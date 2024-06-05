Гора Малое Седло – экскурсии в Кисловодске

Найдено 6 экскурсий в категории «Гора Малое Седло» в Кисловодске, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Горный парк Кисловодска: прогулка по Красному Солнышку и Ребровой балке
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
47 отзывов
Горный парк Кисловодска: прогулка по Красному Солнышку и Ребровой балке
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Кисловодска с восхождением на Малое Седло и посещением знаменитого Красного Солнышка
Начало: Заберу вас от отеля
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
7 340 за всё до 3 чел.
Нетуристической тропой в Кисловодский парк
🚶 Пешая
Мини-группа
5 часов
44 отзыва
Нетуристической тропой в Кисловодский парк
Совершить треккинг по отрогу Джинальского хребта и открыть одну из интереснейших тайных троп к парку
Начало: На ул. Революции
Сегодня в 11:00
12 июня в 11:00
1 900 за человека
Горные окрестности Кисловодска и долина Волков за 1 день
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Горные окрестности Кисловодска и долина Волков за 1 день
Погулять по Берёзовскому ущелью, полюбоваться видами с горы Малое седло и посетить питомник волков
Начало: у вашего отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
7 000 за всё до 4 чел.
К Бермамыту - на мощных мотоциклах эндуро
🏍 На мотоцикле
🏍️ На эндуро
Индивидуальная
7 часов
19 отзывов
К Бермамыту - на мощных мотоциклах эндуро
Отправиться в драйвовую поездку по живописному маршруту
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 000 за человека
Конная прогулка по окрестностям Кисловодска к селу Элькуш
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
2 часа
10 отзывов
Конная прогулка по окрестностям Кисловодска к селу Элькуш
Начало: Колоннада
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00, 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 500 за человека
Экскурсия на квадроциклах в окрестностях Кисловодска
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Экскурсия на квадроциклах в окрестностях Кисловодска
Начало: Медовые водопады
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Нетуристической тропой в Кисловодский парк
    Восхождение было прекрасно! Олег отличный гид, провёл красивейшими тропами к горе! Сама бы я ни за что так не смогла, а со знающим проводником да под интересные рассказы, супер! Очень всем рекомендую!
  • И
    Игорь
    4 июня 2024
    Нетуристической тропой в Кисловодский парк
    Экскурсия очень насыщенная, все понравилось, очень грамотный, эрудированный гид. Хорошее знание истории, увлекательные рассказы об окружающему мире. Бережно относится к
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    своим подопечных, учитывает возраст и физические возможности. Первая часть экскурсии была для нас тяжеловата, в плане подьема вверх, однако открывающиеся красоты того стоили.

  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Нетуристической тропой в Кисловодский парк
    27.05.2024г. побывала на экскурсии с Олегом. Интересный рассказчик, внимательный и очень позитивный человек. От места встречи мы сразу попадаем на
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    нетуристическую тропу, двигаясь по которой открываются шикарные панорамные виды, красота природы ошеломляет. Нас сопровождали и подъемы, и спуски, но экскурсия проходит в таком непринужденном свободном формате, что всегда можно передохнуть, подышать потрясающим лесом, и даже попить ароматного чая, которым угощал Олег. За время экскурсии нетуристические тропы открыли для меня по-новому Кисловодский парк, куда хочется возвращаться и наслаждаться красотой природы. Спасибо Олегу! Искренне советую данную экскурсию всем любителям пешей прогулки.

  • М
    Михаил
    25 мая 2024
    Конная прогулка по окрестностям Кисловодска к селу Элькуш
    Все было здорово. Группа из 11 человек. Виды сверху на горы просто обалденные. Даже ребенка около трех лет инструктор посадил
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    себе на лошадь и так весь маршрут. Еще была девочка лет двенадцати. Инструкторов было двое. Один впереди, другой постоянно в движении, объезжая всех. Очень живописные виды. А воздух просто сказка. Еще видели горных орлов. Одно слово - красота.

