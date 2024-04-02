Туры на медовые водопады из Кисловодска

Найдено 4 тура в категории «Медовые водопады» в Кисловодске, цены от 15 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Начало: Г. Пятигорск
«Посмотрим на знаменитую Рим-гору по дороге к Медовым водопадам, образованных потоком реки в гранитах Скалистого хребта, спуск в каньон реки оставит неизгладимое впечатление своей сумрачностью и таинственностью»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 17 550 за человека
Три счастливых дня на Кавказе. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Три счастливых дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Начало: Минеральные Воды
«08:30 Выезд на экскурсию Кисловодск (Гора Кольцо, Медовые Водопады (доп»
21 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 15 000 за человека
Кавказская мозаика. Зимнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Кавказская мозаика. Зимнее путешествие
Начало: г. Пятигорск
«Посещение окрестностей Кисловодска — горы Кольцо, Медовых водопадов»
4 дек в 10:00
11 дек в 10:00
от 38 100 за человека
Нарзанные выходные в Кисловодске и окрестностях: Бермамыт, Джилы-Су и 9 водопадов
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Нарзанные выходные в Кисловодске и окрестностях: Бермамыт, Джилы-Су и 9 водопадов
Встретить рассвет с видом на Эльбрус, разделить пикник с сусликами и попробовать «напиток богатырей»
Начало: г. Кисловодск, место и время по договорённости
«Восхитимся Медовыми водопадами и 30-метровым в ущелье Джилы-Су»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
33 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    2 апреля 2024
    Кавказская мозаика. Зимнее путешествие
    Солнце, горы, местные вкусняшки, яркие фотографии - все великолепно, спасибо.
    Солнце, горы, местные вкусняшки, яркие фотографии - все великолепно, спасибо
  • А
    Анастасия
    22 февраля 2024
    Кавказская мозаика. Зимнее путешествие
    Большое вам спасибо за организацию данной поездки, все просто отлично.
  • А
    Анастасия
    26 июня 2023
    Три счастливых дня на Кавказе. Экскурсионный тур
    Тур очень интересный, насыщенный! Автобусы чистые! Но отсутствие микрофонов у экскурсоводов на улице, это большой огромный минус! У горных рек и у водопадов мы не слышали ничего, подслушивали у гидов других компаний которые рассказывали с микрофоном!
    Тур очень интересный, насыщенный! Автобусы чистые! Но отсутствие микрофонов у экскурсоводов на улице, это большой огромныйТур очень интересный, насыщенный! Автобусы чистые! Но отсутствие микрофонов у экскурсоводов на улице, это большой огромныйТур очень интересный, насыщенный! Автобусы чистые! Но отсутствие микрофонов у экскурсоводов на улице, это большой огромныйТур очень интересный, насыщенный! Автобусы чистые! Но отсутствие микрофонов у экскурсоводов на улице, это большой огромный
  • Р
    Раиса
    26 июня 2023
    Три счастливых дня на Кавказе. Экскурсионный тур
    Тур хороший. Сухой паек не нужен. Лучше шведский стол. Мебель в гостинице Машук очень старая. В частности матрас на кровати провалившейся. Трудно на таком спать 202 номер.
  • В
    Виктория
    25 мая 2023
    Три счастливых дня на Кавказе. Экскурсионный тур
    Отличный тур, все продумано до мелочей. Потрясающие места и интересные экскурсии. Организация на высшем уровне.
  • А
    Алена
    15 мая 2023
    Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
    Очень довольны. Ездили с подругой. 1-й день гуляли по Пятигорску, посетили место дуэли Лермонтова, гору Машук (если застать хорошую погоду
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    то можно увидеть эльбрус) с Машука открывается отличная панорама всего города. Потрясающий фуд-корт «Кухни мира» у верхнего рынка. И сам рынок классный, цены адекватные и все чисто. Второй день был тур на Домбай. Минусом было то что водитель засыпал прямо во время вождения. Но после небольшой обеденной остановки, все таки без приключений и чп довез нас до места назначения. Про Домбай скажу коротко: это надо видеть. Третий день был в Кисловодске, водитель был настолько обходительный и аккуратный что мы с подругой почувствовали себя принцессами)) подавал руку, открывал двери, добродушно шутил и общался. В этот день мы посетили парк Кисловодска и даже при плохой погоде он произвел положительное впечатление, чайный домик по пути на медовые водопады удивит редкими вареньями и чаями. Рядом паслись лошади это выглядело очень красиво, при лучших погодных условиях устраивают конные прогулки. Вообщем, всем довольны очень рады) спасибо

