Вас ждут увлекательные экскурсии в горные курорты Домбая, Приэльбрусья, в Чегемское ущелье, купание в термальных источниках, а знакомство с национальной кухней и традициями навсегда сделает вас приверженцами гостеприимного Кавказа.
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Программа тура по дням
Пятигорск и Железноводск
Приезд в г. Пятигорск.
Размещение в отеле (заселение с 14:00), вещи можно оставить в камере хранения в отеле.
Рекомендуем пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не будет.
Встреча в холле отеля с представителем компании.
Экскурсия по г. Пятигорску с посещением Лермонтовских мест: озеро «Провал», Эолова арфа, Академическая галерея, грот Лермонтова, Лермонтовские ванны, парк «Цветник», грот Дианы, Ресторация, место дуэли Лермонтова.
Экскурсия в «зеленую жемчужину» КМВ — Железноводск.
Возвращение\размещение в отеле г. Пятигорск.
Свободное время.
Приэльбрусье
Завтрак (если предусмотрен, ланч-бокс).
Экскурсия в замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший сердца миллионов людей — в Приэльбрусье.
Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью.
Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха.
Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса.
Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол на поляне Азау.
С нее начинается подъем на Эльбрус.
В программу экскурсии входит посещение горы Чегет.
С горы Чегет открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз-Орун.
Обед на поляне Чегет или поляне Азау (доп. плата)
Возвращение в отель г. Пятигорск.
Свободное время.
Дополнительные расходы: канатные дороги в Приэльбрусье – 2500 руб. /чел./все очереди (1000 руб. /чел./на Чегет, 1600 руб. /чел./на Эльбрус), экологический сбор в Приэльбрусье – 200 руб. /чел.
Чегемское ущелье
Завтрак в отеле (если предусмотрен).
Экскурсия в одно из самых интересных мест на Земле – в Чегемское ущелье.
Чегемские водопады — одна из главных визитных карточек Кабардино-Балкарии, расположены в теснине Чегемского ущелья.
Местные жители говорят: кто в Чегеме не бывал, тот Кавказа не видал.
И действительно, в этом ущелье есть всё, чем по праву может гордиться Кабардино-Балкария: удивительной красоты горы, стремительные водопады и чистые горные реки.
Посещение оздоровительного комплекса «Гедуко» с уникальными термальными источниками.
Термальные воды источника, как утверждают специалисты, обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами, усиливающими кровоснабжение органов и тканей.
Подобного вида воды рекомендованы для наружного применения при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, заболеваний нервной системы, гинекологические и кожные заболевания, заболевания сосудов.
Всего бассейнов на территории комплекса шесть, с температурой воды от +20 до +45 градусов.
Возвращение в отель г. Пятигорск.
Свободное время.
Въезд на термальный источник «Гедуко» оплачивается отдельно.
Домбай
Завтрак (если предусмотрен, ланч бокс).
Экскурсия в известный горнолыжный курорт страны Домбай.
Домбай – это долина, по кругу ограниченная горами — типичный горный цирк.
Среди них и высочайшая точка Западного Кавказа — гора Домбай-Ульген («убитый зубр»), высота 4047 м над уровнем моря.
Подъем на канатных дорогах на высоту 3000 м (за доп. плату 2 000 руб. /чел).
Обед на Домбайской поляне (доп. плата).
Остановка на реке Уллу-Муруджу — одна из самых чистых рек Европы.
Возвращение в отель г. Пятигорск.
Свободное время.
Кисловодск
Завтрак в отеле (если предусмотрен).
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсию в Кисловодск.
Экскурсия в город Солнца Кисловодск.
Прогулка по аллеям курортного парка, одного из лучших на Северном Кавказе.
Осмотр известных достопримечательностей курорта: Каскадной лестницы, мостика Дамский каприз, Зеркального пруда, Стеклянной струи.
Посещение окрестностей Кисловодска — горы Кольцо, Медовых водопадов.
Гора Кольцо — это памятник природы, место, связанное с пребыванием М. Ю. Лермонтова на Кавказе.
Именно к ней он отправляет героев повести «Княжна Мэри» полюбоваться закатом солнца «сквозь каменное окошко».
Обед (доп. плата).
Таинственный спуск в Аликоновское ущелье приведет к великолепным искристым Медовым водопадам.
Над урочищем вблизи Медовых водопадов возвышается скала Указатель, с вершины которой открывается прекрасный вид.
