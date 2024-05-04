Конная прогулка недалеко от Кисловодска

Березовское ущелье — маршрут несложен, но привлекателен разнообразием сменяющихся декораций и головокружительными видами Березовского ущелья. Это красота для глаз и души, где вы насладитесь чистейшим воздухом и научитесь кататься верхом.
5
11 отзывов
Конная прогулка недалеко от Кисловодска
Конная прогулка недалеко от Кисловодска
Конная прогулка недалеко от Кисловодска
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 12:30, 15:30, 17:30

Что вас ожидает:

  • Березовское ущелье
  • Вид бескрайних полей
  • Бронзовый водопад

Описание экскурсии

Вдали от суеты

Конная прогулка — это великолепный отдых, помогающий обрести душевное спокойствие, наполняя вас энергией и морем положительных эмоций. Если вы устали от городской суеты и рутины, то вам обязательно надо к нам. Вы прокатитесь через величественное Березовское ущелье, где вы сможете встретить парящих над головой орлов и ощутить свежесть и красоту этого удивительного места. В конце маршрута будет возможность насладиться свежестью и красотой Бронзового водопада, попить родниковой воды. Важная информация:
  • У нас очень спокойные лошади, опытные гиды, интересные маршруты, индивидуальный подход к каждому клиенту.
  • Перед началом конной прогулки будет проведен обязательно инструктаж, где расскажут все тонкости верховой езды.
  • Лошадка подбирается под каждого участника с учетом навыков и пожеланий.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Березовское ущелье
  • Вид бескрайних полей
  • Бронзовый водопад
Что включено
  • Услуги гида
  • Конная прогулка
  • Услуги инструктора
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Проспект Мира, 2 (Колоннада)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Мини-группы не более 10 человек
  • Можно индивидуально
  • По времени - 2 часа
  • Можно с детьми
  • Внимание от гида получает каждый
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
В
4 мая 2024
Добрый день) Я забронировала прогулку на лошадях ориентируясь на отзывы и не прогадала. Прогулка очень понравилась, места живописные: «альпийские луга», ярко зеленая трава, много цветов, видны горы. Были остановки и
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мы фотографировались на фоне красивых пейзажей и гор. Лошади спокойные, обученные, грациозные, ими легко управлять, к тому же перед поездкой провели инструктаж и подобрали каждому лошадку. После прогулки можно было покормить лошадей, я взяла с собой сахар и яблоко, животные были очень благородными за такое лакомство☺️ обязательно вернусь еще и рекомендую прогулку на лошадях, это невероятное ощущение) Спасибо Тимуру за прогулку, он на каждом этапе следил чтобы всем в группе было комфортно)

С
2 мая 2024
Очень понравилась прогулка! Ухоженные красивые лошади, спокойные. Были с ребёнком 8 лет, в седле она ехала сама, а лошадь за веревку придерживал инструктор, который ехал перед ней. Инструкторы внимательные, все рассказали, объяснили, контролировали во время прогулки. Потрясающие виды с высоты, получили море впечатлений! Рекомендую!
В
14 апр 2024
Спасибо вам большое))И ребятам, вы все молодечики))Кони просто супер все красивые, высокие, и ласковые)) Теперь как на конях покататься, будем к вам приезжать) И уже начала друзьям и родным рассказывать и потихоньку и их подтяну к вам)
М
7 апр 2024
Хочу оставить отзыв от своего лица и моих друзей о сегодняшней конной прогулке у Тимура над Березовским ущельем! Было невероятно, очень понравилось состояние лошадей и их адекватные характеры, отношение инструкторов,
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про красоту и пейзажи вокруг вообще молчу, это непередаваемо Мы даже увидели 4х огромных Орлов, которые кружили над ущельем! Остались безумно довольны прогулкой, получили классные эмоции, обалдели от количества лошадей и уехали в прекрасном настроении. Несомненно, это была лучшая прогулка, на которой я только была. Выражаем огромную благодарность Тимуру, инструкторам и всей его команде за наши впечатления и эмоции! Будем ещё раз в Кисловодске, обязательно заедем! Советую!

Д
1 апр 2024
В этом году вновь побывали на конной прогулке по Березовскому ущелью у Тимура. Трудно передать эмоции, это было потрясающие! Захватывающие пейзажи, резкие спуски, крутые подъёмы, рысь, немного галопа. Цезарь, Ворон и Красавчик большие молодцы, какая мощь! Большое спасибо Тимуру!
л
30 мар 2024
Была на конной прогулке у Тимура) И знаете, что вот сижу я в офисе и так приятно смотреть на кадры с прогулки. Как же хочется вернуться
В
28 мар 2024
Спасибо за такую офигенную шести часовую прогулку))) мы зарядились энергией на весь день рекомендую. если прогулки, то только сюда
Ю
6 мар 2024
Спаибо Валерию, что сопроводил нас до Медовых водопадов и обратно! Замечательные ухоженные мерины! Обязательно вернемся к вам в следущий раз! Только процветания и любите своих лошадок, они у вас чудесные! Теперь в мыслях только лошади
О
4 окт 2023
4 октября побывали на конной прогулке с Тимуром и Валерием. Это был наш первый опыт общения с лошадками. И, однозначно, это были одни из самых ярких впечатлений нашего отпуска в
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Кисловодске. Море позитивных эмоций! Тимур - очень приятный молодой человек, вежливый, сразу ответил на все вопросы, подробно рассказал о прогулке, на следующий же день пригласил покататься в удобное для нас время. Лошадки красивые, ухоженные и очень умные! На месте Тимур провел инструктаж, все объяснил. С нам был ребенок 6 лет, он поехал с опытным инструктором. Мне и ребёнку было совсем не страшно, хотя изначально я очень переживала, опыта общения с лошадьми у нас не было совсем. А по какому живописному месту проходила прогулка! Просто восторг! И время прогулки как и заявлено, 2 часа (именно прогулка, не считая времени на инструктаж). Огромное огромное спасибо Тимуру и его лошадкам. Однозначно рекомендую! Обязательно покатаемся еще раз!

Т
2 окт 2023
В Кисловодске я второй раз и уже второй раз пользуюсь услугами Тимура. Теперь сделаю это обязательной традицией при каждом посещении этого края выразить Тимуру и Валере огромную благодарность за организацию
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прогулок 02.10.2023 выбор пал на 3х часовую прогулку к одинокому дереву За все это время инструктор поддерживал душевной беседой. Природа все это время удивляла своей невероятной красотой. Эта прогулка вырвала меня из городской суеты и плохих мыслей. В душе наконец-то появился покой и умиротворение Правда говорят, что лошади лечат, вот и мой компаньон Цезарь передал мне свое спокойствие. Три часа пролетели так быстро, и несмотря на усталость, хотелось ещё раз насладиться прогулкой. Обязательно вернусь сюда ещё раз, на более дальний маршрут. РЅ: договаривались на Палато Бермамыт. Здоровья вам, вашим лошадкам и процветания

Ю
11 авг 2023
10 августа 2023 ездили на 5ти часовую прогулку на Бронзовые водопады. Это было классно. Прекрасные виды, запах разнотравья, парящие орлы, шум воды. Искупались в заводи водопада. Больше всего впечатлили лошади. Какие же это смелые, красивые и очень выносливые животные. Спасибо за прекрасно проведенное время Тимуру и его команде!

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