    Очень довольны. Ездили с подругой. 1-й день гуляли по Пятигорску, посетили место дуэли Лермонтова, гору МашукОчень довольны. Ездили с подругой. 1-й день гуляли по Пятигорску, посетили место дуэли Лермонтова, гору МашукОчень довольны. Ездили с подругой. 1-й день гуляли по Пятигорску, посетили место дуэли Лермонтова, гору МашукОчень довольны. Ездили с подругой. 1-й день гуляли по Пятигорску, посетили место дуэли Лермонтова, гору МашукОчень довольны. Ездили с подругой. 1-й день гуляли по Пятигорску, посетили место дуэли Лермонтова, гору МашукОчень довольны. Ездили с подругой. 1-й день гуляли по Пятигорску, посетили место дуэли Лермонтова, гору МашукОчень довольны. Ездили с подругой. 1-й день гуляли по Пятигорску, посетили место дуэли Лермонтова, гору МашукОчень довольны. Ездили с подругой. 1-й день гуляли по Пятигорску, посетили место дуэли Лермонтова, гору МашукОчень довольны. Ездили с подругой. 1-й день гуляли по Пятигорску, посетили место дуэли Лермонтова, гору МашукОчень довольны. Ездили с подругой. 1-й день гуляли по Пятигорску, посетили место дуэли Лермонтова, гору Машук
  • В
    Василий
    19 февраля 2023
    Кавказская мозаика. Зимнее путешествие
    Добрый день! Необыкновенный тур! За 5 дней получаешь возможность увидеть все основные красоты Кавказа. Отдельно хочу сказать спасибо Куратору Виктории и
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    гидам Александру, Полине, Алене, Виктории - те знания, которыми вы делитесь с туристами - бесценны! История региона, быт и культура народов, уникальность мест и локации в целом - я получил столько интересной информации доступным языком, равноценной прочтению нескольких книг. Отдельно хочу заметить, что гиды всегда были рядом, подсказывали и терпели все прихоти и особенности отечественного туриста! Спасибо! До встречи летом) P.S. Стрежемент не похож на Ягерместер, но тоже вкусный)

    Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!
  • Е
    Елена
    1 июля 2022
    Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
    Юлия, хочу поблагодарить Вас. Все было замечательно! Отдых удался! Большое спасибо! Успехов Вам в вашей работе!
  • Е
    Елена
    28 июня 2022
    Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
    Очень интересный и познавательный тур. Изобилие красок и хорошего настроения.

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Медовые водопады»

Самые популярные туры этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
  2. Три счастливых дня на Кавказе. Экскурсионный тур
  3. Кавказская мозаика. Зимнее путешествие
  4. Нарзанные выходные в Кисловодске и окрестностях: Бермамыт, Джилы-Су и 9 водопадов
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Плато Бермамыт
  3. Нарзанная галерея
  4. Медовые водопады
  5. Кисловодский парк
  6. Приэльбрусье
  7. Джилы-су
  8. Храм Тхаба-Ерды
  9. Голубое озеро
  10. Чегемское ущелье
Сколько стоит тур в Кисловодске в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Медовые водопады" можно забронировать 4 тура от 15 000 до 38 100. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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