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то можно увидеть эльбрус) с Машука открывается отличная панорама всего города. Потрясающий фуд-корт «Кухни мира» у верхнего рынка. И сам рынок классный, цены адекватные и все чисто. Второй день был тур на Домбай. Минусом было то что водитель засыпал прямо во время вождения. Но после небольшой обеденной остановки, все таки без приключений и чп довез нас до места назначения. Про Домбай скажу коротко: это надо видеть. Третий день был в Кисловодске, водитель был настолько обходительный и аккуратный что мы с подругой почувствовали себя принцессами)) подавал руку, открывал двери, добродушно шутил и общался. В этот день мы посетили парк Кисловодска и даже при плохой погоде он произвел положительное впечатление, чайный домик по пути на медовые водопады удивит редкими вареньями и чаями. Рядом паслись лошади это выглядело очень красиво, при лучших погодных условиях устраивают конные прогулки. Вообщем, всем довольны очень рады) спасибо