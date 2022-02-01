В первый день тура желательно прибыть в Пятигорск самое позднее в 12.00, чтобы успеть самостоятельно пообедать и прийти на встречу с представителями нашей компании ориентировочно в 12.40 (в холе отеля).
От аэропорта Минеральные воды до Пятигорска ехать ориентировочно 30-40 минут. От ж/д – 15 мин.
Размещение в отеле (заселение с 14:00), вещи можно оставить в камере хранения в отеле.
Рекомендуем пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не будет.
Встреча в холле отеля с представителем.
Экскурсия по г. Пятигорску с посещением Лермонтовских мест: озеро «Провал», Эолова арфа, Академическая галерея, грот Лермонтова, Лермонтовские ванны, парк «Цветник», грот Дианы, Ресторация, место дуэли Лермонтова, подъем на гору Машук на канатной дороге (за доп. плату).
Экскурсия в «зеленую жемчужину» КМВ - Железноводск.
Возвращение\размещение в отеле г. Пятигорск.
Свободное время.
Канатная дорога и входные билеты в музей Лермонтова оплачиваются отдельно.
Завтрак (если предусмотрен, ланч-бокс).
Экскурсия в замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший сердца миллионов людей - в Приэльбрусье.
Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью.
Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха.
Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса.
Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол на поляне Азау.
С нее начинается подъем на Эльбрус.
В программу экскурсии входит посещение горы Чегет.
С горы Чегет открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз-Орун.
Обед на поляне Чегет или поляне Азау (доп. плата).
Возвращение в отель г. Пятигорск.
Свободное время.
Канатные дороги и экологический сбор оплачиваются отдельно.
Завтрак в отеле (если предусмотрен).
Экскурсия в одно из самых интересных мест на Земле – в Чегемское ущелье.
Чегемские водопады – одна из главных визитных карточек Кабардино-Балкарии, расположены в теснине Чегемского ущелья.
Местные жители говорят: кто в Чегеме не бывал, тот Кавказа не видал.
И действительно, в этом ущелье есть всё, чем по праву может гордиться Кабардино-Балкария: удивительной красоты горы, стремительные водопады и чистые горные реки.
Посещение Оздоровительного комплекса «Гедуко» с уникальными термальными источниками.
Термальные воды источника, как утверждают специалисты, обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами, усиливающими кровоснабжение органов и тканей.
Подобного вида воды рекомендованы для наружного применения при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, заболеваний нервной системы, гинекологические и кожные заболевания, заболевания сосудов.
Всего бассейнов на территории комплекса шесть, с температурой воды от +20 до +45 градусов.
Возвращение в Пятигорск.
Свободное время.
Въезд на термальный источник «Гедуко» оплачивается отдельно.
Завтрак (если предусмотрен, ланч бокс).
Экскурсия в известный горнолыжный курорт страны Домбай.
Домбай – это долина, по кругу ограниченная горами – типичный горный цирк.
Среди них и высочайшая точка Западного Кавказа – гора Домбай-Ульген («убитый зубр»), высота 4047 м над уровнем моря.
Подъем на канатных дорогах на высоту 3000 м (за доп. плату).
Обед на домбайской поляне (доп. плата) - остановка на реке Уллу - Муруджу - одна из самых чистых рек Европы.
Возвращение в отель г. Пятигорск.
Свободное время.
Завтрак в отеле (если предусмотрен).
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсию в Кисловодск Экскурсия в город Солнца Кисловодск.
Прогулка по аллеям курортного парка, одного из лучших на Северном Кавказе.
Осмотр известных достопримечательностей курорта: Каскадной лестницы, мостика Дамский каприз, Зеркального пруда, Стеклянной струи.
Посещение окрестностей Кисловодска – горы Кольцо, Медовых водопадов.
Гора Кольцо – это памятник природы, место, связанное с пребыванием М. Ю. Лермонтова на Кавказе.
Именно к ней он отправляет героев повести «Княжна Мэри» полюбоваться закатом солнца «сквозь каменное окошко».
Обед (доп. плата).
Таинственный спуск в Аликоновское ущелье приведет к великолепным искристым Медовым водопадам.
Над урочищем вблизи Медовых водопадов возвышается скала.
Указатель, с вершины которой открывается прекрасный вид.
Возвращение в Пятигорск.
Отъезд.
Завершение экскурсии в последний день тура в Пятигорске в 18.00, до аэропорта добираться 40-50 минут. Ориентировочно к 19.00 прибытие в аэропорт.
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Пятигорск.
