Конная прогулка подойдет как любителям, так и новичкам. Маршрут несложный.

Маршрут могут пройти дети от 8 лет под индивидуальным присмотром инструктора.

Почувствовать себя настоящими путешественниками В начале вас ждет инструктаж по технике безопасности, а также мастер-класс по управлению лошадьми от опытных инструкторов. А затем — отправляемся в незабываемую прогулку по живописному туристическому маршруту, которая позволит вам получить яркие эмоции от видов природы и верховой езды. Мы доберемся до Элькшуского ущелья и полюбуемся интересным природным феноменом — мини-плато. По пути нам откроются бескрайние поля, леса и горы. Эта прогулка идеальна для тех, кто хочет вдохнуть свежий воздух и насладиться первозданной природой! Организационные детали: