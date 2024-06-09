Мы направляемся к Березовскому ущелью — именно здесь пролегает наш маршрут. Вы познакомитесь с дружелюбными лошадьми и пройдете подготовку с опытными инструкторами.
А после отправитесь на конную прогулку по живописной тропе — насладитесь пейзажами первозданной природы, запечатлите свое путешествие на фото и, конечно же, получите невероятные эмоции!
А после отправитесь на конную прогулку по живописной тропе — насладитесь пейзажами первозданной природы, запечатлите свое путешествие на фото и, конечно же, получите невероятные эмоции!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 14:00
Что вас ожидает:
- Березовское ущелье
- Элькшуское ущелье
Описание экскурсии
Почувствовать себя настоящими путешественниками В начале вас ждет инструктаж по технике безопасности, а также мастер-класс по управлению лошадьми от опытных инструкторов. А затем — отправляемся в незабываемую прогулку по живописному туристическому маршруту, которая позволит вам получить яркие эмоции от видов природы и верховой езды. Мы доберемся до Элькшуского ущелья и полюбуемся интересным природным феноменом — мини-плато. По пути нам откроются бескрайние поля, леса и горы. Эта прогулка идеальна для тех, кто хочет вдохнуть свежий воздух и насладиться первозданной природой! Организационные детали:
- Конная прогулка подойдет как любителям, так и новичкам. Маршрут несложный.
- Маршрут могут пройти дети от 8 лет под индивидуальным присмотром инструктора.
Ежедневно в 10.00 и 14.00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Березовское ущелье
- Элькшуское ущелье
Что включено
- Трансфер до места начала прогулки
- Прокат лошади
- Услуги профессионального инструктора
Что не входит в цену
- Питание
- Трансфер до центрального входа в парк Кисловодска
Место начала и завершения?
Центральный вход в парк
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10.00 и 14.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- После внесения предоплаты наш гид свяжется с вами для согласования всех деталей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска
Похожие экскурсии из Кисловодска
Мини-группа
2 часа
В тренде
Конная экскурсия в Элькуш из Кисловодска
Погрузитесь в атмосферу кавказской природы, оседлав лошадь в компании опытных инструкторов
Начало: рядом с памятником Ленину
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 600₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Конная прогулка по Берёзовскому ущелью в Кисловодске
Откройте для себя красоту Кавказских гор во время конной прогулки с профессиональным инструктором
Начало: В Кисловодске
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
18001 620₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Кавказские Минеральные Воды: экскурсия за день
Исследуйте четыре жемчужины Кавказских Минеральных Вод, наслаждаясь уникальной архитектурой и природой
Сегодня в 10:00
11 июня в 08:00
12 400₽ за всё до 4 чел.