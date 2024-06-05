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с высоты, добравшись до этих высот с комфортом на внедорожнике. Нам это было особенно приятно после 14-часовой экскурсии накануне. Александр - пунктуальный, ответственный организатор, опытный водитель, ненавязчивый попутчик. Как уже было отмечено в предыдущих отзывах, это путешествие-релакс, и его хочется привести в своем темпе. Спасибо гиду, что дает такую возможность. Мы были с детьми: 8-летний сын за неделю мечтал увидеть волкособа, а 12-летняя дочь хотела проехаться по горной тропинке верхом, - все сбылось!