Возвращение в Пятигорск.
Отъезд.
Дополнительные расходы: входной билет на территорию Медовых водопадов – 100 руб. /чел.
Завершение экскурсии в последний день тура в Пятигорске в 17:30, до аэропорта добираться 40-50 минут.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Пятигорске.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Название отеля
|Стоимость
|Доп. сутки за номер
|2-мест. / 1-мест. /доп. место
|2-мест. / 1-мест. / доп. место
|«Искра», улучшенный (без завтрака)
|38100/46150/35750
|5800/4450/2450
|«Искра», 1 категории (без завтрака)
|41250/50350/38650
|7000/5250/3000
|Машук»**, номер «Стандарт»
(завтрак включен)
|37850/47450/33700
|5700/4700/2050
«Интурист»***, номер «Стандарт»
(завтрак включен)
|39650/51650
|6400/5500/-
|Интурист»***, 2-х комнатный «Джуниор Сьют» (завтрак включен)
|43300/59950/31350
|7800/7100/1600
|«Бугарь»****, номер стандарт (завтрак включен)
|39950/52650/30850
|6500/5700/1500
|«Бештау»***, номер стандарт (завтрак включен)
|42250/57850
|7400/6700/-
|«Бештау»***, номер «Комфорт» (завтрак включен)
|44850/63050/34450
|8400/7700/2200
Стоимость дополнительных суток в отеле «Машук» и в отеле «Бештау» может меняться в зависимости от дат заезда.
Варианты проживания
Отель «Машук»
Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.
Отель «Интурист»
Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации. В ресторане «Рандеву» предлагают блюда кавказской и европейской кухни. В отеле гости смогут поиграть в бильярд.
Пятигорский центральный железнодорожный вокзал находится в 3 км от отеля «Интурист», а до аэропорта Минеральных Вод можно доехать за 25 минут. За дополнительную плату можно организовать трансфер.
В номере: размещение с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.
Отель «Бештау»
Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.
Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.
В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.
Парк-отель «Бугарь»
Отель «Бугарь» с баром и общим лаунджем расположен в Пятигорске. В отеле работают ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер. На всей территории можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. На территории обустроена бесплатная частная парковка.
Номера оснащены кондиционером, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с душем, письменный стол и чайник. Предоставляются полотенца и постельное белье.
Ежедневно для гостей сервируют континентальный завтрак.
Кисловодск находится в 32 км от отеля «Бугарь», а Минеральные Воды — в 21 км. Расстояние до международного аэропорта Минеральные Воды составляет 21 км.
Пансионат «Искра»
Пансионат «Искра» расположен в историческом центре Пятигорска, в 300 м от площади Лермонтова и в 200 м от минеральных источников. До курортного парка и парка Цветник можно дойти за несколько минут. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.
В каждом номере есть балкон. Из окон открывается вид на горы и город. Все номера оснащены телевизором и холодильником.
В кафе отеля подают блюда европейской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки. Гости также могут заказать диетические блюда.
Гостям предлагаются различные физиотерапевтические процедуры, в том числе массаж и процедуры с минеральной водой. Стойка регистрации пансионата «Искра» работает круглосуточно. В распоряжении гостей помещения для совещаний, билетная касса и настольный теннис.