  • Е
    Екатерина
    20 мая 2024
    Горный парк Кисловодска: прогулка по Красному Солнышку и Ребровой балке
    Замечательно, увидеть горы и парк утром) удивительная природа и умиротворение) увлекательный рассказ Веры, чувство юмора и эрудиция, и,безусловно, любовь к городу и природе стоит услышать и почувствовать. Спасибо за желание вернуться!)
  • А
    Альбина
    13 мая 2024
    Горные окрестности Кисловодска и долина Волков за 1 день
    Комфортная поездка на полдня для тех, кто любит кататься, но не любит саночки возить))) Такой трип - отличный способ насладиться видами
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    с высоты, добравшись до этих высот с комфортом на внедорожнике. Нам это было особенно приятно после 14-часовой экскурсии накануне. Александр - пунктуальный, ответственный организатор, опытный водитель, ненавязчивый попутчик. Как уже было отмечено в предыдущих отзывах, это путешествие-релакс, и его хочется привести в своем темпе. Спасибо гиду, что дает такую возможность. Мы были с детьми: 8-летний сын за неделю мечтал увидеть волкособа, а 12-летняя дочь хотела проехаться по горной тропинке верхом, - все сбылось!

  • Ю
    Юлия
    9 мая 2024
    Конная прогулка по окрестностям Кисловодска к селу Элькуш
    Мне всё очень понравилось) один минус - хотелось ещё ахаха))
  • Н
    Наталья
    4 мая 2024
    К Бермамыту - на мощных мотоциклах эндуро
    Только что вернулись из поездки по горам в окрестностях Кисловодска. Увы, погода резко испортилась и не позволила нам доехать до
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    плато Бермамыт. Но мы побывали на горе Шапка и имели удовольствие прокатится по кавказским просторам. Организация и инструкторы - на высоте. С нами ездил Михаил, ему отдельная огромная благодарность за терпение (я мотоциклист весьма возрастной и малоопытный) и доставку на дом забытых мною в гараже очков. Очень довольны поездкой, муж - тот вообще в полном восторге. Если пока только думаете - стоит ли ехать - даже не сомневайтесь. Однозначно, стоит!

  • Я
    Ярослав
    3 мая 2024
    К Бермамыту - на мощных мотоциклах эндуро
    Одно из самых лучших впечатлений от поездки в Кисловодск! Взяли квадрик на двоих. Выдали экипировку, фотки в ней прям класс!
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    Виды по пути завораживают, а главное, что до них добираешься сам, в отличии от экскурсий на машине. Уникальный опыт, думаю заняться эндуро уже дома)

    Одно из самых лучших впечатлений от поездки в Кисловодск! Взяли квадрик на двоих. Выдали экипировку, фоткиОдно из самых лучших впечатлений от поездки в Кисловодск! Взяли квадрик на двоих. Выдали экипировку, фоткиОдно из самых лучших впечатлений от поездки в Кисловодск! Взяли квадрик на двоих. Выдали экипировку, фоткиОдно из самых лучших впечатлений от поездки в Кисловодск! Взяли квадрик на двоих. Выдали экипировку, фоткиОдно из самых лучших впечатлений от поездки в Кисловодск! Взяли квадрик на двоих. Выдали экипировку, фоткиОдно из самых лучших впечатлений от поездки в Кисловодск! Взяли квадрик на двоих. Выдали экипировку, фоткиОдно из самых лучших впечатлений от поездки в Кисловодск! Взяли квадрик на двоих. Выдали экипировку, фотки
  • В
    Владислав
    1 мая 2024
    К Бермамыту - на мощных мотоциклах эндуро
    Поездка супер!!! Ездили с другом, море впечатлений, инструктора квалифицированные, мото огонь🔥
    Поездка супер!!! Ездили с другом, море впечатлений, инструктора квалифицированные, мото огонь🔥

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Гора Малое Седло»

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  3. Горные окрестности Кисловодска и долина Волков за 1 день
  4. К Бермамыту - на мощных мотоциклах эндуро
  5. Конная прогулка по окрестностям Кисловодска к селу Элькуш
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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