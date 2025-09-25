Кавказские выходные. Экскурсионный тур осенью
Начало: Минеральные Воды
25 сен в 10:00
23 окт в 10:00
22 000 ₽ за человека
-
26%
Тур в мини-группе: Архыз и Домбай (1 ночь в горах)
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
Расписание: Выезд в 6.00-7.30 каждый день
Завтра в 06:00
25 сен в 06:00
8880 ₽
12 000 ₽ за человека
-
30%
Поездка в Архыз и Домбай в мини-группе (1 ночь в отеле в горах)
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
Завтра в 07:00
27 сен в 07:00
9030 ₽
12 900 ₽ за человека
