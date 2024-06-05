Экскурсии к минеральным источникам Кисловодска

Найдено 26 экскурсий в категории «Минеральные источники» в Кисловодске, цены от 1 690 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
8 часов
491 отзыв
Плато Бермамыт: природные чудеса Кавказа
Исследуйте величие Кавказских гор, насладитесь местной кухней и познакомьтесь с уникальной флорой и фауной
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
«В программу можно включить по договоренности с группой Гришкину балку (сталактитовые пещеры), Эшкаконское водохранилище, Медовые водопады, минеральные источники»
Расписание: ежедневно в 02:30, 07:00 и 15:00
Завтра в 02:30
9 июня в 02:30
3 800 за человека
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
102 отзыва
Путешествие к Эльбрусу: от озера Гижгит до снежных вершин
Исследуйте величие Кавказа: от целебных озер до заснеженного Эльбруса с индивидуальной экскурсией
«Кабардино-Балкария покорит вас величественными скалами, дивными озерами, минеральными источниками и панорамой заснеженных горных вершин»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 14 800 за всё до 7 чел.
Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
234 отзыва
Джип-тур на Джилы-Су из Кисловодска
Погрузитесь в мир природных чудес и древних легенд, отправившись в путешествие по живописным местам Кавказа
Начало: По договоренности
«Достигнув Джилы-Су, полюбуетесь горными панорамами и рассмотрите загадочное ущелье с древними башнями и бьющие из-под земли минеральные источники»
Завтра в 09:00
9 июня в 06:00
1425012 825 за всё до 4 чел.
Джилы-Су: путешествие из Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
30 отзывов
Джилы-Су: эксклюзивное путешествие из Кисловодска
Исследуйте сокровища Кавказа, наслаждаясь величием гор, чистотой водопадов и уникальностью минеральных источников
Начало: По договоренности
«Вы услышите, как образовалось это удивительное место, и увидите его главные достопримечательности: скалы Аватары, минеральные источники и «бандитские шпили»»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
14 000 за всё до 4 чел.
На Эльбрус из Кисловодска: к высшей точке России
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
58 отзывов
На Эльбрус из Кисловодска: восхождение на крышу России
Поднимитесь на высоту 3800 метров, ощутите дух альпинизма и узнайте уникальные истории Приэльбрусья в этой захватывающей экскурсии
«И отвезу к поляне Нарзанов в долине реки Баксан, где вы увидите минеральные источники красно-коричневого цвета с пузырьками углекислого газа и убедитесь в том, что Эльбрус все еще действующий, хотя и затухающий вулкан»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
К истокам нарзана
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
21 отзыв
Путешествие К истокам нарзана: от водопада до заброшенного замка в Кисловодске
Вас ждет не только восхитительная природа и дикая красота Долины нарзанов, но и увлекательные истории о горном народе и целебных источниках
Начало: Кисловодск
«Предлагаю вам неутомительное и очень красивое путешествие из Кисловодска в «Долину нарзанов», знаменитую минеральными источниками»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
7 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в «Долину Нарзанов»
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
3 часа
54 отзыва
Путешествие в парк «Долина Нарзанов» - природа и отдых в Кисловодске
Приглашаем на увлекательную прогулку по живописным тропам Долины Нарзанов с целебными источниками
Начало: У вашего места пребывания в Кисловодске
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 7 000 за всё до 6 чел.
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
24 отзыва
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
Красоты горного края и целебные источники, сказки и легенды, хичины с сыром и ежевичный глинтвейн
Начало: Я заберу Вас из любой, удобной для Вас, точки в го...
9 июня в 08:00
12 июня в 08:00
18 500 за всё до 5 чел.
Волшебные окрестности Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
33 отзыва
Волшебные окрестности Кисловодска
Медовые водопады, Кольцо-гора, скалы, ущелья и средневековый замок на авто-пешеходной экскурсии
«А еще отведаете воду из минерального источника, бьющего прямо из земли»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Джилы-Су - сокровище Приэльбрусья
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Джилы-Су - сокровище Приэльбрусья
Проехать по одной из самых красивых дорог страны, полюбоваться горами и посетить долину Нарзанов
Начало: По договоренности
«В урочище Джилы-Су вас ждут десятки целебных минеральных источников, причудливые скалы, захватывающие дух панорамы Эльбруса и Главного Кавказского хребта»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 13 000 за всё до 6 чел.
Автотур по неизведанным уголкам Карачаево-Черкессии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Автотур по неизведанным уголкам Карачаево-Черкессии
Наскальные рисунки, руины крепостей, нарзан из источника и невероятная природа за 1 день
Начало: От удобного для вас места в Кисловодске
«В старинном высокогорном ауле Хасаут вы насладитесь вкуснейшим нарзаном из минеральных источников, который так любят горцы-долгожители»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
Два дня в Северном Приэльбрусье: экскурсия-экспедиция
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
2 отзыва
Два дня в Северном Приэльбрусье: экскурсия-экспедиция
Исследовать ущелье Джилы-Су, увидеть Каменные грибы и переночевать в лагере на поляне Эммануэля
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
«От поляны Эммануэля прогуляемся к минеральным источникам Серебряному и Белому: вы узнаете, какие поверья с ними связаны, полюбуетесь альпийскими лугами»
Расписание: во вторник и субботу в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
9 000 за человека
Джип-тур: Былымские озера, перевал Актопрак и Чегемское ущелье
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Джип-тур: Былымские озера, перевал Актопрак и Чегемское ущелье
Расширить представление о красотах Приэльбрусья и познакомиться с летописными событиями края
«⛲ На обратном пути можно будет остановиться у термального источника, где вы, при желании, примете минеральные ванны»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
