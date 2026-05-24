Шум мотора, ветер в лицо и горы вокруг. Этот маршрут — про движение, природу и удовольствие от пути.
Мы начнём у реки Подкумок, прокатимся к водопаду в Долине очарования, поднимемся на гору Кабан с видом на город. А в после отправимся покорять тропы в эндуро-лесу. Маршрут подходит всем — в том числе новичкам.
Описание экскурсии
Инструктаж и сопровождение
Перед стартом вы получите экипировку и пройдёте инструктаж по безопасности.
Гора Кабан
Подниметесь на одну из лучших смотровых точек с панорамой Кисловодска.
Водопад в Долине очарования
Остановитесь для отдыха и фото среди гор и зелени.
Эндуро-лес
Проедете по лесным тропам и окунётесь в атмосферу настоящего приключения.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер до старта маршрута, аренда квадроцикла, экипировка
- Перед стартом — инструктаж по безопасности
- На квадроцикле могут ехать 1 или 2 человека. Права не требуются
- Дети до 18 лет едут пассажирами
- С вами буду я — мастер спорта по автокроссу
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|11 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Промышленной улице
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 59 туристов
С детства живу в Кисловодске, хорошо знаю окрестности и красивые места. Я мастер спорта по автокроссу, увлекаюсь эндуро. Сам очень кайфую от езды на мотоцикле по горам и хочу поделиться этим удовольствием с вами. Такое путешествие оставит особенные воспоминания!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень понравилась поездка на квадроцикле! 🔥
Инструктор всё подробно объяснил, поддерживал на протяжении всей поездки, благодаря чему было не страшно даже в второй раз. Маршрут красивый, эмоций и адреналина море! Остались только приятные впечатления. Спасибо за отличный отдых и атмосферу!
