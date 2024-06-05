1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Горный парк Кисловодска: прогулка по Красному Солнышку и Ребровой балке
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Кисловодска с восхождением на Малое Седло и посещением знаменитого Красного Солнышка
Начало: Заберу вас от отеля
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
7 340₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
5 часов
Нетуристической тропой в Кисловодский парк
Совершить треккинг по отрогу Джинальского хребта и открыть одну из интереснейших тайных троп к парку
Начало: На ул. Революции
Сегодня в 11:00
12 июня в 11:00
1 900₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Горные окрестности Кисловодска и долина Волков за 1 день
Погулять по Берёзовскому ущелью, полюбоваться видами с горы Малое седло и посетить питомник волков
Начало: у вашего отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
К Бермамыту - на мощных мотоциклах эндуро
Отправиться в драйвовую поездку по живописному маршруту
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Конная прогулка по окрестностям Кисловодска к селу Элькуш
Начало: Колоннада
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00, 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Экскурсия на квадроциклах в окрестностях Кисловодска
Начало: Медовые водопады
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 июня 2024Восхождение было прекрасно! Олег отличный гид, провёл красивейшими тропами к горе! Сама бы я ни за что так не смогла, а со знающим проводником да под интересные рассказы, супер! Очень всем рекомендую!
- ИИгорь4 июня 2024Экскурсия очень насыщенная, все понравилось, очень грамотный, эрудированный гид. Хорошее знание истории, увлекательные рассказы об окружающему мире. Бережно относится к
- ММария3 июня 202427.05.2024г. побывала на экскурсии с Олегом. Интересный рассказчик, внимательный и очень позитивный человек. От места встречи мы сразу попадаем на
- ММихаил25 мая 2024Все было здорово. Группа из 11 человек. Виды сверху на горы просто обалденные. Даже ребенка около трех лет инструктор посадил
- ЕЕкатерина20 мая 2024Замечательно, увидеть горы и парк утром) удивительная природа и умиротворение) увлекательный рассказ Веры, чувство юмора и эрудиция, и,безусловно, любовь к городу и природе стоит услышать и почувствовать. Спасибо за желание вернуться!)
- ААльбина13 мая 2024Комфортная поездка на полдня для тех, кто любит кататься, но не любит саночки возить))) Такой трип - отличный способ насладиться видами
- ЮЮлия9 мая 2024Мне всё очень понравилось) один минус - хотелось ещё ахаха))
- ННаталья4 мая 2024Только что вернулись из поездки по горам в окрестностях Кисловодска. Увы, погода резко испортилась и не позволила нам доехать до
- ЯЯрослав3 мая 2024Одно из самых лучших впечатлений от поездки в Кисловодск! Взяли квадрик на двоих. Выдали экипировку, фотки в ней прям класс!
- ВВладислав1 мая 2024Поездка супер!!! Ездили с другом, море впечатлений, инструктора квалифицированные, мото огонь🔥
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Гора Малое Седло»
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