеральными источниками и панорамой заснеженных горных вершин» от 14 800 ₽ за всё до 7 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 234 отзыва Джип-тур на Джилы-Су из Кисловодска Погрузитесь в мир природных чудес и древних легенд, отправившись в путешествие по живописным местам Кавказа Начало: По договоренности «Достигнув Джилы-Су, полюбуетесь горными панорамами и рассмотрите загадочное ущелье с древними башнями и бьющие из-под земли минеральные источники» 14250 12 825 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 30 отзывов Джилы-Су: эксклюзивное путешествие из Кисловодска Исследуйте сокровища Кавказа, наслаждаясь величием гор, чистотой водопадов и уникальностью минеральных источников Начало: По договоренности «Вы услышите, как образовалось это удивительное место, и увидите его главные достопримечательности: скалы Аватары, минеральные источники и «бандитские шпили»» 14 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 58 отзывов На Эльбрус из Кисловодска: восхождение на крышу России Поднимитесь на высоту 3800 метров, ощутите дух альпинизма и узнайте уникальные истории Приэльбрусья в этой захватывающей экскурсии «И отвезу к поляне Нарзанов в долине реки Баксан, где вы увидите минеральные источники красно-коричневого цвета с пузырьками углекислого газа и убедитесь в том, что Эльбрус все еще действующий, хотя и затухающий вулкан» 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 21 отзыв Путешествие К истокам нарзана: от водопада до заброшенного замка в Кисловодске Вас ждет не только восхитительная природа и дикая красота Долины нарзанов, но и увлекательные истории о горном народе и целебных источниках Начало: Кисловодск «Предлагаю вам неутомительное и очень красивое путешествие из Кисловодска в «Долину нарзанов», знаменитую минеральными источниками» 7 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 3 часа 54 отзыва Путешествие в парк «Долина Нарзанов» - природа и отдых в Кисловодске Приглашаем на увлекательную прогулку по живописным тропам Долины Нарзанов с целебными источниками Начало: У вашего места пребывания в Кисловодске от 7 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 24 отзыва Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска) Красоты горного края и целебные источники, сказки и легенды, хичины с сыром и ежевичный глинтвейн Начало: Я заберу Вас из любой, удобной для Вас, точки в го... 18 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 33 отзыва Волшебные окрестности Кисловодска Медовые водопады, Кольцо-гора, скалы, ущелья и средневековый замок на авто-пешеходной экскурсии «А еще отведаете воду из минерального источника, бьющего прямо из земли» 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 11 отзывов Джилы-Су - сокровище Приэльбрусья Проехать по одной из самых красивых дорог страны, полюбоваться горами и посетить долину Нарзанов Начало: По договоренности «В урочище Джилы-Су вас ждут десятки целебных минеральных источников, причудливые скалы, захватывающие дух панорамы Эльбруса и Главного Кавказского хребта» от 13 000 ₽ за всё до 6 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 4 отзыва Автотур по неизведанным уголкам Карачаево-Черкессии Наскальные рисунки, руины крепостей, нарзан из источника и невероятная природа за 1 день Начало: От удобного для вас места в Кисловодске «В старинном высокогорном ауле Хасаут вы насладитесь вкуснейшим нарзаном из минеральных источников, который так любят горцы-долгожители» 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Мини-группа 13 часов 2 отзыва Два дня в Северном Приэльбрусье: экскурсия-экспедиция Исследовать ущелье Джилы-Су, увидеть Каменные грибы и переночевать в лагере на поляне Эммануэля Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ... «От поляны Эммануэля прогуляемся к минеральным источникам Серебряному и Белому: вы узнаете, какие поверья с ними связаны, полюбуетесь альпийскими лугами» Расписание: во вторник и субботу в 08:00 9 000 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 3 отзыва Джип-тур: Былымские озера, перевал Актопрак и Чегемское ущелье Расширить представление о красотах Приэльбрусья и познакомиться с летописными