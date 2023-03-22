ежедневно в 07:00

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Описание
Что вас ожидает
Кармадонское ущелье
Центральная тема, связанная с ущельем, — трагические события 2002 года, когда ледник пронёсся со скоростью до 350 км/час и менее, чем за восемь минут похоронил под трёхсотметровым слоем льда жителей села, а также съёмочную группу С. Бодрова. Мы поговорим о том, появляются ли с развитием науки способы прогнозировать такие катастрофы и почему сход Колки застал всех врасплох. И конечно, вы увидите, следы бедствия, изменившего пейзажи реки Геналдон.
Мидаграбинские водопады
Одна из главных достопримечательностей Северной Осетии находится в месте, где Даргавский котлован и Гизельдонское ущелье образуют Мидаграбинскую долину. Имя ей дала река Мидаграбиндон, что в переводе означает «глубокое ущелье». Вы посетите красивую долину водопадов и откроете впечатляющие пейзажи узких ледяных потоков, стекающих по стенкам гигантской каменной чаши.
Знаменитый Город мёртвых
Крупнейший некрополь Кавказа стоит на склонах Даргавского ущелья вот уже семьсот лет. Издалека место похоже на старинное поселение с домами — но на деле это комплекс древних склепов, где захоронены тысячи человек. Вы узнаете, какими легендами обросло это загадочное место, почему именно в таком виде здесь создавались усыпальницы. И как обогатились знания о древних народах края благодаря историкам и археологам, для которых этот памятник представляет огромный интерес.
Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
В завершение мы отправимся в Куртатинское ущелье, где вблизи посёлка Верхний Фиагдон вы посетите знаковый монастырь. Основан он не так давно, в 2000 году. Но интересен тем, что является самым высокогорным и южным православным монастырем в стране. А ещё он чрезвычайно живописен, ведь со всех сторон окружён горами.
Организационные детали
Что включено в стоимость, а что — нет
Трансфер комфортабельном внедорожнике/минивэне входит в цену экскурсии
Дополнительно оплачивается питание в кафе (по желанию) и посещение Города мёртвых (200 руб. /чел.)
Как проходит экскурсия
Экскурсию для вас проведет один из гидов-водителей нашей команды
Маршрут может быть скорректирован в зависимости от погодных условий по согласованию с группой
Экскурсию можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду)
ежедневно в 07:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
от места вашего проживания в городах КМВ
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваша команда гидов в Кисловодске
Наша команда в течении нескольких лет организовывает профессиональные экскурсии в горы Северного Кавказа, оставляя незабываемые впечатления, положительные эмоции и желание посещать Кавказ каждый год.
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