20 000 за всё до 4 чел.
Домбай: люди, горы, история (из Кисловодска)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Домбай: люди, горы, история (из Кисловодска)
Перенестись в прошлое Кавказа и полюбоваться головокружительными пейзажами (из любого города КМВ)
«В завершение, если захотите, можно заехать на минеральные источники Кавказская жемчужина — купальный сезон здесь длится круглый год»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
Сокровища Джилы-Су: джип-тур из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Сокровища Джилы-Су: джип-тур из Кисловодска
Исследовать мистические места, открыть целебные свойства нарзанов и посетить величественные водопады
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
«Водопады и минеральные источники Джилы-Су»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000 за всё до 2 чел.
Джилы-Су - санаторий под открытым небом
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Джилы-Су - санаторий под открытым небом
Насладиться водопадами, горами, ущельями и искупаться в горячих источниках
Начало: По договоренности
«Джилы-Су — место, где из-под земли бьет более 10 минеральных источников»
19 июня в 08:00
28 июня в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Из Кисловодска - к Чегемским водопадам
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Из Кисловодска - к Чегемским водопадам
Горы, водопады, волшебный замок и горячие источники на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
«Вы оцените стилизованный под старину сказочный замок, Чегемские водопады и минеральные источники с целебной водой»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Джилы-Су, гора Тузлук и долина Нарзанов за 1 день
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Джилы-Су, гора Тузлук и долина Нарзанов за 1 день
Проехать по одной из самых живописных дорог России и впечатлиться панорамами Эльбруса
Начало: у вашего отеля
«Урочище Джилы-Су — это райские поляны, шум водопадов, теплые минеральные источники и виды на красавец Эльбрус»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
1560014 820 за всё до 4 чел.
Джип-тур в «волшебную страну» Приэльбрусье
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Эксклюзивный джип-тур в Приэльбрусье: Подъем на Эльбрус, озеро Гижгит
Откройте для себя величие Кавказа: джип-тур в Приэльбрусье с восхождением на Эльбрус и посещением озера Гижгит
Начало: Кисловодск
«Поиграете в снежки и посетите Поляну Нарзанов с бьющими из недр земли минеральными источниками»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
16 000 за всё до 4 чел.
Групповая поездка в экопарк «Долина нарзанов»
🚗 На машине
Мини-группа
3 часа
4 отзыва
Групповая поездка в экопарк «Долина нарзанов»
По красивейшей дороге в Приэльбрусье - к природному «ансамблю» целебных источников
Начало: Возле Колоннады в Кисловодске
«Кисловодск известен как один из лучших бальнеологических курортов благодаря своим минеральным источникам — нарзанам»
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 790 за человека
Джилы-Су: водопады и минеральные источники
Мини-группа
9 часов
108 отзывов
Джилы-Су: природные чудеса Кисловодска
Исследуйте величественный Эльбрус и уникальные водопады Джилы-Су, наслаждаясь чистым воздухом и целебными источниками
Начало: Мы забираем вас по адресу пребывания
«На обратном пути заедете в долину Нарзанов и продегустируете несколько видов минеральных источников»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 200 за человека
Ессентуки и Железноводск за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
46 отзывов
Ессентуки и Железноводск за 1 день
Посетить уютные курортные города и раскрыть их историю на автобусной экскурсии
Начало: У Колоннады в Кисловодске
«Подниметесь по Каскадной лестнице, полюбуетесь галереей Минеральных источников и оцените скульптуру Орла — символ города»
Расписание: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 690 за человека
Джилы-Су: горы, водопады и минеральные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Джилы-Су: горы, водопады и минеральные источники
Посетить самое живописное урочище в окрестностях Кисловодска и насладиться видами Эльбруса
Начало: У вашего отеля
9 июня в 15:00
10 июня в 08:00
12 800 за всё до 4 чел.
Из Кисловодска - в гости к альпакам
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Из Кисловодска - в гости к альпакам
Пообщаться с перуанскими милашками, посетить Долину нарзанов и полюбоваться Эльбрусом
Начало: У вашего отеля
«А затем я отвезу вас на минеральные источники и плато Шатджатмаз, с которого вы оцените вид на Эльбрус с расстояния меньше 50 км»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
15 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия на Джилы-Су + оздоровительный треккинг на Калинов Мост
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия на Джилы-Су + оздоровительный треккинг на Калинов Мост
Перезагрузиться в горах, попить целебного нарзана и пройти по северному склону Эльбруса
«Если захотите, сможете искупаться в тёплых минеральных источниках»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 17 000 за всё до 8 чел.
На Эльбрус - к месту силы
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
На Эльбрус - к месту силы
Полюбоваться кавказским Байкалом, погулять по городу-призраку и загадать желание в горах
«Из-под земли здесь бьют мощные струи минеральных источников»
10 июня в 08:30
17 июня в 08:30
18 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Великолепная экскурсия с замечательным Анзором. Все рассказал, показал, напоил Нарзанами, накормил вкусно, везде пофоткал, поменял немного программу исходя из наших пожеланий и предпочтений. 12 часов прошли быстро и красочно. Спасибо огромной, эмоций получили море.
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
    Мы ездили на рассвете с гидом Маратом. Очень понравился гид, много знает о регионе, рассказывает действительно интересные вещи о природе,
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    лошадях, скотоводстве. Включает национальную музыку классную, шутит, подбадривает всех туристов. Сделает Вам отличные снимки, отлично водит. Рекомендую ехать именно на закате или рассвете, потому что просто днем наверное не так интересно. Рассвет сделал эту экскурсию уникальной для нас.

