ежедневно в 07:00

Мы отправимся одним из самых впечатляющих маршрутов в республике. Вы оцените картинные виды гор цвета ультрамарина и фактурных котловин. Увидите последствия схода ледника Колка. Побываете у самого высокогорного монастыря в России и на крупнейшем некрополе Кавказа.
Описание экскурсии
Кармадонское ущелье
Центральная тема, связанная с ущельем, — трагические события 2002 года, когда ледник пронёсся со скоростью до 350 км/час и похоронил под трёхсотметровым слоем льда жителей села, а также съёмочную группу С. Бодрова. Вы увидите следы бедствия, изменившего пейзажи реки Геналдон.
Знаменитый Город мёртвых
Крупнейший некрополь Кавказа стоит на склонах Даргавского ущелья вот уже семьсот лет. Издалека место похоже на поселение с домами — но на деле это комплекс древних склепов, где захоронены тысячи человек.
Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
В завершение мы отправимся в Куртатинское ущелье, где вблизи посёлка Верхний Фиагдон вы посетите знаковый монастырь. А ещё он весьма живописен, ведь со всех сторон окружён горами.
Организационные детали
Что включено в стоимость, а что — нет
- Трансфер на комфортабельном внедорожнике/минивэне входит в цену
- Дополнительно оплачивается питание в кафе (по желанию, в среднем 1000 ₽/чел.) и посещение Города мёртвых (200 ₽/чел.)
Как проходит поездка
- Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка по красивым местам в компании водителя-сопровождающего
- С вами будет один из гидов-водителей нашей команды
- Маршрут может быть скорректирован в зависимости от погодных условий по согласованию с группой
- Поездку можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду)
ежедневно в 06:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|5850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания в городах КМВ
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 409 туристов
Наша команда водителей уже несколько лет организует поездки в горы Северного Кавказа, оставляя у путешественников незабываемые впечатления, положительные эмоции и желание посещать Кавказ каждый год!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Немного подвела погода.
+1
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Посетили Северную Осетию. Нашим гидом был Иван.
Сама поездка сложная. Ранний подъем, очень утомительная дорога, не самая хорошая погода, сомнительная инфраструктура (нормальные туалеты с горячей водой - только в мечтах).
Однако с
Сама поездка сложная. Ранний подъем, очень утомительная дорога, не самая хорошая погода, сомнительная инфраструктура (нормальные туалеты с горячей водой - только в мечтах).
Однако с
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А
По моей вине получилось так, что вместо Осетии поехала в Верхнюю Балкарию, на язык тролля, так как слишком поздно забронировала поездку и мест уже не было и ни капли не
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И
Экскурсия очень понравилась.
Начнем с того, что водитель Михаил, на белом джипе был очень пунктуален, заехал в 6.00,как и обещал. Всю дорогу рассказывал, даже и не устанешь слушать, всё познавательно, интересно.
Начнем с того, что водитель Михаил, на белом джипе был очень пунктуален, заехал в 6.00,как и обещал. Всю дорогу рассказывал, даже и не устанешь слушать, всё познавательно, интересно.
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Природа - изумительная. Ради этого стоит ехать.
Водитель Виктор - приятный, заботливый,. Видно, что любит свой край и работу.
Но все таки. Сильно не хватало информационной части. было несколько поверхностно.
Водитель Виктор - приятный, заботливый,. Видно, что любит свой край и работу.
Но все таки. Сильно не хватало информационной части. было несколько поверхностно.
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Супер, спасибо!
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