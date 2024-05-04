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Кисловодске. Море позитивных эмоций! Тимур - очень приятный молодой человек, вежливый, сразу ответил на все вопросы, подробно рассказал о прогулке, на следующий же день пригласил покататься в удобное для нас время. Лошадки красивые, ухоженные и очень умные! На месте Тимур провел инструктаж, все объяснил. С нам был ребенок 6 лет, он поехал с опытным инструктором. Мне и ребёнку было совсем не страшно, хотя изначально я очень переживала, опыта общения с лошадьми у нас не было совсем. А по какому живописному месту проходила прогулка! Просто восторг! И время прогулки как и заявлено, 2 часа (именно прогулка, не считая времени на инструктаж). Огромное огромное спасибо Тимуру и его лошадкам. Однозначно рекомендую! Обязательно покатаемся еще раз!