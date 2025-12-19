Мои заказы

Кисловодск с высоты птичьего полёта: ущелья и смотровые в горах

Побывать на лучших обзорных площадках и сложить цельную картину города и Кисловодской котловины
Это маршрут с акцентом на пейзажи, историю и географию — когда город, горы и парк складываются в единое целое. Вы посмотрите на Кисловодск сверху — с разных сторон и на разных высотах.

Поймёте, почему здесь сформировался особый климат, увидите следы динозавров в ущелье, где бывал Лермонтов, и оцените лучшие виды на Эльбрус с самой высокой точки города.
Описание экскурсии

На экскурсии вас ждут три ключевые локации:

  • Лермонтовская скала, Ольховское ущелье
    Место, входящее в состав государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова. Здесь вы узнаете, как имя поэта связано с ущельем и чем оно интересно не только с литературной, но и с природной точки зрения. И удивитесь тому, что в местных скальных породах сохранились следы динозавров.
  • высокогорный район Кисловодска
    Район, где расположены святыни армянской и грузинской диаспор. Минеральных Вод. Здесь особенно хорошо видно, насколько Кисловодск многонационален и как рельеф формирует его облик.
  • гора Малое Седло
    Противоположная сторона города и его самая высокая точка. Вершина хребта с характерной формой седла открывает виды на Кисловодский парк, Большой Кавказский хребет и Эльбрус — в ясную погоду он выглядит особенно впечатляюще.

По ходу маршрута гид расскажет:

  • какими хребтами и вершинами окружён Кисловодск
  • как формировалась Кисловодская котловина и почему здесь сложился уникальный климат
  • какие этапы прошёл Курортный парк и как он стал самым крупным рукотворным парком в мире
  • как климатолечение и рекреационные ресурсы влияют на человека
  • чем Ольховское ущелье важно для истории, литературы и геологии

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Toyota Land Cruiser 80 или Toyota Corolla. Если надо установить детское автокресло, сообщите об этом при бронировании
  • Переезды между локациями — 15–20 минут, остановка на каждой точке — 20–25 минут
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье в 11:00 и 14:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Дзержинского
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье в 11:00 и 14:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марат
Марат — ваша команда гидов в Кисловодске
Я дипломированный гид-экскурсовод и проведу для вас нескучную экскурсию. Для меня экскурсанты — не просто туристы, а мои гости, и отношусь я к ним как положено на Кавказе. Кроме путеводной информации — как представитель древнего княжеского рода — расскажу вам о культуре и обычаях больше, чем кто-либо.

