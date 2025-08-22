ежедневно в 07:00

Мы отправимся одним из самых впечатляющих маршрутов в республике. Вы оцените картинные виды гор цвета ультрамарина и фактурных котловин. Увидите последствия схода ледника Колка. Побываете у самого высокогорного монастыря в России и на крупнейшем некрополе Кавказа.

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Описание экскурсии

Кармадонское ущелье

Центральная тема, связанная с ущельем, — трагические события 2002 года, когда ледник пронёсся со скоростью до 350 км/час и похоронил под трёхсотметровым слоем льда жителей села, а также съёмочную группу С. Бодрова. Вы увидите следы бедствия, изменившего пейзажи реки Геналдон.

Знаменитый Город мёртвых

Крупнейший некрополь Кавказа стоит на склонах Даргавского ущелья вот уже семьсот лет. Издалека место похоже на поселение с домами — но на деле это комплекс древних склепов, где захоронены тысячи человек.

Аланский Свято-Успенский мужской монастырь

В завершение мы отправимся в Куртатинское ущелье, где вблизи посёлка Верхний Фиагдон вы посетите знаковый монастырь. А ещё он весьма живописен, ведь со всех сторон окружён горами.

Организационные детали

Что включено в стоимость, а что — нет

Трансфер на комфортабельном внедорожнике/минивэне входит в цену

Дополнительно оплачивается питание в кафе (по желанию, в среднем 1000 ₽/чел.) и посещение Города мёртвых (200 ₽/чел.)

Как проходит поездка