  • L
    Larisa
    4 июня 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Путешествие очень понравилось! Все было очень хорошо организовано! Увидели все что хотели и даже больше, останавливались в самых интересных, красивых
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    и иногда неожиданных местах. Погрузились в природу и животный мир Приэльбрусья. Путешествие было удобным и комфортным. Спасибо большое! Если еще раз придем, обязательно обратимся снова.

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Гид Алексей рассказывал много и интересно. Маршрут поменяли на Домбай, тк была до этого и на Эльбрусе и в Домбае. Все очень живописно. А Эльбрус видели с перевала
    Гид Алексей рассказывал много и интересно. Маршрут поменяли на Домбай, тк была до этого и наГид Алексей рассказывал много и интересно. Маршрут поменяли на Домбай, тк была до этого и наГид Алексей рассказывал много и интересно. Маршрут поменяли на Домбай, тк была до этого и наГид Алексей рассказывал много и интересно. Маршрут поменяли на Домбай, тк была до этого и наГид Алексей рассказывал много и интересно. Маршрут поменяли на Домбай, тк была до этого и наГид Алексей рассказывал много и интересно. Маршрут поменяли на Домбай, тк была до этого и на
  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
    Экскурсия длилась 6,5 часов, а могло бы быть и быстрее, некоторые остановки слишком долгие. Гид Марат не самый блестящий оратор,
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    но в целом рассказывает всё по делу, дозированно. Дорога действительно неровная, будьте готовы потрястись. Но самое главное – это обалденные виды 😍 ради них можно все стерпеть.

    Экскурсия длилась 6,5 часов, а могло бы быть и быстрее, некоторые остановки слишком долгие. Гид МаратЭкскурсия длилась 6,5 часов, а могло бы быть и быстрее, некоторые остановки слишком долгие. Гид МаратЭкскурсия длилась 6,5 часов, а могло бы быть и быстрее, некоторые остановки слишком долгие. Гид МаратЭкскурсия длилась 6,5 часов, а могло бы быть и быстрее, некоторые остановки слишком долгие. Гид Марат
  • М
    Марина
    29 мая 2024
    Ессентуки и Железноводск за 1 день
    Спасибо Арсену за увлекательное путешествие. Очень интересно рассказывает, не пожалели, что поехали с экскурсией.
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Джилы-Су - сокровище Приэльбрусья
    Поездка в урочище Джилы-Су превзошла все ожидания. Благодаря гиду Сергею она оказалась очень интересной и комфортной. Сергей сумел прекрасно рассказать
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    о всех достопримечательностях этого маршрута. Знакомство с Приэльбрусьем стало открытием и запоминающимся событием. Про организацию поездки: Сергей очень подробно рассказал о плане поездки, быстро и исчерпывающе отвечал на наши вопросы. Мастерство и аккуратность его вождения автомобиля заслуживают отдельной похвалы. Еще раз хотим поблагодарить Сергея за прекрасную поездку и надеемся на встречи на других маршрутах этого прекрасного края.