В акции кэшбэка участвуют гостиницы: Искра, Машук, Интурист, Бештау.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Название отеля
|Стоимость
|Доплата за доп. сутки
|«Искра», 2-х местный улучшенный (косметич. ремонт, основное место душ, туалет, ТВ, холодильник (без питания)
|28 000
|3 400
|«Искра», 2-х местный улучшенный (косметич. ремонт, доп. место) душ, туалет, ТВ, холодильник (без питания)
|26 400
|4 350
|«Искра», 1-но местный улучшенный (косметич. ремонт) душ, туалет, ТВ, холодильник (без питания)
|32 600
|2 600
|«Искра», 2-х местный 1 категории (с евроремонтом, основное место) душ, туалет, ТВ, холодильник (без питания)
|30 500
|4 300
|«Искра», 2-х местный 1 категории (с евроремонтом, доп. место) душ, туалет, ТВ, холодильник (без питания)
|28 500
|5 650
|«Искра», 1-но местный 1 категории (с евроремонтом) душ, туалет, ТВ, холодильник (без питания)
|37 200
|3 350
|«Машук»**, 2-х местный стандартный (основное место) душ, туалет, ТВ, холодильник (завтрак включен)
|29 300
|4 100
|«Машук»**, 2-х местный стандартный (доп. место) душ, туалет, ТВ, холодильник (завтрак включен)
|26 900
|5 600
|«Машук»**, 1-но местный стандартный душ, туалет, ТВ, холодильник (завтрак включен)
|36 000
|3 400
|«Интурист»***, 2-х местный стандартный 1 категории душ, туалет, ТВ, холодильник (завтрак включен)
|34 300
|3 700
|«Интурист»***, 1-но местный стандартный 1 категории душ, туалет, ТВ, холодильник (завтрак включен)
|42 900
|3 300
|«Интурист»***, 2-х местный 2-х комнатный «Джуниор Сьют» (осн. место) душ, туалет, ТВ, холодильник (завтрак включен)
|37 800
|4 800
|«Интурист»***, 2-х местный 2-х комнатный «Джуниор Сьют» (доп. место) душ, туалет, ТВ, холодильник (завтрак включен)
|30 200
|5 800
|«Интурист»***, 1-но местный 2-х комнатный «Джуниор Сьют» душ, туалет, ТВ, холодильник (завтрак включен)
|49 400
|4 400
|«Бештау»***, 2-х местный стандартный (15 кв. м) душ, туалет, ТВ, холодильник (завтрак включен)
|36 800
|5 200
|«Бештау»***, 1-но местный стандартный (15 кв. м) душ, туалет, ТВ, холодильник (завтрак включен)
|47 000
|4 700
|«Бештау»***, 2-х местный «Комфорт» (18 кв. м, основное место) душ, туалет, ТВ, холодильник (завтрак включен)
|38 400
|5 700
|«Бештау»***, 2-х местный «Комфорт» (18 кв. м, доп. место) душ, туалет, ТВ, холодильник (завтрак включен)
|29 800
|6 700
|«Бештау»***, 1-но местный «Комфорт» (18 кв. м) душ, туалет, ТВ, холодильник (завтрак включен)
|52 800
|5 200
Отель «Машук» расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
Из светлых номеров открывается вид на горы. В числе удобств собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
Пансионат «Искра» расположен в историческом центре Пятигорска, в 300 м от площади Лермонтова и в 200 м от минеральных источников. До курортного парка и парка Цветник можно дойти за несколько минут. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.
В каждом номере есть балкон. Из окон открывается вид на горы и город. Все номера оснащены телевизором и холодильником.
В кафе отеля подают блюда европейской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки. Гости также могут заказать диетические блюда.
Гостям предлагаются различные физиотерапевтические процедуры, в том числе массаж и процедуры с минеральной водой. Стойка регистрации пансионата «Искра» работает круглосуточно. В распоряжении гостей помещения для совещаний, билетная касса и настольный теннис.
Расстояние до железнодорожного вокзала Пятигорска составляет 5 км, а до международного аэропорта Минеральные Воды — 20 км.
Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации.
Гостям отеля «Интурист» предлагается размещение в номерах с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.
В ресторане «Рандеву» предлагают блюда кавказской и европейской кухни.
В отеле гости смогут поиграть в бильярд.
Пятигорский центральный железнодорожный вокзал находится в 3 км от отеля «Интурист», а до аэропорта Минеральных Вод можно доехать за 25 минут. За дополнительную плату можно организовать трансфер.
Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.
Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.
В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Встреча с представителем туроператора в первый экскурсионный день в холе выбранной гостиницы с последующим выездом на экскурсию ориентировочно с 12.30 до 13.00 часов.
Точное время встречи с туристами будет указано в программе с таймингом, высланной за 1 неделю до начала тура на адрес электронной почты, с которой поступила заявка на тур.
Рекомендуется пообедать в первый день тура, перед отправлением на экскурсию по Пятигорску.
Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.
Последний день тура завершается ориентировочно в 18.00. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта.
По питанию:
· в пансионате «Искра» питание по туру для индивидуальных туристов не предусмотрено;
· в отеле «Машук» в стоимость проживания включен завтрак (континентальный);
· в гостинице «Интурист» в стоимость проживания включен завтрак («шведский стол»);
· в гостинице «Бештау» в стоимость проживания включен завтрак («шведский стол»).
· В ходе тура предполагаются ранние выезды на экскурсии (Эльбрус, Домбай, Кисловодск с окрестностями), поэтому вместо завтраков в гостиницах предлагается сухой паек.
Посадка на экскурсии для индивидуальных туристов осуществляется от входа в парк “Цветник”. До места посадки туристы добираются сами.