событиями края «⛲ На обратном пути можно будет остановиться у термального источника, где вы, при желании, примете минеральные ванны» 20 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 2 отзыва Домбай: люди, горы, история (из Кисловодска) Перенестись в прошлое Кавказа и полюбоваться головокружительными пейзажами (из любого города КМВ) «В завершение, если захотите, можно заехать на минеральные источники Кавказская жемчужина — купальный сезон здесь длится круглый год» 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 7 отзывов Сокровища Джилы-Су: джип-тур из Кисловодска Исследовать мистические места, открыть целебные свойства нарзанов и посетить величественные водопады Начало: По согласованию в любом городе КМВ «Водопады и минеральные источники Джилы-Су» 16 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Джилы-Су - санаторий под открытым небом Насладиться водопадами, горами, ущельями и искупаться в горячих источниках Начало: По договоренности «Джилы-Су — место, где из-под земли бьет более 10 минеральных источников» 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 3 отзыва Из Кисловодска - к Чегемским водопадам Горы, водопады, волшебный замок и горячие источники на насыщенной авто-пешеходной экскурсии «Вы оцените стилизованный под старину сказочный замок, Чегемские водопады и минеральные источники с целебной водой» 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Джилы-Су, гора Тузлук и долина Нарзанов за 1 день Проехать по одной из самых живописных дорог России и впечатлиться панорамами Эльбруса Начало: у вашего отеля «Урочище Джилы-Су — это райские поляны, шум водопадов, теплые минеральные источники и виды на красавец Эльбрус» 15600 14 820 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 12 отзывов Эксклюзивный джип-тур в Приэльбрусье: Подъем на Эльбрус, озеро Гижгит Откройте для себя величие Кавказа: джип-тур в Приэльбрусье с восхождением на Эльбрус и посещением озера Гижгит Начало: Кисловодск «Поиграете в снежки и посетите Поляну Нарзанов с бьющими из недр земли минеральными источниками» 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Мини-группа 3 часа 4 отзыва Групповая поездка в экопарк «Долина нарзанов» По красивейшей дороге в Приэльбрусье - к природному «ансамблю» целебных источников Начало: Возле Колоннады в Кисловодске «Кисловодск известен как один из лучших бальнеологических курортов благодаря своим минеральным источникам — нарзанам» Расписание: ежедневно в 14:00 1 790 ₽ за человека

Мини-группа 9 часов 108 отзывов Джилы-Су: природные чудеса Кисловодска Исследуйте величественный Эльбрус и уникальные водопады Джилы-Су, наслаждаясь чистым воздухом и целебными источниками Начало: Мы забираем вас по адресу пребывания «На обратном пути заедете в долину Нарзанов и продегустируете несколько видов минеральных источников» Расписание: Ежедневно в 07:00 3 200 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 4 часа 46 отзывов Ессентуки и Железноводск за 1 день Посетить уютные курортные города и раскрыть их историю на автобусной экскурсии Начало: У Колоннады в Кисловодске «Подниметесь по Каскадной лестнице, полюбуетесь галереей Минеральных источников и оцените скульптуру Орла — символ города» Расписание: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 14:00 1 690 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов Джилы-Су: горы, водопады и минеральные источники Посетить самое живописное урочище в окрестностях Кисловодска и насладиться видами Эльбруса Начало: У вашего отеля 12 800 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 5 часов Из Кисловодска - в гости к альпакам Пообщаться с перуанскими милашками, посетить Долину нарзанов и полюбоваться Эльбрусом Начало: У вашего отеля «А затем я отвезу вас на минеральные источники и плато Шатджатмаз, с которого вы оцените вид на Эльбрус с расстояния меньше 50 км» 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов Экскурсия на Джилы-Су + оздоровительный треккинг на Калинов Мост Перезагрузиться в горах, попить целебного нарзана и пройти по северному склону Эльбруса «Если захотите, сможете искупаться в тёплых минеральных источниках» от 17 000 ₽ за всё до 8 чел.