    Поездка в урочище Джилы-Су превзошла все ожидания. Благодаря гиду Сергею она оказалась очень интересной и комфортнойПоездка в урочище Джилы-Су превзошла все ожидания. Благодаря гиду Сергею она оказалась очень интересной и комфортнойПоездка в урочище Джилы-Су превзошла все ожидания. Благодаря гиду Сергею она оказалась очень интересной и комфортнойПоездка в урочище Джилы-Су превзошла все ожидания. Благодаря гиду Сергею она оказалась очень интересной и комфортнойПоездка в урочище Джилы-Су превзошла все ожидания. Благодаря гиду Сергею она оказалась очень интересной и комфортнойПоездка в урочище Джилы-Су превзошла все ожидания. Благодаря гиду Сергею она оказалась очень интересной и комфортнойПоездка в урочище Джилы-Су превзошла все ожидания. Благодаря гиду Сергею она оказалась очень интересной и комфортнойПоездка в урочище Джилы-Су превзошла все ожидания. Благодаря гиду Сергею она оказалась очень интересной и комфортной
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су
    Были вдвоём с дочкой (10 лет) на экскурсии 29 мая. Наш гид-водитель был Сергей. Машину вёл аккуратно, рассказывал материал интересно.
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    Нигде нас не торопил, останавливался и показывал лучшие места для съёмки. Перекусили в отличном кафе. Виды конечно просто захватывающие были по дороге. Дочке больше всего понравился водопад и суслики))) Эльбрус к сожалению от нас спрятался за облаками. Всем советую посетить эту экскурсию.

  • A
    Anna
    28 мая 2024
    Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
    Огромное спасибо за такое количество прекрасных моментов, эммоций и историй!!!! Все прошло замечательно!!!
  • А
    Александр
    28 мая 2024
    Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су
    Настоятельно рекомендую брать именно индивидуальную экскурсию. Дороговато, но оно того стоит. Выехали в начале октября 2023 года в 6 утра
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    и увидели кусочек рассвета. Маршрут составляем сами, остановки на фото где угодно в рамках правил пдд. Что смотреть не хочешь, то проезжаешь мимо. Можно хоть в живописных местах небольшой пикник организовать. Водителю Сергею от меня и мамы низкий поклон. Интересные рассказы, советы по лучшим точкам для фото и безопасное вождение. С ним поехал бы на любую экскурсию.

    Настоятельно рекомендую брать именно индивидуальную экскурсию. Дороговато, но оно того стоит. Выехали в начале октября 2023Настоятельно рекомендую брать именно индивидуальную экскурсию. Дороговато, но оно того стоит. Выехали в начале октября 2023Настоятельно рекомендую брать именно индивидуальную экскурсию. Дороговато, но оно того стоит. Выехали в начале октября 2023Настоятельно рекомендую брать именно индивидуальную экскурсию. Дороговато, но оно того стоит. Выехали в начале октября 2023Настоятельно рекомендую брать именно индивидуальную экскурсию. Дороговато, но оно того стоит. Выехали в начале октября 2023Настоятельно рекомендую брать именно индивидуальную экскурсию. Дороговато, но оно того стоит. Выехали в начале октября 2023Настоятельно рекомендую брать именно индивидуальную экскурсию. Дороговато, но оно того стоит. Выехали в начале октября 2023Настоятельно рекомендую брать именно индивидуальную экскурсию. Дороговато, но оно того стоит. Выехали в начале октября 2023Настоятельно рекомендую брать именно индивидуальную экскурсию. Дороговато, но оно того стоит. Выехали в начале октября 2023Настоятельно рекомендую брать именно индивидуальную экскурсию. Дороговато, но оно того стоит. Выехали в начале октября 2023

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Минеральные источники»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26
  1. Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
  2. Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
  3. Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су
  4. Джилы-Су: путешествие из Кисловодска
  5. На Эльбрус из Кисловодска: к высшей точке России
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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