Расстояние до железнодорожного вокзала Пятигорска составляет 5 км, а до международного аэропорта Минеральные Воды — 20 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе
- Завтраки (если предусмотрены):в пансионате "Искра" питание по туру для индивидуальных туристов не предусмотренов отеле "Машук" в стоимость проживания включен завтрак (континентальный) в гостинице "Интурист" в стоимость проживания включен завтрак ("шведский стол") в гостинице "Бештау" в стоимость проживания включен завтрак ("шведский стол"). В ходе тура предполагаются ранние выезды на экскурсии (Эльбрус, Домбай), поэтому вместо завтраков в гостиницах предлагается сухой паек
- В пансионате «Искра» питание по туру для индивидуальных туристов не предусмотрено
- В отеле «Машук» в стоимость проживания включен завтрак (континентальный)
- В гостинице "Интурист" в стоимость проживания включен завтрак ("шведский стол")
- В гостинице "Бештау" в стоимость проживания включен завтрак ("шведский стол")
- В ходе тура предполагаются ранние выезды на экскурсии (Эльбрус, Домбай), поэтому вместо завтраков в гостиницах предлагается сухой паек
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды / г. Пятигорска и обратно
- Питание, не предусмотренное программой
- Трансфер: ж/д вокзал Пятигорска - гостиница - 300 руб. /машина/в одну сторонуаэропорт (ж/д вокзал) Минеральные Воды - Пятигорск, гостиница - 1600 руб. /машина/в одну сторону
- Ж/д вокзал Пятигорска - гостиница - 300 руб. /машина/в одну сторону
- Аэропорт (ж/д вокзал) Минеральные Воды - Пятигорск, гостиница - 1600 руб. /машина/в одну сторону
- Канатная дорога на г. Машук - 360 руб. /чел. (не входит в программу, посещение в свободное время)
- Музей М.Ю. Лермонтова: взр. - только домик 150 руб. (250 руб. по всему музею) дет. - только домик 100 руб. (150 руб. по всему музею)
- Взр. - только домик 150 руб. (250 руб. по всему музею)
- Дет. - только домик 100 руб. (150 руб. по всему музею)
- Канатные дороги в Домбае - 2 000 руб. /чел. /все очереди
- Входной билет на территорию Медовых водопадов - 100 руб. /чел
- Въезд на термальный источник «Гедуко» - 300 руб. /чел
- Канатные дороги в Приэльбрусье - 2500 руб. /чел. /все очереди (1000 руб. /чел. /на Чегет, 1600 руб. /чел. /на Эльбрус)
- Экологический сбор в Приэльбрусье - 200 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы, необходимые в поездку (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС);
- удобную одежду по сезону + теплую одежду для посещения Приэльбрусья и Домбая;
- удобную спортивную обувь;
- плащ-дождевик или зонтик;
- солнцезащитные очки и крем;
- купальники и наряды для фотосессий;
- личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
- деньги на личные цели;
Обратите внимание, что регион многоконфессиональный. На небольшой территории проживают люди разных вероисповеданий, со своей уникальной историей, своими традициями и порядками. Будьте толерантны в отношении обычаев кавказских народов. Посещая республики Северного Кавказа, не забывайте о внешнем виде. При посещении святых мест – головные уборы, закрытые плечи, ноги. Не рекомендуется в теплый период оголение рук, короткие юбки, для мужчин – шорты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие правила безопасности нужно соблюдать на экскурсиях?
На экскурсиях необходимо выполнять следующие правила безопасности:
- Соблюдать общепринятые правила поведения и личной гигиены.
- Соблюдать дисциплину, четко выполнять все указания экскурсовода и руководителя группы.
- Соблюдать установленный и объявленный распорядок экскурсии, а также время, отпущенное для осмотра конкретного объекта посещения.
- Отлучаться от группы только с разрешения экскурсовода и руководителя группы.
- Приобретать и употреблять продукты питания только после согласования с руководителем группы.
- В весеннее и летнее время проводить личный визуальный осмотр на предмет обнаружения клещей.
- Внимательно слушать экскурсовода.
Техника безопасности на экскурсионных объектах:
- При посещении смотровых площадок не выходить за установленные ограждения.
- При посещении производственных помещений держаться группой. Не подходить к движущимся и вращающимся механизмам. Беречь глаза от пыли. С территории предприятий ничего не выносить.
- Быть осторожным, беречь глаза от мелкой каменной крошки и пальцы рук.
- Не разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить к электропроводам, неогороженным краям оврагов, обрывов и т. д.
Во время автобусной экскурсии:
- Туристы обязаны бережно обращаться с имеющимся оборудованием салона автобуса.
- Посадка в автобус производится только по команде руководителя, на места, указанные руководителем.
- Ручная кладь туристов располагается в специально отведенном месте (под сиденьем, на верхней полке и др.). Запрещается располагать сумки или иные вещи туристов в проходах. В целях безопасности проход должен быть свободным.
- Перед началом движения автобуса экскурсант обязуется пристегнуться ремнями безопасности и не расстегивать их до полной остановки автобуса или разрешения сопровождающего лица (экскурсовода).
- Запрещено вставать со своих мест и ходить по салону во время движения автобуса.
- Запрещено открывать окна без разрешения водителя.
- Запрещается отвлекать водителей во время движения. Все Ваши вопросы решит экскурсовод или старший группы.
- Запрещено выставлять какие-либо части тела, а также выбрасывать мусор в открытые окна автобуса.
