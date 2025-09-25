Мои заказы

Туры на микроавтобусе в Кисловодске с гидом по низким ценам

Найдено 3 тура в категории «На микроавтобусе» в Кисловодске, цены от 8880 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Кавказские выходные. Экскурсионный тур осенью
На автобусе
На микроавтобусе
4 дня
3 отзыва
Кавказские выходные. Экскурсионный тур осенью
Начало: Минеральные Воды
25 сен в 10:00
23 окт в 10:00
22 000 ₽ за человека
Тур в мини-группе: Архыз и Домбай (1 ночь в горах)
На микроавтобусе
2 дня
-
26%
Тур в мини-группе: Архыз и Домбай (1 ночь в горах)
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
Расписание: Выезд в 6.00-7.30 каждый день
Завтра в 06:00
25 сен в 06:00
8880 ₽12 000 ₽ за человека
Поездка в Архыз и Домбай в мини-группе (1 ночь в отеле в горах)
На микроавтобусе
2 дня
-
30%
Поездка в Архыз и Домбай в мини-группе (1 ночь в отеле в горах)
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
Завтра в 07:00
27 сен в 07:00
9030 ₽12 900 ₽ за человека

Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Эльбрус
  2. Медовые водопады
  3. Плато Бермамыт
  4. Кисловодский парк
  5. Приэльбрусье
  6. Джилы-су
  7. Уллу-Муруджу
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Храм Тхаба-Ерды
  10. Голубое озеро
Сколько стоит тур в Кисловодске в сентябре 2025
Сейчас в Кисловодске в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 тура от 8880 до 22 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Наш сайт предлагает вам заказать туры на микроавтобусе в Кисловодске с профессиональным гидом по низким ценам. Гиды предоставят вам максимум полезной информации о достопримечательностях Кисловодска и помогут вам в полноценном путешествии в 2025 году!