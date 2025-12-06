Приглашаем окунуться в атмосферу старинного курорта и познакомиться с яркими страницами его истории.
Вы попробуете нарзан в знаменитой галерее, увидите купальни и места, с которых начинался российский туризм.
Рассмотрите сохранившиеся дачные особняки и узнаете, как Пушкин, Лермонтов и их современники проводили здесь время и развлекались.
Вы попробуете нарзан в знаменитой галерее, увидите купальни и места, с которых начинался российский туризм.
Рассмотрите сохранившиеся дачные особняки и узнаете, как Пушкин, Лермонтов и их современники проводили здесь время и развлекались.
Описание экскурсии
- Мы отправимся в путь от Нарзанной галереи, построенной в 1858 году в готическом стиле
- Вы попробуете минеральную воду
- Поднимитесь на Крестовую гору к гроту «Пещера демона»
- Полюбуетесь Колоннадой, которая служит основным входом в Курортный парк
- Пройдёте к историко-краеведческому музею «Крепость» (без посещения)
- Осмотрите крепостные постройки и Никольский собор
- Увидите музей-усадьбу художника Ярошенко (без посещения)
- Полюбуетесь Зеркальным прудом и группой скал Красные камни, на которых вырублен барельеф Ленина
- Пройдёте по Каскадной лестнице, украшенной водопадами и фонтанами
- Рассмотрите старинные дачные особняки на Курортном бульваре
Вы узнаете:
- о том, почему скалы Красные камни называют камнями‑героями
- о скале‑конкуренте — каменном орле
- как начиналась курортная история города
- где стояли первые деревянные купальни и колодец‑нарзан, которые позже превратились в Нарзанную галерею
- как старинные дачи и эклектичные здания превращались в места отдыха и общения для дворян
- чем на старых водных курортах лечили суставы и кожу
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Кисловодске
Провела экскурсии для 17800 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
Входит в следующие категории Кисловодска
Похожие экскурсии из Кисловодска
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)
Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск - душевная поездка с местным жителем
Начало: в городах Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железн...
Завтра в 08:00
7 дек в 08:00
14 500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер с экскурсиями из Минеральных Вод
Комфортный трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Кисловодск с увлекательной экскурсией по Пятигорску, Ессентукам и Железноводску. Узнайте больше о Кавказе
Завтра в 07:00
7 дек в 07:00
от 11 000 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Кисловодска
Путешествие на плато Бермамыт в мини-группе. Насладитесь видами Кавказских гор, Эльбруса и закатами. Посетите Медовые водопады и гору Шапка
Начало: Кисловодск
Расписание: ежедневно в 08:00 и 12:00
Завтра в 08:00
7 дек в 08:00
3700 ₽ за человека