Конная прогулка недалеко от Кисловодска (мини-группа)

Конная прогулка недалеко от Кисловодска
Мы направляемся к Березовскому ущелью — именно здесь пролегает наш маршрут. Вы познакомитесь с дружелюбными лошадьми и пройдете подготовку с опытными инструкторами.

А после отправитесь на конную прогулку по живописной тропе — насладитесь пейзажами первозданной природы, запечатлите свое путешествие на фото и, конечно же, получите невероятные эмоции!
Конная прогулка недалеко от Кисловодска (мини-группа)
Конная прогулка недалеко от Кисловодска (мини-группа)
Конная прогулка недалеко от Кисловодска (мини-группа)
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 14:00

Что вас ожидает:

  • Березовское ущелье
  • Элькшуское ущелье

Описание экскурсии

Почувствовать себя настоящими путешественниками В начале вас ждет инструктаж по технике безопасности, а также мастер-класс по управлению лошадьми от опытных инструкторов. А затем — отправляемся в незабываемую прогулку по живописному туристическому маршруту, которая позволит вам получить яркие эмоции от видов природы и верховой езды. Мы доберемся до Элькшуского ущелья и полюбуемся интересным природным феноменом — мини-плато. По пути нам откроются бескрайние поля, леса и горы. Эта прогулка идеальна для тех, кто хочет вдохнуть свежий воздух и насладиться первозданной природой! Организационные детали:
  • Конная прогулка подойдет как любителям, так и новичкам. Маршрут несложный.
  • Маршрут могут пройти дети от 8 лет под индивидуальным присмотром инструктора.

Ежедневно в 10.00 и 14.00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Березовское ущелье
  • Элькшуское ущелье
Что включено
  • Трансфер до места начала прогулки
  • Прокат лошади
  • Услуги профессионального инструктора
Что не входит в цену
  • Питание
  • Трансфер до центрального входа в парк Кисловодска
Место начала и завершения?
Центральный вход в парк
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10.00 и 14.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • После внесения предоплаты наш гид свяжется с вами для согласования всех деталей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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