Это не сложно, так как, расстояние от пансионата “Искра” - 100 метров, от отеля "Машук" - 600 метров, от гостиницы “Интурист” – 10 мин пешком. От гостиницы “Бештау” лучше заказать такси.
На экскурсиях необходимо выполнять следующие правила безопасности:
1. Соблюдать общепринятые правила поведения и личной гигиены.
2. Соблюдать дисциплину, четко выполнять все указания экскурсовода и руководителя группы.
3. Соблюдать установленный и объявленный распорядок экскурсии, а также время, отпущенное для осмотра конкретного объекта посещения.
4. Отлучаться от группы только с разрешения экскурсовода и руководителя группы.
5. Приобретать и употреблять продукты питания только после согласования с руководителем группы.
6. В весеннее и летнее время проводить личный визуальный осмотр на предмет обнаружения клещей.
7. Внимательно слушать экскурсовода.
Техника безопасности на экскурсионных объектах:
1. При посещении смотровых площадок не выходить за установленные ограждения.
2. При посещении производственных помещений держаться группой. Не подходить к движущимся и вращающимся механизмам. Беречь глаза от пыли. С территории предприятий ничего не выносить.
3. Быть осторожным, беречь глаза от мелкой каменной крошки и пальцы рук.
4. Не разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить к электропроводам, неогороженным краям оврагов, обрывов и т. д.
Во время автобусной экскурсии:
1. Туристы обязаны бережно обращаться с имеющимся оборудованием салона автобуса
2. Посадка в автобус производится только по команде руководителя, на места, указанные руководителем.
3. Ручная кладь туристов располагается в специально отведенном месте (под сиденьем, на верхней полке и др.). Запрещается располагать сумки или иные вещи туристов в проходах. В целях безопасности проход должен быть свободным.
4. Перед началом движения автобуса экскурсант обязуется пристегнуться ремнями безопасности и не расстегивать их до полной остановки автобуса или разрешения сопровождающего лица (экскурсовода).
5. Запрещено вставать со своих мест и ходить по салону во время движения автобуса.
6. Запрещено открывать окна без разрешения водителя.
7. Запрещается отвлекать водителей во время движения. Все Ваши вопросы решит экскурсовод или старший группы.
8. Запрещено выставлять какие-либо части тела, а также выбрасывать мусор в открытые окна автобуса.
9. Во время движения автобуса запрещается распивать любые напитки и кушать.
10. В случае появления признаков укачивания или тошноты необходимо сразу сообщить сопровождающему лицу или экскурсоводу.
11. Во время остановки автобуса не вставать с мест до полной остановки автобуса и особого распоряжения руководителя группы. Выходить из автобуса можно только после экскурсовода и руководителя группы.
12. Покидая своё место во время стоянки, спинку кресла необходимо вернуть в первоначальное положение.
13. При выходе из автобуса не следует толпиться, выходить аккуратно по одному человеку.
14. Выход из автобуса производится через переднюю дверь. После выхода из автобуса не разбредаться, собраться в указанном месте и следовать указаниям экскурсовода (сопровождающего лица).
15. При возвращении в автобус необходимо занимать те места, на которых сидели до выхода из него.
16. Вы входите в чистый автобус. Выйти Вы должны из чистого автобуса. В связи с этим в автобусе запрещается оставлять мусор, грызть семечки, оставлять пустые бутылки, фантики, очистки от фруктов.
17. В АВТОБУСАХ НЕ КУРЯТ!
18. Во время экстренного торможения необходимо упереться ногами и руками во впереди стоящее кресло.
19. В случае аварии чётко выполнять инструкции водителя и руководителя группы.
Во время пешеходной экскурсии:
1. Во время движения по улице необходимо идти компактной группой, не мешая другим пешеходам.
2. Проезжую часть улицы необходимо переходить только в установленных для этих мест с соблюдением дорожного движения и по команде руководителя группы или экскурсовода.
Общие меры предосторожности:
1. Сумочки и кошельки надо держать крепко в руках, а не на плече.
2. Паспорт желательно хранить отдельно от денег.
3. Не оставляйте на виду ценные вещи, дамские сумочки, фото-видео аппаратуру.
4. Не оставляйте вещи без присмотра во время посещения экскурсионных объектов.
5. Для защиты от солнца используйте головные уборы и солнцезащитные очки.
6. Если Вы почувствовали себя плохо, необходимо немедленно сообщить об этом руководителю группы или экскурсоводу.
7. Обращайте внимание на состояние здоровья и поведение участников экскурсии, немедленно сообщайте руководителю группы или экскурсоводу о первых признаках нездоровья или отсутствия участника экскурсии.
8. Если Вы отстали от группы, немедленно свяжитесь с руководителем группы или другим участником мероприятия. Если не удается связаться, обратитесь в государственное учреждение: музей, милицию, ближайшее образовательное учреждение.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Место посадки туристов на экскурсии: вход в парк «Цветник».
Заезд за туристами в гостиницы не предусмотрен!
Расстояние от гостиниц до места посадки:
По питанию:
Обеды и ужины за дополнительную плату.