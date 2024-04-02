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Авторский тур
3 дня
Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Начало: Г. Пятигорск
«Посмотрим на знаменитую Рим-гору по дороге к Медовым водопадам, образованных потоком реки в гранитах Скалистого хребта, спуск в каньон реки оставит неизгладимое впечатление своей сумрачностью и таинственностью»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 17 550₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Три счастливых дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Начало: Минеральные Воды
«08:30 Выезд на экскурсию Кисловодск (Гора Кольцо, Медовые Водопады (доп»
21 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 15 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Кавказская мозаика. Зимнее путешествие
Начало: г. Пятигорск
«Посещение окрестностей Кисловодска — горы Кольцо, Медовых водопадов»
4 дек в 10:00
11 дек в 10:00
от 38 100₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Нарзанные выходные в Кисловодске и окрестностях: Бермамыт, Джилы-Су и 9 водопадов
Встретить рассвет с видом на Эльбрус, разделить пикник с сусликами и попробовать «напиток богатырей»
Начало: г. Кисловодск, место и время по договорённости
«Восхитимся Медовыми водопадами и 30-метровым в ущелье Джилы-Су»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
33 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина2 апреля 2024Солнце, горы, местные вкусняшки, яркие фотографии - все великолепно, спасибо.
- ААнастасия22 февраля 2024Большое вам спасибо за организацию данной поездки, все просто отлично.
- ААнастасия26 июня 2023Тур очень интересный, насыщенный! Автобусы чистые! Но отсутствие микрофонов у экскурсоводов на улице, это большой огромный минус! У горных рек и у водопадов мы не слышали ничего, подслушивали у гидов других компаний которые рассказывали с микрофоном!
- РРаиса26 июня 2023Тур хороший. Сухой паек не нужен. Лучше шведский стол. Мебель в гостинице Машук очень старая. В частности матрас на кровати провалившейся. Трудно на таком спать 202 номер.
- ВВиктория25 мая 2023Отличный тур, все продумано до мелочей. Потрясающие места и интересные экскурсии. Организация на высшем уровне.
- ААлена15 мая 2023Очень довольны. Ездили с подругой. 1-й день гуляли по Пятигорску, посетили место дуэли Лермонтова, гору Машук (если застать хорошую погоду
- ВВасилий19 февраля 2023Добрый день! Необыкновенный тур! За 5 дней получаешь возможность увидеть все основные красоты Кавказа. Отдельно хочу сказать спасибо Куратору Виктории и
- ЕЕлена1 июля 2022Юлия, хочу поблагодарить Вас. Все было замечательно! Отдых удался! Большое спасибо! Успехов Вам в вашей работе!
- ЕЕлена28 июня 2022Очень интересный и познавательный тур. Изобилие красок и хорошего настроения.
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Медовые водопады»
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Сколько стоит тур в Кисловодске в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Медовые водопады" можно забронировать 4 тура от 15 000 до 38 100. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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