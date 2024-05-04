Березовское ущелье — маршрут несложен, но привлекателен разнообразием сменяющихся декораций и головокружительными видами Березовского ущелья. Это красота для глаз и души, где вы насладитесь чистейшим воздухом и научитесь кататься верхом.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 12:30, 15:30, 17:30
Что вас ожидает:
- Березовское ущелье
- Вид бескрайних полей
- Бронзовый водопад
Описание экскурсии
Вдали от суетыКонная прогулка — это великолепный отдых, помогающий обрести душевное спокойствие, наполняя вас энергией и морем положительных эмоций. Если вы устали от городской суеты и рутины, то вам обязательно надо к нам. Вы прокатитесь через величественное Березовское ущелье, где вы сможете встретить парящих над головой орлов и ощутить свежесть и красоту этого удивительного места. В конце маршрута будет возможность насладиться свежестью и красотой Бронзового водопада, попить родниковой воды. Важная информация:
- У нас очень спокойные лошади, опытные гиды, интересные маршруты, индивидуальный подход к каждому клиенту.
- Перед началом конной прогулки будет проведен обязательно инструктаж, где расскажут все тонкости верховой езды.
- Лошадка подбирается под каждого участника с учетом навыков и пожеланий.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Березовское ущелье
- Вид бескрайних полей
- Бронзовый водопад
Что включено
- Услуги гида
- Конная прогулка
- Услуги инструктора
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Проспект Мира, 2 (Колоннада)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Мини-группы не более 10 человек
- Можно индивидуально
- По времени - 2 часа
- Можно с детьми
- Внимание от гида получает каждый
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
4 мая 2024
Добрый день) Я забронировала прогулку на лошадях ориентируясь на отзывы и не прогадала. Прогулка очень понравилась, места живописные: «альпийские луга», ярко зеленая трава, много цветов, видны горы. Были остановки и
С
Светлана
2 мая 2024
Очень понравилась прогулка! Ухоженные красивые лошади, спокойные. Были с ребёнком 8 лет, в седле она ехала сама, а лошадь за веревку придерживал инструктор, который ехал перед ней. Инструкторы внимательные, все рассказали, объяснили, контролировали во время прогулки. Потрясающие виды с высоты, получили море впечатлений! Рекомендую!
В
Владислава
14 апр 2024
Спасибо вам большое))И ребятам, вы все молодечики))Кони просто супер все красивые, высокие, и ласковые)) Теперь как на конях покататься, будем к вам приезжать) И уже начала друзьям и родным рассказывать и потихоньку и их подтяну к вам)
М
Мария
7 апр 2024
Хочу оставить отзыв от своего лица и моих друзей о сегодняшней конной прогулке у Тимура над Березовским ущельем! Было невероятно, очень понравилось состояние лошадей и их адекватные характеры, отношение инструкторов,
Д
Диана
1 апр 2024
В этом году вновь побывали на конной прогулке по Березовскому ущелью у Тимура. Трудно передать эмоции, это было потрясающие! Захватывающие пейзажи, резкие спуски, крутые подъёмы, рысь, немного галопа. Цезарь, Ворон и Красавчик большие молодцы, какая мощь! Большое спасибо Тимуру!
л
лилия
30 мар 2024
Была на конной прогулке у Тимура) И знаете, что вот сижу я в офисе и так приятно смотреть на кадры с прогулки. Как же хочется вернуться
В
Вероника
28 мар 2024
Спасибо за такую офигенную шести часовую прогулку))) мы зарядились энергией на весь день рекомендую. если прогулки, то только сюда
Ю
Юлия
6 мар 2024
Спаибо Валерию, что сопроводил нас до Медовых водопадов и обратно! Замечательные ухоженные мерины! Обязательно вернемся к вам в следущий раз! Только процветания и любите своих лошадок, они у вас чудесные! Теперь в мыслях только лошади
О
Ольга
4 окт 2023
4 октября побывали на конной прогулке с Тимуром и Валерием. Это был наш первый опыт общения с лошадками. И, однозначно, это были одни из самых ярких впечатлений нашего отпуска в
Т
Татьяна
2 окт 2023
В Кисловодске я второй раз и уже второй раз пользуюсь услугами Тимура. Теперь сделаю это обязательной традицией при каждом посещении этого края выразить Тимуру и Валере огромную благодарность за организацию
Ю
Юлия
11 авг 2023
10 августа 2023 ездили на 5ти часовую прогулку на Бронзовые водопады. Это было классно. Прекрасные виды, запах разнотравья, парящие орлы, шум воды. Искупались в заводи водопада. Больше всего впечатлили лошади. Какие же это смелые, красивые и очень выносливые животные. Спасибо за прекрасно проведенное время Тимуру и его команде!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска
Похожие экскурсии из Кисловодска
Мини-группа
2 часа
В тренде
Конная экскурсия в Элькуш из Кисловодска
Погрузитесь в атмосферу кавказской природы, оседлав лошадь в компании опытных инструкторов
Начало: Рядом с памятником Ленину
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 600₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Конная прогулка по Берёзовскому ущелью в Кисловодске
Откройте для себя красоту Кавказских гор во время конной прогулки с профессиональным инструктором
Начало: В Кисловодске
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
18001 620₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Кавказские Минеральные Воды: экскурсия за день
Исследуйте четыре жемчужины Кавказских Минеральных Вод, наслаждаясь уникальной архитектурой и природой
11 июня в 08:00
16 июня в 08:00
12 400₽ за всё до 4 чел.