- Во время движения автобуса запрещается распивать любые напитки и кушать.
- В случае появления признаков укачивания или тошноты необходимо сразу сообщить сопровождающему лицу или экскурсоводу.
- Во время остановки автобуса не вставать с мест до полной остановки автобуса и особого распоряжения руководителя группы. Выходить из автобуса можно только после экскурсовода и руководителя группы.
- Покидая своё место во время стоянки, спинку кресла необходимо вернуть в первоначальное положение.
- При выходе из автобуса не следует толпиться, выходить аккуратно по одному человеку.
- Выход из автобуса производится через переднюю дверь. После выхода из автобуса не разбредаться, собраться в указанном месте и следовать указаниям экскурсовода (сопровождающего лица).
- При возвращении в автобус необходимо занимать те места, на которых сидели до выхода из него.
- Вы входите в чистый автобус. Выйти Вы должны из чистого автобуса. В связи с этим в автобусе запрещается оставлять мусор, грызть семечки, оставлять пустые бутылки, фантики, очистки от фруктов.
- В автобусах не курят.
- Во время экстренного торможения необходимо упереться ногами и руками во впереди стоящее кресло.
- В случае аварии чётко выполнять инструкции водителя и руководителя группы.
Во время пешеходной экскурсии:
- Во время движения по улице необходимо идти компактной группой, не мешая другим пешеходам.
- Проезжую часть улицы необходимо переходить только в установленных для этих мест с соблюдением дорожного движения и по команде руководителя группы или экскурсовода.
Общие меры предосторожности:
- Сумочки и кошельки надо держать крепко в руках, а не на плече.
- Паспорт желательно хранить отдельно от денег.
- Не оставляйте на виду ценные вещи, дамские сумочки, фото-видео аппаратуру.
- Не оставляйте вещи без присмотра во время посещения экскурсионных объектов.
- Для защиты от солнца используйте головные уборы и солнцезащитные очки.
- Если Вы почувствовали себя плохо, необходимо немедленно сообщить об этом руководителю группы или экскурсоводу.
- Обращайте внимание на состояние здоровья и поведение участников экскурсии, немедленно сообщайте руководителю группы или экскурсоводу о первых признаках нездоровья или отсутствия участника экскурсии.
- Если Вы отстали от группы, немедленно свяжитесь с руководителем группы или другим участником мероприятия. Если не удается связаться, обратитесь в государственное учреждение: музей, милицию, ближайшее образовательное учреждение.
Во сколько и где начало и окончание тура?
Встреча с представителем туроператора в первый экскурсионный день происходит в холле гостиницы проживания согласно следующему расписанию:
- Отель «Бугарь» – 12.50;
- Отель «Бештау» – 13.10;
- Пансионат «Искра» – 13.20;
- Отель «Машук» – 13.25;
- Отель «Интурист» – 13.35.
Сразу после организационной встречи начинается экскурсионная программа, поэтому необходимо быть готовыми к ее посещению. Просьба приходить на встречу точно в назначенное время.
Рекомендуется пообедать в первый день тура, перед отправлением на экскурсию по Пятигорску.
Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.
Последний день тура завершается ориентировочно в 17.30. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта.
Туристская компания оставляет за собой право менять время выезда последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе отелей на равноценные.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Обращайтесь в службу поддержки.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Проблем с организацией не возникало, все без заминок. Гостиница Машук была комфортной, персонал доброжелательный, завтраки с большим ассортиментом. Сам тур интересный, познавательный и насыщенный с большим спектром впечатлений. За 5 дней я побывала в 2х республиках, 3х городах-курортах, проездом ознакомилась с множеством разных селений. И конечно же гооооры. разные, величественные, прекрасные. Ущелья, водопады, каньёны, вкусные местные блюда, и конечно Эльбрус. Эльбрус был разным, и солнечным, и пасмурным, показал все своё величее и мощь. Впечатлений масса и все они положительные.
Очень многое в каждой экскурсии зависит от гида. Все гиды, что были с нами эти 5 дней интересно рассказывали и увлекали группу. Но особенно хочется отметить гида Алёну. Она провела с нашей группой два первых дня тура и просто завораживала всю группу огромным количеством полезной, увлекательной информации по теме, а так же поделилась огромным зарядом бодрости и позитива.
Я осталась очень довольна поездкой. Даже спустя год воспоминания будто вчера. Спасибо!